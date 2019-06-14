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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:РНБО (511) Данилюк Олександр (283)

 Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв. ФОТО

У Головному ситуаційному центрі РНБО з ініціативи СБУ відбулася міжвідомча нарада з питань посилення боротьби з контрабандою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу РНБО.

Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв 01

У нараді взяли участь представники СБУ, МВС, Міністерства фінансів, Мінекономрозвитку, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби, Національної поліції, НАБУ, ДБР.

Як видно на фотографіях, обладнання та монітори ситуаційного центру РНБО не пропали й активно використовуються учасниками наради.

Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв 02

Також читайте: Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків

Секретар РНБО Данилюк запропонував присутнім наступного тижня надати пропозиції щодо практичних кроків у боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил, після чого їх буде узагальнено і представлено на розгляд президенту.

Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв 03

Нагадуємо, раніше Данилюк заявляв про зникнення з ситуаційної кімнати АП моніторів і серверів із секретною інформацією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132515
 
   
 Топ коментарі
 
И мониторы там есть? а я думал их зебил стыбзил)))
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это разные комнаты, Данилюк говорил про АП....
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Да это ж не то помещение! "Цензор", не тупи!
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Пипец. Комменты пропадают. Бутусов, будь об'ективнее.
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Тенденционный заголовок. По сути пук. Бутусов, ты что аванс до сих пор отрабатываешь от свинопороха? Я считал тебя более об'ективным и независимым. Не теряй остатки уважения к тебе. (Пока еще есть).
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Модератор, нефиг стирать комменты про ваш фейк с комнатой. Некрасиво.
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Если б то про Петю, то была бы чистая правда, а если про обсерон ЗЕкоманды то сразу фейк. О как хитро выходит.
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Данилюк говорил про комнату в АП. Про комнату РНБО он и раньше говорил, что все на месте. Так, что соевые благодарите модератора за кресты.
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Вже й до данилюка, через місяць, дійшло, що він обгидився, зробивши заяву про пропажу. Але зибіли не здаються. "https://censor.net.ua/news/3129426/situatsionnaya_komnata_v_ap_ne_sozdavalas_za_byudjetnye_sredstva_ee_rabotu_za_svoyi_schet_obespechival
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Дам пораду Данилюку - негайно виперта на...уй всіх цим тупи...денів з прес-служби РНБО, які мають наглість брехати громадянам, бо писалось про різні кімнати, та ше й під...обувати свого формального наймача! Схоже, там зібрались виключно шістки Свина, як завжди чиїсь родичи та куми, і роботи від них чекати годі, вони не звикли, а от саботаж вже є.
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Божечки шо робица, опять кловуну и ЗЕкоманде порохоботы в штаны насрали.. Доколе??!!!! Скажи сколько лет ты ещё будешь про Петю и порохоботов ныть, и кто будет следующим козлом отпущения??..или Петя все 5 лет так и будет виноват при каждом обсероне клоуна??
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Немає ніяких "порохоботів", є лише платні брехуни ФСБ РФ, ким би всі ці "олешки" себе не вважали. Бо працюють на агента Лоліту, тобто на *****.
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Да не ссы, про насрали в штаны очень скоро закончится. Когда пецю прикроют,и тебе незадачливому,перестанут платить,ты иначе запоешь.
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Ці тарганячі біга зеко-манди нагадали мені веселий епізод: у 1990 році віддав макетнику архітектурної майстерні монітор, заварити і зафарбувати тріщинку в корпусі. Приходжу забирати - а він вийшов блідий і каже що монітор в порядку, але цього тижня винести його не зможе.
- Чому?
- В нашому інституті обікрали комп'ютерну кімнату, явно малолітки: вкрали виключно клавіатури! Менти все шмонають і всі номери звіряють.

(хто не в темі - ігрові компи того часу мали форму товстої клавіатури, куди вставлявся картридж з ігрою. Моніторами слугували телевізори з AV-входами).
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Дайте же ему дорожную карту! Иначе он и стулья найдет
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А где нашел? Данилюк сообщал об этом? Или всё было куплено заново? Не надоело плодить фейки?
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Вывод о мониторах сделал тот, кто калякал статью. Прочти статью.
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Навіщо? Просто втратити час, або читати між строк?
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Читай по СТРОКАМ:
14.06.19 22:33 Секретарь СНБО Данилюк нашел ситуационную комнату СНБО, о пропаже которой он заявлял.
В Главном ситуационном центре СНБО по инициативе СБУ прошло межведомственное совещание по вопросам усиления борьбы с контрабандой. Источник: https://censor.net.ua/n3132515»

Многа букафф?
То ДИВИСЬ:
Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв - Цензор.НЕТ 1546
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я знал, я верил в его, он настоящий сыщик, порох и ко хотели стирить и всё спрятали, а он такой красавец нашёл. Не прошло и пару месяцев, нашёл же - просто прям Шерлох Холмс.
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дешОвка таки данилюк...)))))
ну тупые ))))))))))
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Статью прочти. Данилюк в ней о мониторах и слова не говорил
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Судя по комментам, зе-билы до сих пор не врубились, где же та Комната СНБО и что же это за Комната в АП.
И подгорают зе-бильчики от этого еще больше.

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Модератор, чем мой коммент нарушал правила форума и был удален?
Тем, что указывал на явную заангажированность автора заголовка новости, который подходит для дешевой желтой газетенки. а не приличного ресурса?
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ЧТО ГОВОРИТ О ,,ПРИЛИЧНОСТИ" РЕСУРСА... 😂😅😂
РАССЛАБСЯ. ЭТО И ЕСТЬ ДЕШЁВЫЙ ЖЁЛТЫЙ ,,РЕСУРС". 😉
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Нет, пробитие дна это: " У него астма или плоскостопие. Зависит от дня недели". (с) Лалала Лалалала
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А я думаю что когда мужчина пишет из-под женского ника, это жалко выглядит
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Цензор занялся откровенной манипуляцией!
Это разные комнаты и вы сами об этом пишите в тексте, но заголовок новости подали специально исказив суть.
Это откровенная провокация и манипуляция с вашей стороны!!!
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Какой наивньій, прям возмутился, типа єто первая манипуляция на цензоре за последние 5 лет
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блдь.. 73%-ные зебилы дали пацанам на Украине поиграть.. только не напомнили тем, что сдуру можна и х.й сломать - вот они, зекомандёры, и резвятся..
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Это не те ложечки.
Это ситуационная комната СНБО, а пропало оборудование из ситуационной комнаты в АП.
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Начинать с брехни притом наглой заканчивается довольно таки грустно и печально кстати касается ЗЕ Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв - Цензор.НЕТ 5889
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Нє ну а чьо..Паржалі...соєфого "апустілі"..па пріколу..Ну вам же подобається наші 73% зевнюків? А от що робити після..ржак з соєфого..Мда проблема..Стрєлять нє пєрєсталі..Вайна стає вигадна зе кловану..
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Цензор, ви зовсім з глузду зїхали? Це інша ситуаційна кімната. Є кімната в АП, а є в СНБО. Обладнання пропало з першої.
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Ти не розумієш. В Украіні може бути лише одна ситуаційна кімната. Більше не можна.
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Фига..сссе.ее. Во..родил.. Всё, твоя многоээтажка тобой гордится.
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Когда Пастор сидел в этом кабинете, то на душе было спокойно и за себя, и за Неньку. Сейчас нужно бояться всего, ибо по обкурке эти балбесы могут таких дров наломать, что наши дети и внуки будут расплачиваться.
Верните Кровавого Пастора, а этого нарцисса на передовую, нехай ознакомится с ситуацией на фронте.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСекретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв. ФОТО
 
 
 
 
 
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