 Журналіст і політик Рахманін заявив про припинення співпраці з каналом ZIK

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Змушений припинити співпрацю з каналом ZIK. Причини зрозумілі. Дякую колегам за плідну співпрацю".

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