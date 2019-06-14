 Гройсман доручив надати КП "Вода Донбасу" статус "захищеного споживача" електроенергії

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Згідно з підписаним главою уряду дорученням, необхідно відновити і забезпечити безперебійне постачання електроенергії на об'єкти водопостачання і водовідведення КП "Компанія "Вода Донбасу" і надати підприємству статус "захищеного споживача".
Також доручено провести інвентаризацію резервних джерел водопостачання. На період відсутності централізованого водопостачання необхідно забезпечити підвезення води і санітарний контроль на відповідних об'єктах і територіях.
кто ему разрешил снабжать водой дамбасян водой и электрикой за счет народа Украины?
или обратно начнется мыролюбное похрюкивание - тамжынашилюди, дамбасня адиннарот с щироукраинскими реформаторами?