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Все про:Італія (275) шахрайство (260) Путін (9003) актриса (12)

 Орнеллу Муті засудили на півроку ув'язнення після вечері з Путіним

Італійську актрису Орнеллу Муті засудили до півроку в'язниці умовно за шахрайство. У 2010 році вона надала театру, в якому грала, фальшиву довідку про хворобу, а сама вирушила на гала-вечерю з Путіним. Щоб уникнути ув'язнення, Муті має заплатити театру компенсацію 30 тисяч євро.

Верховний касаційний суд Італії залишив у силі вирок італійській акторці Орнеллі Муті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

У грудні 2010 року Муті мала виступити на сцені театру Верді у місті Порденоне на північному сході Італії.

Замість цього вона взяла лікарняний на три дні і полетіла в Санкт-Петербург, щоб взяти участь у благодійній вечері з російським президентом.

Італійський суд визнав її винною в шахрайстві і засудив до шести місяців в'язниці умовно, оштрафував на 500 євро і зобов'язав актрису виплатити театру неустойку в розмірі 30 тис. євро.

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Актриса заявляла, що не має можливості відшкодувати театру заподіяні збитки, і подала апеляцію. Але її скаргу було відхилено.

Підставою для справи про шахрайство стала та сама медична довідка, яку Муті надала театру. У довідці написано, що у неї сильно запалені трахеї, висока температура, кашель і огрубіння голосу.

Довідка, яку суд визнав підробленою, рекомендувала їй п'ять днів відпочинку, й актриса попрямувала на благодійний концерт у Петербурзі, куди її запросив президент Росії.

Коли в пресі з'явилися її фотографії за одним столом із Путіним, театр вирішив діяти.

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Суд попередив актрису, що, якщо Муті не виплатить призначену суму, її відправлять у в'язницю.

Орнеллі Муті 64 роки. За межами країни вона відома за фільмами "Приборкання норовливого", "Флеш Гордон" і "Оскар". У самій Італії вона як і раніше з'являється на екранах і на сцені.

За повідомленнями італійських ЗМІ, у неї є 30 днів, щоб розрахуватися з театром.

На першому судовому процесі в 2015 році актриса стверджувала, що не має необхідних коштів.

Два роки по тому Муті і її сім'ю виселили з її будинку в Римі через борги агентству з нерухомості у 80 тис. євро.

Раніше актриса говорила російським журналістам, що у неї є квартира в Москві, і вона не проти отримати російське громадянство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132511
 
   
 Топ коментарі
 
Когда она была молодая - ей можно было вдуть. Челентано не даст сбрехать. А, когда эта курва снюхалась с кацапами стала никому не нужной вешалкой!!!
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Фуууу! Це ж треба так з розбігу, та у гівно!
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кто с гнусавым вовой-карликом поведется - тот до тюрьмы дойдет)
и гражданство вовы - значение не имеет))
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Когда она была молодая - ей можно было вдуть. Челентано не даст сбрехать. А, когда эта курва снюхалась с кацапами стала никому не нужной вешалкой!!!
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видимо когда интервьюировала Челентано, перестаралась и повредила моск Орнелла Мути получила полгода тюрьмы после ужина с Путиным - Цензор.НЕТ 7322
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ну зря, Вы, так. Челентано вроде нормальный штрих. Как бы за катсапов не топил на моей памяти. А так не плохой певец и актер...
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Та макаронники вообще цыганва. Тут допускаю мудрое кидалово. Вовка бабушке красивой бабело отстегнёт и не только по штрафу. Что и надо было Мути. Мутит Мути-мутя.
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Опа ,пэтя ***** руку жал ,когда сотнями убивали наших пацанов,тут пожизненным попахивает ... Орнелла Мути получила полгода тюрьмы после ужина с Путиным - Цензор.НЕТ 7171
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спроси у Орнелы как больничный в Ольгино получить Орнелла Мути получила полгода тюрьмы после ужина с Путиным - Цензор.НЕТ 6291
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Если б только это...
Но да, именно после этого я понял, что это кусок говна, и он для меня перестал существовать как президент.
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Фуууу! Це ж треба так з розбігу, та у гівно!
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Итальянские фашисты какие-то.
Ху#ло токсичный и заразный, когда уже эти мировые селебрити поймут и перестанут с ним тусоваться, зачем порочить свою репутацию, не понимаю. А 30тыр евро не такие уж большие деньги, ху#ло ей за этот визит в 100 раз больше заплатил.
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Да они сами далеко не ангелы, а дети порока, им ***** как раз ровня, еще и бабло платит хорошее. Вон, даже Трамп в период очередного банкротства не побрезговал взять у ***** 700 миллионов баксов во спасение собственной дупы.
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Когда-то восхищалась Роем Джонсом, как уникальным спортсменом, пока не увидела его в объятиях плешивого карлика. Да, их таких много, которые едут просить милостыню у главного спонсора терроризма.
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...вечно эрэфия подбирает всяких убогих и престарелых лузеров, которым больше негде реализоваться... Недострана-лузер...
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Спочатку був хлопчик з рибою, потім стерхи, потім Депардьє. А зараз вже на жінок перейшов - заграє з консервативним електоратом.
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Кадр из фильма "Укрощение строптивого", когда Челентано вывозит трактором кровать с Орнелой Мути со своего дома.

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...потому что и сам болеет "руссолюбием". Не ищите в артистическом бомонде алмазы, в этой куче говна один мелкий алмаз на железнодорожный вагон лайна.
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Итальянские фашисты - сообщники расиянских фашистов. Это факт.
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Как бы вы не связались с кацапской поганью всегда выйдет обсерон себе в ущерб. Или вас свои же отмудохают, либо кацапы вас кинут.
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і саме тому Офшоркін , одразу як став президентом , почав переговори і договорняки з кацапами ?
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ага а бос Офшоркина заявил, что на Донбасе "гражданская война", а дефолт - то благо
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Париж, говорят, стоит мессы,

а Москва стоит обедни, на шесть месяцев Орнелла Мути получила полгода тюрьмы после ужина с Путиным - Цензор.НЕТ 1597
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дехто по європах у ньому бовтається давно й натхненно...

...Людям потрібні орієнтири. Особливо тоді, коли втрачена довіра до медіа, бо Україна не контролює своє медійне поле. Вона втратила цей контроль ще на рубежі 90-х і 2000-х років, коли відбулася так звана медійна реформа, тобто своєрідний поділ телеканалів і радіочастот між олігархами, за якими сидять ще й російські «наглядачі», - під тим приводом, що серед акціонерів кожного рейтинґового ЗМІ є якась частка російського капіталу. Журналістики в класичному розумінні в Україні зараз не існує - їй просто нема де розвиватися. Як писав Ришард Капусьцінський, журналісти і медійники  це дві різні професії. Журналістський репортаж і публіцистика як жанри вимирають, усе переходить у формат новин. Зникає аналітика, немає медійних майданчиків, які допомагали би публіці зрозуміти, що відбувається довкола. Не в сенсі нав'язування потрібних власникам меседжів - типу, біжи голосуй за Юлю чи за Зеленського, бо вони знизять тарифи на газ, - а в сенсі зміцнення почуття реальності, орієнтації у світі, в якому ми живемо станом на 2019 рік на цій планеті, на цих «кривавих землях», якщо вживати означень Тімоті Снайдера. Така орієнтація тим потрібніша, що книжки люди читають дедалі менше, тож для балансу мала би зрости роль фахової журналістики у справі формування смислів.
Криза медіа - це не лише українська проблема, просто в Україні вона, в силу всіх наших постколоніальних проблем, особливо травматична. Але за минулі 10 років змінилася і польська медійна картина, яка нині не надто різниться від української: діалог із соціумом так само перестає для ЗМІ бути пріоритетним, аудиторія трактується суто маркетологічно - як «об'єкт обробки». Найкраще ці технології досліджено італійськими мислителями на прикладі феномена Берлусконі (Сільвіо Берлусконі - колишній прем'єр-міністр Італії  ред.), який першим відкрито запровадив управління країною за допомогою телевізора. Росія, у свою чергу, досягла у цьому абсолютної досконалості. Сьогодні це стає глобальним явищем і формою гібридної війни. Тому люди тікають від телевізора і вишукують для себе якісь «інформаційні гнізда». Часто у соцмережах вони знаходять те, чого їм не дають телеканали, газети чи радіостанції. Вони вишукують якісь опорні точки і…
І потрапляють в інформаційні бульбашки. - www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
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И что?
Может и про супружний миньет тут расскажешь?
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А почему не в Петербурге квартира? У нее по линии матери предки из Петербурга. В этом наверное все дело...
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Какая женщина была,а оказалась...
"Укращение строптивоно" ,какой фильм,какая актриса. Как говорит мой один знакомый - "все люди сволочи" . Жаль,но оно так.
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А не надо обольщаться насчёт всяких "знаменитостей". Если человек умеет играть (или просто знает нужных людей в кинематографе... а то и спит с ними), это НИЧЕГО не говорит ни про его интеллект, ни его моральные качества. Вообще ничего. Играть могут и обезьяны-медведи в цирке. Даже ещё лучше людей. Вон коты, собаки - такие актёры... Ну и что.
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Зачем украинцам знать об этом?
Хрен с ними обоими.
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Хрен с тобой,понимай как хочешь,отвечать не надо
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Орнелла Мути получила полгода тюрьмы после ужина с Путиным

Про то, что "получила" венерическую болезнь НЕ сообщается.
Вывод - оно импотент...
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Оно просто по мальчикам 8 лет. Тётки, тем более старые, его не возбуждают. Впрочем, и мальчиков оно может разве что в пупок целовать
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Не хочет платить - пусть получает розгами по попе. Желающих будет хоть отбавляй.
Даже приток туристов усилится.
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она сама себя наказала, что трахалась с педофилом.
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Это классно. Будь ты хоть Орнелой Мутти но за подлог документов типа фейкового больничного - ответишь
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За селфи с каким-то х*йлом 30.000 евро, или тюрьма. Класс!
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Позавтракать с Ху*лом в Гааге эта курва не желает?
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думала куйло ей бабок отстегнет как депардье
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в украинской интерпретации ПОСЛЕ - звучит как ИЗ-ЗА
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...все что связано с Пу плохо заканчивается.....совпадение,не...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономОрнеллу Муті засудили на півроку ув'язнення після вечері з Путіним
 
 
 
 
 
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