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Все про:відставка (514) Яценюк (1289)

 Мені влаштували палаючу землю під ногами. Сьогодні Порошенко якщо не жалкує, то ставить під сумнів доцільність цього, - Яценюк

Лідер "Народного фронту", екс-прем'єр міністр України Арсеній Яценюк (2014-2016) заявив про те, що Порошенко шкодує про те, що відправив його у відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Якби Порошенко на старті президентства був таким, яким він є вже сьогодні, після п'яти років президентства, думаю, були б інші результати. Його теж життя побило і теж навчило", - зазначив Яценюк.

У відповідь на запитання, чому Порошенко програв президентські вибори, він підкреслив: "Зокрема тому, що він зробив помилку. Йому не треба було починати війну зі мною в 2014 році. Я свідомо йшов на всі речі. Я знав, що це не просто буде мінус його рейтингу, а вб'є рейтинг, але виходив і говорив: сьогодні ми будемо ухвалювати закони щодо зменшення витрат державного бюджету на цілу низку соціальних програм, тарифи повинні бути от такі... Я брав увесь вогонь на себе".

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"Я робив те, у що вірю. Робив те, що є в адекватному, правильному протоколі рятування пацієнта, який перебуває в клінічній смерті. Ніхто іншого рецепту до нинішнього дня не запропонував", - додав він.

Арсеній Яценюк вважає правильним, що не воював публічно з Порошенком. "Правильно зробив, що пішов (добровільно пішов із поста прем'єр-міністра в 2016 році) і не допустив дострокових парламентських виборів. Це б точно призвело до дострокових президентських виборів. А це мають бути неймовірні наслідки для держави. Не виключаючи подальшої федералізації країни", - переконаний він.

Розповідаючи про свої стосунки з 5-м президентом він зазначив, що "ніколи не розцінював Порошенка як ворога": "Більш того, я з відкритою душею до нього був, коли він став президентом. Ми тоді з Турчиновим дуже переживали, що вибори будуть у два тури, що країна просто між першим і другим туром не проживе. Він тоді виграв у першому турі, і це було добре, тому що були проведені демократичні вибори".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас уже були "знижки" за Харківськими угодами. В результаті ми втратили Крим, - Яценюк про заяви Бойка і Медведчука щодо знижок на російський газ

Але після цього, за словами Яценюка, Порошенко "задіяв усю машину" проти нього: "У 2014 році БПП не очікував, що вони програють вибори "Народному фронту". І наступного дня після виборів все, що почали робити, - це заточувати всіх проти мене. Вони мені влаштували палаючу землю під ногами. Там же була задіяна ціла машина. (Нардеп-утікач) Онищенко публічно заявив, що витратив 30 млн доларів на зміщення Яценюка", - сказав він.

"Думаю, сьогодні він, можливо, якщо і не жалкує, то ставить під сумнів доцільність всього цього", - додав Яценюк.

"Я не атакував Порошенка з однієї простої причини. У мене перед очима була картинка Тимошенко-Ющенко, Ющенко-Тимошенко. Це як родова травма демократії. За класичними політичними правилами мені треба було діяти зовсім по-іншому. Вийти на трибуну парламенту, звинуватити персонально Порошенка і його фракцію в тому, що вони почали боротьбу за владу, оголосили війну: "Вас не цікавить країна - вас цікавить те, щоб змістити прем'єр-міністра. І почалося б... Як я міг собі це дозволити у воюючій країні?"- сказав лідер НФ.

Відповідаючи на запитання Гордона щодо якостей Порошенка, Яценюк сказав: "Я не скажу про Порошенка нічого поганого. Тому що те, що було, - це було. Ми якось розберемося. Погано, що це вразило систему державної влади в країні. Це підірвало довіру спочатку до інституту прем'єра, а потім до інституту президента".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132512
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко и Яценюк - это одна гадость, которая вовремя смекнула как добраться к власти на волне и на крови майдана. А теперь уцепились в нее руками, ногами, зубами и еще кое-чем.
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Сеня, дави зебилов. Порох потдержит!!!
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Куля в лоба: как изменилась жизнь «лидера сцены майдана» Яценюка после знаменитой фразы
Исполнилось ровно 5 лет после знаменитой фразы лидера Революции Гидности Арсения Петровича Яценюка
Исполнилось ровно 5 лет после знаменитой фразы лидера Революции Гидности Арсения Петровича Яценюка.
Десятки тысяч патриотов и просто граждан Украины к сожалению уже не увидят что и как изменилось в Украине после знаменитой фразы лидера на Майдане, поскольку они уже мертвы.
Исполнилось ровно 5 лет после кули в лоб. Арсений Петрович получил десятки объектов недвижимости в Малибу, миллиардное состояние, всю полноту власти вместо кули, что не скажешь про его воинов которые действительно получили кулю…
http://ua24ua.net/kulya-v-lob-kak-izmenilas-gizn-lidera-natsii-arseniya-yatsenyuka-posle-znamenitoy-frazi-na-maydane/
🤑
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Есть жестокие законы. Но если их не соблюдать---выйдет то что вышло у нас. Можно море гамна вылить на Пороха, Сеню, Юлю, шапкокрада, кернеса итд и тп. Любая реформа тем более при переходе с плановой на рыночную систему делается просто. Очень многие знают, многие видели недавно и даже там жили, работали или ездили часто и долго----это Польша. На 3 года замораживают минималки все, программы социальные. учебные итд. И отпускают цены---ну примерно так. И выравнивают внутренний рынок. Продаётся только то что покупается----всё, точка. Если нет----банкрот, суд, аукцион! Затягивание поясов---старо как мир. Все прошли---при условии что хотели пройти тоже все. На это у нации обычно 3 лет хватает. Потом медленное но увереное движение с мировой системой в ногу. Там где на День Флага страны или на день Независимости не вывешивают ни одного флага страны со своего балкона и по собственному желанию и зову сердца---посмотрите лучше в окно, та не на флаги---их там нет. А на то что бывает когда такого нет! Можно посмеятся---позволяю. Но НЕТ иной схемы пока. Давайте лучше погоняем Пороха----очередного из многих предыдущих. Так и живём.
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заморозить то да, только охметову не забудьте из
бюджета дать, что пожелает
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Сеня вали пороха, а закон потом тебя завалит по делу
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сеня молодец, пошел на самые болезненные реформы зная что спалит рейтинг в ноль. он еще придет в политику
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Какие, нахер, реформы ??? Тупо завысить курс доллара и тарифы, - это не реформы, а банальный грабёж. На благосостоянии этой пучеглазой крысы болезненные реформы почему-то не отразились, а напротив, привели к его значительному обогащению.
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детка тебя мама кормит пока, вот и кушай манку тихонько)))
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порохнявое, какие реформы ублюдок яценюк провёл ?
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тебе продукт любви алкашей это понимать не обязательно))) поднял тарифы хотя бы до минимальных в европе, твоих родиков заставил работать а не бутылки собирать по утрам))))
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В Европе несобирают бутылки по утрам потому, что там ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ГОРАЗДО И ГОРАЗДО ВЫШЕ ЧЕМ ,,ОТРЕХВОРМРОВАННАЯ" парашенкой и яйенком ЗАРПЛАТА В УКРАИНЕ.
УЧИ МАТЧАСТЬ ПРИДУРОК. 😂😅😂
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Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард високо відзначила зусилля України за часів президенства Петра Порошенка. Про це йдеться у її листі на ім'я Петра Порошенка.

«Дозвольте висловити свою високу оцінку вашому президентству», - зазначила пані Лагард. Вона також наголосила на високому рівні співпраці між Україною та Фондом за президентства Петра Порошенка, під час якого «Україна успішно повернулася до макроекономічної стабільності та зростання після глибокої економічної крики 2014-2015 років».
Директор-розпорядник МВФ наголосила, що «це було справді видатне досягнення у дуже складний період, адже я добре пам'ятаю ті величезні виклики, що тоді постали перед Україною».https://eurosolidarity.org/%d0%ba%d1%80%d1%96%d1%81%d1%82%d1%96%d0%bd-%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd/
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Яценюк - такой себе обобщенный ходячий учебник самых опущенческих качеств нашей элит. Он немыслимо фанфаронист и нарциссичен. Но при этом совершенно не разбирается в причинно-следственных. Натаскан на круглосуточное произношение правильно структурированных речевок, что не так сложно. Достаточно просто тренировать скороговорки).
Яценюк быстро устаёт от реальной, без/телекамерной управленческой рутины. И раздражается от общения с людьми, которые плевать хотели на его нарциссизм. Он не готов брать на себя ответственность и искренне считает, что его миссии - «давать задорные интервью».
Не понимает, как работает гос/сервис, но хорошо знает, что такое шахматки и смотрящие). Очевидно, что будучи «своим» для крысиной Системы, он является фронтмэном непопулярной партии, цель которой не допустить переформатирования. Проблема в том, что мы всерьёз социологически измеряем Яценюка). А его уровень - безликий помощник какого-нибудь начальника рай/управления. Классический человечишка)…

🤑
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Натаскан на круглосуточное произношение правильно структурированных речевок, что не так сложно. Достаточно просто тренировать скороговорки)

Ну как не сложно, вот клоун даже этого осилить не может, даже на руцьком. Украинского кловун вообще не знает. На его фоне Сеня выглядит образцом красноречия и ораторского мастерства.
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Совершенно верная характеристика этого спесивого трепача.
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Видно не помалу Яйценюку защипили яйця як що таку меле дурницю.А те що земля горить в окремих районах тому що газ просочується в повітря а він так і не спромігся за роки роботи прем'єром ні на одну газову скважину а тільки домовлялася про його посавки то під ним має земля не горіти а вибухати в кілограму єквіваленті тротилу.
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так твоя Юля слила выборы даже Пете..Рейтинги Юлиной Гробовщины меньше рейтинга Петиной партии. Но ВонЯ у тебя почему то в строю, а Петя сбитый лётчик. Та твоя Люля уже нафталин с бабушкиного сундука...
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Тебе напомнить, какой рейтинг у Юли, а какой у Сени? И это при том, что соевый Свинохряк на пару с Кулявлобом 5 лет (!!!) этот рейтинг уничтожали, в том числе при помощи своей ботофермы- таких, как ты?
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О, знов за йулю. Ьільки геронтофілів нам бракувало для щастя.
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Вам, соевым ворам, действительно "не бракувало". Боитесь её, как черти ладана. И, надо отметить, не зря. Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8104
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О, тепер зрозумів: ти збоченець унікального підтипу - "пасивний некрофіл". Так?
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Да, снова, про Юлю. Ветер януковоща до сих пор в ваших мозгах. Сожги свой комп.
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Херасім, хіба тобі разом з методичкою не дали пам'ятку кого краще не зачіпати на Цензорі? Тримай дистанцію, цілішим будеш.
Живи, у мене сьогодні класний настрій. Одна бізнесвумен розповіла як коломойша обісрався на маловідомому судовому процесі.
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СТранно все ЗЕбики тут визжали что из за ботофермы упал рейтинг у Пети и поднялся рейтинг ЗЕкловуна, а теперь ты визжишь что ботоферма уничтожала рейтинг Жюли и весьма удачно..То есть ботоферма выходит уничтожила рейтинг Пети и Юли и подняла рейтинг кловоуна, или как понимать зебилов???Не понял парадокса, поясни??
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Опять врешь. О том, как вы, потрохоботы, уничтожали рейтинг Юли, вам говорили неоднократно. А вот с Зеленским у вас вышел "нежданчик". Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8182 Все силы Минстець бросил не на внешнюю пропаганду, борьбу против раши, а на пропаганду против Тимошенко. И тут к вам подкрался... Зелец. За 3 месяца его рейтинг уничтожить не смогли. И да, конечно, большую роль сыграли платежки, вРоттердамы, мародерство, тотальная коррупция и тотальная ложь. Так что получили то, что заслужили. Кушайте, не обляпайтесь. Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8182
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Поясняю, если одержимость одним, то тяжело воспринимать информацию от других людей.
А слова , которые вошли в вашу реальность на мертво- зебилы, зебики только говорят об ограничености вашего ума. И поверь читать вас, все равно как читать чумаходов и з параши.
Меняй речь на более вменяемую.
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До Вас еще не дошло? Все украинцы пойдут в пешее эротическое путешествие. До умных это дошло до выборов, до нормальных - сразу после выборов. Ну а для тех, кто ниже среднего может и вообще не дойти.
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Хотя сторонник я Порошенко,, но тогда депутаты избранные от БПП, активно хотели сместить Яценюка и получить полную власть! а плохо, что Порох не смог приструнить свою команду, боясь что она развалится! Да это ошибка!
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" его тоже жизнь побила" - вот уж когда жалко , что не "куля в лоб"
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Сеня как обычно Ху,,,,,ню городить живя за кордоном с горящими ПЯТКАМИ Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5640 Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9952 в солярии. Сеня ты каким боком к Украине? Тебя пора ликвидировать , ты слишком много орк сасешь из Украины. И таких как ты много.
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Обое рябое. Оба- алчные, ненасытные существа, цель которых- ободрать до нитки народ и сделать его нищим. И это им удалось. Дрались за корыто, потом худо-бедно корыто поделили и "работали" в одной "коалиции", без "противоречий". Сейчас оба в гауне, но один, побрив лысину и отрастив бороду, надеется, что народ "не узнает" вора, коррупционера и "строителя" сетки-рабицы с гордым названием "Стена". Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3228
Напрасные хлопоты. Сядете УСЕ. Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3228
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йому й у Канаді непогано ...правда там стільки с3,14здити не вдастся ...
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Просто какой то Святой Арсений, ему устроили "горящую землю под ногами" но он всех любит и прощает ))
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Просто приличные деньги украл, та же "стена яценюка" из проволки.
А у местных жителей (не у всех) принято после кражи принять благообразный вид. Например доляну церкви отстегнуть. Но яйценюк прихожанин такой церкви о которой стараются не признаваться во избежание, так сказать. Поэтому приходится надувать щеки.
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Надіюсь дожити до того часу коли вони повиздихають неприродною чи природно смертю і яцик, і ПОП, і картаві куми+спікери, і їхні ******** жіночки (геращенко, луценчиха), і пастори-запроданці, і грося - "рехформатор" тарифи підійматор, і їх бос - рижий гудок...
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Дай Бог дожить !!! Бо они падлюки все сделали что бы мы не дожили !!! А Ахметка которого в 14 нужно было повесить за эту войну почему то до сих пор бодренько выкупает всю энергетику и является монополистом который обдирает Украинский Народ Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4437
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Значит, хорошие сапоги. Надо БЫЛО брать.
Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9873
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Великий человек - идейный вдохновитель Революции, ее плоть и надежда, лицо эпохи великих реформ, войдет во все учебники истории.
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Тебе виднее, бульбарус. Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8233 Забирайте себе "вдохновителя". Отдаем безвозмездно. То есть даром.
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Нет уж, сами выпестовали - сами пользуйте.
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У нас таких своих много на "низком старте" сидят.Да его потенциал еще не полностью раскрыт в Украине.
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" И лают псы др рвоты...". Эй, зебилье! Кто из вас знает притчу о том, как Соломон определял мать ребёнка ?
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К Сене не испытываю ничего, кроме уважения. Да, ошибок было много. Реально, можно было сделать намного больше. Но... В тот период, когда Сеня принял власть, не думаю, что кто-то сделал бы лучше. Любой премьер, который бы работал в то время, подписывал себе приговор. Но именно в то время была сделана основная работа (точнее заложен фундамент под нее). Сеня справился - молодец. Думаю, что Порошенко это тоже прекрасно понимает. Но на тот момент не убирать Сеню было нельзя. Народ требовал "зрелищ" - нужен был крайний. Вот Сеня им и стал. В принципе это было ясно еще до назначения его премьером.
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Дебил тупорылый, я не писал, что собираюсь голосовать за Сеню. Я просто написал, что понимаю, что он сделал, и почему так произошло. Я не виноват в том, что зебилы не могут строить даже простые логические цепочки и анализировать информацию. Смотри лучше Г+Г, а писать - не твое. Что будет с Сеней, я знал еще до того, как он начал что-то делать на посту премьера. Дебилы же и сейчас не в состоянии это осмыслить. Так кто из нас идиот?
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Сеня, балласт у тебя не Петя, а Рюкзаков. Ну, и другие помельче. Сам догадаешься?
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По осени, когда Саакашвили начнет громить Зеро, он извинится и перед Яценюком и перед Порошенко, только перед Зеро Каломоевым не будет извиняться.
Вот где будет лига смеха!
Ваш дедушка Ванга
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а зрадота злорадствует Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3987.только теперь это уже не имеет никакого значения.это не добавит популярности зелебене.у него теперь свои про.бы,в разы более уничтожительные...и ему еще ждать премьера,с которым он будет сраться...по любому,неважно кто будет-садовой,йуляха,михуэль (не дай бог),авакян или кто еще.это неизбежно,особенно при комплексе неполноценности у самого преЗЕдента.нас ждут веселые и трудные времена.
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Зебеня Каломоев запланировал в премьеры Юлю = 100%.
затем Рада по плану принимает поправки в Конституцию, делающую пост преза фикцией, а пост премьера полноценной главой державы.
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"В Украине сегодня есть только две партии: Партия сопротивления агрессии и Партия капитуляции." - пишет Андрей Пионтковский для "Радио свобода".
"...ключевые административные посты и места в списке депутатов занимают тем временем выходцы из регионалов и партнеры крошки Цахеса по бизнесу. Путину за 20 лет не удалось расставить на ключевые государственные посты столько правильных пацанов из своего кооператива "Озеро", сколько Зеленскому за 20 дней - из кооператива "Квартал-95"...
Правильные пацаны увлеченно хрюкают на ток-шоу о том заветном, что их действительно волнует, - о продажах своего контента на российском рынке.
А два других избирателя "Зеленского", Бойко и Медведчук (а за кого же еще они голосовали во втором туре?), уже Бойко докладывают Путину о составе и политике нового украинского правительства...
В прямом эфире российского телевидения Бойко рапортовал на Санкт-Петербургском форуме: "Когда после выборов 21 июля мы придем к власти..."
Партия "Слуга народа" создает правящую "коалицию мира" с блоком Бойко - Медведчука. Все остальные фракции объявляются "партиями войны". Далее президент Зеленский и премьер-министр Бойко реализовывают план Кремля, намеченный еще весной 2015 года. Кремлю не нужны какие-то куски украинской территории, ему нужна постоянная дестабилизация всей Украины..."
Такие вот дела...
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Похоже "веселье" только начинается...
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все правильно, но вместо "Партия "Слуга народа" создает правящую "коалицию мира" с блоком Бойко - Медведчука. Будет :

Будет Партия "Слуга народа" создает правящую "коалицию мира" с батькивщина" - юли = это 100% инфо. Юля станет премьером, причем премьером -главой державы, а пост президента понизят до представительского.... А все остальные фракции объявляются "партиями войны... С арестами и посадками
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ждать нельзя майданить
Поставьте правильно запятую
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Копай картошку или выкапывай. Короче, развивайся всесторонне. Жукам колорадским устрой политинформацию.
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Яценюк, ты хотел развивать сельское хозяйство в Украине, поэтому и мышление у тебя провинциальное. А сам лживый и скользкий, такой же как и твой бывший патрон. Мы все ждали, когда вы научитесь. Но вы не учились и не хотели, а только грызлись за куски пирога, за влияние. Вы хотели лишь бабло делить. Удачи вам позорникам на свалке истории. В политике вам обоим делать нечего.
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Туричнов, Яценюк и Аваков - настоящие герои, вытянувшие страну в критические 2014 и 2015 годы в неимоверно сложной ситуации. История им за это воздаст должное - и хотелось бы, чтобы они еще проявили себя на благо страны. Искать у других ошибки и промахи очень легко, а вот брать на себя ответственность в тяжелейшей ситуации, подставляясь под проклятья быдла и понимая, что тебя закидают грязью, но продолжая двигаться в нужном направлении, - это серьезное дело.
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Все...горжусь.. Спать буду спокойно. Ух ..а я то думал...
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Напомните мне кто из єтих великих реХформаторов похудал и победнел.
Просто обобрали народ до нитки вот и все реформьі.
Им народ диагноз поставил, жаль что яйца не поотрьівали, на єтом все.
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Ситуацію в Україні всі ці п'ять років формувала жертовність народу і реакція Заходу на дії Росії.
А хто всі ці "видатні діячі"? Це ворожа агентура, яка підло обманювала народ і набивала свої кишені.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМені влаштували палаючу землю під ногами. Сьогодні Порошенко якщо не жалкує, то ставить під сумнів доцільність цього, - Яценюк
 
 
 
 
 
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