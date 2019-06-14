 Нацбанк оскаржив відсторонення Рожкової

Клопотання про скасування свого попереднього рішення Баришівський суд має розглянути впродовж 5 днів, тобто, до 19 червня включно. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

Крім цього, в НБУ укотре підкреслили, що не отримали в установленому чинним процесуальним законодавством порядку рішення суду.

"Катерина Рожкова бере участь у роботі і засіданнях правління НБУ, а також виконує повноваження першого заступника голови Нацбанку виключно як посадова особа НБУ, а не фізична особа-громадянин, що виключає навіть теоретичну можливість виконання встановлених судом заборон", - повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Фінансовий регулятор зазначає, що жодних заборон посадовій особі НБУ - першій заступниці голови відомства Катерині Рожковій постановою Баришівського районного суду Київської області не встановлено.

"Беручи до уваги викладене, ухвалені постановою Баришівського районного суду Київської області заходи забезпечення позову шляхом заборони Катерині Рожковій вчиняти дії, що стосуються діяльності НБУ, як фізичній особі-громадянину, а не посадовій особі, є нікчемними", - констатували в Нацбанку.

Нагадаємо, НБУ повідомив, що отримав листа від фізичної особи, де повідомляється, що Баришівський районний суд Київської області заборонив Рожковій виконувати покладені на неї посадові обов'язки.