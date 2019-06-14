 У нас уже були "знижки" за Харківськими угодами. В результаті ми втратили Крим, - Яценюк про заяви Бойка і Медведчука щодо знижок на російський газ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Народного фронту", про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.
"Ми вже мали "знижку" на газ від Росії по Харківських угодах. В результаті цього ми втратили Крим, адже Росія поставила тоді умову – продовження перебування російської військової бази Чорноморського флоту на території України", - сказав він.
"Відомі "рятувальники України" Бойко і Медведчук вкотре поїхали до РФ. Тому що їх попередній візит до Медведєва додав їм 1 чи 2 відсотки рейтингу", - зазначив він.
"Вони поїхали принести знижку 25% на газ. Можна без знижок? Ми вже мали "знижку" по Харківських угодах. В результаті цих Харківських угод ми втратили Крим, тому що Росія фактично поставила тоді умову – продовження перебування російської військової бази Чорноморського флоту на території України", - підкреслив лідер НФ.
Він сказав, що до 2014 року українські прем'єри й президенти "на Новий рік приїжджали не під ялинку, а під російський "Газпром", на колінах там повзали і випрошували газовий контракт": "Ми сказали: ні, так більше не буде. Тепер ми купуємо газ тільки в європейців, тільки за прозорою формулою, тільки за прозорою ціною".
Арсеній Яценюк згадав про свої переговори 2014 року як глави уряду із керівником "Газпрому" Олексієм Міллером у Києві: "Я кажу: ми з вами все обов’язково підпишемо. Тільки ви спочатку поверніть гроші, які ми вам переплатили. А після цього ми з вами підпишемо нову угоду".
Иначе = чистая проституция
Все остальное - кремлевские побрехеньки.
Кроме того СП-2 -щит Украины от военного вторжения, так что не надо демагогии, не родной...
ТИЦЬ:
«Стенограмма секретного заседания СНБО 28.02.2014.
https://gordonua.com/publications/stenogramma-sekretnogo-zasedaniya-snbo-vo-vremya-anneksii-kryma-v-2014-godu-polnyy-tekst-na-russkom-yazyke-121122.html
ТИМОШЕНКО Ю.В.
Уважаемые друзья, я не хотела выступать, но как лидер самой большой партии коалиции не могу молчать.
Что я хочу сказать. Если бы у нас был хотя бы один шанс из ста выиграть у Путина, я была бы первой, кто поддержал бы активные действия. Но посмотрите, в каком состоянии сейчас наша армия. Посмотрите, можем ли мы противостоять ему в Крыму, где на порядок больше солдат, современнейшее оружие и полноценные российские военные базы?
Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш.
Никакого военного положения и активизации наших войск!»
Запєвай мантру.
Просто без укртранзита газ в ЕС подорожает,а это падение роста экономики и рынков.
Тобто спочатку русскіє поімєлі нас, на $3 МІЛЛІАРДА, а потом еті дєньгі в відє крєдіта всучілі Януковічу.
Вот гдє висший пілотаж нає#алова.
Нам єщє учіться і учіться...
Крым потерян, не потому что были скидки, а потому что никто не занимался государством Украина, все расслабленно плыли по течению, кто с комфортом, кто нет, кто обжираясь, кто голодая, но никто даже не задумываясь что будет завтра со страной.