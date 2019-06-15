EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  264  20
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5219) Донбас (12117) операція Об'єднаних сил (1280)

 За добу на Донбасі поранено одного українського воїна, знищено одного найманця РФ, терористи здійснили 24 обстріли, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ 24 рази обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, поранено одного українського військовослужбовця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил (ООС) на сторінці у Facebook.

"14 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них шість разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122-мм артилерії, мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться у звіті.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Зокрема, п'ять разів Мар'їнку - з 122-мм артилерії, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, двічі Павлопіль - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, н.п. Красногорівка - з 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів, поблизу н.п. Гнутове - з великокаліберних кулеметів, двічі Водяне - з автоматичних гранатометів, околицю Лебединського - зі стрілецької зброї, Пищевик - із гранатометів різних систем, поблизу н.п. Тарамчук - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, Широкине - зі станкового протитанкового гранатомета.

Дивіться також: Воїн 57-ї ОМПБр Віталій Мaлозовенко загинув на Донбасі в ніч з 12 на 13 червня під час виконання бойового завдання. ФОТО

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських військовослужбовців обстріляно 9 разів. Зокрема, тричі Південне - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, Попасну - з мінометів калібру 82 мм, поблизу н.п. Новгородське - з автоматичних гранатометів, Золоте-4 - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, тричі Станицю Луганську - зі стрілецької зброї.

За даними української розвідки, 14 червня одного найманця РФ знищено.

"Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази", - додали в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив два обстріли позицій українських захисників. Зокрема, поблизу н.п. Лебединське - з гранатомета і стрілецької зброї, Авдіївку обстрілювали з міномета калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил. Зокрема, двічі Станицю Луганську - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Дивіться також: Найманці РФ обстріляли житлові квартали Мар'їнки: поранено 4 мирних жителів. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132528
 
 
 Топ коментарі
 
Воину здоровья, а кацапов нада шкварить!!! Модер, спасибо, что проснулся. Понеслась!!!
 показати весь коментар
 
В окупантів загострення перед повним місяцем.
Швидкого одужання пораненому, бережить себе воїни.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Воину здоровья, а кацапов нада шкварить!!! Модер, спасибо, что проснулся. Понеслась!!!
 показати весь коментар
 
 
В окупантів загострення перед повним місяцем.
Швидкого одужання пораненому, бережить себе воїни.
 показати весь коментар
 
 
...Ой ще й самолайк касаба !
Ось так і *горять касабські сексоти *
 показати весь коментар
 
 
Димон, ты чего? Я ж и ты за Украину. Или ты нет?
 показати весь коментар
 
 
Слухай, Дмитро, Я не кацап і ніколи їм не симотизував. Якщо ти читаєш цей форум, то маєш знати, що я найпатріотичніша тут людина. І тепер мені огидно, що такий зебіл як ти був на мене підписаний. Аріведерчі, здоровья і хорошего настроєнія)))
 показати весь коментар
 
 
Підлога. Ти не кацап. Ти порохососатєль. Признайся,приймав участь у мітингу "Дякул Петра" ?
 показати весь коментар
 
Петро Порошенко це отець нашої нації. Величнішої і мудрішої людини чим він, годі і шукати!!!
 показати весь коментар
 
 
Підлога. Признайся,пережер шоколаду рошен ?
Чого сам себе лайкаєш? ам нпаисав і сам себе похвалив? БотЯра.
 показати весь коментар
 
А когда, на выборах, зебил сам за себя голосовал? Это не самолайк? Ему можно, а Пидлоге нет?)
 показати весь коментар
 
 
Ах ты подкацапенок эдакий, отписался от меня. ну бог тебе судья!!!
 показати весь коментар
 
 
Парашенко кормил обещаниями.Канитель продолжается...
 показати весь коментар
 
 
спасибо, что живые!
пораненому найскорішого одужання!
горіть у пеклі москалі (с)... і московія
 показати весь коментар
 
 
В ДНР за неделю полегли смертью храбрых 5 орков и 4 доходят на больничках. Все идет по плану.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа добу на Донбасі поранено одного українського воїна, знищено одного найманця РФ, терористи здійснили 24 обстріли, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вгору