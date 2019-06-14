 Росія передала капітана українського судна Новицького представникові уповноваженого з дотримання прав жителів Криму, - АП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
Передача відбулася на КПВВ "Каланчак".
Нагадуємо, 4 травня 2018 року Новицького затримали працівники ФСБ РФ за фактом нібито незаконного видобутку біологічних ресурсів. Проти нього було порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 256 КК РФ "Незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів, вчинене особою з використанням службового становища". Близько півроку його утримували під вартою в Сімферопольському СІЗО.
1 листопада 2018 року Новицькому було змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд, він жив у Сімферополі в орендованій квартирі.
14 червня 2019 року відбулося засідання "суду" у справі Новицького, було прийнято рішення зняти всі обмеження на його пересування. Окупаційний "суд" визнав Новицького винним у незаконному видобутку біоресурсів. Йому призначили штраф 550 тисяч рублів (226 тисяч гривень. - Ред.). Але звільнили від покарання з урахуванням того, що Новицький перебував у СІЗО з 11 травня по 1 листопада 2018 року.
до кацапского счастья в 2000м не дожили... - год разницы
шо такое представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Крыма ...
замечаем капитана, матросы там еще,
а шо бы капитан мучался...
ну шо за жизнь - шо ни день, то праздник
остальное в пользу бедных
на минулій неделі Україна перша передала Кацапії 72-річного дідуся з Курської області, що сидів в Україні за шпигунство.
Шпигуна на тій неделі в обмін на капітана на цій неділі.
Не вірте в щедрість чи то добру волю і ініціативи кацапів, зєбіли! Зараз, вони самі вам просто так когось випустять, держіть карман.
2) я чесно сиджу на форумі під прапором тієї країни, де постійно знаходжусь. В чому проблема, власне? Чи за Вашою логікою, я повинен будь-що заходити під українським проксі, як це роблять колаборанти з ОРДЛО чи Криму, чи з Кацапщини?
3) припиніть від когось чекати, що Вам хтось щось винен, беріть і робіть самі, тоді може хтось допоможе.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.