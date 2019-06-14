 Орнеллу Муті засудили на півроку ув'язнення після вечері з Путіним

Верховний касаційний суд Італії залишив у силі вирок італійській акторці Орнеллі Муті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

У грудні 2010 року Муті мала виступити на сцені театру Верді у місті Порденоне на північному сході Італії.

Замість цього вона взяла лікарняний на три дні і полетіла в Санкт-Петербург, щоб взяти участь у благодійній вечері з російським президентом.

Італійський суд визнав її винною в шахрайстві і засудив до шести місяців в'язниці умовно, оштрафував на 500 євро і зобов'язав актрису виплатити театру неустойку в розмірі 30 тис. євро.

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Актриса заявляла, що не має можливості відшкодувати театру заподіяні збитки, і подала апеляцію. Але її скаргу було відхилено.

Підставою для справи про шахрайство стала та сама медична довідка, яку Муті надала театру. У довідці написано, що у неї сильно запалені трахеї, висока температура, кашель і огрубіння голосу.

Довідка, яку суд визнав підробленою, рекомендувала їй п'ять днів відпочинку, й актриса попрямувала на благодійний концерт у Петербурзі, куди її запросив президент Росії.

Коли в пресі з'явилися її фотографії за одним столом із Путіним, театр вирішив діяти.

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Суд попередив актрису, що, якщо Муті не виплатить призначену суму, її відправлять у в'язницю.

Орнеллі Муті 64 роки. За межами країни вона відома за фільмами "Приборкання норовливого", "Флеш Гордон" і "Оскар". У самій Італії вона як і раніше з'являється на екранах і на сцені.

За повідомленнями італійських ЗМІ, у неї є 30 днів, щоб розрахуватися з театром.

На першому судовому процесі в 2015 році актриса стверджувала, що не має необхідних коштів.

Два роки по тому Муті і її сім'ю виселили з її будинку в Римі через борги агентству з нерухомості у 80 тис. євро.

Раніше актриса говорила російським журналістам, що у неї є квартира в Москві, і вона не проти отримати російське громадянство.