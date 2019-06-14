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Все про:військовополонені (283) Зеленський (1703) моряки (605) полонені (383)

 Зеленський зустрівся з сім'ями захоплених Росією військових моряків

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родинами українських військовополонених моряків, які були затримані Росією торік біля Керченської протоки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Глава держави наголосив, що тримає ситуацію на контролі і нагадав про рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права у цій справі.

"Ми впевнені, що ті кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків", – сказав Зеленський.

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Під час зустрічі піднімалося питання підтримки родин моряків, зокрема забезпечення їх житлом. Також ішлося про законопроект, який передбачає надання полоненим морякам статусу учасників бойових дій.

Президент наголосив, що через недієздатність чинної Верховної Ради ухвалення цього документа на нинішньому етапі неможливе. Зеленський переконаний, що законопроект розглянуть народні депутати вже нового скликання.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з якимРосія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132494
 
 
 Топ коментарі
 
Рішення Трибуналу - заслуга Зєлєнского? Ущипніть мене. Все-таки напрацюваннями попередника користуватися не бридиться?
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"Напрацювання попередника" - це вiдправити хлопцiв пiд кулi заради власного пiару?
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Зачем так смешить на ночь глядя?😄
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це ще раз показує. що Президент Зеленський має всі ознаки батька українського народу.
Респект.
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Зачем так смешить на ночь глядя?😄
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мені не смішно, бо там - десь в Москві сидять мої земляки в чорних стінах казематів та поглядають на південь - на небо - де там наша Україна...це так вже багато віків Москва хоче помучити українця, думає то піде їй во благо. А воно їм все гірше і гірше.
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Це констатація сумного факта. Але відразу вбачати в Зеленському ознаки "батька українського народу" через те що він там щось сказав, мінімум передчасно.
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в цьому житті - головне не спізнитися.
Це дурна манера Верховного суду писати оце "передчасно" по тим рішенням, які винесли перша та апеляційні інстанції. Ідіотизм вищої міри - наслідки пєтіної рехворми.
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Повертай хлопцiв, пане Володимире. Мiняй, викуповуй, викрадай, але повертай.
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Це у наступному серіалі «Сватів». Слідкуйте за рекламою.
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Опять давился от смеха, как утром? Кретин
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Рішення Трибуналу - заслуга Зєлєнского? Ущипніть мене. Все-таки напрацюваннями попередника користуватися не бридиться?
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"Напрацювання попередника" - це вiдправити хлопцiв пiд кулi заради власного пiару?
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насправді Порошенко зробив те правильно - треба було пробивати стіну, яка поставала.
Але тепер батько Зеленський має рятувати синів славних українського народу.
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лучше бы порохло посадил на те корабли своих детей, гройсманских, пашинских ,луценков
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Ти звідки вєщаєш, убогий? Порошенка син воював. У Данилюка спитай. У 2014 році командував мінометною батареєю. А ти, убогий, дотепер не в курсі. Бо напевне не було піару? Нє? А до того рейду двічі кораблі військові проходили. Нічого не порушували. Дотримувалися двосторонніх угод. Запам'ятай, убогий: кораблі слідували з української Одеси в український Маріуполь, бо мали на це право!!! І Трибунал це підтвердив. Кацапи вчинили, як пірати. То до чого тут Порошенко? Не чую, убогий ні одного резонного доказу. Для прикладу, якщо біля під'їзду стоїть прокурена шпана, то ти з квартири не будеш виходити? Так? І останнє - у цей похід йшли ВИКЛЮЧНО добровольці. Хлопці знали про ризики, але вчинили, як справжні захисники Вітчизни. Якби не їхній рейд, порт Маріуполя перестав би бути портом. Кацапи перекрили б всі поставки.
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та вони тупі люди, це один із небагатьох правильних кроків та рішень Порошенки.
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«.......в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков»,- сказал Зеленский.
----------------
Будем надеяться............
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Перед выборами за неделю Бойко с Медведчуком встретятся в кремле с Путиным и моряков отпустят чтобы "За життя" смогло отбить хотя бы свои 20% вместе со скидкой на газ
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"..Также речь шла о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий. Президент подчеркнул, что из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятия этого документа на нынешнем этапе невозможно. Зеленский убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва."
...Врет, он рассказал, что вернуть заложников можно только на условиях бандитов из кремля, т.е. надо сдать Украину..
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у тебя даже флага нет .а ты рассуждаешь об Украине.
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і шо той трібунал дав? Які послєдствія для тартарії?
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Да,пэтя то расчитывал,что их убьют а Боженька уберёг и их и Украину от диктатора-вора !
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Потрох задумывал все это ради военного положения не на месяц, а на полгода.
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Сомневаюсь,что на полгода ,это похоже задумывалось,как пожизненная власть .
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Во время встречи поднимался вопрос поддержки семей моряков, в том числе обеспечение их жильем. Также речь шла о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий.
Президент подчеркнул, что из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятия этого документа на нынешнем этапе невозможно.

Источник: https://censor.net.ua/n3132494

Это не Рада а просто вражеский агент какой-то
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да врет по обыкновению. плевать ему и на моряков и на их семьи
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Це не ВР ідіоти, а ти і твій Зе. Для надання їм статусу УБД ніякий новий закон не потрібен. Такий закон вже є.
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на каком основании, если УБД сейчас предоставляется только для ООС?
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Для тупих пояснюю: Згідно діючого Закону, до учасників бойових дій відносяться: військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції, або які за рішенням відповідних державних органів були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії.
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Я про это и говорю. Надо быть участником АТО/ООС/миротворческой миссии
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Ти казала лише про ООС "Зеленський зустрівся з сім'ями захоплених Росією військових моряків - Цензор.НЕТ 6663Лалала Лалалала 8cf0faa3 на каком основании, если УБД сейчас предоставляется только для ООС?"
Для тупих пояснюю: "або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії" . Читай закон де написано про збройну агресію расії проти України
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Я говорила вначале только про ООС потому что раньше было АТО, а миротворческая миссия там не проводится. Так что по сути сейчас только ООС.

Районы боевых действий определяет КМ. Закона о российской агрессии не существует. Российская агрессия упоминается в
Законе «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Это не район оккупированного Крыма и не район Чёрного моря
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Для получения УБД нужен законопроект ?
Что-то новенькое.
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Звідки він може це знати, що написали то і читає.
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Він же відкосив від армії, звідки йому знати
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слышь рошенобоба, а где ваши протесты были в 2016 ?
Зеленский встретился с семьями захваченных Россией военных моряков - Цензор.НЕТ 9696
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Слышь, ты - тупое.
За подчеркнутым следующее прочитать не в состоянии?
"были готовы в любой момент немедленно дать дать "
"если открыл огонь в ответ, защитил - будет награжден"
И где тут кучмовское "нельзя, даже в ответ", "нельзя в сторону гражданских строений" и тд и тп?
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рошеноид! а чего вы не протестовали "ні капітуляції"?
Зеленский встретился с семьями захваченных Россией военных моряков - Цензор.НЕТ 617
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ванька ты там петушария насмотрелся который исполняя роль кизяка можжаева с пенкой у рта доказывал что кацапов у нас нету
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 2 часа назад

Є тема для стартапа.
Окуляри зелені, підводні, сечестійкі.
Для пристосуванців до світу, що змінюється.
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Взагалі то моряки військовополонені, вони автоматично мають статус УБД, по друге це не повноваження ВР, це регулюється постановою кабміна.
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всем по квартире ? ой 50 на 50 ! ой короче я вам ничего не должен
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Сім'ям загиблих шахтарів вже дав квартири... Догнав і ще раз дав... обіцянки.
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Варвары даже РУССКИЙ язык не понимают. , Увидел расиянина где нибудь в Европе: БЕЙ как поганую собаку, только так до них дойдёт. Путин ни сам пришел к власти .., его выбрали орки расияне.
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський зустрівся з сім'ями захоплених Росією військових моряків
 
 
 
 
 
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