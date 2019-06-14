 Мені влаштували палаючу землю під ногами. Сьогодні Порошенко якщо не жалкує, то ставить під сумнів доцільність цього, - Яценюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.
"Якби Порошенко на старті президентства був таким, яким він є вже сьогодні, після п'яти років президентства, думаю, були б інші результати. Його теж життя побило і теж навчило", - зазначив Яценюк.
У відповідь на запитання, чому Порошенко програв президентські вибори, він підкреслив: "Зокрема тому, що він зробив помилку. Йому не треба було починати війну зі мною в 2014 році. Я свідомо йшов на всі речі. Я знав, що це не просто буде мінус його рейтингу, а вб'є рейтинг, але виходив і говорив: сьогодні ми будемо ухвалювати закони щодо зменшення витрат державного бюджету на цілу низку соціальних програм, тарифи повинні бути от такі... Я брав увесь вогонь на себе".
"Я робив те, у що вірю. Робив те, що є в адекватному, правильному протоколі рятування пацієнта, який перебуває в клінічній смерті. Ніхто іншого рецепту до нинішнього дня не запропонував", - додав він.
Арсеній Яценюк вважає правильним, що не воював публічно з Порошенком. "Правильно зробив, що пішов (добровільно пішов із поста прем'єр-міністра в 2016 році) і не допустив дострокових парламентських виборів. Це б точно призвело до дострокових президентських виборів. А це мають бути неймовірні наслідки для держави. Не виключаючи подальшої федералізації країни", - переконаний він.
Розповідаючи про свої стосунки з 5-м президентом він зазначив, що "ніколи не розцінював Порошенка як ворога": "Більш того, я з відкритою душею до нього був, коли він став президентом. Ми тоді з Турчиновим дуже переживали, що вибори будуть у два тури, що країна просто між першим і другим туром не проживе. Він тоді виграв у першому турі, і це було добре, тому що були проведені демократичні вибори".
Але після цього, за словами Яценюка, Порошенко "задіяв усю машину" проти нього: "У 2014 році БПП не очікував, що вони програють вибори "Народному фронту". І наступного дня після виборів все, що почали робити, - це заточувати всіх проти мене. Вони мені влаштували палаючу землю під ногами. Там же була задіяна ціла машина. (Нардеп-утікач) Онищенко публічно заявив, що витратив 30 млн доларів на зміщення Яценюка", - сказав він.
"Думаю, сьогодні він, можливо, якщо і не жалкує, то ставить під сумнів доцільність всього цього", - додав Яценюк.
"Я не атакував Порошенка з однієї простої причини. У мене перед очима була картинка Тимошенко-Ющенко, Ющенко-Тимошенко. Це як родова травма демократії. За класичними політичними правилами мені треба було діяти зовсім по-іншому. Вийти на трибуну парламенту, звинуватити персонально Порошенка і його фракцію в тому, що вони почали боротьбу за владу, оголосили війну: "Вас не цікавить країна - вас цікавить те, щоб змістити прем'єр-міністра. І почалося б... Як я міг собі це дозволити у воюючій країні?"- сказав лідер НФ.
Відповідаючи на запитання Гордона щодо якостей Порошенка, Яценюк сказав: "Я не скажу про Порошенка нічого поганого. Тому що те, що було, - це було. Ми якось розберемося. Погано, що це вразило систему державної влади в країні. Це підірвало довіру спочатку до інституту прем'єра, а потім до інституту президента".
Исполнилось ровно 5 лет после знаменитой фразы лидера Революции Гидности Арсения Петровича Яценюка
Исполнилось ровно 5 лет после знаменитой фразы лидера Революции Гидности Арсения Петровича Яценюка.
Десятки тысяч патриотов и просто граждан Украины к сожалению уже не увидят что и как изменилось в Украине после знаменитой фразы лидера на Майдане, поскольку они уже мертвы.
Исполнилось ровно 5 лет после кули в лоб. Арсений Петрович получил десятки объектов недвижимости в Малибу, миллиардное состояние, всю полноту власти вместо кули, что не скажешь про его воинов которые действительно получили кулю…
http://ua24ua.net/kulya-v-lob-kak-izmenilas-gizn-lidera-natsii-arseniya-yatsenyuka-posle-znamenitoy-frazi-na-maydane/
🤑
бюджета дать, что пожелает
УЧИ МАТЧАСТЬ ПРИДУРОК. 😂😅😂
«Дозвольте висловити свою високу оцінку вашому президентству», - зазначила пані Лагард. Вона також наголосила на високому рівні співпраці між Україною та Фондом за президентства Петра Порошенка, під час якого «Україна успішно повернулася до макроекономічної стабільності та зростання після глибокої економічної крики 2014-2015 років».
Директор-розпорядник МВФ наголосила, що «це було справді видатне досягнення у дуже складний період, адже я добре пам'ятаю ті величезні виклики, що тоді постали перед Україною».https://eurosolidarity.org/%d0%ba%d1%80%d1%96%d1%81%d1%82%d1%96%d0%bd-%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd/
Яценюк быстро устаёт от реальной, без/телекамерной управленческой рутины. И раздражается от общения с людьми, которые плевать хотели на его нарциссизм. Он не готов брать на себя ответственность и искренне считает, что его миссии - «давать задорные интервью».
Не понимает, как работает гос/сервис, но хорошо знает, что такое шахматки и смотрящие). Очевидно, что будучи «своим» для крысиной Системы, он является фронтмэном непопулярной партии, цель которой не допустить переформатирования. Проблема в том, что мы всерьёз социологически измеряем Яценюка). А его уровень - безликий помощник какого-нибудь начальника рай/управления. Классический человечишка)…
🤑
Ну как не сложно, вот клоун даже этого осилить не может, даже на руцьком. Украинского кловун вообще не знает. На его фоне Сеня выглядит образцом красноречия и ораторского мастерства.
Живи, у мене сьогодні класний настрій. Одна бізнесвумен розповіла як коломойша обісрався на маловідомому судовому процесі.
А слова , которые вошли в вашу реальность на мертво- зебилы, зебики только говорят об ограничености вашего ума. И поверь читать вас, все равно как читать чумаходов и з параши.
Меняй речь на более вменяемую.
Напрасные хлопоты. Сядете УСЕ.
А у местных жителей (не у всех) принято после кражи принять благообразный вид. Например доляну церкви отстегнуть. Но яйценюк прихожанин такой церкви о которой стараются не признаваться во избежание, так сказать. Поэтому приходится надувать щеки.
Вот где будет лига смеха!
Ваш дедушка Ванга
затем Рада по плану принимает поправки в Конституцию, делающую пост преза фикцией, а пост премьера полноценной главой державы.
"...ключевые административные посты и места в списке депутатов занимают тем временем выходцы из регионалов и партнеры крошки Цахеса по бизнесу. Путину за 20 лет не удалось расставить на ключевые государственные посты столько правильных пацанов из своего кооператива "Озеро", сколько Зеленскому за 20 дней - из кооператива "Квартал-95"...
Правильные пацаны увлеченно хрюкают на ток-шоу о том заветном, что их действительно волнует, - о продажах своего контента на российском рынке.
А два других избирателя "Зеленского", Бойко и Медведчук (а за кого же еще они голосовали во втором туре?), уже Бойко докладывают Путину о составе и политике нового украинского правительства...
В прямом эфире российского телевидения Бойко рапортовал на Санкт-Петербургском форуме: "Когда после выборов 21 июля мы придем к власти..."
Партия "Слуга народа" создает правящую "коалицию мира" с блоком Бойко - Медведчука. Все остальные фракции объявляются "партиями войны". Далее президент Зеленский и премьер-министр Бойко реализовывают план Кремля, намеченный еще весной 2015 года. Кремлю не нужны какие-то куски украинской территории, ему нужна постоянная дестабилизация всей Украины..."
Такие вот дела...
Будет Партия "Слуга народа" создает правящую "коалицию мира" с батькивщина" - юли = это 100% инфо. Юля станет премьером, причем премьером -главой державы, а пост президента понизят до представительского.... А все остальные фракции объявляются "партиями войны... С арестами и посадками
Поставьте правильно запятую
Просто обобрали народ до нитки вот и все реформьі.
Им народ диагноз поставил, жаль что яйца не поотрьівали, на єтом все.
А хто всі ці "видатні діячі"? Це ворожа агентура, яка підло обманювала народ і набивала свої кишені.