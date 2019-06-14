 Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка

Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
"Ми занепокоєні ситуацією, що складається останнім часом у зв’язку з проголошенням різними судовими інстанціями (зокрема "реформованими") судових рішень, що, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції України та закону", - сказано в заяві Рябошапки, розміщеній на сайті президента України в п'ятницю.
За його словами, наявність низки подібних судових рішень є "очевидним свідченням провалу судової реформи", яка проходила під контролем адміністрації п'ятого президента України Петра Порошенка.
"У зв’язку з цим Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної "судової реформи" та підготовки законодавчих і практичних кроків для невідкладного вирішення проблем функціонування судової гілки влади", - заявив Рябошапка.
Крім того, за його словами, як і все українське суспільство, у президента Зеленського очікують швидкої та принципової реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення судових інстанцій.
кто дешевле берет - для дальнейшего эксперимента над зебилами - "сделаем их вместе"
какраз тебя там и не хватает!ты подходишь по всем параметрам.
На мою думку ЗЕ чинить правильно,він готує появу для радикальних змін заручуючись підтримкою закордонних держав в яких знаходяться награбовані гроші і як що досить із крадіями в Україні піде не так то країни в яких знаходиться награбоване буде заблоковано,а це вам не українські продажні суди та їх дебільно рішення.
Путину за 20 лет не удалось расставить на ключевые государственные посты столько правильных пацанов из кооператива "Озеро", сколько Зеленскому за 20 дней - из кооператива "Квартал-95"
Рейтинг 95 квартала тому пример
А твой пример кооператива озеро больше похож на роттердам+ порошенко
Янтарный вор Розенблат оправдан судом и требует 100 млн. грн с государства.
Респект,давай Вовчик рви ублюдков.
Все думал,как Украина пропадет без петра лексеича
Если новая власть хочет ее провести, то придется Коломойского и Боголюбова сажать, а не только Петю, Кононенка и и прочих товарищей, да и самого президента Зеленского, если хорошо копнуть))
Если барыжная то там коррупция и развал экономики,а если порядочная то почему бы и не провести оценку в пользу для общества
Когда то нужно вылезать из совкового болота и чем раньше сделают тем лучше для страны
Спочатку "комісія"; потім - "висновки", потім - "решение бюро". Нарешті - "утверждение на совете"; ну, на Верховній Раді...
тепер просто буде неспішна порка свиней ...
Вот победил -да
Зе пошел в атаку на барыгу
Ну, це можна порівняти - Порошенко не змайстрував - віддали Зеленському. Зеленський не змайстрував - віддали ще комусь. Правда в кінці кінців може вийти, що віддали на ремонт ракетний двигун, а вийшов мопедний, але ж ракетного й не було.
Или умнее главы представительства ЕС в Украине Хюга Мингарелли https://sud.ua/ru/news/video/140490-chto-dumayut-ob-ukrainskoy-sudebnoy-reforme-v-es-video
Сколько еще это чудо рояльное будет фиглярством заниматься? Объясните хоть кто-нибудь зе-команде что реформа системы и кадровый вопрос рядом даже не стоят........