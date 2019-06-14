 Орнеллу Муті засудили на півроку ув'язнення після вечері з Путіним

Верховний касаційний суд Італії залишив у силі вирок італійській акторці Орнеллі Муті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
У грудні 2010 року Муті мала виступити на сцені театру Верді у місті Порденоне на північному сході Італії.
Замість цього вона взяла лікарняний на три дні і полетіла в Санкт-Петербург, щоб взяти участь у благодійній вечері з російським президентом.
Італійський суд визнав її винною в шахрайстві і засудив до шести місяців в'язниці умовно, оштрафував на 500 євро і зобов'язав актрису виплатити театру неустойку в розмірі 30 тис. євро.
Актриса заявляла, що не має можливості відшкодувати театру заподіяні збитки, і подала апеляцію. Але її скаргу було відхилено.
Підставою для справи про шахрайство стала та сама медична довідка, яку Муті надала театру. У довідці написано, що у неї сильно запалені трахеї, висока температура, кашель і огрубіння голосу.
Довідка, яку суд визнав підробленою, рекомендувала їй п'ять днів відпочинку, й актриса попрямувала на благодійний концерт у Петербурзі, куди її запросив президент Росії.
Коли в пресі з'явилися її фотографії за одним столом із Путіним, театр вирішив діяти.
Суд попередив актрису, що, якщо Муті не виплатить призначену суму, її відправлять у в'язницю.
Орнеллі Муті 64 роки. За межами країни вона відома за фільмами "Приборкання норовливого", "Флеш Гордон" і "Оскар". У самій Італії вона як і раніше з'являється на екранах і на сцені.
За повідомленнями італійських ЗМІ, у неї є 30 днів, щоб розрахуватися з театром.
На першому судовому процесі в 2015 році актриса стверджувала, що не має необхідних коштів.
Два роки по тому Муті і її сім'ю виселили з її будинку в Римі через борги агентству з нерухомості у 80 тис. євро.
Раніше актриса говорила російським журналістам, що у неї є квартира в Москві, і вона не проти отримати російське громадянство.
и гражданство вовы - значение не имеет))
Но да, именно после этого я понял, что это кусок говна, и он для меня перестал существовать как президент.
Ху#ло токсичный и заразный, когда уже эти мировые селебрити поймут и перестанут с ним тусоваться, зачем порочить свою репутацию, не понимаю. А 30тыр евро не такие уж большие деньги, ху#ло ей за этот визит в 100 раз больше заплатил.
а Москва стоит обедни, на шесть месяцев
...Людям потрібні орієнтири. Особливо тоді, коли втрачена довіра до медіа, бо Україна не контролює своє медійне поле. Вона втратила цей контроль ще на рубежі 90-х і 2000-х років, коли відбулася так звана медійна реформа, тобто своєрідний поділ телеканалів і радіочастот між олігархами, за якими сидять ще й російські «наглядачі», - під тим приводом, що серед акціонерів кожного рейтинґового ЗМІ є якась частка російського капіталу. Журналістики в класичному розумінні в Україні зараз не існує - їй просто нема де розвиватися. Як писав Ришард Капусьцінський, журналісти і медійники це дві різні професії. Журналістський репортаж і публіцистика як жанри вимирають, усе переходить у формат новин. Зникає аналітика, немає медійних майданчиків, які допомагали би публіці зрозуміти, що відбувається довкола. Не в сенсі нав'язування потрібних власникам меседжів - типу, біжи голосуй за Юлю чи за Зеленського, бо вони знизять тарифи на газ, - а в сенсі зміцнення почуття реальності, орієнтації у світі, в якому ми живемо станом на 2019 рік на цій планеті, на цих «кривавих землях», якщо вживати означень Тімоті Снайдера. Така орієнтація тим потрібніша, що книжки люди читають дедалі менше, тож для балансу мала би зрости роль фахової журналістики у справі формування смислів.
Криза медіа - це не лише українська проблема, просто в Україні вона, в силу всіх наших постколоніальних проблем, особливо травматична. Але за минулі 10 років змінилася і польська медійна картина, яка нині не надто різниться від української: діалог із соціумом так само перестає для ЗМІ бути пріоритетним, аудиторія трактується суто маркетологічно - як «об'єкт обробки». Найкраще ці технології досліджено італійськими мислителями на прикладі феномена Берлусконі (Сільвіо Берлусконі - колишній прем'єр-міністр Італії ред.), який першим відкрито запровадив управління країною за допомогою телевізора. Росія, у свою чергу, досягла у цьому абсолютної досконалості. Сьогодні це стає глобальним явищем і формою гібридної війни. Тому люди тікають від телевізора і вишукують для себе якісь «інформаційні гнізда». Часто у соцмережах вони знаходять те, чого їм не дають телеканали, газети чи радіостанції. Вони вишукують якісь опорні точки і…
І потрапляють в інформаційні бульбашки. - www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
Может и про супружний миньет тут расскажешь?
"Укращение строптивоно" ,какой фильм,какая актриса. Как говорит мой один знакомый - "все люди сволочи" . Жаль,но оно так.
Хрен с ними обоими.
Про то, что "получила" венерическую болезнь НЕ сообщается.
Вывод - оно импотент...
Даже приток туристов усилится.