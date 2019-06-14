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Все про:обстріл (5219) Донбас (12117) операція Об'єднаних сил (1280)

 Від початку доби одного воїна поранено. Ворог шість разів порушив перемир'я, застосувавши під Мар'їнкою артилерію калібру 122мм, - штаб ООС

Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої мінськими угодами артилерії 122 мм, мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.

На вечірньому брифінгу була озвучена така інформація: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил, із них:

тричі в районі населеного пункту Мар'їнка, від напрямку Олександрівка та Трудовська - з 122 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • в районі населеного пункту Південне, у напрямку шахти імені Гагаріна - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • поблизу Попасної, від напрямку Калинове-Борщувате - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем;
  • Новгородське, від напрямку населеного пункту Широка Балка - з автоматичних гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

Дивіться також: Найманці РФ обстріляли житлові квартали Мар'їнки: поранено 4 мирних жителів. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132484
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Не доросла зелена шмаркля до хряка, а лише до Буратіни.
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Надоелм уже эти пустопорожние сводки...Ну нарушают и шо? Где выход? Все нарушают и святых в этом вонючем минском договорняке нет, потому что он вонючий и антиукраинский
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Не доросла зелена шмаркля до хряка, а лише до Буратіни.
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

С начала суток один воин ранен. Враг шесть раз нарушил перемирие, применив под Марьинкой артилллерию калибром 122мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8049
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Ой як злякалися москалі твого малюночка, бррр!
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Одужання герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби одного воїна поранено. Ворог шість разів порушив перемир'я, застосувавши під Мар'їнкою артилерію калібру 122мм, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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