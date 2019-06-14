 Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка

Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Ми занепокоєні ситуацією, що складається останнім часом у зв’язку з проголошенням різними судовими інстанціями (зокрема "реформованими") судових рішень, що, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції України та закону", - сказано в заяві Рябошапки, розміщеній на сайті президента України в п'ятницю.

За його словами, наявність низки подібних судових рішень є "очевидним свідченням провалу судової реформи", яка проходила під контролем адміністрації п'ятого президента України Петра Порошенка.

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"У зв’язку з цим Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної "судової реформи" та підготовки законодавчих і практичних кроків для невідкладного вирішення проблем функціонування судової гілки влади", - заявив Рябошапка.

Крім того, за його словами, як і все українське суспільство, у президента Зеленського очікують швидкої та принципової реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення судових інстанцій.