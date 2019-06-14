 Агент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Три новинні телеканали - 112, "NewsОne" і віднині - ZIK, куплені кумом Путіна й агентом Кремля в Україні Віктором Медведчуком лише за один рік.
Росія нарощує свій вплив на українську політику - якось не схоже, щоб так поводилась країна, яка готується укласти мир. Це пряма інформаційна та організаційна підготовка до масштабної війни.
Причому зверніть увагу на демонстративні дії - ніхто не намагається приховати імена власників, навпаки, цим явно хизуються. Адже формально оформив на себе канал Тарас Козак - найближчий партнер Медведчука і його найдовіреніша особа.
Що більше політичних активів скуповує Медведчук, то більше можливостей для того, щоб спровокувати широкомасштабний військовий конфлікт, створює Путін.
Відкрита дестабілізація держави, створення прокремлівських маріонеткових проектів, що розкручуються своїми телеканалами - і все це без жодної протидії держави! Це поведінка жертви.
Звичайно, ніколи Тарас Козак не вкладе ані копійки в такий медіа-актив - він лише виконавець, який отримав кремлівські гроші і легалізовує в Україні вплив Москви.
Що ж, тепер цю проблему національної безпеки зобов'язаний вирішувати новий Верховний головнокомандувач, новий секретар РНБО і новий виконуючий обов'язки глави СБУ.
В архіві АП лежить постанова Верховної Ради і рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів Медведчука "112" і "Ньюсван". Порошенко не ввів у дію своїм указом рішення РНБО, сміливості забракло, і відповідальність за цю проблему переклав на нового президента. Чи вистачить духу у Зеленського зробити те, що не посмів його попередник?
Він, призначивши наступником голови СБУ Грицака Івана Баканова (який жонатий на агентці ФСБ) швидко і по-безпредєлу пересадить всіх зрадників України, які йому попадуться в руки. Жодних доказів не добиратимуть
От зачекайте. Для початку він розбереться з усією Верховною Радою, її розгонить нахер.
Ага, тільки кого ж вони, зебільні, зарахують до зрадників? Та не виключено, що самого тубусова. Тільки - згодом, згодом. Бо, як відомо, "революція" до знищення своїх приступає в другу чергу.
2. Типа, фсех кумовьев не пересажаете.
3. А-у. Весна прошла, а посадок нет и нет. Прекрасный повод для новоназначенных кварталовцев ответит за предвыборный базар .
2 ч. ·
Медведчук(через Козака) приобрёл телеканал ZIK. Информация подтверждена. Напомню, что кум путина уже владеет «112» и ньюзван. Похоже, что на очереди - ИНТЕР, 24, Espresso и так далее. Петя скоро свалит в Испанию и продаст дружбану прямий с пятым).
Настало время 0%Yut€/\bнbl>< историй, ребят)) Пристегните ремни)
К чему этот скулеж? Пэдро пять лет дружил и облизывался с мертветчуком и вот вам результат!
А если не можете мертветчука укусить, то и нехрен скулить. Бо как-то позорно это выглядит.
США ввели санкции против Медведчука, Аксенова, Константинова и Януковича
2014-03-17 17:34
США вводят санкции в отношении бывшего президента Виктора Януковича, крымских сепаратистов и кума Путина Виктора Медведчука.
Об этом сегодня сообщили в Белом доме, передает «РИА «Новости»».
Санкции предусматривают запрет на въезд в США и замораживание всех активов.
В частности, санкции вводятся против самопровозглашенного премьера Крыма Сергея Аксенова и председателя парламента автономии Владимира Константинова.
Напомним, ранее сообщалось о санкциях США в отношении российских чиновников, ответственных за ситуацию в Крыму.
Среди граждан РФ, против которых введены санкции США, также депутаты Госдумы Елена Мизулина и Леонид Слуцкий, сенатор Совета Федерации Андрей Клишас. Также в список вошли спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр Крыма Сергей Аксенов и отстраненный от власти президент Украины Виктор Янукович. Речь идет как об аресте активов, так и о запрете всем перечисленным на въезд в США.
Ранее сегодня о санкциях против 21 чинвоника из России и Украины объявил Евросоюз, их фамилии пока не разглашаются. Меры должны вступить в силу до конца этого дня. Их собственность также будет арестована, фигурантам списка запретят въезд в страны ЕС.
Дмитрий Рогозин уже отреагировал на это известие в своем Твиттере. «Тов.Обама, а что делать тем, у кого нет ни счетов, ни собственности за границей? Или Вы об этом не подумали?» - прокомментировал он.
Также сегодня о санкциях против 21 чиновника из России и Украины объявил Евросоюз, их фамилии пока не разглашаются. Меры должны вступить в силу до конца этого дня. Их собственность также будет арестована, фигурантам списка запретят въезд в страны ЕС.
феодаловолигархов по вызову.
Завдання Зеленського - ліквідувати це зміїне кубло.
а то через годик срасея все тут купит!мозг врубайте!
Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней» Геббельс. До стада уже рукой подать...
коломойша он Украину купил - никому дела нет...
Їх же ніхто не заставляє маніпулювати по методичкам агента ФСБ Медведчука,як свого часу по методичкам агента російських спецслужб Порошенка.
Все відбувається по обоюдному договору сторін - так тримати"незаангажованні і незалежні" ви наші...