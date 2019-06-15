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Все про:візит (650) Зеленський (1703) Париж (79) Франція (734) Макрон Емманюель (247)

 У рамках візиту Зеленського в Париж заплановано годинну розмову з Макроном і вихід президентів до ЗМІ

У понеділок, 17 червня, в Єлисейському палаці президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів дадуть спільну пресконференцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

За оприлюдненою пресслужбою президента Франції попередньою програмою офіційного візиту, прибуття президента України в Єлисейський палац планується о 15:30.

Далі заплановано годинну зустріч лідерів, за результатами якої президенти о 16:30 вийдуть до представників ЗМІ.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 17 червня президент України Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Парижа, а наступного дня, 18 червня, до Берліна.

Читайте також: Трамп і Макрон під час зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132527
 
 
 Топ коментарі
 
вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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Якою мовою Зе буде говорити з Макроном?
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Скоморох собирается говорить? Это нечто. Надеюсь с Макрона денег за концерт не возьмут, ну или сделают ему скидку. Президент Франции, как-никак.
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Надеюсь, наш Микрон после встречи с Макроном на моноколесе покатается в Тюрельи и скушает кебаб по французски.
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а чего туда ехать никаких договоров на подписание не подготовлено, покрасоваться, лучше перед народом покрасовался который тебя выбрал..... тарифы снизил, госворов посадил, пенсионерам помог, войну прекратил...... а пока мест ноль....
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Він же там грав на піаніні. Чи це вже запросили на "біс"?
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В квартала 95, тю ти блін, я навіть не знаю як це замутити, дивись, квартал 95 і бензин 95й. Як поєднати ці дві речі в стилі 95го переулка?
В рамках визита Зеленского в Париж запланирована часовая беседа с Макроном и выход президентов к СМИ - Цензор.НЕТ 5988

ну і звичайно, як у зебіла під кінець концера потрібен номер на біс)))
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Вот пока не почитаю комментов попок, я вроде против Зе. Как почитаю, то на их фоне и Зе конфеткой кажется. В рамках визита Зеленского в Париж запланирована часовая беседа с Макроном и выход президентов к СМИ - Цензор.НЕТ 6096
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от мозгов мало толку, когда между ног сухо и никто не поможет расслабиться...(
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Макрон - лузер! На последних выборах его и его партию прокатили, так ему пора собирать вещички - не на того коня надо ставить!
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Звичайно, звичайно - Макрон лузер. А зебіл переможець, мазаник Божик і законотворець якого ще пошукати)))
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Димон, шо ж у тебя все картинки про то, чего небыло? Лишь, чего бы тебе хотелось, не более. А где Зе, раздающий бабло, хапающий всяких алигаторов, кормилец и защитник всяких лузеров и *****... в смысле обездоленных? Ведь ты тоже ограбленный, нищий чмырь, не могущий себя прокормить и содержать- так запости такую картинку. Или того тебе не нужно, ты все врешь?
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Будут с водкою дебаты -
отвечай:
"Нет, ребяты-демократы, -
только чай!"
От подарков их сурово
отвернись:
Мол, у самих добра такого
завались!"
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Надо заранее узнать когда будет выход а прессе. Посмеемся!
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Полетіти в Париж, щоб годину провести з Макроном. Шо можна переговорити за годину?
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У рамках візиту Зеленського в Париж заплановано годинну розмову з Макроном і вихід президентів до ЗМІ - Цензор.НЕТ 5672

Рілі ? Зелепуха витримає прес-конференцію ?
Ню-ню ...
Нотуємо чергові "перли" блазня ...
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Ah oui ? Monsieur, je me souviens très bien du commentaire de votre "ze-président" et de sa =ze-équipe= très "professionnelle" avec des fautes si stupides : à commencer par le nom du président français et celui de la cathédrale) sur FB...
Donc je n'ai aucun doute que le clown va sûrement =surprendre= M. Macron. У рамках візиту Зеленського в Париж заплановано годинну розмову з Макроном і вихід президентів до ЗМІ - Цензор.НЕТ 3985
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Далеко жидокацапу до француза!
Алфавіт спочатку Зелебенському треба твердо вивчить, бо воно не знає скільки і літер в алфавіті!
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В українському - 33, у французькому -26.
Хіба що наші, прости Господи, "мовознавці" ще щось придумали на рівні абетки ...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ рамках візиту Зеленського в Париж заплановано годинну розмову з Макроном і вихід президентів до ЗМІ
 
 
 
 
 
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