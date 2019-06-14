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 Україна представила свою юридичну позицію проти РФ на суді в Гаазі за два тижні, - Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, агент України Олена Зеркаль підвела підсумок двох тижнів роботи України під час судових засідань в Палаці миру в Гаазі у справі проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці. 

Зеркаль зазначила: "Два тижні напруженої роботи команди України під час судових засідань в Палаці миру в Гаазі. Наша команда працювала день і вночі, щоб гідно представити позицію України у юридичній боротьбі з Росією.

Два тижні - це вічність для сучасного ритму життя. Але і вони є лише вершиною айсбергу багаторічної роботи - збирання доказів, подання меморандумів та інших документів, представлення позиції щодо порушення Росією норм міжнародного права.

За кілька місяців арбітри ухвалять рішення чи будуть розглядати по суті вже подані нами докази російських порушення.

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Росія бачить себе переможцем якого не судять, тому заперечує саму можливість того, що її дії можуть розглядатися судом чи трибуналом.

Ми ж вважаємо, що Росія - міжнародний правопорушник, який має бути притягнутий до відповідальності.

Через це визнання юрисдикції Судом ООН і трибуналом з морського права буде перемогою. Для нас і для всього світу.

На користь РФ грає кожен сумнів і кожна нечіткість. Міжнародні судові інстанції дуже консервативні у визначенні своєї юрисдикції. (На відміну від баришивського суду).

В обох справах Росія хоче поставити злочин собі на службу. Вона стверджує, що наша справа про застосування зброї і агресію з боку Росії, а тому і Суд ООН, і трибунал не можуть розглядати подані нами справи. Наша ж місія - довести, що мухи окремо, котлети окремо.

До того ж, ми маємо перший в світі міждержавний спір щодо фінансування тероризму. Відповідна Конвенція є складною та багатошаровою. Мова йде про три рівні правопорушень - вчинення актів тероризму, фінансування тероризму та відповідальності держави за невиконання своїх обов‘язків щодо попередження та протидії фнансуванню тероризму.

У справі щодо міжнародного морського права Росія додає до всього ще і питання статусу Азовського моря і Керченської протоки.

Росія, буквально, намагається змусити арбітрів підтвердити, що нічого не змінилося з часів Російської імперії. А заплутана історія наших з РФ відносин з цього питання лише ускладнює наше завдання з відстоювання наших суверенних прав за Конвенцією ООН за морського права.

Я рада, що справи, в яких представляю Україну, одні з найпрозоріших в світі. Ви могли стежити за онлайн трансляціями. Більшість документів вже або невдовзі будуть доступними. Ви можете самі оцінити якість роботи усієї команди.

Наприкінці цих двох тижнів хочу подякувати всій нашій команді".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132504
 
   
 Топ коментарі
 
Вести из-за поребрика: Какой-то ГРУ-шник перепутал воронежские склады с украинскими: "Под Воронежем горит военный полигон с боеприпасами, взрываются снаряды."
Украина представила свою юридическую позицию против РФ на суде в Гааге за две недели, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7806
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Зеркаль это не Маша Захарова
Україна представила свою юридичну позицію проти РФ на суді в Гаазі за два тижні, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2754
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Іди ти геть - "потороча". Украина представила свою юридическую позицию против РФ на суде в Гааге за две недели, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9003
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Вести из-за поребрика: Какой-то ГРУ-шник перепутал воронежские склады с украинскими: "Под Воронежем горит военный полигон с боеприпасами, взрываются снаряды."
Украина представила свою юридическую позицию против РФ на суде в Гааге за две недели, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7806
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НУ И чО??? осталось ждать как минимум 10 лет ответа. Н....уй Гаагу. Тут только самим нужно действовать.
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Биография зеркаль Б....ская. Я даже слушать ее не буду.
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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це ти у жінки її попу на своє пузо проміняв.
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То что РФ будет морозиться и отрицать все на свете само собой разумеющееся событие. Наша позиция сильная, но необходимо находить столь веские аргументы чтобы наказание преступника было максимальным -это повлечет за собой и давление мировой общественности, и профилактика от дальнейших агрессивных действий.
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