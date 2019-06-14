EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2021  15
Все про:Фірсов (68) Грановський (61)

 Фірсову пропонували опублікувати матеріали нібито зі зламаної пошти Грановського

Колишній нардеп Фірсов заявив, що естонський бізнесмен, який судиться з Грановським через ТЦ "Скай Молл", запропонував йому опублікувати матеріали зі зламаної пошти останнього.

Про це Фірсов повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його текст повністю (мовою оригіналу).

"Попал в одну неоднозначную историю, о которой считаю нужным рассказать, чтобы избежать каких-либо кривотолков и не быть заложником чужих конфликтов и бизнес-разборок.

В 2016 году, еще когда я был народным депутатом, на меня вышли представители эстонского бизнесмена Хилара Тедера и его компании Arricano, которые заявили что мой тогдашний коллега по фракции БПП Александр Грановский произвел рейдерский захват их доли в ТРЦ "Скаймолл" и попросили помочь отбить рейдерскую атаку.

Тогда я посчитал своим долгом не покрывать Грановского, а придать эту информацию огласке. А кроме того - подал документы в ГПУ, МВД и НАБУ, и давал показания на допросах. Грановский тогда обвинял меня в том, что я выполняю чей-то политический заказ, так как не мог поверить, что в реальности кто-то может просто из принципа требовать законности. Тем не менее, никакого заказа я не выполнял, а просто выполнял свой депутатский долг и защищал интересы инвестора, который ко мне обратился.

С тех пор конфликт вокруг ТРЦ "Скай мол" так и тянулся в судах несколько лет. И вот теперь, когда в Украине сменилась власть, представители Хилара Тедера снова вышли на меня с предложением помочь им решить этот бизнес-конфликт в их пользу. Но теперь, я вынужден отказать уже им по следующим причинам.

Изначально я был уверен, что имею дело с европейскими инвесторами, которые столкнулись с беспределом в Украине, однако со временем убедился, что происходит бизнес-конфликт, в котором нет светлой и темной сторон. К сожалению, представители компании Arricano решили действовать незаконными методами. Они сказали, что взломали электронную почту Александра Грановского и предложили мне опубликовать материалы, которые нашли в этой почте.

Мое мнение относительно Грановского не изменилось. Ни от чего из того, что я говорил и писал о нем, я не отказываюсь. Более того, считаю что таким не должно быть места в украинской политике. Однако, публиковать материалы, добытые преступным путем, я не буду. И считаю, что бороться против беспредела с помощью другого беспредела - не правильно и бесполезно.

Материалы якобы из почты мне передали в электронном виде. Но понимая, что меня могут использовать, обратился к специалистам за консультацией. Мне ответили, что не имея доступа к оригинальному ящику, нет возможности судить о подлинности этого компромата. Поэтому я не готов куда-то передавать или публиковать такую информацию.

Кроме того, недавно мне стало известно, что компания Arricano имеет бизнес в оккупированном Крыму и таким образом фактически признает оккупационную администрацию полуострова и платит ей налоги. И это обстоятельство уже не позволяет мне считать дальше эту компанию честными европейскими инвесторами и помогать этим людям в каком-либо виде.

Arricano принадлежит ТРЦ "Южная Галерея", который был открыт в Симферополе в 2014 году и спокойно работает по сей день. Причем, их компания этого даже не скрывает. Информацию о работе ТРЦ в Симферополе можно найти, например, на официальном сайте Arricano в разделе "Информация для инвесторов", где есть данные из финансовых отчетов за прошлый год.

Считаю правильным написать этот пост и рассказать об этой истории, так как мое имя продолжает фигурировать в этом бизнес-конфликте и может быть использовано в дальнейшем одной из сторон. Не жалею о том, что решил помочь эстонскому бизнесмену в 2016 году, когда еще не знал всех обстоятельств этого дела, и хотел защитить интересы иностранного инвестора. Но работать чёрным пиарщиком и публиковать сомнительную информацию из взломанных почт я не хочу, не буду и не советую другим. Тем более мне не хочется помогать, и вообще чтобы мое имя было как-то связано с компанией, имеющей бизнес в оккупированном Крыму".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132493
 
 
 Топ коментарі
 
Фирсов единственный порядочный депутат в БПП
 показати весь коментар
 
Грановский...зеленский...мендель...кирш...кернес...беня...рабинович...розенблат... Украина превратилась в какой-то каганат, где без стеснения правят ...эти...
К чести сказать, я их не выбирал
 показати весь коментар
 
Да, но их выдавал запах фаршированной рыбы и мацы... а некоторые норовили половым хером по роялю...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ще один риговсько-бпп-шний губошльоп. Тiльки цей брюнет.
 показати весь коментар
 
 
ага. фирсов еще та гнида. полностью достоин быть членом свиноцеха. не даром его даже соевая свинина ненавидит. таких нужно убивать на месте.
 показати весь коментар
 
Чего это? Он один из первых вышел из этого сахарного кодла, за что его выперли из Рады.
 показати весь коментар
 
 
того это. потому что первый мыролюбный реформизм по типу роттердама и дюссельдорфа был проброшен именно этим негодяем.
 показати весь коментар
 
Грановский...зеленский...мендель...кирш...кернес...беня...рабинович...розенблат... Украина превратилась в какой-то каганат, где без стеснения правят ...эти...
К чести сказать, я их не выбирал
 показати весь коментар
 
 
Ви впевненi? Бо вони були в вишиванках. Ви могли й обiзнатись.
 показати весь коментар
 
Да, но их выдавал запах фаршированной рыбы и мацы... а некоторые норовили половым хером по роялю...
 показати весь коментар
 
 
Маца не пахнет. Это как армейская галета, только без соли. Только мука и вода. Фирсову предлагали опубликовать материалы из взломанной почты Грановского - Цензор.НЕТ 6579
 показати весь коментар
 
Ось нехай вони все своє життя ії жеруть...
 показати весь коментар
 
Краще по роялю, ніж народу по губах, як любив це робити петро панамський.
 показати весь коментар
 
Очередной фейкометатель.
Когда посодют свинарчуков?
Или, актуальность прошла и пленки клееные?
 показати весь коментар
 
 
Ну Novus теж працює і в окупованому Криму, і по всій Україні.
Так шо це тухла відмазка, фірсов.
 показати весь коментар
 
Фірсов - фірташевський нардеп з команди "Удару". От і вирішуйте, хто там правий, а хто ні.
 показати весь коментар
 
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФірсову пропонували опублікувати матеріали нібито зі зламаної пошти Грановського
 
 
 
 
 
 вгору