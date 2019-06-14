 Агент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Три новинні телеканали - 112, "NewsОne" і віднині - ZIK, куплені кумом Путіна й агентом Кремля в Україні Віктором Медведчуком лише за один рік.

Росія нарощує свій вплив на українську політику - якось не схоже, щоб так поводилась країна, яка готується укласти мир. Це пряма інформаційна та організаційна підготовка до масштабної війни.

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Причому зверніть увагу на демонстративні дії - ніхто не намагається приховати імена власників, навпаки, цим явно хизуються. Адже формально оформив на себе канал Тарас Козак - найближчий партнер Медведчука і його найдовіреніша особа.

Що більше політичних активів скуповує Медведчук, то більше можливостей для того, щоб спровокувати широкомасштабний військовий конфлікт, створює Путін.

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Відкрита дестабілізація держави, створення прокремлівських маріонеткових проектів, що розкручуються своїми телеканалами - і все це без жодної протидії держави! Це поведінка жертви.

Звичайно, ніколи Тарас Козак не вкладе ані копійки в такий медіа-актив - він лише виконавець, який отримав кремлівські гроші і легалізовує в Україні вплив Москви.

Що ж, тепер цю проблему національної безпеки зобов'язаний вирішувати новий Верховний головнокомандувач, новий секретар РНБО і новий виконуючий обов'язки глави СБУ.

В архіві АП лежить постанова Верховної Ради і рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів Медведчука "112" і "Ньюсван". Порошенко не ввів у дію своїм указом рішення РНБО, сміливості забракло, і відповідальність за цю проблему переклав на нового президента. Чи вистачить духу у Зеленського зробити те, що не посмів його попередник?