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Все про:Медведчук (385) канал (23) телебачення (333) Рахманін (1)

 Журналіст і політик Рахманін заявив про припинення співпраці з каналом ZIK

Відомий журналіст і кандидат у депутати від партії "Голос" Сергій Рахманін заявив про те, що припиняє співпрацю з телеканалом ZIK.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Змушений припинити співпрацю з каналом ZIK. Причини зрозумілі. Дякую колегам за плідну співпрацю".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після купівлі Медведчуком телеканалу ZIK журналісти Кіпіані та Недзельський закривають свої проекти на каналі. Про звільнення заявляють і топ-менеджери

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132492
 
   
 Топ коментарі
 
очередной убитый канал оппозиционной партией к жизне
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А що СБУ, це приватний канал, один іншому продав товар. Хіба в нас є закон про інформативну безпеку, про заборону продавати ЗМІ особам, які під санкціями США, якщо вже самі не наклали санкції.
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Хуйло взяло и купило западноукраинский канал во время войны. Неужели нельзя сделать какие то поправки к законам?
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очередной убитый канал оппозиционной партией к жизне
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лехаимl'chaim - לחיים - за жизнь. это традиционное окончание еврейского тоста
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Лехаймовцы прикупили себе уже тритий канал? А куда смотрит 95 квартал пардон, СБУ?
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А що СБУ, це приватний канал, один іншому продав товар. Хіба в нас є закон про інформативну безпеку, про заборону продавати ЗМІ особам, які під санкціями США, якщо вже самі не наклали санкції.
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Все вірно - я такі канали ще в 2014 році видалив з плей-листа. З українських каналів залишились лише "Мега" та "Інтер".
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Интересно посмотреть на Остапа Дроздова, Наталью Влащенко, Татьяну Даниленко, Алексея Шевчука!!!
Вот заголовок статьи на ИК о покупке Путиным телеканала!
Львів'янин Тарас Козак став новим власником телеканалу ZІК і створює медіахолдинг «НОВИНИ» Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/06/14/lvivyanyn_taras_kozak_stav_novym_vlasnykom_telekanalu_zik_i_stvoryuie_1594077
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***** взяло и купило западноукраинский канал во время войны. Неужели нельзя сделать какие то поправки к законам?
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Кто их будет делать? Всем на всё начхать кроме собственного кармана. Говорильня одна.
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С большим удовольствием читаю статьи Рахманина в "Зеркале недели". Самое печальное, что на место принципиальных журналистов на купленные каналы пойдут хвойды ( деньги, а тем более большие деньги делают свое дело), ибо те, кто соблюдает стандарты журналистики в подобном болоте не хотят мараться.Теперь за 4 года оболванят так украинцев, что и за черта проголосуют на следующих выборах. Сейчас эти каналы будут задействованы на весомый результат при выборах в Верховную Раду рыговских ошметков, ведь надо окучивать и Зап.Украину, а то никак к рукам не идет. А вообще тревожно.
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Треба не співпрацю припинять на каналі , а ворогів України з каналів ЗА ПОРЄБРІК викидати ! І повертати в Україну УКРАЇНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ! Інакше поний реванш РФ в Україні ! Мовчати і тупо проковтнути таке вже не можна !
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Бывшему уже владельцу Дыминскому пообещали полное оправдание и извинения генпрокуратуры за совершенное им смертельное ДТП. ( Ларчик открывается очень просто)
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тепер запитання: хто конкретно обіцяв це Димінському?
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Офшоркін , або наближені до нього ...
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Это очень умный журналист, он очень веские статьи пишет на Зеркале Недели, с которыми никто никогда в комментариях не спорит, а если спорит, то через короткое время нехороший коммент испаряется. Именно в том и заключается умище журналиста, чтоб правильно выбирать, где публиковаться.
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Те кто купил канал естественно.А бизнесмены уровня Дыминского всегда держали нос по ветру. Его тоже можно понять.., ну не век же ему прятаться за границей за совершенное убийство. Он же из когорты небожителей, а тут подумаешь кого то задавил. Медведчук становится одним из влиятельнейших политиков Украины ( пад-а), а значит добьется "прощения". ( интересно когда это и под каким соусом подадут) У нас подобных "беглецов" было за историю не один. Тот же Рабинович, Звягильский и т.д. а точнее сотни.
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЖурналіст і політик Рахманін заявив про припинення співпраці з каналом ZIK
 
 
 
 
 
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