 У рамках візиту Зеленського в Париж заплановано годинну розмову з Макроном і вихід президентів до ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
За оприлюдненою пресслужбою президента Франції попередньою програмою офіційного візиту, прибуття президента України в Єлисейський палац планується о 15:30.
Далі заплановано годинну зустріч лідерів, за результатами якої президенти о 16:30 вийдуть до представників ЗМІ.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 17 червня президент України Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Парижа, а наступного дня, 18 червня, до Берліна.
ну і звичайно, як у зебіла під кінець концера потрібен номер на біс)))
😁
отвечай:
"Нет, ребяты-демократы, -
только чай!"
От подарков их сурово
отвернись:
Мол, у самих добра такого
завались!"
🤣🤣🤣
Рілі ? Зелепуха витримає прес-конференцію ?
Ню-ню ...
Нотуємо чергові "перли" блазня ...
😁
Donc je n'ai aucun doute que le clown va sûrement =surprendre= M. Macron.
Алфавіт спочатку Зелебенському треба твердо вивчить, бо воно не знає скільки і літер в алфавіті!
Хіба що наші, прости Господи, "мовознавці" ще щось придумали на рівні абетки ...