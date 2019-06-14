 Нацбанк оскаржив відсторонення Рожкової

Клопотання про скасування свого попереднього рішення Баришівський суд має розглянути впродовж 5 днів, тобто, до 19 червня включно. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
Крім цього, в НБУ укотре підкреслили, що не отримали в установленому чинним процесуальним законодавством порядку рішення суду.
"Катерина Рожкова бере участь у роботі і засіданнях правління НБУ, а також виконує повноваження першого заступника голови Нацбанку виключно як посадова особа НБУ, а не фізична особа-громадянин, що виключає навіть теоретичну можливість виконання встановлених судом заборон", - повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.
Фінансовий регулятор зазначає, що жодних заборон посадовій особі НБУ - першій заступниці голови відомства Катерині Рожковій постановою Баришівського районного суду Київської області не встановлено.
"Беручи до уваги викладене, ухвалені постановою Баришівського районного суду Київської області заходи забезпечення позову шляхом заборони Катерині Рожковій вчиняти дії, що стосуються діяльності НБУ, як фізичній особі-громадянину, а не посадовій особі, є нікчемними", - констатували в Нацбанку.
Нагадаємо, НБУ повідомив, що отримав листа від фізичної особи, де повідомляється, що Баришівський районний суд Київської області заборонив Рожковій виконувати покладені на неї посадові обов'язки.
Те, що насправді нічого смішного та веселого тут немає. Тому що насправді ми маємо справу з абсолютно тривіальним кейсом рейдерського захвату, яких ми вже бачили на своєму віці сто тисяч мільйонів.
В Україні існує своя власна школа рейдерства, в ній напрацьований масив кейсів і давно сам собою склався ефективний протокол, за яким все зазвичай і відбувається. Просто цього разу всі такі здивовані, тому що відбувається рейдерський захват Нацбанку, а не комерційного B2C бізнесу.
Я не рейдер, але я бачив декілька рейдерів і бачив, як вони функціонують. І зараз я бачу абсолютно аналогічний випадок.
Мета рейдерства полягає в тому, щоб понизити вартість активу настільки, щоб особи, які контролюють цей актив, були вимушени вийти на перемовини з невігідних для них позицій і погодитися на продаж цього активу за неринковою ціною. В ідеалі мета рейдерства - захопити контроль над активом взагалі без перемовин і викупу.
І тому майже кожне рейдерство починається з рішення суду. Це рішення суду має знизити керованість активом. Задача - зробити головняк керівництву активу, щоб вони були вимушені замість керування активом бігати і вирішувати фантастичні і максимально неочікувані проблеми. Неважливо, наскільки це рішення суду відповідає традиційній юридичній практиці. Ба більше - якщо воно зовсім їй не відповідає - так навіть краще. Юристи атакованої сторони мають бути шоковані абсурдністю рішення. Якщо звинуватити магазин будівельних матеріалів у тому, що через їх неякісний бетон впала Вавілонська Башта і прикласти в якості аргументу лінгвістичну експертизу, яка доведе, що англійська мова справді зовсім несхожа на китайську, і тому позивач несе мільярдні збитки через те, що поїхав до Китаю і його там ніхто не зрозумів - нехай юристи будівельного магазину шукають відповідну прецедентну практику для захисту. Доведи в апеляції, що ти не верблюд, давай. І юридична служба відповідача паралізована, вона шукає висновки галахічного суду з аналогічних питань за 332 рік до н.е.
А тим часом атакуюча сторона продовжує атаку. З'являються публікації в медіа, які обгрунтовано доводять, що актив говно, а його власники підораси, тому що вони *вставте свій варіант*. Мета - заблокувати можливу публічну активність атакованої сторони. Щоб не було кому виступити на захист публічно. От тут написано, що ця панночка корупціонер і зоофіл. А ви кажете, що Баришівський райсуд не має права її відсторонити від виконання обов'язків? Так ви що, корупціонерів та зоофілів захищаєте? Нічого собі. Суд там може й неправомірне рішення виніс, але так цим зоофілам і треба, сиди мовчи в тряпочку, захисник зоофілів знайшовся.
Я, до речі, впевнений, що Рожкова може бути найчорнішою людиною на ринку. Найчорнішою. Але ми бачимо не атаку баришівського райсуду на Рожкову, тому я жодної секунди не витрачу на дискусію стосовно баришівського райсуда та Рожкової. Це війна Коломойського з Національним Банком України.
І в рамках цієї війни я вам скажу, що нас чекає далі. Далі почнеться цирк. Коли керівництво заблоковано, юридичний відділ заблокований і можливі союзники заблоковані, починається найцікавіше для зовнішнього спостерігача - вуличний цирк. Казачий театр штурмує двері НБУ, вуличні акції, самоспалення, передчасні роди карликів на ґанку НБУ і так далі і тому подібне. А тим часом суди продовжують клепати одне рішення за іншим. А тим часом серйозні міжнародні фінансові інституції понижають кредитний рейтинг України у зв'язку з нестабільністю її фінансової системи. А тим часом громадяни, побачивши, що НБУ втрачає контроль за економікою (тому що їм так в телевізорі сказали), виймають гроші з комерційних банків і кладуть у скляні банки. І гривна падає.
А головне, тим часом серйозні люди в костюмах та з дорогими годинниками час від часу пишуть керівництву НБУ смски "хлопці, або ви починаєте перемовини, або ми ще трохи обрушимо економіку країни і звинуватимо в цьому вас".
Зеленському життєво необхідний контроль над НБУ. Коломойському життєво необхідний контроль над НБУ. Потрібна допеміссія, потрібен рефінанс.
Сприймайте Україну, як банк. До банку увірвалися грабіжники, взяли нас із вами у заручники, зняли з жінок діаманти а з чоловіків годинники, але броньоване сховище, у якому й лежать усі гроші, все ще не відкрите. Його захищають Смолій та Рожкова. Тому Рожкову грабіжники зараз вб'ють, щоб Смолій відкрив кодовий замок.
Ось це й відбувається. Ось такі справи.Alex Noinets
https://www.facebook.com/people/Alex-Noinets/100010578281118
За результатами розгляду позовної заяви громадянина України О.Данилюка (далі: Позивач) до громадянина республіки Греція Евкліда стосовно матеріального забезпечення потреб Збройних Сил України у захисті конституційного ладу та територіальної цілісності України, було проведено незалежний та об'єктивний розгляд справи по суті.
За результатами розгляду справи судом було прийнято рішення задовольними вимоги Позивача повністю та в якості міри забезпечення дозволити косинусу досягати значення чотирьох, прямому куту досягати значення 100 градусів, а розмір числа "пі" встановити рівним трьом, щоб зменшити витрати на матеріальне забезпечення.
Рішення суду вступає в силу негайноОригінал рішення: https://emiliozk.livejournal.com/2225558.html