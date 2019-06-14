 Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу РНБО.
У нараді взяли участь представники СБУ, МВС, Міністерства фінансів, Мінекономрозвитку, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби, Національної поліції, НАБУ, ДБР.
Як видно на фотографіях, обладнання та монітори ситуаційного центру РНБО не пропали й активно використовуються учасниками наради.
Секретар РНБО Данилюк запропонував присутнім наступного тижня надати пропозиції щодо практичних кроків у боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил, після чого їх буде узагальнено і представлено на розгляд президенту.
Нагадуємо, раніше Данилюк заявляв про зникнення з ситуаційної кімнати АП моніторів і серверів із секретною інформацією.
- Чому?
- В нашому інституті обікрали комп'ютерну кімнату, явно малолітки: вкрали виключно клавіатури! Менти все шмонають і всі номери звіряють.
(хто не в темі - ігрові компи того часу мали форму товстої клавіатури, куди вставлявся картридж з ігрою. Моніторами слугували телевізори з AV-входами).
14.06.19 22:33 Секретарь СНБО Данилюк нашел ситуационную комнату СНБО, о пропаже которой он заявлял.
В Главном ситуационном центре СНБО по инициативе СБУ прошло межведомственное совещание по вопросам усиления борьбы с контрабандой. Источник: https://censor.net.ua/n3132515»
Многа букафф?
То ДИВИСЬ:
ну тупые ))))))))))
И подгорают зе-бильчики от этого еще больше.
Тем, что указывал на явную заангажированность автора заголовка новости, который подходит для дешевой желтой газетенки. а не приличного ресурса?
РАССЛАБСЯ. ЭТО И ЕСТЬ ДЕШЁВЫЙ ЖЁЛТЫЙ ,,РЕСУРС". 😉
Это разные комнаты и вы сами об этом пишите в тексте, но заголовок новости подали специально исказив суть.
Это откровенная провокация и манипуляция с вашей стороны!!!
Это ситуационная комната СНБО, а пропало оборудование из ситуационной комнаты в АП.
Верните Кровавого Пастора, а этого нарцисса на передовую, нехай ознакомится с ситуацией на фронте.