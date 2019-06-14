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Все про:газ (986) Яценюк (1289)

 У нас уже були "знижки" за Харківськими угодами. В результаті ми втратили Крим, - Яценюк про заяви Бойка і Медведчука щодо знижок на російський газ

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, прокоментував в інтерв’ю Дмитру Гордону заяви Юрія Бойка і Віктора Медведчука щодо їх домовленостей про знижку на газ у РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Народного фронту", про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Ми вже мали "знижку" на газ від Росії по Харківських угодах. В результаті цього ми втратили Крим, адже Росія поставила тоді умову – продовження перебування російської військової бази Чорноморського флоту на території України", - сказав він.

"Відомі "рятувальники України" Бойко і Медведчук вкотре поїхали до РФ. Тому що їх попередній візит до Медведєва додав їм 1 чи 2 відсотки рейтингу", - зазначив він.

"Вони поїхали принести знижку 25% на газ. Можна без знижок? Ми вже мали "знижку" по Харківських угодах. В результаті цих Харківських угод ми втратили Крим, тому що Росія фактично поставила тоді умову – продовження перебування російської військової бази Чорноморського флоту на території України", - підкреслив лідер НФ.

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Він сказав, що до 2014 року українські прем'єри й президенти "на Новий рік приїжджали не під ялинку, а під російський "Газпром", на колінах там повзали і випрошували газовий контракт": "Ми сказали: ні, так більше не буде. Тепер ми купуємо газ тільки в європейців, тільки за прозорою формулою, тільки за прозорою ціною".

Арсеній Яценюк згадав про свої переговори 2014 року як глави уряду із керівником "Газпрому" Олексієм Міллером у Києві: "Я кажу: ми з вами все обов’язково підпишемо. Тільки ви спочатку поверніть гроші, які ми вам переплатили. А після цього ми з вами підпишемо нову угоду".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132491
 
   
 Топ коментарі
 
А може тому що ти не з'явився у війскомат...
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С оккупантами вообще торговать нельзя. Торговля , включая нефть и газ должна быть нулевой, а граница блокирована.
Иначе = чистая проституция
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С оккупантами вообще торговать нельзя. Торговля , включая нефть и газ должна быть нулевой, а граница блокирована.
Иначе = чистая проституция
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эээ родной. украина требует продолжения торговли. вы за СП-2 или нет в таком случае?
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Не Украина,а ЕС. Транзит осуществляеться в ЕС. За транзит платит ЕС.
Все остальное - кремлевские побрехеньки.
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СП-2 - вопрос международного транзита, а не закупок газа САМОЙ Украиной.
Кроме того СП-2 -щит Украины от военного вторжения, так что не надо демагогии, не родной...
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бред. возможно московский бред.
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Да нет конечно. Проституция---это зарабатывание денег. А то о чём тема---государственное преступление.
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Через таких маріонеточних ублюдків, як сєня і барига - ми втратили Крим та Донбас.
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А може тому що ти не з'явився у війскомат...
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он с дивана отстреливался и голубями воинам приветы передавал
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Говорити він вміє, але прийняв Авакова до себе.
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Звичайно, що знижки на російський газ є політичними. Але чути це від зливного бачка Юлі не хочеться. Ще менше не хочу чути ПР і їхнього клону - Слуг одного народу.
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в свои толстые задницы засуньте свои "скидки"
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яйценюх. у нас должна была быть стена а ее нет...
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Так она есть,надо смотреть вниз,а не вверх
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Крым просрали не скидки а такие как ты и турчин иуды лысые без единого выстрела...
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Крим просрали задовго до тих подій. Давайте не будемо брехати.
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Медведчук кум путіна і пору це гравець, а не агент Кремля. До речі Кремль не тільки у москві.
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Дійсно, бо бути у криївці після 1953 року міг тільки патологічний боягуз.
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специально для тебя умник: наличие Черноморского флота в Крыму легализовывало там пребывание "зеленых человечков" . Т.е. РФ нам и всему миру могла заявить (в случае начала там боев и появленитя убитых со стороны рф) что ее военнослужащие находятся в Крыму на законных основаниях и приписаны к Черноморскому флоту. Т.е. по сути Черноморский флот дал право российским военным легально ! назходится в Крыму.
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и в этом была ловушка для Украины. Подобным образом в Грузии рф подставила своих же миротворцев под удар грузинской армии, а потом обвинила Грузию в нападении на своих миротворцев... что якобы и дало ей право начать официальную военную операцию против Грузии.
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Крим просралі?
ТИЦЬ:
«Стенограмма секретного заседания СНБО 28.02.2014.

https://gordonua.com/publications/stenogramma-sekretnogo-zasedaniya-snbo-vo-vremya-anneksii-kryma-v-2014-godu-polnyy-tekst-na-russkom-yazyke-121122.html
ТИМОШЕНКО Ю.В.
Уважаемые друзья, я не хотела выступать, но как лидер самой большой партии коалиции не могу молчать.
Что я хочу сказать. Если бы у нас был хотя бы один шанс из ста выиграть у Путина, я была бы первой, кто поддержал бы активные действия. Но посмотрите, в каком состоянии сейчас наша армия. Посмотрите, можем ли мы противостоять ему в Крыму, где на порядок больше солдат, современнейшее оружие и полноценные российские военные базы?
Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш.
Никакого военного положения и активизации наших войск!»

Запєвай мантру.
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Ви знаєте, що територія Чорноморського флоту була обмежена?
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так вот именно харбьковские соглашения сильно расширяли права военных рф, в том числе разрешали увеличить контингент росс. войск до 30.000 человек.
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Ви уважно читаєте? Я казав про територію! Ви розумієте, що військові Чорноморського флоту росії не могли вільно їздити по Криму? Якщо точної відповіді не буде, то діалог я припиняю.
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тем не менее они все время ездили и обьясняли это необходимостью снабжения и т.д....
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российские БТРы и грузовики ездили по всему полуострову без проблем. То о чем вы говорите было лишь формальностью.
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Звичайно, бо влада в Україні до Порошенка була маріонеткою росії.
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У радянські часи він був агентом, а тепер він гравець від путіна. Це вища категорія ворогів України.
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Та це сенсація! Бггг!
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Для вас це сенсація, а українці знають що вони робили у радянські часи! Роблю висновок, що ви з кацапії.
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Як і 73 відсотки українських патріотів котрі підтримали народного президента Зеленського всупереч тиску 23% дебілів-порохоботів
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Тобто ви демагог під хвфранцузьським проксі. Нема питань, що ви кацап із росії.
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Я у Парыжи за паребриком ня панимаю шо ты такое гутаришь? Ягель есть?
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Не бреши про хазарів, бо цього тобі не відомо. Євреї і хазари різні нації. Бачу, що ти просто брехун.
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Про "всіх" ви не підтвердила, тому це перша брехня. Щодо України, то це батьківщина багатьох народів, але саме хазари не жили на ******** території України.
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Та какой жолудь---банальный пройдоха, ворюга, мошенник. В РСУ работал в 1977-78 линолеум спёр цветной под Москвой 500 кв м. Тогда это много. И подключил Гер-Сов-Союза Гризодубову В. Та не зная поверила борзому комсомольцу харьковскому, дала ход просьбе. Ну продал. Ну словили. Ну 10 впаяли. Косил под дурку. Как то вылез. Упёр ГАЗ-24 такси, та поставил во дворе РСУ. Ну а падликов морозовых тогда было---почти все. Рецедив. По совокупности 14 рокив. Опять под дурака косил. Перестройка кончилась---вырвался. Ну вот хлебаем. Присмотритесь. Вяло текущая параноя. Но хуже то что сидят вокруг и за копейки овации выдают по команде режисёра. Тут наша беда вековая. Там в Ютубе масса деталей. Та и по архивам МВД можно пройтись. Но не стоит. Просто за баню завести в бурьяны---- и сделать мир чище.
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А твоя "стена" с Великой Китайской еще не воссоединилась?
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Бойка з мемечуком і іже з ними, треба було люстрировати на смерекі за свї каденції, а не тппер розповібати усіляку лабуду, тріпло з прстрелярим лобом.
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А что же хочет раша в обмен на сохранение транзита своего газа через Украину? Коболев там аж скачет, так хочет договориться.
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Украина без росгаза обойдеться. ЕС обходиться НЕ хочет. Вот они и скачут - хотят транзит.
Просто без укртранзита газ в ЕС подорожает,а это падение роста экономики и рынков.
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«Арсений Яценюк вспомнил о своих переговорах 2014 г. как главы правительства с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером в Киеве: "Я говорю: мы с вами все обязательно подпишем. Только вы сначала верните деньги, которые мы вам переплатили. А после этого мы с вами подпишем новое соглашение ". Источник: https://censor.net.ua/n3132491»

Тобто спочатку русскіє поімєлі нас, на $3 МІЛЛІАРДА, а потом еті дєньгі в відє крєдіта всучілі Януковічу.
Вот гдє висший пілотаж нає#алова.
Нам єщє учіться і учіться...
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А чому вчитися? Коли на переговорах по обидва боки стола сидять однодумці.
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Сеня,после того,как ты нае*ал украинцев,пообещав украинский газ по себестоимости а сделал его по цене газа с Марса ,ты гнида должен пасть свою говном замазать и тихонечко сидеть в уголочке и ждать когда с тебя за всё спросят . У нас уже были "скидки" по Харьковским соглашениям. В результате мы потеряли Крым, - Яценюк о о заявлениях Бойко и Медведчука о скидках на российский газ - Цензор.НЕТ 6985
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лахта, ну чьо ти так, за нас, украИнцев убіваєшься?,
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Та за таких дурачков ,как ты а вдвойне переживаю , ведь Боженька лишил тебя самого главного-мозгов... У нас уже були "знижки" за Харківськими угодами. В результаті ми втратили Крим, - Яценюк про заяви Бойка і Медведчука щодо знижок на російський газ - Цензор.НЕТ 5102
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Ти як кельт носиш кілту? Чи як кацап пьєш вотку?
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Это ты решил в такой форме сообщить мне ,что ты идиот ?
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Це було пряме запитання, а відповідь підтвердила, що ти ідіот. Не вітаю тебе з цим😏
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Нет,это не прямой вопрос ,это был вопрос придурка и не более того
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Тобто у вас є бажання за допомогою образ не відповідати. Всього вам доброго лікуванні вашої психічної хвороби.
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Ну тут ничего нового,все идиоты считают,что на их вопросы кто-то должен отвечать У нас уже були "знижки" за Харківськими угодами. В результаті ми втратили Крим, - Яценюк про заяви Бойка і Медведчука щодо знижок на російський газ - Цензор.НЕТ 252а не было бы вавки в голове и не было бы таких вопросов. У нас уже були "знижки" за Харківськими угодами. В результаті ми втратили Крим, - Яценюк про заяви Бойка і Медведчука щодо знижок на російський газ - Цензор.НЕТ 4488
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какая все таки мразь этот кулявлобный бакайцынюк.
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Знайди тих, хто не "мразь"! Будь ласка надайте відсотки "мразєй".
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в шыкаладном свиноцеху и антинародном фронте 100%
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Бачу, що Херсон на вас впливає. Раджу вам не спілкуватися із своїми єврейськими родичами, бо вам зіпсували гарний настрій і родинні почуття😣
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Яценюк круто подменяет понятия.
Крым потерян, не потому что были скидки, а потому что никто не занимался государством Украина, все расслабленно плыли по течению, кто с комфортом, кто нет, кто обжираясь, кто голодая, но никто даже не задумываясь что будет завтра со страной.
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Тут повністю погоджуюся. Дивно, що розуміння цього є в Ізраїлі.
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Сеня, сейчас можно говорить много. Но имея высший рейтинг на предыдущих выборах оказаться на "0" это конечно круто. А все благодаря "другу и соратнику" Пэте. Вспомни комапанию направленную против фронтовиков и лично против тебя. Кого тогда к этой компании не подключили и Луценко ( но тот как пионер, всегда готов) и Саакашвили и даже "поднимателя тяжестей" Барну. Ну а теперь часть твоих "партийцев" перебежало на еще держащуюся на плаву Пэтину лоханку . ( как говорится как аукнится, так и откликнится. Как ты в свое время Юлю кинул, так в итоге тебя "опустили". Но Юля как самандра из огня вышла, а вот кролики обычно из костра выходят "жарким" с последующим спуском в унитаз ( ну это естественный процесс)
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П...деть, не мешки ворочать, Голубой Кролик забывает, что главное в Харьковских соглашениях - отмена штрафов за недобор газа, в результате которой Украина отбилась в Стокгольме от российских претензий на 32 000 000 000 баксов.
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S etimi skidkami nenado begat za ix povodok,jest odno jasno sto rosija neimejet kuda prodat gaz v dany moment, ili prodajiot ocen diosevo .rosija nikogda vam nepredlozyt sto nebut xoroseje i vy eto uze dolzny znat.Zalko sto Jaceniuk neprojdiot v radu pravilno on govoryt
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крім govoryt і бабло вивозити з України це недолуге більш ні на що не годне
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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со "скидками" по Крыму более-менее понятно...А вот когда начнутся посадки?Пока с украинской стороны,потому как с российскойещё трудно..пока трудно..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ нас уже були "знижки" за Харківськими угодами. В результаті ми втратили Крим, - Яценюк про заяви Бойка і Медведчука щодо знижок на російський газ
 
 
 
 
 
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