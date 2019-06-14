 У Молдові знову один уряд: кабмін Філіпа пішов у відставку, Санду оголосила країну "вільною"

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду заявила, що відставка уряду під керівництвом Павла Філіпа стала перемогою не парламентської коаліції, а всіх громадян країни. Про це вона сказала під час брифінгу, коментуючи рішення Демократичної партії про відставку уряду Павла Філіпа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Рішення Демократичної партії - природне, але запізніле, тому що уряду Павла Філіпа немає з 8 червня, коли легітимним парламентом було затверджено новий уряд країни. На жаль, режим під керівництвом Плахотнюка (Влад Плахотнюк - лідер Демпартії) кілька днів тримав у заручниках цілу країну. Але, нарешті, Молдова стала вільною", - заявила Санду.
За її словами, "образливі дії" Плахотнюка "не залишаться безкарними", і незабаром незалежне правосуддя застосує необхідні санкції до Плахотнюка і тих, хто виконував його накази.
Глава молдавського уряду висловила сподівання, що члени Демократичної партії цивілізовано стануть до парламентської роботи, а не займатимуться саботажем і шантажем державних службовців.
Санду закликала також членів Конституційного суду переглянути свої рішення, які було прийнято з порушенням Конституції, і піти в почесну відставку. Вона закликала до негайної відставки і Генерального прокурора країни Едуарда Харунжена.
Раніше Демократична партія заявила про відставку уряду під керівництвом Павла Філіпа.
Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.
Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.
Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.
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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.
10 червня в Кишиневі відбулося засідання двох урядів - на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду. Обидва кабінети міністрів не визнають легітимність один одного.