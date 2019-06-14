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Все про:Медведчук (385) канал (23) телебачення (333) 112_Україна (20) Newsone (20)

 Агент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов

Три новинні українські телеканали - "NewsОne", "112.Україна" і "ZIK" упродовж року перейшли під контроль кремлівського агента Віктора Медведчука.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Три новинні телеканали - 112, "NewsОne" і віднині - ZIK, куплені кумом Путіна й агентом Кремля в Україні Віктором Медведчуком лише за один рік.

Росія нарощує свій вплив на українську політику - якось не схоже, щоб так поводилась країна, яка готується укласти мир. Це пряма інформаційна та організаційна підготовка до масштабної війни.

Читайте також: Соратник Медведчука Тарас Козак купив телеканал ZIK

Причому зверніть увагу на демонстративні дії - ніхто не намагається приховати імена власників, навпаки, цим явно хизуються. Адже формально оформив на себе канал Тарас Козак - найближчий партнер Медведчука і його найдовіреніша особа.

Що більше політичних активів скуповує Медведчук, то більше можливостей для того, щоб спровокувати широкомасштабний військовий конфлікт, створює Путін.

Також читайте: Після купівлі Медведчуком телеканалу ZIK журналісти Кіпіані та Недзельський закривають свої проекти на каналі. Про звільнення заявляють і топ-менеджери

Відкрита дестабілізація держави, створення прокремлівських маріонеткових проектів, що розкручуються своїми телеканалами - і все це без жодної протидії держави! Це поведінка жертви.

Звичайно, ніколи Тарас Козак не вкладе ані копійки в такий медіа-актив - він лише виконавець, який отримав кремлівські гроші і легалізовує в Україні вплив Москви.

Що ж, тепер цю проблему національної безпеки зобов'язаний вирішувати новий Верховний головнокомандувач, новий секретар РНБО і новий виконуючий обов'язки глави СБУ.

В архіві АП лежить постанова Верховної Ради і рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів Медведчука "112" і "Ньюсван". Порошенко не ввів у дію своїм указом рішення РНБО, сміливості забракло, і відповідальність за цю проблему переклав на нового президента. Чи вистачить духу у Зеленського зробити те, що не посмів його попередник?

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132489
 
   
 Топ коментарі
 
Какой такой агент? Це ж Петин лепший друг-переговорщик-бизнеспартнер.
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Все последние пять лет порох делал все, чтобы это произошло. Кремль для себя купил три информационные площадки влияния на украинцев. И никто ему не мешал. И петя каждый раз ноет про пятую колонну ни разу не назвав медведчука. Ни разу.
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Это будет уже какая-то многоху*ловочка.
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Ничего удивительного. Теперь уже не одно Г+Г, а четыре Г+Г. И это не считая "Интера" и Ахметовской помойки. Агент Кремля Медведчук за год купил три новостных украинcких телеканала, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4752
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Неужели нельзя принять закон, что ничего нельзя продавать кумовьям ***** и его знакомым.
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Є закон про Державну Зраду,але Петро прикривав цю курву,якщо сяде Петро,сяде і Медведчук.
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Вазелин он такой, вот только шаурму после кокса занюхает ( или наоборот?)и мертветчуки с шуфричами вмиг на нары
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Нічого, - те, що не захотів робити Порошенко, зробить зебіл
Він, призначивши наступником голови СБУ Грицака Івана Баканова (який жонатий на агентці ФСБ) швидко і по-безпредєлу пересадить всіх зрадників України, які йому попадуться в руки. Жодних доказів не добиратимуть

От зачекайте. Для початку він розбереться з усією Верховною Радою, її розгонить нахер.
Ага, тільки кого ж вони, зебільні, зарахують до зрадників? Та не виключено, що самого тубусова. Тільки - згодом, згодом. Бо, як відомо, "революція" до знищення своїх приступає в другу чергу.
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Чудовий шанс Зеленського виправити помилки попередника і посадити цю паскуду, думаю десь на протязі тиждня Зеленський запакує Медведчука.
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1. Таки, слабое оправдание кумира.
2. Типа, фсех кумовьев не пересажаете.
3. А-у. Весна прошла, а посадок нет и нет. Прекрасный повод для новоназначенных кварталовцев ответит за предвыборный базар .
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о да,и пакован будет некислый,все таки кум *****,тут мелочевкой не обойдется)
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ну ну , путин отзовет аванс яндекса. зеля удавится от жадности..)) тоже решение..)))
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Шутник тьі, как и твой президент. Через неделю жду от тебя нового сценария, как зеленский избавится от мертветчука
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Почему тогда ньюсуан, 112 и ZIK, которые и раньше находились под контролем кремля, дружно пять лет мочили Порошенко?
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Так мочили что Пэтро неуспевал богатеть,так покритиковали что бы не вызвать подозрения
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А я слышал, что это ты разбогател на войне и незадекларировал три виллы и островок в Средиземном море. Разве нет?
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Правда,и еще стал инвалидом с пенсией в 1497 гривен
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Мертвечук говорить те, що хоче ху...йло від України і для того, щоб донести це жителям України він скуповує канали, де його пиеу і висери, крутят цілодобово. Він готовить українців до капітуляції, але він це робить так, щоб ми думали, що це наша перемога. Я лише, висловив, свою думку. Може, що не так, то поправте.
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Очевидно, что, ньюсуан, 112, Наш, Рабинович и еще парочку каналов с самого начала своего вещания контролировались мордором через подставных лиц. А конечными бенефициарами являлись граждане *********. Сейчас пришло время, когда контрольные пакеты открыто передаются мертвечуку, поскольку тот получил указание выйти в открытую политику и вместе с зе-беней и опоблоком захватить власть в Украине. Зебеням кажется, что они ведут собственную игру, но они очень заблуждаются.
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
2 ч. ·

Медведчук(через Козака) приобрёл телеканал ZIK. Информация подтверждена. Напомню, что кум путина уже владеет «112» и ньюзван. Похоже, что на очереди - ИНТЕР, 24, Espresso и так далее. Петя скоро свалит в Испанию и продаст дружбану прямий с пятым).
Настало время 0%Yut€/\bнbl>< историй, ребят)) Пристегните ремни)
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а чего мессия зебил не тормознул, если порох виноват в этом, то мессия зебил должен действовать, звоните чуваку, он поможет. Кстати, а в фильме там было что то похожие?
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Женщина, которой отказали, точнее послали на три буквы, становится страшной в своей мести Агент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8083
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А еврей, на которого ты ссылаешься, он тебе кем приходится?
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Саакашвили предложил арестовать Медведчука и обменять его на узников Кремля.
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причем присылать за каждый день промедлений ***** палец кума
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20. после того как отрубит первый, так 21 спрячется, что фиг найдёте (инстинкт самосохранения)
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То запретите ему покупать! Или - шо-то ему продавать!
К чему этот скулеж? Пэдро пять лет дружил и облизывался с мертветчуком и вот вам результат!
А если не можете мертветчука укусить, то и нехрен скулить. Бо как-то позорно это выглядит.
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Как же так, петро 5 лет боролся с агентами кремля и тут прям под его носом кум ***** скупает медиапространство страны? И не надо говорить что это сейчас случилось. Правовая система полностью состоит до сих пор с поросячьих морд, а 5 лет "реформ" кроме как очковтирательством не назвать
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просыпайся, эпоха бидности уже прошла, сейчас Зебенский харант, а ты все на Петя наяриваешь. Ладони еще не стер? Агент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8968
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Ху...йловцы сделали простой вывод - чем больше тебя в телевизионном ящике, тем больше за тебя голосуют
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На минуточку! Пять лет назад!
США ввели санкции против Медведчука, Аксенова, Константинова и Януковича

2014-03-17 17:34

США вводят санкции в отношении бывшего президента Виктора Януковича, крымских сепаратистов и кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сегодня сообщили в Белом доме, передает «РИА «Новости»».
Санкции предусматривают запрет на въезд в США и замораживание всех активов.
В частности, санкции вводятся против самопровозглашенного премьера Крыма Сергея Аксенова и председателя парламента автономии Владимира Константинова.
Напомним, ранее сообщалось о санкциях США в отношении российских чиновников, ответственных за ситуацию в Крыму.
Среди граждан РФ, против которых введены санкции США, также депутаты Госдумы Елена Мизулина и Леонид Слуцкий, сенатор Совета Федерации Андрей Клишас. Также в список вошли спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр Крыма Сергей Аксенов и отстраненный от власти президент Украины Виктор Янукович. Речь идет как об аресте активов, так и о запрете всем перечисленным на въезд в США.
Ранее сегодня о санкциях против 21 чинвоника из России и Украины объявил Евросоюз, их фамилии пока не разглашаются. Меры должны вступить в силу до конца этого дня. Их собственность также будет арестована, фигурантам списка запретят въезд в страны ЕС.
Дмитрий Рогозин уже отреагировал на это известие в своем Твиттере. «Тов.Обама, а что делать тем, у кого нет ни счетов, ни собственности за границей? Или Вы об этом не подумали?» - прокомментировал он.
Также сегодня о санкциях против 21 чиновника из России и Украины объявил Евросоюз, их фамилии пока не разглашаются. Меры должны вступить в силу до конца этого дня. Их собственность также будет арестована, фигурантам списка запретят въезд в страны ЕС.
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нам никто не мешает сделать тоже самое. Раздеть Медведчука до трусов.
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Краще в мішок і в обмінний фонд. Ну чому б його не виміняти на Сєнцова, наприклад? Думаю і на Кольченко з Балухом вистачить.
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счас вазелин все порешает, расслабся и получи удовольствие
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Пора всем понять если общество не хочет самим платить за ТВ канал, как это сделали бритнцы на общественном ТВ ВВС, то будем смотреть каналы олигархов. Не важно кума ***** или Беню.
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Наивность Юрия? Зеленский введет санкции против каналов Медведчука? Это даже не смешно. Это печально. Медведчук бизнес партнер Коломойского по Динамо Киев, по облэнэрго. И это то,что лежит на поверхности. Введет только в случае серьезных разногласий. Но учитывая,что Коломойский также стратегически рассчитывает на Российские энэргоресурсы и деньги( в случае отказа сотрудничества с МВФ), То их партнерству ничего не угрожает. И второе. В новом парламенте Оппоблок занимает второе место и становится самой большой оппозиционой фракцией. Медведчук третий в списке. Естественно он становится вице - спикером парламента. А при его хватке - фактическим руководителем парламента. Вот и считайте расклады по санкциям.
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Странно, а что делает антимонопольнный комитет?
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Обслуживает феодалов олигархов по вызову.
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Ну що ви! Соєвий хряк - ПАТРІОТ, ГОЛОВНИЙ БАНДЕРІВЕЦЬ! Він і "душу і тіло..." за Україну! Він - гроза всіх ворогів України і внутрішніх і зовнішніх! Ця худоба ПЯТЬ РОКІВ потихеньку здавала ху...лу Україну, репетуючи: "Героям Слава!" і сьогодні знову лізе в Парламент. Думаю, не буде сенсацією, коли в зРаді, соєве одоробло, потрапивши в парламент, оформить з робіновичем і кумом ботоксного ліліпута козломордії, коаліцію.
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это война, граждане..., наивный тот, кто думает, что она идет там, где стреляют..., война - это также и там, где засирают мозги тупой оголтелой пропагандой, а слабое государство ничего не может с этим поделать..., что может сделать телевидение с неокрепшими мозгами граждан мы видим на примере соседнего государства...
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можно было спрогнозировать, что в ответ на запрет рос каналов в Украине, они просто купят местные, причем не просто россияне, а их агенты влияния...и все, всем привет...
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Это уже видно на примере нашего государства. Сериалы рулят.
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не жаль...туди йому й дорога.Журналистам треба йти
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І всі владні структури - ВСІ І!!! як в рота води набрали ! Ті по -тихому ВЕСЬ Інформаційний простір СКУПОВУЮТЬ в Україні .... всі мовчать! Громадські організації , Влада ? Силові структури ? Перетворили СБУ на службу РФ в Україні ! Всі сліпо- глухо - німі !
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У соєвоіі вати тепер дві заботи на цензорі: називати украіінців зебілами і спамити всі комменти, де не хвалять ватного кумира - пецю мальдівського))
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Зете зебілам, нічого не миле, коли там немає про Петю. Петя! Петя! Повернись. Нам зЕ не потрібен, нам Петю давай ! Агент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7578
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Ой, та не передергивайте. Место ватного кумира прочно занято сами знаете кем, а "Пеця мальдівський" - кумир патриотов .
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Пусть парламент издаст нужный закон об агентах влияния с конфискацией СМИ или ТВ если они действительно патриоты а не пустобрехи
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Всi сепаратисти, які були (і повилазили зараз) фактично працювали і працюють на порошенко, який таким чином тримає українське суспільство за горло.
Завдання Зеленського - ліквідувати це зміїне кубло.
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Во поперла фортуна Медведчуку и Ахметову при правлении Парашенка. Один скупил все телеканалы, другой все обленерго. Афигеть революцию провели. Агент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6845
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Не, фортуна поперла щаз - сесть на газ, "это вам не это" . Это золотая жила, однако.
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Бутусов же ж не подав законопроект про заборону продажу особам, що відкидають/відкидали раніше агресію рф. Влада бідькається, алюди розводять руками. Кушайте - не обляпайтеся.
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а что, ведь голубаредько или как его там, одним словом - зебил же с помощью тв выиграл, если на общество так можно повлиять, только глупый не купит канал, особенно если ещё потом через работу канала, тот по любому приносит прибыль
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голосуйте за (ЕС)
а то через годик срасея все тут купит!мозг врубайте!
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Там тоже , не святые , не мешало бы её хорошенько почистить , но выхода нет . Иначе слуги урода на кураже совсем оборзеют , и потеряют всякие берега . Нельзя отдавать им полностью управление страной . Агент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6395 .
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В игнор его кАналы , и всех делов . Нечего там смотреть и слушать ,, и вообще , всё ТВ сплошной бред и враньё . Агент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9341 .
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Это ты в игнор каналы отправишь, я вообще без телевизора, пофиг, а подавляющее большинство у нас ежедневно втыкает в зомбоящик.
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Это выполнение российского плана по воспитанию украинского народа с целью информационного захвата Украины под свое влияние ! Расия захватывает информационное поле Украины! Будут зомбировать украинское население, пропаганда кремля будет литься рекой... Это угроза национальной безопасности Украины. Где реакция президента Зе и его команды и СНБО?!
Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней» Геббельс. До стада уже рукой подать...
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Все по плану: Пу###!хочет , чтоб лебединое озеро у нас показывало как можно больше каналов.
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Медведчук - кум Офшоренка ... і цим все сказано .
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Почему эта падла прорашистская ещё на свободе? Агент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4023
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Ну как бы все логично? Не будет рашки там -не будет проблем
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Агент Кремля Медведчук за год купил три новостных украинcких телеканала, - Бутусов, если бы Медведчук был агентом Кремля, его бы наше доблестное СБУ уже давно арестовало, а реформированный суд вынес приговор, или ты хочешь сказать что СБУ тоже работает на Кремль?
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дали буде...

коломойша он Украину купил - никому дела нет...
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Агент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9784Кто не в теме - решение о передаче Украинских новостных СМИ Медведчуку принималось в январе/феврале 19 года дома у Парашена! Мародер просто отдал наши СМИ кацапам в обмен на какие-то преференции... например зная о пролете на выборах будущая коалиция ПЕС+ГОЛОС+РЫГИ+ТУШКИ!Агент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1834
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барыга = ботокс и то и другое правит по понятиям а не закону, и вот результат
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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мародер пес бес агент ***** продолжает гадить украинцам. Срочно изолировать падлюку
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Головне,що журналіздам сито і комфортно!!!
Їх же ніхто не заставляє маніпулювати по методичкам агента ФСБ Медведчука,як свого часу по методичкам агента російських спецслужб Порошенка.
Все відбувається по обоюдному договору сторін - так тримати"незаангажованні і незалежні" ви наші...
Агент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 749
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАгент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов
 
 
 
 
 
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