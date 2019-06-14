 Після купівлі Медведчуком телеканалу ZIK журналісти Кіпіані та Недзельський закривають свої проекти на каналі. Про звільнення заявляють і топ-менеджери

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Кіпіані зазначив: "Дорогою на презентацію книги "Справа Василя Стуса" дізнався новину, що адвокат Стуса Медведчук купив телеканал, на якому понад 6 років виходила програма "Історична правда-ZIK".
Ми зробили близько 500 випусків. Як автор і ведучий програми повідомляю, що передача закривається. Медведчук - це ворог моєї країни, вбивця і минулого, і майбутнього".
Роман Недзельський у Фейсбуці написав: "Офіційно - телеканал ZIK тепер належить Медведчуку. А я - завтра видаю в ефір останній випуск тижневика "Деталі" і йду шукати роботу.
Я багато разів спростовував інформацію про продаж каналу раніше, тому що офіційно керував каналом менеджмент Петра Димінського. З цими людьми я мав домовленості про невтручання в новини і тижневик, і я дякую, що досягнуті домовленості були дотримані. Ми могли робити новини і підсумкову програму так, як бачила їх редакція".
Також про звільнення заявили і топ-менджери каналу. З каналу ZIK звільняється керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан і головний редактор ІА ZIK Тетяна Вергелес.
"За 9 років роботи мене безліч разів перепитували, Купив чи Медведчук ZIK. І це завжди було неправдою. Але ось це сталося - Тарас Козак, соратник кума Путіна, власник ZIKа. Я для себе не бачу ніякої можливості продовжувати тут роботу. Дуже не хочеться , щоб на репутації проукраїнського телеканалу медведчуки прокладали собі шлях до влади. Сумно ", - повідомила в Фейсбуці Ольга Мовчан.
"Мій ЗІК закінчився. Звільняюсь", - написала Тетяна Вергелес.
дуже дякую.
ви зобiженi, шо щось там десь не пройшли и кудись вас там не взяли?
так поперше то був не я, а по друге - я б вас теж не взяв...
так шо ваші під..обки мімо пролітають разом з вами.
ранiше би i видчепився, а ти таки волинянин
ждите слив дыминским гереге фк"карпаты".
А шо вы от нее ожидали ? Хоспади ... нашли образец добропорядочности
а влащенко -прокладка від роду!!!
Прозрели ? Так она всегда такой была .
Таку заяву в кулуарах 30-го конгресу Міжнародної федерації журналістів, що проходить в Тунісі, зробив генеральний секретар ЄФЖ Рікардо Гутієрес, повідомляє Національна спілка журналістів України.
"Не може бути справжньої демократії без свободи слова. Ми, в Європейській федерації журналістів, покладаємо великі надії, що новий Президент України і обраний в майбутньому парламент і новий Кабінет міністрів стануть послідовно відстоювати свободу слова і права журналістів, за які виступає НСЖУ", - констатував Гутієрес.
У свою чергу, голова НСЖУ Сергій Томіленко підкреслив, що більшість кандидатів у Президенти, в тому числі і Володимир Зеленський, підтримали перед недавніми виборами Декларацію на захист свободи слова, ініційовану головною журналістською організацією країни.
"Тепер розраховуємо на підтримку учасників парламентських виборів, але головне - вимагаємо дієвого захисту новою владою українських журналістів і медіа", - зазначив голова НСЖУ.
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Томіленко, до відома - зебіл від бені.
Договорились - дали Пете на лапу - получили иммунитет от преследования.
За 5 лет нет никаких уголовных производств против рыгов, агентов РФ, пособников агрессора. Никаких дел, доказательств, судов.
Это звездец полный.