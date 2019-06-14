 Глава медіахолдингу ZIK Туркевич звільнився після купівлі каналу Медведчуком

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив виданню "Детектор медіа" 14 червня.
"Причини, я думаю, зрозумілі", - сказав він журналістам.
Туркевич заявив про своє звільнення після того, як стало відомо, що новим власником телеканалу ZIK став нардеп від Опозиційного блоку Тарас Козак, якого називають партнером бізнесмена Віктора Медведчука.
Незабаром про звільнення заявили декілька журналістів ZIK.
Роснафти
Роснефть володіла в Україні мережею
АЗС із 141 заправки в 12 областях, а також Лисичанським нафтопереробним
заводом, а також нафтопродуктопроводом «ПрикарпатЗахідТранс», який був на
балансі російської державної «Транснафти».
Мережу заправок "Роснефти" в Україні викупили компанії, які пов'язані
з бізнесом Віктора Медведчука та його оточення
https://uapress.info/uk/news/show/170761
1) 112 Україна
2) NewsOne
3) Zik
І якщо уважно придивитися, то можно побачити, як тут "сторчать вуха" мародера Порошенко, який зробив все для цього зашквара.
коли америкоси запроваджували санкції проти компаній мертвечука, його торговий партнер парашенко призначав його переговорником у мінську, згодом вони дерибанили ринок скрапленого газу, а сбу навіть не цікавилася діяльністю його сепаратистської організації
За роки правління Порошенка кум
Путіна отримав контроль над золотою жилою, яка дозволяє йому казково
збагачуватися. І в останні тижні влади Порошенка цей актив - дизельну трубу -
страхуючись на випадок зміни влади, медведчуківський клан оформив на білоруську
компанію. Антимонопольний комітет, який контролює президент Порошенко, дав
необхідні дозволи", -
https://censor.net.ua/ua/v3124985
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
2 ч. ·
Скоро! На всех телеканалах!
УКРАЇНСЬКІ ЖУРНАЛІСТИ - ЦЕ ВЗІРЕЦЬ СВОБОДИ СЛОВА І ПРАВДИВОСТІ
ПОРОХОБОТИ ДИСКРЕДИТУЮТЬ ЖУРНАЛІСТІВ
&
Медведчук купив ЗІК. RIP
&
Отака вона «свобода слова», якщо ви самі визнаєте, що повії моментально міняють профіль і суть висерів в залежності від власника.
Mason Lemberg
Украинцы, у вас есть понимание, что узурпация власти над медийным пространством - начало очередной спецоперации *****?
А от спамописці ху*ячать 24/7 про те, який ху*овий Зеленський, тому що той зробить отаке!
Це, з моєї точки зору, якийсь капець. Але є ще більший капець для тих спамописців та їх хазяїна - ви досі не зрозуміли, що вже всьо? вже вас немає?
І те що ви лапками дригаєте - то це як у шкільному кабінеті з біології мертва жаба дьоргаєтсья, коли її електричним струмом стимулюють.
Цабе вже до ями, бо настописділи вже за 28 чи 29 років вашої від нас незалежності.