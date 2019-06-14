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Все про:Молдова (459) Плахотнюк (1) Філіп Павел (6)

 У Молдові знову один уряд: кабмін Філіпа пішов у відставку, Санду оголосила країну "вільною"

Уряд під керівництвом Павла Філіпа пішов у відставку, щоб покласти край двовладдю і припинити політичну кризу в країні. Прем'єр-міністр Майя Санду назвала країну вільною.

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду заявила, що відставка уряду під керівництвом Павла Філіпа стала перемогою не парламентської коаліції, а всіх громадян країни. Про це вона сказала під час брифінгу, коментуючи рішення Демократичної партії про відставку уряду Павла Філіпа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Рішення Демократичної партії - природне, але запізніле, тому що уряду Павла Філіпа немає з 8 червня, коли легітимним парламентом було затверджено новий уряд країни. На жаль, режим під керівництвом Плахотнюка (Влад Плахотнюк - лідер Демпартії) кілька днів тримав у заручниках цілу країну. Але, нарешті, Молдова стала вільною", - заявила Санду.

За її словами, "образливі дії" Плахотнюка "не залишаться безкарними", і незабаром незалежне правосуддя застосує необхідні санкції до Плахотнюка і тих, хто виконував його накази.

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Глава молдавського уряду висловила сподівання, що члени Демократичної партії цивілізовано стануть до парламентської роботи, а не займатимуться саботажем і шантажем державних службовців.

Санду закликала також членів Конституційного суду переглянути свої рішення, які було прийнято з порушенням Конституції, і піти в почесну відставку. Вона закликала до негайної відставки і Генерального прокурора країни Едуарда Харунжена.

Раніше Демократична партія заявила про відставку уряду під керівництвом Павла Філіпа.

Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

10 червня в Кишиневі відбулося засідання двох урядів - на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду. Обидва кабінети міністрів не визнають легітимність один одного.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132500
 
 
 Топ коментарі
 
КОгда на Петю тонны грязи лили ты что то про флуд заткнулся и молчал,..а сейчас смотри флуд ему, когда шута твоего побеспокоили. О как завыл...
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После визита Посла США в Молдове Дерека Хогана в штаб-квартиру мафиози №1 Молдовы Плахотнюка, молавское ворьё капитулировало.

Кстати, Плахотнюк - лучший друг и бизнесс партнёр Порошенко и такой же вор.
ЕС и США выступили против ворья. Вора Порошенко ждала бы такая же участь.
В Молдове опять одно правительство: кабмин Филипа ушел в отставку, Санду объявила страну "свободной" - Цензор.НЕТ 1701
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Ну и ну, а у нас подсрачникам гонят и плюют вдогонку, но многие так уцепились в места - не оторвать.
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Потому что румынский царь социал-демократ Драгня который подогнул под себя систему уже сидит в тюрьме. На очереди молдавский царёк, потом император всея Рошен галактики. В трёх соседских государствах произошли кардинальные перемены против воров и популистов, шо грабят народ и рассказывают байки про путь в Евросоюз.
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Очень похожая ситуация как у нас. Петя прикрывался ЕС и под это дело воровал. Когда начал проигрывать выборы, стал орать про российский реванш.
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Я прекрасно знаю какая в Украине ситуация, поверь.
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ Молдові знову один уряд: кабмін Філіпа пішов у відставку, Санду оголосила країну "вільною"
 
 
 
 
 
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