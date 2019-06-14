 Росія передала капітана українського судна Новицького представникові уповноваженого з дотримання прав жителів Криму, - АП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.

Передача відбулася на КПВВ "Каланчак".

Нагадуємо, 4 травня 2018 року Новицького затримали працівники ФСБ РФ за фактом нібито незаконного видобутку біологічних ресурсів. Проти нього було порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 256 КК РФ "Незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів, вчинене особою з використанням службового становища". Близько півроку його утримували під вартою в Сімферопольському СІЗО.

1 листопада 2018 року Новицькому було змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд, він жив у Сімферополі в орендованій квартирі.

14 червня 2019 року відбулося засідання "суду" у справі Новицького, було прийнято рішення зняти всі обмеження на його пересування. Окупаційний "суд" визнав Новицького винним у незаконному видобутку біоресурсів. Йому призначили штраф 550 тисяч рублів (226 тисяч гривень. - Ред.). Але звільнили від покарання з урахуванням того, що Новицький перебував у СІЗО з 11 травня по 1 листопада 2018 року.

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