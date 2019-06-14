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Все про:Медведчук (385) звільнення (557) телебачення (333)

 Глава медіахолдингу ZIK Туркевич звільнився після купівлі каналу Медведчуком

Ігор Туркевич, який очолював медіахолдинг ZIK з 2015 року, звільнився.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив виданню "Детектор медіа" 14 червня.

"Причини, я думаю, зрозумілі", - сказав він журналістам.

Туркевич заявив про своє звільнення після того, як стало відомо, що новим власником телеканалу ZIK став нардеп від Опозиційного блоку Тарас Козак, якого називають партнером бізнесмена Віктора Медведчука.

Незабаром про звільнення заявили декілька журналістів ZIK.

Читайте також: Агент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132517
 
   
 Топ коментарі
 
Медведчук - это надежный партнер вашего Петрушки , который дал воскреснуть этому гебнявому агенту .
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Від сьогодні Медведчук - кум пуйла контролює такі ТВ канали:
1) 112 Україна
2) NewsOne
3) Zik
І якщо уважно придивитися, то можно побачити, як тут "сторчать вуха" мародера Порошенко, який зробив все для цього зашквара.
Глава медиахолдинга ZIK Туркевич уволился после покупки канала Медведчуком - Цензор.НЕТ 8641
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Мертвячук - это будущее Украине при президенте зебиле!!!
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Мертвячук - это будущее Украине при президенте зебиле!!!
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Медведчук - это надежный партнер вашего Петрушки , который дал воскреснуть этому гебнявому агенту .
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ога, ога, а вылез из норки, мертвячук, только тогда, когда зебил стал новопредставленным!!!
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При Петре Порошенко у мертвяука только была колонка на сайте корреспондент.нет и не более. И эта паторочь не где более не вылазила!!!
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Хоспади , ну кому ты это лепишь ? Гугли хронологию событий , ******** Глава медиахолдинга ZIK Туркевич уволился после покупки канала Медведчуком - Цензор.НЕТ 5561
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ну зебилы всегда переходят на личности и матом ругаюца как бешенные катсапы!!!
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Телеканал 112 купил Медведчук ещё год назад, когда Порошенко ещё был президентом и рулил по полной.
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а при зеле купил zik. в чем разница, где новые лица и все такое
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есть такое понятие - "подставное лицо". это типа порохобота но во сто раз круче!)
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За правління Порошенко люди Мердведчука взяли під контроль заправки
Роснафти

Роснефть володіла в Україні мережею
АЗС із 141 заправки в 12 областях, а також Лисичанським нафтопереробним
заводом, а також нафтопродуктопроводом «ПрикарпатЗахідТранс», який був на
балансі російської державної «Транснафти».

Мережу заправок "Роснефти" в Україні викупили компанії, які пов'язані
з бізнесом Віктора Медведчука та його оточення

https://uapress.info/uk/news/show/170761
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Шо ты мелишь козломордое ? А 2 канала он когда купил , не при Пете ?
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Порошенко лично назначил кума пуйла Медведчука своим личным представителем на переговорах в Минске... Минстець это даже не отрицает, просто пытаются замалчивать.

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ну мог токо пернуть дету в интернете, мертвячук этот
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зачем брешешь? ведь именно Порошенко год назад дал добро Медведчуку на приобретение 112 канала.
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Стенограмму с разрешением в студию. Зедебилы почему-то считают, что их влажные фантазии - это истина в последней инстанции, и все сразу поверят. Зедебилы, они такие зедебилы.
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Від сьогодні Медведчук - кум пуйла контролює такі ТВ канали:
1) 112 Україна
2) NewsOne
3) Zik
І якщо уважно придивитися, то можно побачити, як тут "сторчать вуха" мародера Порошенко, який зробив все для цього зашквара.
Глава медиахолдинга ZIK Туркевич уволился после покупки канала Медведчуком - Цензор.НЕТ 8641
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ЗЕбил тут не причем, тупая свинособака.
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мертвечук не за гратами завдячуючи саме парашенку !

коли америкоси запроваджували санкції проти компаній мертвечука, його торговий партнер парашенко призначав його переговорником у мінську, згодом вони дерибанили ринок скрапленого газу, а сбу навіть не цікавилася діяльністю його сепаратистської організації

За роки правління Порошенка кум
Путіна отримав контроль над золотою жилою, яка дозволяє йому казково
збагачуватися. І в останні тижні влади Порошенка цей актив - дизельну трубу -
страхуючись на випадок зміни влади, медведчуківський клан оформив на білоруську
компанію. Антимонопольний комітет, який контролює президент Порошенко, дав
необхідні дозволи", -
https://censor.net.ua/ua/v3124985
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Напиши краской на асфальте. Перед окнами теще или жены. И сделай селфи, идиот.
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Если Зеленский не поставит Медведчука на место ,то Медведчук доставит Зеленскому очень много неприятностей ...
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Не,не, всьо правильно. Всьо по Фрейду. Именно Зеленскому.
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Глава медиахолдинга ZIK Туркевич уволился после покупки канала Медведчуком - Цензор.НЕТ 6197Кто не в теме - решение о передаче Украинских новостных СМИ Медведчуку принималось в январе/феврале 19 года дома у Парашена! Мародер просто отдал наши СМИ кацапам в обмен на какие-то преференции... например зная о пролете на выборах будущая коалиция ПЕС+ГОЛОС+РЫГИ+ТУШКИ! Глава медиахолдинга ZIK Туркевич уволился после покупки канала Медведчуком - Цензор.НЕТ 1463
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Цікаво, які "наші ЗМІ" ти мав? 500 примірників газети сміттєвої "вести" які випросив щоби застелити підлогу під час ремонту помешкання?
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цей непотріб роздавали за порошенка , хіба ні ?
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Цей непотріб роздавали з тієї пори коли мертвечух пролетів на виборах до Ради. Здається 2006.
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У меня зик не идет... так что проблем нету... это более западный канал, ПП с Ющенко отдал за ненадобностью... я это так понимаю.
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Эту гэбэшню гниду когда нибуть пристрелят!?
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Тихая капитуляция петра.

Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
2 ч. ·

Скоро! На всех телеканалах!Глава медіахолдингу ZIK Туркевич звільнився після купівлі каналу Медведчуком - Цензор.НЕТ 4880
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Краще чіпляти під постами дівчачу "лінієчку" на кшталт ось такої:

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После провала януковоща с его зомбоящиком прокремлевские паразиты стали более изобретательны,а успех предвыборной кампании преЗедента, воодушевляет на завладение средствами массовой информации для захвата сознания укрообывателя.
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ПОРОШЕНКО НАМАГАЄТЬСЯ ПРИДУШИТИ ВІЛЬНУ ЖУРНАЛІСТИКУ
УКРАЇНСЬКІ ЖУРНАЛІСТИ - ЦЕ ВЗІРЕЦЬ СВОБОДИ СЛОВА І ПРАВДИВОСТІ
ПОРОХОБОТИ ДИСКРЕДИТУЮТЬ ЖУРНАЛІСТІВ
&
Медведчук купив ЗІК. RIP
&
Отака вона «свобода слова», якщо ви самі визнаєте, що повії моментально міняють профіль і суть висерів в залежності від власника.
Mason Lemberg
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Vadzim Martynenka
Украинцы, у вас есть понимание, что узурпация власти над медийным пространством - начало очередной спецоперации *****?
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Вопрос к петеному антимонопольному комиту - столько новостных каналов у одного казла.
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Почему медведчук,на котором клейма негде ставить,чувствовал себя 5 лет при пете как рыба в воде?Была хоть одна претензия к нему?Хоть что-то?!
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Не.Так не пойдёт.Сначала ты отвечаешь на мой вопрос,а потом уж я на твой.В порядке очерёдности.
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отвечаю, потому что президент действует в рамках закона и тут к медведу не подкопаешься. выже проголосовали чтоб зеля всех посадил, расскажи как он это сделает
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ні. Саме так. Тому що корінь питання: "а які ОБГРУНТОВАНІ ЮРИДИЧНІ ПРЕТЕНЗІЇ можуть бути до Медведчука незалежно від того, хто займає посаду Президента чи Голови СБУ". Політичні - побоку; відповідальність за такі несуть дебіли, зебіли та вороги які голосують проти української незалежності (від параші).
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О...А до путина у тебя какие ЮРИДИЧЕСКИЕ претензии,шваль.Какие твои доказательства?Предъяви,а ну ка...
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Нет никаких "вы проголосовали",во первых.А во вторых,самое сладенькое...Скажи-МЕДВЕДЧУК ЧИСТ ПЕРЕД ЗАКОНОМ.Просто скажи:ДА или НЕТ.
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Не в тему. Або майже не в тему. Мені не подобається Сіньор Памідор, і я приблизно раз на 3 - 4 доби про це пишу, причому намагаюсь конкретно - що саме мені в ньому не подобається, тому що він зробив щось отаке.

А от спамописці ху*ячать 24/7 про те, який ху*овий Зеленський, тому що той зробить отаке!
Це, з моєї точки зору, якийсь капець. Але є ще більший капець для тих спамописців та їх хазяїна - ви досі не зрозуміли, що вже всьо? вже вас немає?
І те що ви лапками дригаєте - то це як у шкільному кабінеті з біології мертва жаба дьоргаєтсья, коли її електричним струмом стимулюють.

Цабе вже до ями, бо настописділи вже за 28 чи 29 років вашої від нас незалежності.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоГлава медіахолдингу ZIK Туркевич звільнився після купівлі каналу Медведчуком
 
 
 
 
 
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