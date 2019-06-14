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Все про:Крим (6916) Різаненко (3) Голос партія (22)

 Журналіст звинуватив нардепа Різаненка у визнанні юрисдикції РФ в окупованому Криму, той заперечує звинувачення. ДОКУМЕНТ

За даними журналіста "Радіо Свобода" Максима Савчука, Павло Різаненко, який балотується в Раду від партії "Голос", після окупації Криму виступив одним із засновників розташованої на півострові російської компанії. Різаненко каже, що це його несумлінні партнери перереєстрували компанію за законами держави-окупанта.

Свої звинувачення Максим Савчук озвучив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ. За словами журналіста, Різаненко фактично визнав юрисдикцію агресора на території окупованого півострова.

"Про це свідчать дані російського реєстру юридичних осіб. Згідно з ним Різаненко Павло Олександрович став співзасновником російського ТОВ "Трубосталь" (ІПН 9103074297, Ялта) після окупації Криму", - написав Савчук.

Журналіст підкреслив, що станом на 28.09.16, згідно з випискою, Різаненко володів часткою 25% у цій компанії.

Журналіст звинуватив нардепа Різаненка у визнанні юрисдикції РФ в окупованому Криму, той заперечує звинувачення 01

Народний депутат на своїй сторінці в Facebook відкидає звинувачення. Різаненко стверджує, що став акціонером "Трубосталі" в 2008 році.

"Решта акціонерів товариства, власники 75%, самостійно, не повідомивши Павла Різаненка і маючи кворум для ухвалення рішення, 17.06.2015 року здійснили "реорганізацію" юридичної особи згідно з російським законодавством. Всіх діючих акціонерів українського ЗАТ "Трубосталь" автоматично внесли як акціонерів російської компанії і відомості про них - у російський реєстр юридичних осіб", - повідомив Різаненко.

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"Після численних складних комунікацій із акціонерами українського ПрАТ "Трубосталь" Різаненка П.А. виключили з числа акціонерів російської компанії ТОВ "Трубосталь", про що свідчать публічні дані з російських реєстрів", - зазначено на сторінці нардепа.

Журналіст звинуватив нардепа Різаненка у визнанні юрисдикції РФ в окупованому Криму, той заперечує звинувачення 02

Різаненко наголосив, що востаннє був у Криму до окупації - в березні 2014 року, а з квітня 2014 є нев'їзним на окупований півострів. Крім того, його включено в список санкцій Росії проти України.

Втім, ці аргументи не переконали журналіста. Савчук звернув увагу на те, що в документі, оприлюдненому Різаненком, зазначено, що у нардепа є російський ІПН.

"І тут ось яка виникає ситуація: щоб отримати цей російський ІПН, пише податкова служба РФ, треба здійснити низку процедур. І головна - це ОСОБИСТО написати заяву до податкового органу... Цю процедуру знову зробили нечесні бізнес-партнери?" - запитує Савчук.

За його словами, частина юристів підтверджують, що під час правового беззаконня в Криму в 2014-2015 роках Різаненкові справді могли видати російський ІПН без його відома. Інші правознавці категорично заперечують таку можливість.

"Спростувати те, що Павло Різаненко став співвласником компанії проти власної волі, поки можливості немає. Через те, що я не маю доступу до внутрішньої документації. З іншого боку, нардеп на підтвердження своєї позиції - жертви нечесних бізнесменів - не надав (можливо, поки) ні судових позовів на цих людей, ні звернень у правоохоронні органи", - підсумував журналіст.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132486
 
 
 Топ коментарі
 
Сепарня вже в раді, в наротному фронті та в блоці панамських педріотів.
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Компрадорський "Голос" в ділі. Працював "ризаненко" в Ернст енд янг. Така сама британська маріонетка як і Славко.
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Сепарня вже в раді, в наротному фронті та в блоці панамських *********.
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и только ЗЕбанда состоит исключительно из патриотов
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Ну если "партнеры" учудили то чего-ж не закрыл?
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Шоколадно-яценюківська наволоч у всій своїй красі. Горіть у пеклі, потвори мерзенні. Амінь.
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музыкант уже есть, чего бы еще и голос не добавить?
и перенести всю ету раду в Дворец Украины? - там весь етот цирк будет на месте и в привычных условиях..
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Всех кто будет замысливать продать Украину мокшанскому кагану ***** Первому, иметь хором в зад и вывешивать на каштане.
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Компрадорський "Голос" в ділі. Працював "ризаненко" в Ернст енд янг. Така сама британська маріонетка як і Славко.
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Всього навсього два тижні тому Сравік слиною бризкав, що в Голосі НЕ БУДЕ ЖОДНОГО старого депутата... Пафнутій різаненко - ДІЮЧИЙ депутат))) Журналист обвинил нардепа Ризаненко в признании юрисдикции РФ в оккупированном Крыму, тот отрицает обвинение - Цензор.НЕТ 4442 Та ще й спонсор "кримнаша" Журналист обвинил нардепа Ризаненко в признании юрисдикции РФ в оккупированном Крыму, тот отрицает обвинение - Цензор.НЕТ 4832 Вертайся, Сравік, назад в кущі. Там корчити з себе морального авторитета нації в тебе виходить набагато краще Журналист обвинил нардепа Ризаненко в признании юрисдикции РФ в оккупированном Крыму, тот отрицает обвинение - Цензор.НЕТ 3747 До того ж, принциповий ти наш, неприкольний, ти вже колись ОБІЦЯВ НІКОЛИ не повертатися в політику Журналист обвинил нардепа Ризаненко в признании юрисдикции РФ в оккупированном Крыму, тот отрицает обвинение - Цензор.НЕТ 8615 Зірка нового мессії гепнулась навіть не зійшовши Журналист обвинил нардепа Ризаненко в признании юрисдикции РФ в оккупированном Крыму, тот отрицает обвинение - Цензор.НЕТ 9975
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Славко лёг под Петю и сепаров всех мастей: устал петь видно
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЖурналіст звинуватив нардепа Різаненка у визнанні юрисдикції РФ в окупованому Криму, той заперечує звинувачення. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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