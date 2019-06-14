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Все про:Гройсман (3418) Донбас (12117) водопостачання (290) вода (250)

 Гройсман доручив надати КП "Вода Донбасу" статус "захищеного споживача" електроенергії

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручив невідкладно вжити заходів для забезпечення питною водою жителів Донецької і Луганської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Згідно з підписаним главою уряду дорученням, необхідно відновити і забезпечити безперебійне постачання електроенергії на об'єкти водопостачання і водовідведення КП "Компанія "Вода Донбасу" і надати підприємству статус "захищеного споживача".

Також доручено провести інвентаризацію резервних джерел водопостачання. На період відсутності централізованого водопостачання необхідно забезпечити підвезення води і санітарний контроль на відповідних об'єктах і територіях.

Читайте також: Без води можуть опинитися мешканці всієї Донецької області, - координатор "Дiй-Краматорськ" Андрій Романенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132510
 
 
 Топ коментарі
 
Кто заплатит за Электроэнергию ? Гройсман со своего кармана или Я буду платить ? Почему за столько лет не провели воду ? Все делают специально для возможности пощипать бюджет Украины -- твари Гройсман поручил предоставить КП "Вода Донбасса" статус "защищенного потребителя" электроэнергии - Цензор.НЕТ 7253
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вірний ставленик Свині , пан Гройсман , зробить все аби сєпари були з водою і електрикою !
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Лугандону воды не нужна, там пушилин есть. Он всех напоит!!
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Лугандону воды не нужна, там пушилин есть. Он всех напоит!!
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вірний ставленик Свині , пан Гройсман , зробить все аби сєпари були з водою і електрикою !
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Ну взагалі-то з 21го квітня в нашій країні рулить зебіл... не чіпайте Петра Олексійовича і Володимира Борисовича!!!
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ну , взагалі то Грося і Пеця будуть відповідати за те , що всі 5 років утримували Лугандон за рахунок українців !
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Петекантропы попросите ВР пойти нах, что бы утверждать, что Зе рулит.
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там рулят все кто тока вазможна: разумков, богдан, коаломойский, шериф, кароче все, кроме зебила!!!
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повышали цены на все, ни о чем не думал, а потом чудо случилось, денег нет, долги, у Ахметовых убытки и тут батько Гройсман спасает
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Кто заплатит за Электроэнергию ? Гройсман со своего кармана или Я буду платить ? Почему за столько лет не провели воду ? Все делают специально для возможности пощипать бюджет Украины -- твари
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гнойсман решил компенсировать убытки охметова
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а заплатять , за воду і електрику для ОРДЛО , як завжди - українці ...
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Извините, конечно, но не давать питьевую воду - это даже не по людски. То что греются на этом это абсолютно другое.
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не понял. подбитый гнойный ося опять мыролюбствует?
кто ему разрешил снабжать водой дамбасян водой и электрикой за счет народа Украины?
или обратно начнется мыролюбное похрюкивание - тамжынашилюди, дамбасня адиннарот с щироукраинскими реформаторами?
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"Вода Киева" тоже сделайте "защищённый потребителем", не хочу платить за воду!
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