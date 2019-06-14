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 Економіка
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 Я проти дотацій. Дайте кредити на 30 років під 1%, - Бахматюк

Бізнесмен Олег Бахматюк вважає, що дешеве довге фінансування з боку держави є запорукою економічного розвитку України і, відповідно, важливим фактором в боротьбі з трудовою міграцією, тоді як перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов вважає це недоцільним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс.

"Я противник дотацій. Створіть нам умови і плавні переходи. Ми готові до конкуренції, але тільки на рівних умовах. Направте кошти замість дотацій на відсотки. Дайте нам кредити на 30 років під 1%. Дайте нам ті стимули, які є в інших країнах . Глобалізація світу неминуча, але давайте поміняємо стратегію відсторонення політики від реальної економіки ", - сказав Бахматюк в ході дискусії на тему зростання трудової міграції, організованої Європейською бізнес асоціацією у Києві в четвер.

У свою чергу заступник голови МЕРТ вважає дешеве фінансування з боку держави недоцільним.

"Я категорично не погоджуюся, що держава може забезпечити якісь дешеві кошти. Держава забезпечувала багато років дешеві ресурси, тепер у нас 60% кредитного портфеля в банках не обслуговується. Хтось цей дешевий ресурс отримав, але він чомусь не пішов у відчутне зростання ВВП. Ресурс буде такий, який забезпечується комбінацією ризиків і можливостей в Україні, якщо банки не можуть стягнути з позичальників кредити, якщо через суди можна виводити заставу, матимемо те, що є. Хороший позичальник буде платити і за себе, і за того хлопця ", - сказав Нефьодов.

У той же час він зазначив, що держава може і повинна підтримувати малий і середній бізнес, в тому числі аграрний, проте сама ідея протекціонізму в Україні "досить дивна", оскільки розвинені країни можуть надати своїм виробникам набагато більшу підтримку.

"У нашій ситуації дуже вигідний відкритий ринок і глобалізація", - вважає Нефьодов.

Олег Бахматюк в свою чергу заявив, що деякі галузі аграрного бізнесу є скоріше збитковими соціальними проектами, і без держпідтримки бізнес буде змушений їх поетапно закривати.

Бізнесмен зазначив, що штат співробітників його агрохолдингу в останні роки скоротився з 32 тис. до 27 тис. чол, що частково пов'язано з оптимізацією, частково - з еміграцією, середня зарплата в холдингу за останні два роки зросла на 90%.

Я проти дотацій. Дайте кредити на 30 років під 1%, - Бахматюк 01

"Ми зіткнулися з тим, що втрачаємо ядро компанії - це люди зі спеціалізованою технічною освітою (механізатори, комбайнери і ін.), які легко адаптуються до середовища тієї ж Польщі", - сказав Бахматюк.

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Він додав, що ситуація буде ускладнюватися без економічного розвитку і лобізму української продукції на зовнішніх ринках.

На думку Нефьодова, важливим фактором для стримування міграції є соціальна інфраструктура - дороги, медицина, освіта, безпека.

"Ми можемо досягти кращих показників завдяки перерозподілу ресурсів в рамках децентралізації. Ми рухаємося в правильному напрямку, однак це займе довгий час. Другий фактор - це питання безпеки і довіри (до влади і суду - ред). У цьому у нас є "вузьке місце", - сказав Нефьодов.

Згідно з опитуванням "Барометр щастя", проведеного ЄБА, рівень щастя виріс до 2,61 з 5 балів (+0,14 пунктів до минулорічного показника). Найбільше респонденти стурбовані безпекою (2,11 з 5), екологією (2,2), правами людини, охороною здоров'я (по 2,39) і рівнем доходів (2,51). Найвище вони оцінили соціальне життя і дозвілля (3,24) і поточну роботу (3,32).

В опитуванні взяло участь 1118 осіб, 80% з яких проживають в Києві, в основному вони є офісними працівниками віком 26-40 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132495
 
   
 Топ коментарі
 
ага, і мені кредит під 1 % на 30 років.
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А наглядачами будуть люди із Зємлі Обітованої.
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А лучше на 50 чтобы или осел или падишах наверняка ласты склеил и долг не возвращать
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Такі кредити лише мільярдерам. Адже вони на Заході під 1% взяти кредит не зможуть.
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Там 3% є. Промисловий. Обладнаня,яке купується, первіряється банком,і під заставу цього обладнаня видають кредит,і на 50 років,як що воно буде працювати.
Десь так,на "пальцях",звісно система набагато складніша.
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При 10% инфляции при таком кредите это очень. Это не бахматюк это дайте. Пусть он кому то под 1% даст козлина )))
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Из всех агробаронов и прочих бизнесменов Цензор очень любит Бахматюка. Ну да, Бог с этим. 1 процент по кредитам при инфляции в 12-17 процентов это та же самая дотация. Компенсировать разницу должен будет тот же бюджет. Так что со стороны Бахматюка это просто поза такая- я мол дотаций не беру...
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Просто дотация это если бы 5 лет. А так это 5-6 таких дотаций ложащихся на державу. Суть немножечко жадная тварь. Наботовадо на газе, теперь хочет на кредитах. Взять за 1 и сдать потребительскими по 20.
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все робиця аби українці з країни потікали, а потім заселять цю землю генномодифікованими китайцями
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странный, не понимает, что дотация - это дополнительная зарплата наших чиновников, с которой они получают процент, а потом удивляются люди, какие у нас богатые у власти при их зарплате
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типові малайські теми про кредити і проценти..зазвичай адмін видаляє картинки на цю тему..
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А лучше на 50 чтобы или осел или падишах наверняка ласты склеил и долг не возвращать
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Олежка, у тебя скучное лицо.
Верни то, что украл
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Все с этим "бизнесменом" понятно. Я даже знаю откуда эта классная идея! А потом ещё начать делать ставки по этим кредитам. И получить повторение 2008 года с нынешним законодательством.
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шо та мы пропустили в етой жизни, если мальцы такие...
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Хитрожопый куринный олигарх Косюк, который лярдами из бюджета получает и и катается на яхте, этот хоть под процент предлагает и возвращать средства Я против дотаций. Дайте кредиты на 30 лет под 1%, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 7052
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Не тупи. Рассуждай лучше про футбол. Экономика не твое.
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с такой рожей не дадут...
стефанчука давай - о де бита так бита...
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А лучше на 300 лет и под 0,1%. А ещё лучше на 3000 лет под 0%.
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і я так хочу, особливо в валюті і щоби курс був стабільний і не коливався всі ці 30 років
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Зебилов морально - информационно готовят к том у что субсидии отменят, а вместо этого зебилам скажут что кредиты под проценты конечно же лутше субсидий. И все зебики как один на весь Интернет будут визжать что царь кловун их кредитами осчастливил и что теперь очень патриотично набрать гору кредитов, какой кловун маладец, хотим больше кредитов!!
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Да канешнА.К большой радости петрушек, эти подсвинарные субсидии, уже озвучены, как продолжение политики Зеленского.
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дотации очень выгодны коррупционерам- чиновникам которые ими распоряжаются получая откаты
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Дайте кредиты на 30 лет под 1%, а сами возьмите эти кредиты за 10% за год ))
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Какие тебе падла кредиты ,где миллиарды гривен рефинанса НБУ ? Вывел за кордон ? Где деньги ,что получил на Лондонской бирже ... все украл и еще кредита тебе под 1 %. А член тебе по всей морде .....
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Хотя бы субсидии старикам оставьте, выродки.
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Это конечно он загнул,но % ставку для производств надо снизить или будем постоянно покупать у китайцев.
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Кто должен давать под сниженный процент? Это все те же грабли с 1991 года. С инфляцией в 10000 процентов в 1992-1993 годах.
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Порохососы,в чем опять проблема-берите лопаты и работайте,
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гарна ідея взяти під 1% річних на 30ть років накупити ОВГЗ під 18% річних ...і накуя тей геморой
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На счет 90% увеличил зарплату - Свистит он
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Почему свистит,была 2000 гр стала 4200 вот тебе и 90%.
Так что все честно
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Такому бізнесу як Бахматюк кредити пора брати у приватних структур. Держава не зацікавлена у рості великого бізнесу. Великий бізнес давить малий, зменшується кількість робочих місць, росте безробіття, зростає соціальне невдоволення, відповідно знижується рівень життя. Малі проценти - малому бізнесу. Найкраще - телятам, а не великій корові. Більше корів - більше надою. Менше телят - менше корів. Більше телят - більше корів.
Навіть по іншому. Для чого поливати стару моркву? Її збирати й продавати, а то переросте й згніє. Поливають паростки. А далі - це вже таке. Хіба як засуха.
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Да,таким как этот жулик надо давать по 30 лет ...не меньше ..
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Укр. версія - довге фінансування
Рос. версія - длинное финансирование
...
Взагалі-то довгострокове фінансування. Тож це навіть не шлюб перекладача, а неправильно вжите слово - а вийшли знову ж таки лінгвістичні борошна. Немає сечі таке читати.
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Ага и желательно в госбанке. Если не отдам, то пускай меня судит Окружной административный суд города Киева.
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Дегенераты в стране, пипец даже не знаю какие перспективы у этого государства . Кредит на 30 лет под 1%. Эта страна вообще имеет перспективы?? самую простую схему которую я сразу на вскидку придумал..прошу заметить совершено законную без криминала...Значит берём у этих ЗЕбилов кредит на 30 лет под 1%, и несём его в ближайший банк и ложим тупо на депозит под 14 -17%, разницу ложим в карман и радуемся вообще ни хрена не делая. Какие кредиты под 1% на 30 лет могут быть если банально ставка по депозитам намного выше.
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этот типа «бизнесмен» бахматюк у мародёра бабло на шару огребал,
а теперь согласен под проценты , торгуется,
может порошенко спасибо сказать ?
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Банк Гонтарева ликвидирует и получишь ты хрен,манишку и записную книжку Я проти дотацій. Дайте кредити на 30 років під 1%, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 1989
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Какая Гонтарева??? бредишь? КТо ликвидирует? Гонтарева?? Слушай ты случайно не за Зебика голосовал, а в первом туре за Жюлю??
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хороший бизнес
ворованная земля
теперь согласен вместо просто денег
кредит
который тупо поменяет на $
и будет улыбаясь 1% отдавать
..........
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это в каких таких странах выдают кредит на 30 лет под 1% ?
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Та і взагалі, с/г дотують, але в сенсі - дотують фермерів, які по суті, і є дрібним бізнесом, а не агрохолдинги і всілякі мегапроекти. Хіба інвестора інвестують?
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разворовали землю и требуют оплатить .....
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Дайте кредиты на 30 лет под 1% - и я счастливенький **** нах с миллиардиком в Мексику или еще куда-то!!!! усегда ваш яічний алігарх бахматюк
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаЯ проти дотацій. Дайте кредити на 30 років під 1%, - Бахматюк
 
 
 
 
 
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