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Все про:Італія (275) компенсації (119) суд (5203) Марків (35)

 Італійці хочуть отримати від України мільйонні компенсації за загибель репортера на Донбасі

Родичі журналіста Роккеллі, в загибелі якого в Італії звинувачують українського солдата Віталія Марківа, хочуть отримати мільйонні компенсації від держави Україна.

Про це на нинішньому засіданні суду у справі Марківа заявила адвокат Алессандра Баллеріні, що представляє родину Роккеллі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Адвокатка гостро засудила Україну за "бездіяльність у розслідуванні обставин та причин смерті італійського фотографа". Вона переконана, що українська сторона образила гідність батьків загиблого.

За її словами, сім’я Роккеллі ніколи не хотіла говорити про гроші, але захисниця вимагає від суду присяжних призначити компенсацію на суму 1 млн євро – по 500 тисяч євро для матері і для батька загиблого. Для цивільної дружини загиблого Баллеріні просить 800 000 євро.

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"Ми просимо вироку, який поверне спокій родині та визнає професіоналізм, пристрасть і сміливість Андреа Роккеллі", – заявила Беллеріні, додавши, що "розрив з українською владою залишається непоправним".

Ще одне грошове відшкодування інший адвокат запропонував для сестри фотографа.

Також дивіться: "Він законно захищав свою батьківщину", - МВС має намір зробити все для захисту в італійському суді нацгвардійця Марківа. ВIДЕО

Також компенсації зажадали Спілка італійської преси FNSI та обласна Асоціація журналістів Ломбардії. Вони не озвучили суму своїх вимог, передавши їх судді у письмовому вигляді. Гроші обіцяють використати "для захисту італійських журналістів".

Суд над Марківим триває з 6 липня минулого року. Залишилося провести ще 3 засідання. Наступної п'ятниці з промовою виступить провідний захисник підсудного Раффаелле Делла Валле і адвокат-представник України - Нікколо Бертоліні Клерічі, 5 липня підсумки захисту оголосить адвокат Донателла Рапеллі. Вердикт очікують 12 липня.

Нагадуємо, 29-річного українського нацгвардійця Віталія Марківа заарештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Його обвинувачують у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова унаслідок обстрілу біля Слов'янська 24 травня 2014 року.

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Військовий відкидає обвинувачення і заперечує свою причетність. Його адвокат Рафаелле Делла Валле вважає обвинувачення проти Марківа безпідставними, а висновок упередженим. Україна також заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера.

Сторона обвинувачення - батьки загиблого, журналістські організації Італії - наполягає на версії навмисного вбивства фотокореспондента під час війни на Донбасі. Товариства журналістів Італії висунули позов проти України через загибель їхнього колеги Андреа Роккеллі. Обвинувачення проти Марківа і держави Україна об'єднано в одну справу.

Також читайте: Італійські прокурори використовують проти Марківа фіктивний лист нібито від Нацгвардії, - Аваков. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132509
 
 
 Топ коментарі
 
А через кудой он заехал и взял аккредитацию? Пусть там и получают псы.
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а чего эта недобитая шобла там шлялась кто ее пропустил как оно то говно ГРАНИЦУ ПЕРЕСЕКАЛО из Пидершки к России вьебки чому иски не подаете... а обосрлись бо Дядя Вова вас назрен там же в Италии и перестреляет и скажет что так было с времен Оснвоания Рима... чому так мало вбыло только одного ушлебка.. УКРАИНА А МОЖЕТ ВАМ К ИТАЛИИ ПОДАТЬ ИСК В ЕСПЧ И ОНН.... а то фашисткая Италия шастает по чужим территориям гадит а еще хайло свое открывает мусорная мафия Паллермо видимо там вовсе власть захватила в сраной Италии И пошлите им макароны и томатную пасту ушлебки собзнички Гитлера и основатели ФАШИЗМА...
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на съемку разрешения не нужно, если ты не в курсе
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в ато как это не нужно? тогда он поехал туда на свой риск, тогда причем здесь государство? оно ему не гарантировало безопасность
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ну так что, надо убивать его за съемку?
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Вот лучше бы усилия Зе были направлены на то,как заставить Портнова,богдана и прочих негласных руководителей судебной системы Украины занятся этим судом. А то как в пользу Коломойскому решения судов обделывать - очередь Юристов. Как защитить нацгвардейца -Авакова в суд послали.
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А ларчик просто открывался. Бабло нужно.
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Жертвы раша тиви . Гнусного кривого зеркала . А итальянцам позор после « Волшебного голоса Джельсомино « смотреть Кисель тиви .
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А вот теперь скажите, нам таки нужно вступать в это Г? Гейропейский союз в смысле. Тошнит уже от этих озабоченных мразей.
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Адвокат резко осудила Украину за "бездействие в расследовании обстоятельств и причин смерти итальянского фотографа". Она убеждена, что украинская сторона оскорбила достоинство родителей погибшего
Источник: https://censor.net.ua/n3132509
............

італійські розумники, якщо у вас вимоги до України як держави, що вам там щось не забезпечила під час агресії щодо неї, то відпускайте Марківа як фізичну особу - неналежного відповідача за цими вашими вимогами та подавайте цивільний позов до держави Україна. Тоді поговоримо. Марків причому до ваших вимог до держави Україна?
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Походу типичная подстава козломордых... Сами зажмурили макаронника, а потом перевели стрелки на ВСУ, и крепко зарядили итальянскую фемиду баблом... Такого дебильного дела как это на Западе еще никогда не было...
Полный бред: весь судебный процесс построен на выдернутых из фековых аккаунтов фейсбука и твиттера "доказательствах"... ни одного живого свидетеля который имел бы отношение к делу... какая то сепарня мычит: "он нас обстреливал минометом"... "мы нашли убитого"... как эти фуфайки могут знать - с какого ствола вылетела мина? Все доказательства украинской стороны - суд в расчет не принимает...
Короче ***** дало команду создать прецедент - а макаронники, за очень большое бабло подрядились...
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сподіваюсь, негри-переселенці усіх вас там остаточно доїбуть незабаром фашиків недобитих! африканський чобіт..
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Цей шукач пригод офіційно в Україну не в'їзжав, акредитацію не брав, своє місцезнаходження з українською владою не погоджував. Через Росію нелегально заїхав - нехай з Росії й вимагають відшкодування
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Италия ещё за Муссолини с Украиной не раасплатилась.
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Вы не получите и ломаного сольдо.Скажите спасибо что на удобрения не пошёл.
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