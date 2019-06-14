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Все про:Зеленський (1703) суд (5203) судова реформа (843) Рябошапка Руслан (41)

 Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка

Президент Володимир Зеленський вирішив зібрати групу експертів для оцінки результатів судової реформи та розв'язання проблем функціонування судової гілки влади.

Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Ми занепокоєні ситуацією, що складається останнім часом у зв’язку з проголошенням різними судовими інстанціями (зокрема "реформованими") судових рішень, що, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції України та закону", - сказано в заяві Рябошапки, розміщеній на сайті президента України в п'ятницю.

За його словами, наявність низки подібних судових рішень є "очевидним свідченням провалу судової реформи", яка проходила під контролем адміністрації п'ятого президента України Петра Порошенка.

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"У зв’язку з цим Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної "судової реформи" та підготовки законодавчих і практичних кроків для невідкладного вирішення проблем функціонування судової гілки влади", - заявив Рябошапка.

Крім того, за його словами, як і все українське суспільство, у президента Зеленського очікують швидкої та принципової реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення судових інстанцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132507
 
 
 Топ коментарі
 
Кошевой, Юзик, армянин. уже 3 набралось. Сколько в комисию нужно штиков? Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3018
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И возглавите её адвокат Коломойского Богдан. Тот, что при Януковиче фабриковал дела против Украины.
Путину за 20 лет не удалось расставить на ключевые государственные посты столько правильных пацанов из кооператива "Озеро", сколько Зеленскому за 20 дней - из кооператива "Квартал-95"
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Если порохоботы начнут визжать, то они должны признать решения по привату правильными. Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5232
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питич порохоботы не в опозицыи. Петро Алексеевич сказал. ЧТО МЫ ИДЕМ И БЕРЕМ ВЛАСТЬ В СВОИ РУКИ!!!!!
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В рот вы возьмете от народа Украины. Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2425
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Ты лично будешь извиняться перед Свинарчуками!!!
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Подписывайся на пидлогу!!! Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3283 будешь в курсе всего!!!
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Да нет, спасибо. Идиотизмами не интересуюсь.
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Впізнаю кацапа! 😂 "В рот", "нарот". Убогий, тебе весь кишлак, дєрєвня, чи аул через рот грамоти вчив? Що за дурна кацапська звичка - прикриватися народом? Відповідай за себе. Можеш дати комусь - докажи, фото виклади. Якщо сам береш, повірю і без фото. І головне - вчися вести дискусію цивілізовано. Тим ти приховаєш кацапське нутро.
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...забирай в коллекцию, пока модер не потер... Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4092
Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1507
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вазелин решил провести экспертизу стоимости услуг судей
кто дешевле берет - для дальнейшего эксперимента над зебилами - "сделаем их вместе" Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1158
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Какую власть когда они тяжелее х-я в руках никогдв ничего не держали. Дармоеды.
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Ты лучше думай куда $4000 в месяц будешь тратить, а за порохоботов не переживай, таких клоунов как ты сотни переживут, за себя думай лучше, болезненый 😂
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Пусть лучше Зеленский соберет экспертную группу по работе Цензор Нет. В последнее время ввели политическую цензуру и постоянно блокируют людей, которые критикуют власть Главное, что троллей и хамов никто не блокирует. Много лет тут писала, но такого беспредела еще не видела. И ответа никакого не дают со своего офиса. Комментарии невозможно написать, все заблокировано.Нужно поменять название сайта на Цензор Да.Перед выборами на сайте одни тролли сидят, им тут место. Раньше был хороший сайт а сейчас все закончилось.
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новые лица, от новой власти, работают по старым методам - времен овоща.
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Давно пора встряхнуть это болото !!! Решения судейские вызывают откровенное непонимание -- беспредел (других слов кроме матерных нет ) Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2447
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Кошевой, Юзик, армянин. уже 3 набралось. Сколько в комисию нужно штиков? Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3018
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записуйся!!
какраз тебя там и не хватает!ты подходишь по всем параметрам.
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Я топовый порохобот, но к сожалению, Петро Алексеевич не оценил мой талант. Но все возможно!!!
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Вибач, о поклонник великого Зе, цей пан не з вашої секти. 😊
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кошевого не записывай - оно чисто для личных утех
Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1901
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зебил даже дерево в землю не может посадить. Не смешите тапки порохоботов!!!
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Саджати?Та вони всі закони поринимали такі що їх просто посадити неможливо а якщо ще взяти до уваги що прокурори та судді їхні ставлеником то посадити чиновника-крадія просто неможливо.
На мою думку ЗЕ чинить правильно,він готує появу для радикальних змін заручуючись підтримкою закордонних держав в яких знаходяться награбовані гроші і як що досить із крадіями в Україні піде не так то країни в яких знаходиться награбоване буде заблоковано,а це вам не українські продажні суди та їх дебільно рішення.
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Шановний, хто саджати буде? Зекоменда? Та не смішіть. Вони НЕ МОЖУТЬ САДЖАТИ, тому, що прийшли не прибрати злодіїв, а зайняти їхні місця. Вперте небажання запустити енергоринок і зберегти схему "Роттердам+", змінивши у схемі лише назву, та й то не всю, а лише один знак на "Роттердам-" вказує на те, що я маю рацію.
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ЗЕ дійсно сказати не може та і права немає,а енергоринок це повне фуфло.У нас зараз є газовий ринок так ось для Вам скажу.По заявам постачальників газу виходить що газ закуповуємо із Словаччини та Угорщини а у мене до їх кордонів 12 та 50 кп а тариф більший чим за тисячі кілометрів на сході України.Так що ринку єнергоносіїв в Україні не має і в ближній майбутнім не буде а є та буде тільки сфери та латання бюджету за рахунок і так бідних людей.
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И возглавите её адвокат Коломойского Богдан. Тот, что при Януковиче фабриковал дела против Украины.
Путину за 20 лет не удалось расставить на ключевые государственные посты столько правильных пацанов из кооператива "Озеро", сколько Зеленскому за 20 дней - из кооператива "Квартал-95"
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Если бы у Зе было бы 20 лет правления,як у ***** то Украина поднялась бы в рейтинге на балов 20-30
Рейтинг 95 квартала тому пример
А твой пример кооператива озеро больше похож на роттердам+ порошенко
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Скоро на всех телеканалах. Судебная реформа в украине. Второй сезон.
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Вся судебная реформа от мародёра Порошенко сконцентрирована этом в одном решении суда...
Янтарный вор Розенблат оправдан судом и требует 100 млн. грн с государства.
Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5891
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...знаем-знаем вашу группу... Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 816

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...хочешь с этой речевкой попасть на "Рассмеши комика"? Не получится, слишком банально... Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5157
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ПОРОХОБОТ Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4523 НА ТЕБЕ НЕ ФЕЙК КАК У ТЕБЯ, А НАТУРАЛЬНОГО Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3653

Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1520
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Пять лет не досыпал 5 президент
Все думал,как Украина пропадет без петра лексеича
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...ладно, ваша маленькая свинья Вольдемар Виссарионович...
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сначала уволил двоих из ВСП,сделав его не дееспособным, а теперь требует работы. Ну, не зебил ли? Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9907
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Судебную реформу нельзя в Украине провести, так как власти она не нужна, они сами первые кандидаты на посадку, за каждым что-то кроется Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4121
Если новая власть хочет ее провести, то придется Коломойского и Боголюбова сажать, а не только Петю, Кононенка и и прочих товарищей, да и самого президента Зеленского, если хорошо копнуть))
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Смотря какая власть
Если барыжная то там коррупция и развал экономики,а если порядочная то почему бы и не провести оценку в пользу для общества
Когда то нужно вылезать из совкового болота и чем раньше сделают тем лучше для страны
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Створити авторитетну експертну комісію щодо судової реформи є дуже непростим кроком, бо експерти повинні мати різні точки зору і політичні переконання. Поки такі дії нагадують авторитаризм.
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ты не путай свою шерсть с государственной.
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баранов в стойло, холодильник в дом.(с)
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147 потужних реформ, опівночі перетворились на спагеті.
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на зіпсовану сою вони перетворились... ))
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счас Зебенский усе порешает....если Бабломойский разрешит
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А кто по этой реформе сидит?Коррупционеры(из тех,что на слуху уже много лет)Сепары(была куча статьей,когда патриотично настроенные люди буквально плачут от того,что он "как продвигал русский мир в Мариуполе,так и ходит припеваючи")Бывшие рыги(вообще фантасмагория)Так кто?
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ще один крок до прибрання до рук судової системи по-Портнову.
Спочатку "комісія"; потім - "висновки", потім - "решение бюро". Нарешті - "утверждение на совете"; ну, на Верховній Раді...
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він її вже виграв - ще 21 квітня ..))
тепер просто буде неспішна порка свиней ... Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8152
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Выиграл как то не комильфо звучит
Вот победил -да
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от як раз виграв - це точне слово ... а переможе він їх тоді , коли всі соєві Свинарчуки разом з Хряком сядуть за грати !
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Сказали, що ремонт двигуна зроблено. А він все одно не працює - не судить кого треба і як треба. Що це значить? Треба зібрати експертну групу по оцінці зробленого ремонту? І чим то допоможе? Треба шукати іншого майстра. Ця оцінка нікому нічого не докаже. Результат і так видно.
Ну, це можна порівняти - Порошенко не змайстрував - віддали Зеленському. Зеленський не змайстрував - віддали ще комусь. Правда в кінці кінців може вийти, що віддали на ремонт ракетний двигун, а вийшов мопедний, але ж ракетного й не було.
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Неужели он отыщет экспертов на голову выше чем Эксперты проекта Европейской Союза "ПРАВО-Justice" ? https://www.segodnya.ua/politics/eto-bolshoe-dostizhenie-eksperty-es-ocenili-sudebnuyu-reformu-v-ukraine-1191786.html
Или умнее главы представительства ЕС в Украине Хюга Мингарелли https://sud.ua/ru/news/video/140490-chto-dumayut-ob-ukrainskoy-sudebnoy-reforme-v-es-video
Сколько еще это чудо рояльное будет фиглярством заниматься? Объясните хоть кто-нибудь зе-команде что реформа системы и кадровый вопрос рядом даже не стоят........
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Вначале нужно определиться была ли реформа, потом анализировать её эфективность!
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Вот за одно и узнаем была реформа или это очередная петькина грамота
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Здесь расстрельную группу надо создавать,а не экспертную.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка
 
 
 
 
 
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