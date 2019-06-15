 У рамках візиту Зеленського в Париж заплановано годинну розмову з Макроном і вихід президентів до ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

За оприлюдненою пресслужбою президента Франції попередньою програмою офіційного візиту, прибуття президента України в Єлисейський палац планується о 15:30.

Далі заплановано годинну зустріч лідерів, за результатами якої президенти о 16:30 вийдуть до представників ЗМІ.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 17 червня президент України Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Парижа, а наступного дня, 18 червня, до Берліна.

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