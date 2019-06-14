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 Суспільство
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 Посольство України в Кишиневі радить українцям не брати участі в демонстраціях у Молдові

Посольство України в Молдові радить українцям не брати участі в масових акціях і демонстраціях у Молдові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба дипломатичного відомства в Фейсбуці.

"У зв'язку з триваючими в Республіці Молдова громадськими акціями політичного характеру, запланованим проведенням в неділю 16 червня масової ходи рекомендуємо громадянам України обмежити пересування центральними вулицями міста Кишинів, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в зборах, демонстраціях", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, українцям рекомендують завжди мати при собі документи, що посвідчують особу, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правила перебування іноземців у країні, а також стежити за новинами в місцевих і міжнародних ЗМІ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132521
 
 
 Топ коментарі
 
Хай ще порадять не приймати участь в демонстраціях в Україні проти зебіла!!!
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16-го в воскресенье народ будет праздновать избавление от бандитизма на законодательном уровне.
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"Демократы" сегодня дали приказ своим титушкам и разблокировали все министерства. Сразу после того как старое правительство подало в отставку со всеми министрами. Это случилось после того как посол США Хоган самолично приехал в офис "демократов" и посоветовал им капитулировать. Теперь они больше заняты уничтожением документов, вывозом денег и своих семей, чем столкновениями. Поддержки у них нет. Холопам платили 25 евро, они приходили на митинг, холопам не платили, не кормили, они не приходили. "Демократы" даже неделю назад не смогли собрать на площади больше 4-5 тысяч бюджетников.
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Хай ще порадять не приймати участь в демонстраціях в Україні проти зебіла!!!
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Боятся,что перекинется конфликт в Украину
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что он тормоз реформ.
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"Посольство Украины в Молдавии"

Шо за Молдавия ? Открыли новую авиакомпанию в Кишинёве, Молд-Авия чи где ?
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Не "избавление от бандитизма", а участвовать в митинге российских бандитов Нэстасе и Додона.
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16-го в воскресенье народ будет праздновать избавление от бандитизма на законодательном уровне.
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Похоже будут столкновения и у спецслужб есть информация
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"Демократы" сегодня дали приказ своим титушкам и разблокировали все министерства. Сразу после того как старое правительство подало в отставку со всеми министрами. Это случилось после того как посол США Хоган самолично приехал в офис "демократов" и посоветовал им капитулировать. Теперь они больше заняты уничтожением документов, вывозом денег и своих семей, чем столкновениями. Поддержки у них нет. Холопам платили 25 евро, они приходили на митинг, холопам не платили, не кормили, они не приходили. "Демократы" даже неделю назад не смогли собрать на площади больше 4-5 тысяч бюджетников.
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У вас там не понятно кто за кого. Объясни пожалуйста кто у вас за русню кто за Румынию.
Нам единственно что понятно что ваш дадон - гандон полностью заруслячен.
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Нэстасе российский агент. Он вместе с Додоном и Санду пытаются захватить власть. Эту российскую нечисть нужно гнать из Молдовы. Глава правительства Молдовы Павел Филип. Только его должны поддерживать украинцы.
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