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Все про:Адміністрація_Президента (478) дрес-код (3) Арахамія (5)

 В Адміністрацію Президента дозволять приходити в шортах і з ноутбуками

В Адміністрації Президента змінюють правила відвідування. Туди дозволять приходити в шортах, а для того, щоб принести з собою ноутбук, не потрібен буде спеціальний дозвіл.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода". Зміни ініціював Давид Арахамія, номер 4 у виборчому списку партії "Слуга народу".

"В адміністрацію вже можна (приходити в шортах – ред.). Мене не пускали. Кажуть: дрес-код. Я кажу: хто дрес-код затвердив? Вони кажуть: не знаємо. Я знайшов коменданта. Кажу: а чому дрес-код, чому не можна в шортах? І знайшли документи. Поміняли документи. Зараз можна", – розповів Арахамія.

За його словами, зміни внесли в документ, який вимагав спеціального дозволу для відвідування будівлі адміністрації з ноутбуком.

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"Розумієте, в адміністрацію президента не можна без спеціального дозволу пройти з комп’ютером. Але туди багато журналістів ходить, експертів. І в них є комп’ютери. Я кажу: чому iPhone можна, iPad як планшет можна (це є фактично комп’ютер), а комп’ютер вже не можна? От що за дурня? Просто ніхто не "парився". Я знайшов документ, який це регламентує. Ми пішли і підписали документ, що зараз можна і з ноутбуком. Тобто це такі вже дві маленькі реформи", – сказав Арахамія.

Відповідальна за департамент інформаційної політики Ірина Побєдоносцева підтвердила, що у документ, який регламентує зовнішній вигляд співробітників і відвідувачів будівлі АП буде змінено.

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"У нас – аналогічні ідеї і думки, тому що просто жарко… Поки що на офіційному рівні це в робочому процесі. Цей процес триває, тому що це не така проста історія. Але це буде точно, бо ми всі підтримуємо цю ініціативу і вважаємо, що це трохи застрілі заходи. Найближчим часом має запрацювати ця інновація", – зазначила Побєдоносцева.

Так само зміни будуть внесені до документу, що стосується відвідування адміністрації президента з ноутбуком, додала вона.

"Залишилося врегулювати це питання, щоб по всіх інстанціях це пройшло", – сказав Побєдоносцева.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132516
 
   
 Топ коментарі
 
Так ведь приходили уже и без шортов.
В Администрацию Президента разрешат приходить в шортах и с ноутбуками - Цензор.НЕТ 7086
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Можно даже без трусиков приходить В Администрацию Президента разрешат приходить в шортах и с ноутбуками - Цензор.НЕТ 1974
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как можно стоять перед презиком в шортах, если он без трусов ?

это нарушение дрес-кода В Администрацию Президента разрешат приходить в шортах и с ноутбуками - Цензор.НЕТ 9604
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Я не бачу в цьому нічого поганого,туди ходили свині в брендових костюмах які коштували річної пенсії ста пенсіонерів і нічого хорошого з цього не вийшло.Можливо в китайських шортах та з велосипедами більше зроблять,можливо.
Хозяїн надкушеного яблука теж в костюмі не ходив але це йому не поспішали повороти весь світ.
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Хозяин Эпла частное лицо . Может ходить хоть без трусов . В международной практике есть такое понятие как дресс код . Можно конечно опуститься до уровня уличных бомжей и базарных торговок . Реальное бы что-нибудь сделали . Рынок энергии похерили , но шорты разрешили . Шаурмены недоделанные .
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А президент та чиновники всіх рівні по великому рахунку просто наймані народом на 5 років робітники,а вони рахують себе богами та вищими за людей які їх найняли та над законами країни які тосують як колоду карт.А люди які їх ,,найняли,, тупо мовчать бо дістануть по морді як від силовиків так і від прокурорів із суддями.
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на официоз он приходил как положено.. херню не несите...))
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Как насчет пижам и шлепанцев ? Очень демократично . Кино продолжается , зрители в восторге .
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Ну... это тянет на новость недели! Какая война? Какие Минские договоренности? Тут без шуток! РЕФОРМЫ - ТАК РЕФОРМЫ. Каждой женщине в АП -мужика в шортах,каждому мужику в АП по переносному роялю. Верховному главкому -спущенные штаны и рояль СТАЦИОНАРНЫЙ!
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Есть предложение как закончить войну завтра?
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У имбецилов из команды ЗЕ куча подобных предложений! Например- ввести новый дрескод в АП - розовые шорты летом, песцовые шорты с начесом - зимой. 1-й и 2- й корпуса 8 - й армии РФ сами в страхе разбегутся прознав о таких дебилах у власти!
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Це, дiйсно перемога. Ось i початок реформ, дочекались нарештi. Слiдуючий крок - без шортiв i з калькуляторами .
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Альо, зеленухи! Коли в АП відкриють кімнату для реєстрації ЛГБТ-шлюбів? Там якого дрес-коду слід дотримуватися?
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А почему в шортах, а не в купальниках?
А без колпака с бубенчиками там примут?
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Это не совсем то, за что мы голосовали, но для начала очень даже неплохо. Молодцы!
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сами-то в курсе, за что голосовали?За "настрелять в ответ"?Да после этого хоть в пеньюарах ходите
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Почему от тебя лаптями, фуфайкой и перегаром бояры несет? Быть руцкой свинособакой стыдно...
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соевые свиношныри вообще заслабли какой то откровенный бред пишут. Что с ними случилось? или свиновальцман им пайку в ноль урезал?
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я бы еще каждому зашедшему шаурму в пасть вставлял - близко к народу, так уже близко....
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Согласна со всеми соевыми комментариями. Ну что это за глупость, шорты . Гораздо круче выглядит неизвестно где валявшийся пиНджак, заправленный в брюки и незастёгнутая ширинка.
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Говорящий, говорящий.Специально для шоколадной ваты придумала☺
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Тебе можно будет там появляться в ночнушке, заправленной в рейтузьі.
Единственное в чем тебя, судя по носимому тобой бреду, можно представить.
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А у тебя соевый не бред. Такие как ты готовы заглядывать Зеленскому в трусы лишь бы найти там что-то и выписывать тут на форуме.
И да, твой кондитер, с заправленным в штаны пиджаком, это ужасная реальность выложенная в инете.
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Сразу в клоунских колпаках и с шаурмой...Кто не скача той москаль - кто с шаурмой тот 73%)))
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Иди домой. Здесь тебе вотки не нальют.
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