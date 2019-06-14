 49 пар берців: у Києві вшанували пам'ять воїнів, які загинули 5 років тому під час аварії ІЛ-76. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Акцію організували родичі загиблих десантників. Вшанувати пам'ять воїнів прийшло кілька десятків людей.

По центру площі біля Михайлівського собору вони виставили 49 пар військових черевиків. Біля кожної - поклали квіти. Поруч запалили лампади.

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Слова пам'яті про загиблих захисників України сказали їхні рідні та близькі. Потім присутні виконали гімн України.

Автор фото - Олег Богачук.











































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Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Всі загинули.

Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів з подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 в контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала Віктора Назарова, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовому недбальстві. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Генерала визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.