 Журналіст і політик Рахманін заявив про припинення співпраці з каналом ZIK

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Змушений припинити співпрацю з каналом ZIK. Причини зрозумілі. Дякую колегам за плідну співпрацю".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Змушений припинити співпрацю з каналом ZIK. Причини зрозумілі. Дякую колегам за плідну співпрацю".
95 кварталпардон, СБУ?
Вот заголовок статьи на ИК о покупке Путиным телеканала!
Львів'янин Тарас Козак став новим власником телеканалу ZІК і створює медіахолдинг «НОВИНИ» Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/06/14/lvivyanyn_taras_kozak_stav_novym_vlasnykom_telekanalu_zik_i_stvoryuie_1594077