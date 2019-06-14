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Все про:Зеленський (1703) Львівщина (884) ОДА (595)

 Зеленський у Фейсбуці запропонував три кандидатури на посаду голови Львівської ОДА і заявив, що хоче почути про них думку людей

Президент Зеленський запропонував три кандидатури на посаду голови Львівської ОДА в Фейсбуці і захотів почути про них "думку людей".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "День добрий, Львівщино! Звертаюся до вас по допомогу. Зараз маємо трьох претендентів на посаду голови Львівської ОДА.

Хочу дізнатися вашу думку про цих добродіїв. Що ви знаєте або чули про їхню репутацію, менеджерські та моральні якості?
Та й узагалі – хто вам більше до вподоби?

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Ось наші кандидатури:

1. Денис Шмигаль, 43 роки. Кандидат економічних наук.
Директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго".

2. Максим Козицький, 38 років. Директор компанії "Еко-Оптіма". Лауреат премії "Людина року" в номінації "Підприємець року".

3. Маркіян Мальський, 35 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger.
Автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.

Що думаєте?"

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132497
 
   
 Топ коментарі
 
Ви "на приколi", чи вас правда усиновили? Не зi зла, просто дивно чути. Зеленский в Фейсбуке предложил три кандидатуры на должность главы Львовской ОГА и заявил, что хочет услышать о них мнение людей - Цензор.НЕТ 387
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лучше быть беспризорником чем иметь такого батьку
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на крысьме сегодня:
1. В селе Красновка Симферопольского района оккупанты провели обыск в доме крымских татар. По итогам обыска был задержан и доставлен в т.н. "центр по противодействию экстремизму" в Симферополь Эмирхан Муртазаев, которого спустя некоторое время отпустили. Эмирхан болен шизофренией https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1139471909458993154 2. Пытки при задержании, приговоры, продление арестов, давление на крымских татар, нечеловеческие условия содержания заключенных, давление на свободу слова и собраний, милитаризация, пропаганда и призыв в армию оккупантов. Прочтите Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму за май 2019 года, который подготовлен Крымской правозащитной группой https://crimeahrg.org/monitoringovyj-obzor-za-maj-2019-goda/3. Международная организация Freedom House в ежегодном отчете "Freedom in the World 2019" отнесла оккупированный россией Крым к местам без свободы ("Not free"). Крым набрал всего 8 баллов из максимальных 100. Для сравнения, россия набрала 20 баллов, Беларусь - 19, Китай - 11, Северная Корея - 3, свободная от оккупации территория Украины - 60, страны Европы - от 70 до 100, США - 86 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/map4. Константинов то ли бояры хлебнул, то ли кокса нанюхался. Коллаборант снова заявил: "Нам вода от Украины не нужна. Она жутко загрязненная. Мне недавно сказали специалисты, что вода, которая поступала в Крым, способствовала росту онкологических заболеваний. Что там льется, никто не контролирует. Сейчас они пусть сами разбираются со своими проблемами. Ее нужно измерить, очищать и только после этого впускать в Крым. Вопрос подачи воды в Крым из Украины сейчас остро уже не стоит. Мы живем пять лет без этой воды, сельское хозяйство к этому приспособилось" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/11395179518942822405. Очередные военно-террористические учения оккупантов прошлой ночью не давали спать жителям захваченного полуострова: "(Симферополь) Что за взрывы слышны в районе жд вокзала? Стекла прям дрожат", "Ночные учения, видать, как всегда. Пора привыкнуть", "Какие учения? Поблизости нет полигонов", "Весь Крым - полигон", "Это плановые учения артиллерии и танков на полигоне Ангарский", "Да уж, жахали хорошо", "Полигон в Перевальном - оттуда и взрывы!", "Стоял на смотровой на Жукова, видел именно взрывы вдалеке", "На ГРЭСе слышно было", "В районе Марьино тоже", "Свобода тоже каждое утро", "Я целый день слышал взрывы", "Война, дружище", "Полигон обстреливают", "По всему городу было слышно", "Енто в Добром, полигон, рядом с Дружным, там учения, живу недалеко, взрывы очень сильные, а вспышки - как молния" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/11394268003654615046. Ялта. Нельзя терять бдительность, даже будучи в общественном туалете, где и сфотографировано сие грозное напоминание о террористах https://twitter.com/wasily_crimea/status/11393048266496778357. Ватники Керчи, которые полгода не могут добиться выплаты своей зарплаты в Морских портах, записали видеообращение к путину, "как к гаранту конституции рф", с мольбой о спасении. Любопытно, что ватники назвали Крым не "Республика Крым", а "Автономная Республика Крым", согласно законам Украины. В своем обращении ватники просили путина: "Убедительно просим вас защитить граждан рф от беспредела местных властей и решить наш вопрос положительно. Помогите бедствующим. У всех дети. Заработки маленькие. Работы нет в городе". Кроме того, ватники жаловались на высокие налоги, цены, коммунальные тарифы, отсутствие правосудия, а также на игнорирование их проблем со стороны Аксенова и других инстанций, которые они завалили жалобами на камни с неба. Говорят, что "многие люди уже дошли до отчаяния" https://youtu.be/eqhAgXFBans8. У евпаторийской ватницы накипело: "Накипело! В нашем городе в детской поликлинике нет гастроэнтеролога!? Получается, что надо сначала записаться к участковому, а она даст направление в Симферополь на Титова!!!??? Не хотят работать гастроэнтерологи в поликлинике из-за маленькой зарплаты, но другие же работают! Как быть и кому жаловаться, или это бесполезно?! О детях никто не печётся совершенно". Ответы: "Не болеть. Аксенов не услышит. Путину пох*р. Зеленский или Трамп. Хз, чё делать", "Бесполезно. Гастроэнтеролог есть только в платных клиниках, но их диагнозы и лечение не идут в детскую карту", "В Евпатории нет вообще детских гастроэнтерологов, даже в платных клиниках", "О врачах и медсестрах тоже", "Путину вопрос задашь", "Путину на нас наплевать, а если нет врачей бесплатно, надо идти платно", "От Волги до Енисея - Рассея", "Пишите в Минздрав. Или путину обращение на горячую линию. Сейчас как раз идёт приём обращений", "Почему во всероссийской здравнице такая проблема с детскими врачами? Нет даже круглосуточного детского отоларинголога?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/11394977347199221889. На первом ЖД пути Крымского моста сомкнули рельсы, радостно сообщил озолотившийся на "стройке века" друг путина Ротенберг. Жители оккупации без энтузиазма прокомментировали: "Ахаха, теперь заживём", "Если б еще возобновили поезда в укру", "Тогда зачем этот мост?", "Вот был бы конфуз, если бы рельсы не сошлись в центре", "Уже по радио снова бредят тем, что, мол, цены меньше теперь будут. Хехе)))". И такие комментарии везде, где встречается эта новость https://twitter.com/CrimeaUA1/status/113951619970700902610. Жители Севастополя поздравили свой город с Днем рождения: "Вітаю тебе, мій рідненький!!! Ти ще розквітнеш, як раніше, та станеш ще краще, та над Графською пристанню знову буде синьо-жовтий прапор!!! Я вірю в це, я вірю в те, що ми цього дочекаємось!", "Приєднуюсь до привітань! Зараз Севастополь в окупації, але настане день, коли окупанти, на водних велосипедах з педалями, а хтось і на надувних матрацах, будуть валити в наварасійськ. Цей день настане обов'язково! Сил нам усім, щоб змогли цього дочекатися! Слава Україні!" https://twitter.com/telec63/status/113945720511841485011. На паблике Ялты (ватном, что редкость для жемчужины) якась дурында из Уфы "поздравила" горожан c Дном россии воплем "Крым наш". Утопили дурынду в помоях совершенно справедливо, ответив ей: "Крым есть Крым. И не надо страдать ху…", "Крым крымчанам!!! Мы к вам в Уфу не лезем и не орем "Уфа наша". В гости - пожалуйста, а "наше-ваше" - при себе", "Крым крымский", "А вот интересно, как называются жители Уфы? Уфологи?", "Люди так реагируют не на Вас, а на слова. Слишком много негативных эмоций именно с этими словами за последнее время. Гостям всегда рады. На самом деле, очень много приезжих, которые ведут себя по-хамски. Поэтому народ так и реагирует". Были и ответы в виде флага Украины и знаменитой фотографии с табличкой "Нехай щастить/Не#уй шастать" https://twitter.com/KrimRt/status/1139179035500507136P.S. Дурында из Уфы, прочитав комментарии жителей Ялты на брошенную фразу "Крым наш", обиженно написала: "Теперь, по приезду домой, даже не знаю, что говорить тем, кто собирается ехать на отдых в Крым. Какая-то враждебность, злость осталась". Дурынде ответили: "А Вы знаете, что скажите? Скажите, что ляпнули по глупости фразу "Крым наш" и получили адекватный ответ от местных, что они по этому поводу думают".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Головне щоб львівське сміття не валялось по всій Україні.
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В ветке написано, что кандидаты представленные львовянам на обсуждение, ахметовские. Если это действительно так, то Зе поступил на редкость мудро. Никого не поддержат - всё, ахиет пролетает, может на это и расчёт
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а как проконтролировать поддержали или нет, он поставит того,кого захочет, а в ФБ напишет, что поддержали и он прислушался к мнению. Это все дымовая завеса.Вверху правильно задают вопросы- других назначал никого не спрашивая, а здесь три " претендента" и все ахметовские- олигархат рулит
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Наверно, будет не лишним подключить львовские общественные организации там их достаточно и наверное они знакомы с юридической стороной вот таких миниреферендумов.
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Про директора ДТЕК народ правильно підмітив. Там цілий філіал мафії. В Кам'янка-Бузькому районі, де розташована Добротвірська ТЕС, районна влада укомплектована кадрами, що до неї належать.
А, взагалі, не святі ж горщики ліплять. Голова Львівської ОДА, що пішов у відставку, вчитель історії з Прикарпаття, а голова облради - вчитель географії з Закарпаття. Нормально справлялися зі своїми обовязками - ліс-кругляк в Європу йшов ешелонами. І вибори президентські гарно організували, Петро Олексійович навіть вдячно Синютку девятим номером у свій європейський список прилаштував.
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Так ось чому у Петра така підтримка на Львівщині
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Только не первый, может это и неплохой человек но это человек Ахметова.
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Mason Lemberg
1 год ·

Зеля на своїй сторінці "просить" львів'ян допомогти у виборі нового очільника ОДА Зеленський у Фейсбуці запропонував три кандидатури на посаду голови Львівської ОДА і заявив, що хоче почути про них думку людей - Цензор.НЕТ 1886
Але фальсифікатори та імітатори ними то й залишилися.
Бо за імітацією бажання почути думку людей більше нічого і не стоїть.
Один кандидат (Мальський), якого сьогодні винесли в список для обговорення, офіційно відмовився ще кілька днів тому.
А всі інші прекрасно знають, що виберуть Шмигаля, це вже давно не секрет.
Зате охлос радісно б'ється в оргазмах, думаючи, що чуваків, які в список пхали мажорів, сепарів і медведчуків, цікавить думка охлоса.
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У нас на выбор три кучи дерьма. Выбирайте какое будете жрать. Ну чего обижатся, что вас дерьмом кормят? Вы сами эту кучу выбрали.
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Всі троє не підходять. Всі троє пов'язані з бізнесом. Мета бізнесменів - особисте збагачення. Такі люди використовують державні посади для особистого збагачення. А на проблеми області та людей плюють.
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Максим Козицький выглядит предпочтительней чем представитель Ахметова и скользкого адвоката. Молодой предприниматель, да еще и в таком перспективном для Украины направлении - зеленая энергетика.
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Там все 3 кандидата так или иначе связаны с Ахметовым. Вроде бы и дали выбор, а выбор по сути то один)
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А так же хотелось бы на выбор главу АП, СБУ, Погранца и Внешней разведки...!
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Как примитивно обувает зелебоба... Люди, выбирайте свободно!.. Только из тех, что я предложил.
все три - кондомы... Зеленський у Фейсбуці запропонував три кандидатури на посаду голови Львівської ОДА і заявив, що хоче почути про них думку людей - Цензор.НЕТ 2263
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Тут все просто. Товарищ Ахметов опомнился, порвал с порочной практикой поддержки мародеров ( назовем ее "гудок") и знак раскаянья приобрел 200 замечательных автомобилей скорой помощи и ренимации для украинцев которые в них так нуждаются. И своих людей он теперь не продавливает, а спрашивает у людей вежливо.
Ну ЛьНР под рукрводством Порошенко почила в бозе прямо сегодня.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський у Фейсбуці запропонував три кандидатури на посаду голови Львівської ОДА і заявив, що хоче почути про них думку людей
 
 
 
 
 
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