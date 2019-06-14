EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
  25871  206
Все про:РНБО (511) Данилюк Олександр (285)

 Данилюк провів нараду в ситуаційній кімнаті РНБО, яку раніше вважав вкраденою. ФОТО

У Головному ситуаційному центрі РНБО з ініціативи СБУ відбулася міжвідомча нарада з питань посилення боротьби з контрабандою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу РНБО.

Данилюк провів нараду в ситуаційній кімнаті РНБО, яку раніше вважав вкраденою 01

У нараді взяли участь представники СБУ, МВС, Міністерства фінансів, Мінекономрозвитку, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби, Національної поліції, НАБУ, ДБР.

Як видно на фотографіях, обладнання та монітори ситуаційного центру РНБО не пропали й активно використовуються учасниками наради.

Данилюк провів нараду в ситуаційній кімнаті РНБО, яку раніше вважав вкраденою 02

Також читайте: Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків

Секретар РНБО Данилюк запропонував присутнім наступного тижня надати пропозиції щодо практичних кроків у боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил, після чого їх буде узагальнено і представлено на розгляд президенту.

Данилюк провів нараду в ситуаційній кімнаті РНБО, яку раніше вважав вкраденою 03

Нагадуємо, раніше Данилюк заявляв про зникнення з ситуаційної кімнати АП моніторів і серверів із секретною інформацією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132515
 
 
 Топ коментарі
 
И мониторы там есть? а я думал их зебил стыбзил)))
 показати весь коментар
 
это разные комнаты, Данилюк говорил про АП....
 показати весь коментар
 
может и стыбзил...но другой зебил шум поднял.пришлось вернуть Секретарь СНБО Данилюк нашел ситуационную комнату СНБО, о пропаже которой он заявлял - Цензор.НЕТ 1922.зебилы,мля...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
самый "честный" сайт, на котором "нет цензуры" и руководителя которого устал банить "фейсбук", мягко говоря лукавит и передергивает факты...
 показати весь коментар
 
 
БУТУСОВ ЧТО БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ КОГДА МИНСТЕЦЯ РАЗГОНЯТ ?ГДЕ БУДЕШ ЛАВАНДОС НА ТРОЛЕЙ БРАТЬ!!!!
 показати весь коментар
 
Новые купили, это , что проблема? Зачем врать , что не пропали, даже розетки вырвали.
 показати весь коментар
 
Умственными способностями Данилюк никогда и не выделялся... Данилюк провів нараду в ситуаційній кімнаті РНБО, яку раніше вважав вкраденою - Цензор.НЕТ 4124
 показати весь коментар
 
А як карні справи по данилюку за незаконні збагатчення???. До влади приходять брехуни, шахраї,піарщикі клоуни бивші крадії і пройдисвіти. Невже це задовольняє тих хто за цього шута голосував?
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДанилюк провів нараду в ситуаційній кімнаті РНБО, яку раніше вважав вкраденою. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору