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Все про:Бердичів (12) сесія (43)

 Підприємець підпалив себе на сесії міськради в Бердичеві на Житомирщині. ВIДЕО

У Бердичеві місцевий підприємець підпалив себе в сесійній залі міської ради, щоб привернути увагу місцевої влади до свого питання.

Як передає Цензор.НЕТ про це пише місцеве видання 20 хвилин

Інцидент стався після відкриття сесії міської ради, близько 10 години ранку. Депутати, які кинулися гасити вогонь, також постраждали і дістали опіки.

Зараз у будівлі міськвиконкому тривають слідчі дії, туди прибули представники поліції і прокуратури. Постраждалого чоловіка забрали в міську лікарню, сесія продовжилася в іншому приміщенні.

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Як повідомляють місцеві видання, підприємець, який намагався вчинити самоспалення на сесії, давно відомий у Бердичеві.

Раніше він займався ресторанним бізнесом, був власником кафе "У пані Новак" і ресторану "Наяда" на території міського пляжу. Через цей ресторан у підприємця виник конфлікт із орендарем, про що знали в Бердичівському міськвиконкомі.

Для вирішення конфлікту обох підприємців викликали на засідання виконкому, але винуватець нинішнього інциденту тоді не прийшов, вирішив, що епатажний вчинок із підпалом краще сприятиме вирішенню ситуації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132520
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленський довів людину до самогубсвтва. Шановні, не дивіться ролики квартал 95. Від них тупєют!!!
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Зачем убогая порохня на ЦН? Для того, чтобы в любую новость вплести Зе.
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Непонятно зачем себя убивать сжигать ? Если решил умереть ,то надо врагов убивать ,а не себя = Пинчуки ,Коломойские ,Ахметовы это враги Украинского Народа .Их нужно уничтожавть и ихних детей и внуков что б не плодились твари ублюдочные .
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Ой, та ладно, був я тоді там. Вистава звичайна.
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Якщо доведеш що я порохосос, то відповім. Давай мій коментар який доводить що я порохосос, інакше всюди писатиму Николай тріпло. Просто бла-бла не канає. Чекаю доказів.
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Підприємець підпалив себе на сесії міськради в Бердичеві на Житомирщині - Цензор.НЕТ 4367

Вот тебе собеседник , с ним поговори . Он тебя хорошему научит
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Я писав не тобі і не лізь не в свою справу.
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Підприємець підпалив себе на сесії міськради в Бердичеві на Житомирщині - Цензор.НЕТ 3610

На тебе еще двоих , шоб не скучно было Підприємець підпалив себе на сесії міськради в Бердичеві на Житомирщині - Цензор.НЕТ 2816
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Ти таки домігся свого і потрапляєш до чорного списку.
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не порохосос, но забияка ещё тот,
в целом нормальный писатель,
хоть и приходилось ругаться с вами
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От довело ворьё людей и вцепились падлы за власть зубами ,не понимая чем это для них может закончится .. Підприємець підпалив себе на сесії міськради в Бердичеві на Житомирщині - Цензор.НЕТ 1665
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https://www.youtube.com/watch?v=2c_LXvfWRAw&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2c_LXvfWRAw&has_verified=1
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Печально, причем и полиция покрывает райрады и горсоветы.
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Ну зачем же себя(((( Ну почему не их!!! облить и поджечь...А там уже в логово и нелегальный переход за бугор с поддельным паспортом
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Тогда посадят, а так доведение до суицида... выживет или нет, а этим статья.
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Статьи им точно не будет...в крайнем случае уволят пару клерков...а вот выживет или нет это уже вопрос...ну и местечковая судебно-психиатрическая экспертиза естественно признает предпринимателя неадекватным((((
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Зеленський довів людину до самогубсвтва. Шановні, не дивіться ролики квартал 95. Від них тупєют!!!
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Зачем убогая порохня на ЦН? Для того, чтобы в любую новость вплести Зе.
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Я не вірю. Це ж наша украінська еліта, нехай і 8%. Це ж високоінтелегентні, освічені та патріотичні люди... А ви за якийсь бумеранг... Невже потрібно зараз зраду розводити і будку хитати? А якщо ***** нападе? Ви про це подумали?
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Вася Доллар (Мазур) походу серьезно достал.
Бьівший рьіг, как и все нахальньій и жадньій
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Непонятно зачем себя убивать сжигать ? Если решил умереть ,то надо врагов убивать ,а не себя = Пинчуки ,Коломойские ,Ахметовы это враги Украинского Народа .Их нужно уничтожавть и ихних детей и внуков что б не плодились твари ублюдочные .
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Дети и внуки украинских олигархов жируют на крови Украинского Народа в Европе .Живут беспечно ,расслабленно .А тут просто подбегает человек -обливает бензином внуков и детей убийц Украинского Народа и сгорает заживо тварь мажорная .Вот так нужно убивать олигархов и их детей ,а не в продажных судах.
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