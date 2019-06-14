 Глава медіахолдингу ZIK Туркевич звільнився після купівлі каналу Медведчуком

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив виданню "Детектор медіа" 14 червня.

"Причини, я думаю, зрозумілі", - сказав він журналістам.

Туркевич заявив про своє звільнення після того, як стало відомо, що новим власником телеканалу ZIK став нардеп від Опозиційного блоку Тарас Козак, якого називають партнером бізнесмена Віктора Медведчука.

Незабаром про звільнення заявили декілька журналістів ZIK.

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