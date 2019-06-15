 За добу на Донбасі поранено одного українського воїна, знищено одного найманця РФ, терористи здійснили 24 обстріли, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил (ООС) на сторінці у Facebook.
"14 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них шість разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122-мм артилерії, мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться у звіті.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Зокрема, п'ять разів Мар'їнку - з 122-мм артилерії, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, двічі Павлопіль - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, н.п. Красногорівка - з 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів, поблизу н.п. Гнутове - з великокаліберних кулеметів, двічі Водяне - з автоматичних гранатометів, околицю Лебединського - зі стрілецької зброї, Пищевик - із гранатометів різних систем, поблизу н.п. Тарамчук - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, Широкине - зі станкового протитанкового гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських військовослужбовців обстріляно 9 разів. Зокрема, тричі Південне - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, Попасну - з мінометів калібру 82 мм, поблизу н.п. Новгородське - з автоматичних гранатометів, Золоте-4 - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, тричі Станицю Луганську - зі стрілецької зброї.
За даними української розвідки, 14 червня одного найманця РФ знищено.
"Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази", - додали в штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив два обстріли позицій українських захисників. Зокрема, поблизу н.п. Лебединське - з гранатомета і стрілецької зброї, Авдіївку обстрілювали з міномета калібру 82 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил. Зокрема, двічі Станицю Луганську - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.
Швидкого одужання пораненому, бережить себе воїни.
Ось так і *горять касабські сексоти *
Чого сам себе лайкаєш? ам нпаисав і сам себе похвалив? БотЯра.
пораненому найскорішого одужання!
горіть у пеклі москалі (с)... і московія