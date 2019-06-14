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Все про:Філарет (205) Епіфаній (164) ПЦУ (375)

 Він хоче бути єдиним бенефіціаром ПЦУ, - Епіфаній про Філарета

Почесний патріарх Філарет хоче бути єдиним бенефіціаром Православної церкви України,

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив митрополит Епіфаній в ефірі Радіо НВ.

"Після Об'єднавчого собору і після отримання Томосу у нас відбулися певні відмінності в майбутньому баченні розвитку єдиної помісної православної церкви, за моделлю управління церквою, яка об'єдналася", - повідомив Епіфаній.

За його словами, так званими акціонерами Томосу є не якась певна особа, а український народ.

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"Але зараз ми бачимо, що одним єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна фігура (Філарет - Ред.), певним одним акціонером. Але ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно. [...] На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні сподівання українського народу мати свою помісну православну церкву", - додав Епіфаній.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132514
 
   
 Топ коментарі
 
Чем меньше религии будет в Украине , тем богаче она будет .
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Бенязебилоцеаром? Он хочет быть единственным бенефициаром ПЦУ, - Епифаний о Филарете - Цензор.НЕТ 3826
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Пете подякувал, дякун?
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Зеленый Беняфизм добрался уже и до мозгов старенького Филарета Він хоче бути єдиним бенефіціаром ПЦУ, - Епіфаній про Філарета - Цензор.НЕТ 3774
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Чем меньше религии будет в Украине , тем богаче она будет .
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Вам канешно будут тереть по ушам , про какие-то вшивые ценности и прочую чушь . Есть только одна ценность , это гроши в кожну хату , и никаких других не существует , в независимости от того , шо вам будет вещать пропаганда .
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Но пока есть люди, верящие в Бога, следует с этим считаться и реагировать на это. Если пустить религию на самотек (типа - фигня это все) - то получим следующее:
Він хоче бути єдиним бенефіціаром ПЦУ, - Епіфаній про Філарета - Цензор.НЕТ 7426
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Там рпц рулить вже давно. Гнидник. Безпосередньо знайомому відмовили ще до 2014 року в якомусь там обряді після того, як він сказав, що з Українського патріархату.
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Ну и? А ты тут причем? Место ипифания - садовник у Пепе. Ну и в личной церквушке в хоре петь.
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та посадите уже етого филарета в психушку! там ему место
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А вот это уже плохо совсем. Не потерпел Епифаний---ну хоть чуть. Ведь вера в конце концов это и терпение в том числе. Филарет очень не молод. Много сделал. Там сложно по церковной системе. Ну нигде у нас удачи полной с первого раза---нет! А ведь это всегда воодушевляет.
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Прочитай вище в Тарана: Варфоломій категорично не погоджувався з кандидатурою Філарета!
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Тема не о том что у Тарана или братана. Что стенограмму читали или выкладывали в сми? Мы ни в чём но ума не доводим! А потом понеслось---кернес, порох, кива, витренко, юля и прочая! Да кто угодно. Перед Сеней Яценюком извинился кто то за дурку про миллиард, а долбодятлы по сей мусолят, Малибу---Мальдивы, слитки, жемчуга----кретины и моральные уроды---это из Высоцкого раннего. Так и живём. Просто хотелось всем что хоть церковь чистотой удивит----ну а вышло как всегда. Реально тут одно порадовало---вышли из московского мракобесия. Но попали под крыло Константинополя---это шаг вперёд, но не вверх. Пусть.
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ПОПЫ Дерутся За РАй ., приКольно. Шо ни ПОП то ЧЕРТ. Церковь ЧУМА .
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Там зебил филорет ваще мозги пропил - старый пердун. Ради руских рублей хочет предать Томас и отправится к апостолу Петру как церковное чучело!!!
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А почему ПОП занимается ПЕСом, а не спасает религию?
Или уже всё?!
Мова, Віра, Армія вже не актуально?!
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а где там религию надо спасать? у Епифания все законньіе права. довьідельівается дед = уйдет под очередную анафему. ему не привьікать.
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Напоминаем, что по приказу турок Ипифаний каждое утро желает здоровья Гундяю. Вот это и все , что нужно знать об этом проходимце. Лучшая пара матерящейся ************ из ПЕСа. Оба из команды Порогшенка.
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...хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь ", - добавил Епифаний.

Та действительно, веками только и ждали пока украинские попы из филиала в самостоятельную фирму перерегистрируются.
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подозревал шо ты умный, но шо бы настолько? - не могу обьять.....
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Верни дедушке бабло, бессовестный. Он хочет быть единственным бенефициаром ПЦУ, - Епифаний о Филарете - Цензор.НЕТ 8389 Вот вам и личный секретарь, и любимый внук, или кто там он Филе?
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Это да. Судя по Вики Епифаний за год прошел звания от майора до генерал-лейтенанта (переложенном на церковные ранги). "Сладкий малчик! Жопа как куруш!"
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Не знаю. Это у Поддеревянского так в "Диане". Куруш? Какой то восточный сладкий фрукт или сладость.
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не, в переводе с тюркского монета. Имеется в виду наверное круглая форма. Він хоче бути єдиним бенефіціаром ПЦУ, - Епіфаній про Філарета - Цензор.НЕТ 2571 Думаю, Лесь почерпнул это от каких-нибудь азербайджанцев, больших любителей мальчиков. Тьфу!
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Вах! Восток дело тонкое! Спасибо, реально не знал. Но слово это уже часто люди использовали при мне для обозначения аллюзии как у Митця.
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А ему уже и не нужно. Он бабло к рукам прибрал и был таков.
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"Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура.

Так он презлым решил отплатить за предобрейшее.. Сам задумал царствовать и всем владеть.. (с)
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Филарет сделал больше для независимой Украины,чем клирик Епифаний
Тем более ты его ученик и наследник и должен понимать,что насильно веру никто не принимает.
А пеца тебя назначил своим помощником ,но остался не у дел
Так шо выкручивайся сам
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Филарет то сделал, но есть правила и им нужно следовать. а дед то не догнал, что документ и прилгающееся к нему управлеие сильнее договорняка, на которьій он надеялся. а все взад уже не получится.
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Филарет наносит вред ПЦУ уже тем, что эти склоки приостановят процесс перехода церковных приходов из рПЦ в ПЦУ! Дедушке пора дать заслуженный покой при каком нибудь монастыре.
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ну и что, что Епифаний его ученик? Епифаний теперь подчиняется томосу и правилам томоса. вьі хотите, чтобьі Епифаний пошел против закона как все у нас в стране делают и как сам дед хочет?
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ох уж это их акционерное общество. теперь ещё начнуть за контрольный пакет воевать ))
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думаю,лет через 20,(я не верующий) никто из нового поколения денюжку им носить не будет.И не будет никаких конфликтов.Церковь-атавизм!
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))) будут. через 20 лет уже у нового поколения запустится прога "midlife crysis" и оно начнёт искать "оцца заступника" и просыпаться поутру уже не партийцами-атеистами, а "верующими". через 60 лет - следующее повторит их путь, ......,......, это вечный цикл.

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просто молодеж вьіедет, и если и будет ходить в церковь, то не в Украине.
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Даже хваленый томос, о чем пеця бахвалится, и то не смог по человечески сделать. Козел,только по сути развалил церковь. За что не возмется,дерьмо на выходе. Каков человек, таковы и результаты.
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Зебене Каломоеву точно томос без надобности. Кроме того у него с кремлем неотложное дело. И как только Зебеня захватил булаву Филарет тут же отказался от Томоса = смотрите теперь его декларацию о доходах
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Тернистый путь Филарета

Реванш антиукраинских сил, который сопровождает приход к президентской власти комика Зеленского, не обходит и украинскую церковь. После второго тура выборов резко активизировались русские православные активисты, их кураторы из КГБ и финансовые спонсоры.
Задача остаётся прежней - не дать состояться автокефальной и независимой от Москвы Православной церкви Украины (ПЦУ), вернуть нашу страну в лоно "русского мира", дискредитировать усилия президента Порошенко и других патриотов Украины по предоставлению нам Томоса, предотвратить признание ПЦУ другими православными церквами.
Для выполнения этих задач был избран, как это не покажется на первый взгляд странным, патриарх Филарет, который по утверждению многих недругов Петра Алексеевича (а это практически все участвовавшие в президентских выборах кандидаты), приложил для получения автокефалии максимальные усилия и без которого, по их мнению, не было бы принято Вселенским патриархом Варфоломеем его историческое решение.
Оказалось, что это совсем не так.
На самом деле, Филарет все это время вплоть до проведения объединительного Собора в Киеве был главным препятствием такого решения и только твёрдая позиция Порошенко и его дипломатические усилия принесли нам долгожданный успех.
И даже несмотря на то, что все пожелания Филарета были учтены и выполнены, тщеславие девяностолетнего старца все равно оказалось неудовлетворенным и он только и ждал момента, чтобы заявить свои права на первенство в украинском православном мире. Дожидались этого момента и фсбешники под рясами, и известная "**** православная" Новинский, и вся московская кремлевско-религиозная рать, не желающая оставить в покое и нашу землю и наши души. Им показалось, что приход к власти группы Зеленского-Коломойского, не испытывающих к православию, а уж тем более к украинскому православию, никаких сентиментов, является удачным моментом для церковного переворота и нового раскола.
Впрочем, я подозреваю, что игры с Филаретом по этому вопросу начались давно. Нет, конечно не тогда, когда посвящение Филарета в церковный сан, сопровождалось его посвящением и в сан агента КГБ по кличке Антонов. С тех пор утекло так много воды, что не стоит бередить эту рану, да и стать священником тогда было было невозможно без присяги на верность карательным органам страны. Однако, агент КГБ, это всегда агент КГБ, это пожизненная любовь, даже если и временно прерываемая семейными ссорами, как, например, в конце 80-х годов, когда некто Алексий перекрыл Филарету путь к московскому патриаршему престолу. Обиженный Филарет уехал в свою Киевскую вотчину и стал в отместку строить свою украинскую патриархию раз уж с московской у него не вышло. Получилось бы с московской, не было бы большего врага Украинской автокефалии, чем властолюбивый автократор Филарет. Он прямо об этом сказал несколько месяцев назад в интервью своему коллеге по фсбешному цеху московскому "журналисту" Венедиктову, и нет сомнений, что защищал бы московское самодержавие с не меньшим рвением, чем нынешний Кирилл.
Так случилось, что усилия Филарета совпали с независимостью Украинского государства и строительство Украинской церкви шло бок о бок со строительством независимой от Москвы Украины. Этот период его деятельности по праву принёс ему славу и уважение в народе. Однако, чем дальше, тем больше расходились интересы филаретовского патриархата с коренными интересами украинского народа, а именно - с желанием и необходимостью войти в каноническую семью православных церквей, быть признанной равной среди других автокефальных православных общин. Несмотря на все усилия Президента Ющенко, Филарет не пошёл ни на какие уступки в ходе переговоров с Патриархом Варфоломеем в 2008 году, хотя общая атмосфера была благоприятна, а расположение и лояльность тогдашнего митрополита УПЦ МП Владимира давала надежду на широкое обьединение церквей под омофором Константинополя. Однако, переговоры были сорваны неуступчивостью Филарета, предпочитавшего свою вертикально интегрированную церковь, широкому сотрудничеству с мировым православием, даже при определённом и временном понижении статуса. Дело отложилось, объединение не случилось, автокефалия не состоялась. Зато Филарет остался у власти, казалось навсегда.
Однако, агрессия России, поддержка мирового сообщества, колоссальная энергия и работа Президента Порошенко принесли свои плоды в 2019 году. Ход истории ускорился настолько, что тысячелетние устремления украинского народа стали реальностью буквально в течение нескольких лет.
Решительные действия Президента Порошенко и Патриарха Варфоломея склонили чашу весов, а значит и позицию Филарета в пользу Томоса и автокефалии. После долгих переговоров о месте и роли Филарета в новой церкви, а также фигуре её предстоятеля, историческое событие произошло и, казалось, что страсти поутихли и Филарет выполнив своё историческое предназначение и покорившись воле Божьей остался авторитетным историческим и религиозным деятелем, пользующимся любовью и уважением народа.
Но, не тут то было. Нет смирения под рясой, возобладала гордыня, властолюбие и тщеславие, подогреваемые нашими недругами.
В начале мая куратор УПЦ МП от ФСБ нардеп Новинский встретился в Москве с представителем Кирилла митрополитом Илларионом, где они разработали план раскола и уничтожения ПЦУ с использованием Филарета в качестве ключевой фигуры в этой игре, с его согласия, конечно. Уже через несколько дней Филарет объявляет о том, что якобы был обманут коварным Варфоломеем, оказывается не читал текст Томоса, а если бы читал, то не согласился бы и, вообще, несуществующий и влившийся в состав ПЦУ Киевский патриархат все ещё живёт и здравствует, а он по прежнему его патриарх. Для закрепления этих позиций он вызывает в Киев бывших иерархов Киевского патриархата под предлогом совместной молитвы в День святого Макария, почитаемого православием. Причём, делает это письмом на бланке Киевского патриархата и подписывает его как Киевский патриарх. На самом деле, Филарет рассчитывал продемонстрировать свою поддержку и собрать архиерейский или поместный Собор для принятия решения о непризнании ПЦУ и Томоса. Это могло бы привести к самым тяжёлым последствием вплоть до отзыва Томоса, на что, собственно говоря, и рассчитывали московские попы и их кремлевские товарищи.
Лукавство этого действия быстро раскусили иерархи ПЦУ, они практически единодушно поддержали предстоятеля ПЦУ Епифания и не приняли участия в этом спектакле. К Филарету приехали всего лишь четыре иерарха, три из них из символических российских епархий, а четвёртый, крымский Климент заявил, что в любом случае поддерживает Епифания. Через несколько дней ПЦУ провело заседание Синода ПЦУ, где практически единогласно было принято решение о единстве ПЦУ и перерегистрации Киевских епархий ПЦУ, отданных в "кормление" Филарету, в единой поместной Украинской церкви в месячный срок.
Казалось бы, что инцидент исчерпан. Филарет вроде бы смирился. Однако, не для этого готовилась операция ФСБ, чтобы так быстро закончится. Подстрекаемый своим честолюбием, московскими соблазнами, а также возможно затуманенным состоянием души и разума, Филарет после Синода делает несколько деструктивных заявлений. Он отвергает многочисленные просьбы, аргументы, пожелания украинских духовных деятелей и интеллектуалов о недопустимости таких разрушительных для страны действий в такое сложное время и собирает, так называемый, Форум интеллигенции, на которым были кто угодно, только не интеллигенция. Там собрался весьма далекий от церкви подозрительный сброд, который с московским акцентом и по московским лекалам высказывал мысли, написанные явно за пределами нашей страны. Филарет публично объявляет о непризнании Томоса и назначает поместный собор Киевского патриархата на 20 июня с целью объявить о непризнании поместной Украинской автокефальной церкви, её автокефалии и полученного ею Томоса. Это удар в спину и Украинской церкви и самой Украине, перечеркивающий все достижения этого действительно самобытного человека.
К счастью, этот удар наносится слабеющей старческой рукой и даже ФСБ не способна её существенно усилить. Вряд ли на собор приедут сколько-нибудь заметные иерархи. Скорее всего, следует ожидать промосковских или зависящих от Москвы деятелей или преданных лично Филарету мирян и мирянок, которые никакого влияния на церковные процессы уже не имеют, а решения собора могут иметь только весьма ограниченное пропагандистское воздействие на украинскую церковную жизнь.
В чем действия Филарета могут действительно представлять опасность, так это на процесс признания ПЦУ со стороны зарубежных православных церквей. Тем более, что процесс официального признания со стороны Элладской церкви представляется весьма вероятным в самое ближайшее время. Однако, филаретовский мятеж может внести смуту в умы высших иерархов православных церквей перед церковным совещанием на Кипре, которое проводится во второй половине июля по приглашению кипрского архиепископа Хризостома, в том числе и для обсуждения вопроса признания украинской церкви. Мы знаем консерватизм многих иерархов, а уж чуткость к пожеланиям Москвы у некоторых из них просто необыкновенная. Действия Филарета добавляют аргументов Российской церкви и точно не укрепляют позиции Константинополького Патриарха Варфоломея и Киевского митрополита Епифания. Можно смело предположить, что Москва никогда не смирится ни с существованием нашей церкви, ни с существованием нашей страны.
К сожалению, по неведению, корысти или глупости многие украинцы подыгрывают им в этой игре против самих себя.

И.Аниловская https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2607887.html
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Ложь, ложь и еще раз ложь. Впрочем как и всегда от соевых брехунов.
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Это лживое заявление!
Филарет заявляет о том, что этот томос - смена ярма с Московского на Константинополь. Его обманули, т.к. обещали совсем другое.
Филарет желает полной независимости украинской церкви. В этом нет желания возглавить ПЦУ и естественно никакой борьбы за власть не вижу.
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почему он об єтом раньше не говорил?
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Філарет бореться за Незалежну Українську Церкву - Київський Патріархат, який намагаються знищити Порошенко та Варфаломій. ПЦУ - це не українська церква, це філія стамбульського патріархату, яка така ж чужа українцям, як московський патріархат. Вже скоро Томос скасують. І тоді Єпіфаній та інші зрадники поведуть свою паству до московського патріархату. Але Київський Патріархат вистоїть. Ті, хто ображає Філарета, ніякого відношення до християнства не мають. Ви не варті й пороху з ніг Філарета.
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А мусульмани та буддисти, наприклад, кажуть, шо ти лох разом з Філаретом, як і все християнство разом взяті.
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Бенефициар церкви. Во как. ООО или АО? Чи може ПП?) ПП Філарет, ексклюзивні права на віру. *****, все більше стаю агностиком.
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Філарет:
Порошенко припинив зі мною всі стосунки, а з Зеленським я вже
зустрічався і сподіваюсь, що йому вдасться змінити країну на краще. Він хоче бути єдиним бенефіціаром ПЦУ, - Епіфаній про Філарета - Цензор.НЕТ 665
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епифаний пошёл ты в жопу...... раскольник, филарет это церковный авторитет.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВін хоче бути єдиним бенефіціаром ПЦУ, - Епіфаній про Філарета
 
 
 
 
 
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