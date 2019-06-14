 Посольство України в Кишиневі радить українцям не брати участі в демонстраціях у Молдові

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба дипломатичного відомства в Фейсбуці.

"У зв'язку з триваючими в Республіці Молдова громадськими акціями політичного характеру, запланованим проведенням в неділю 16 червня масової ходи рекомендуємо громадянам України обмежити пересування центральними вулицями міста Кишинів, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в зборах, демонстраціях", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, українцям рекомендують завжди мати при собі документи, що посвідчують особу, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правила перебування іноземців у країні, а також стежити за новинами в місцевих і міжнародних ЗМІ.

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