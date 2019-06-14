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 49 пар берців: у Києві вшанували пам'ять воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76. ФОТОрепортаж

На Михайлівській площі виставили 49 пар військових черевиків - за кількістю загиблих під час аварії ІЛ-76, збитого терористами з ПЗРК біля Луганського аеропорту 14 червня 2014 року.

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Акцію організували родичі загиблих десантників. Вшанувати пам'ять воїнів прийшло кілька десятків людей.

По центру площі біля Михайлівського собору вони виставили 49 пар військових черевиків. Біля кожної - поклали квіти. Поруч запалили лампади.

Дивіться також: Зеленський, Полторак і Хомчак ушанували пам'ять загиблих у катастрофі Іл-76 під Луганськом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слова пам'яті про загиблих захисників України сказали їхні рідні та близькі. Потім присутні виконали гімн України.

Автор фото - Олег Богачук.

49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 01
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 02
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 03
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 04
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 05
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 06
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 07
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 08
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 09
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 10
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 11
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 12
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 13
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 14
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 15
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 16
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 17
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 18
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 19
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 20
49 пар берців: у Києві вшанували память воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76 21

Читайте також: "Вони пішли на небо...", - у ніч із 13 на 14 червня 2014 року російські терористи збили український Іл-76 під час заходу на посадку в аеропорт "Луганськ". ВIДЕО

Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Всі загинули.

Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів з подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 в контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала Віктора Назарова, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовому недбальстві. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Генерала визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132499
 
   
 Топ коментарі
 
С чистого листа говорите, а кацапы?
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Воїна-янголам України, у Небесних полках ...Вічна Пам"ять...
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Кацапы то твари, базара нет, но те что покрывают Назарова тоже суки
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Прощенья вам нет за Майдан, за сожженных в Одессе и нападение на Донецк, не мудрено что люди взялись за оружие. Какой вам Крым? Всей шумерней за 5лет аэропорт не взяли.
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Воїна-янголам України, у Небесних полках ...Вічна Пам"ять...
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А НЕКОТОРИЕ УСТАЛИ ОТ ВАЙНИ СИДЯ ЗА КОМПОМ! И ГОТОВИ ВСЕ ПРОСТИТЬ! ПРЕЗИРАЮ!
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Вечная память пацанам..но инсталяция.... не могли береты с цветами положить????
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Мабуть, що не можуть бльше по земл ходити, але це мо припущення
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Словно они выстроились на площади. Но их не видно...
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моїх знайомих племінник в літаку тому загинув. двоє діток малих залишилось . жаль
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МОЖЕТ УЖЕ ЗЕЛЕНСКИЙ ВСЕ-ТАКИ ОТФИЛЬТРУЕТ ГЕРОЕВ ОТ ФАЛЬШИВОК И ЛИШИТ, НАКОНЕЦ, ЗВАНИЯ «ГЕРОЙ УКРАИНЫ» ПОВАЛИЙ И РОТАРУ???? Хотя, нет, не лишит - боится рейтинг упадёт.
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство49 пар берців: у Києві вшанували пам'ять воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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