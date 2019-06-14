 Мені влаштували палаючу землю під ногами. Сьогодні Порошенко якщо не жалкує, то ставить під сумнів доцільність цього, - Яценюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Якби Порошенко на старті президентства був таким, яким він є вже сьогодні, після п'яти років президентства, думаю, були б інші результати. Його теж життя побило і теж навчило", - зазначив Яценюк.

У відповідь на запитання, чому Порошенко програв президентські вибори, він підкреслив: "Зокрема тому, що він зробив помилку. Йому не треба було починати війну зі мною в 2014 році. Я свідомо йшов на всі речі. Я знав, що це не просто буде мінус його рейтингу, а вб'є рейтинг, але виходив і говорив: сьогодні ми будемо ухвалювати закони щодо зменшення витрат державного бюджету на цілу низку соціальних програм, тарифи повинні бути от такі... Я брав увесь вогонь на себе".

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"Я робив те, у що вірю. Робив те, що є в адекватному, правильному протоколі рятування пацієнта, який перебуває в клінічній смерті. Ніхто іншого рецепту до нинішнього дня не запропонував", - додав він.

Арсеній Яценюк вважає правильним, що не воював публічно з Порошенком. "Правильно зробив, що пішов (добровільно пішов із поста прем'єр-міністра в 2016 році) і не допустив дострокових парламентських виборів. Це б точно призвело до дострокових президентських виборів. А це мають бути неймовірні наслідки для держави. Не виключаючи подальшої федералізації країни", - переконаний він.

Розповідаючи про свої стосунки з 5-м президентом він зазначив, що "ніколи не розцінював Порошенка як ворога": "Більш того, я з відкритою душею до нього був, коли він став президентом. Ми тоді з Турчиновим дуже переживали, що вибори будуть у два тури, що країна просто між першим і другим туром не проживе. Він тоді виграв у першому турі, і це було добре, тому що були проведені демократичні вибори".

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Але після цього, за словами Яценюка, Порошенко "задіяв усю машину" проти нього: "У 2014 році БПП не очікував, що вони програють вибори "Народному фронту". І наступного дня після виборів все, що почали робити, - це заточувати всіх проти мене. Вони мені влаштували палаючу землю під ногами. Там же була задіяна ціла машина. (Нардеп-утікач) Онищенко публічно заявив, що витратив 30 млн доларів на зміщення Яценюка", - сказав він.

"Думаю, сьогодні він, можливо, якщо і не жалкує, то ставить під сумнів доцільність всього цього", - додав Яценюк.

"Я не атакував Порошенка з однієї простої причини. У мене перед очима була картинка Тимошенко-Ющенко, Ющенко-Тимошенко. Це як родова травма демократії. За класичними політичними правилами мені треба було діяти зовсім по-іншому. Вийти на трибуну парламенту, звинуватити персонально Порошенка і його фракцію в тому, що вони почали боротьбу за владу, оголосили війну: "Вас не цікавить країна - вас цікавить те, щоб змістити прем'єр-міністра. І почалося б... Як я міг собі це дозволити у воюючій країні?"- сказав лідер НФ.

Відповідаючи на запитання Гордона щодо якостей Порошенка, Яценюк сказав: "Я не скажу про Порошенка нічого поганого. Тому що те, що було, - це було. Ми якось розберемося. Погано, що це вразило систему державної влади в країні. Це підірвало довіру спочатку до інституту прем'єра, а потім до інституту президента".