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Все про:Крим (6916) Росія (17497) рибалки (45) Новицький Віктор (1)

 Росія передала капітана українського судна Новицького представникові уповноваженого з дотримання прав жителів Криму, - АП

Росія передала капітана рибальського судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького представникові уповноваженого з дотримання прав жителів АР Крим Ізмаїлу Халікову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.

Передача відбулася на КПВВ "Каланчак".

Нагадуємо, 4 травня 2018 року Новицького затримали працівники ФСБ РФ за фактом нібито незаконного видобутку біологічних ресурсів. Проти нього було порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 256 КК РФ "Незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів, вчинене особою з використанням службового становища". Близько півроку його утримували під вартою в Сімферопольському СІЗО.

1 листопада 2018 року Новицькому було змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд, він жив у Сімферополі в орендованій квартирі.

14 червня 2019 року відбулося засідання "суду" у справі Новицького, було прийнято рішення зняти всі обмеження на його пересування. Окупаційний "суд" визнав Новицького винним у незаконному видобутку біоресурсів. Йому призначили штраф 550 тисяч рублів (226 тисяч гривень. - Ред.). Але звільнили від покарання з урахуванням того, що Новицький перебував у СІЗО з 11 травня по 1 листопада 2018 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132522
 
 
 Топ коментарі
 
для тих, хто вже забув та вірить в щедрість кацапів чи то мудрість кловуна:
на минулій неделі Україна перша передала Кацапії 72-річного дідуся з Курської області, що сидів в Україні за шпигунство.
Шпигуна на тій неделі в обмін на капітана на цій неділі.
Не вірте в щедрість чи то добру волю і ініціативи кацапів, зєбіли! Зараз, вони самі вам просто так когось випустять, держіть карман.
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Если так то какой то хреновинький обмен. Росийского шпиона на контрабандиста который спокойно жил в крыму на сьемной квартире. А завтра опять туда поедет своим ходом
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два двоюродных было - нет уже давно...
до кацапского счастья в 2000м не дожили... - год разницы
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не очень понимаю
шо такое представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Крыма ...
замечаем капитана, матросы там еще,
а шо бы капитан мучался...
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опять нагнули кацапов
ну шо за жизнь - шо ни день, то праздник
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Ну и замечательно. Люди дороже денег... Хотя без политики не обошлось.
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Какая то белеберда. Лучше бы наших пленных освободили. Хотя пленные ето доказательство росийско-украинской войны.
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доказательство российско-украинской войны - это пленный военные кацапы
остальное в пользу бедных
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для тих, хто вже забув та вірить в щедрість кацапів чи то мудрість кловуна:
на минулій неделі Україна перша передала Кацапії 72-річного дідуся з Курської області, що сидів в Україні за шпигунство.
Шпигуна на тій неделі в обмін на капітана на цій неділі.
Не вірте в щедрість чи то добру волю і ініціативи кацапів, зєбіли! Зараз, вони самі вам просто так когось випустять, держіть карман.
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Ви от під німецьким прапором пишите, Вам не соромно? А що Німеччина дала Україні? Я Вас питаю?
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1) я не є громадянином Німеччини, бо є громадянином України, а тому відповідати за Німеччину не повинен;
2) я чесно сиджу на форумі під прапором тієї країни, де постійно знаходжусь. В чому проблема, власне? Чи за Вашою логікою, я повинен будь-що заходити під українським проксі, як це роблять колаборанти з ОРДЛО чи Криму, чи з Кацапщини?
3) припиніть від когось чекати, що Вам хтось щось винен, беріть і робіть самі, тоді може хтось допоможе.
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Ви собі допомогли, але я сплачую тарифи, акцизи та інші податки, тому і маю заперечення.
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кому Ви "сплачуєте податки, тарифи та акцизи"? Німеччині чи все ж таки державі Україна та місцевим олігархам? То до кого Ваші "заперечення"? З себе почніть, "заперечте" з початку заміну у владі одних олігархів у владі іншими, ще безсовіснішими та лютішими.
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Ви навіть тупіший ніж я подумав, звістно плачу в Україні.
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Если так то какой то хреновинький обмен. Росийского шпиона на контрабандиста который спокойно жил в крыму на сьемной квартире. А завтра опять туда поедет своим ходом
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та нехай вже хоч когось... чесно кажучи, я на минулій неділі, чи то навіть на початку цієї, коли пройшла інфа про відпущеного "в односторонньому порядку" 72-річного кацапського шпигуна з Курської області вангував, що ось відпустять тепер нам кацапи у відповідь Сущенка, який також сидить за шпигунство на кацапщині. І це я вважав не зовсім вдалим, але звісно потрібним варіантом (бо хотілось, щоб відпустили у першу чергу когось з квартету "Балуха, Сєнцова, Кольченка чи Клиха"). Але бачте як вийшло, на капітана судна.... ну то добре хоч так. А висновок один - кацапи диктують нам свою волю у питаннях обміну. Нажаль.
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Такая уж украинцы нация что нас все полюзуют. Даже между собой не можем обьедениться. А революцией называем смену одного олигарха на другого.
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