 Після купівлі Медведчуком телеканалу ZIK журналісти Кіпіані та Недзельський закривають свої проекти на каналі. Про звільнення заявляють і топ-менеджери

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Кіпіані зазначив: "Дорогою на презентацію книги "Справа Василя Стуса" дізнався новину, що адвокат Стуса Медведчук купив телеканал, на якому понад 6 років виходила програма "Історична правда-ZIK".

Ми зробили близько 500 випусків. Як автор і ведучий програми повідомляю, що передача закривається. Медведчук - це ворог моєї країни, вбивця і минулого, і майбутнього".

Роман Недзельський у Фейсбуці написав: "Офіційно - телеканал ZIK тепер належить Медведчуку. А я - завтра видаю в ефір останній випуск тижневика "Деталі" і йду шукати роботу.

Я багато разів спростовував інформацію про продаж каналу раніше, тому що офіційно керував каналом менеджмент Петра Димінського. З цими людьми я мав домовленості про невтручання в новини і тижневик, і я дякую, що досягнуті домовленості були дотримані. Ми могли робити новини і підсумкову програму так, як бачила їх редакція".

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Також про звільнення заявили і топ-менджери каналу. З каналу ZIK звільняється керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан і головний редактор ІА ZIK Тетяна Вергелес.

"За 9 років роботи мене безліч разів перепитували, Купив чи Медведчук ZIK. І це завжди було неправдою. Але ось це сталося - Тарас Козак, соратник кума Путіна, власник ZIKа. Я для себе не бачу ніякої можливості продовжувати тут роботу. Дуже не хочеться , щоб на репутації проукраїнського телеканалу медведчуки прокладали собі шлях до влади. Сумно ", - повідомила в Фейсбуці Ольга Мовчан.

"Мій ЗІК закінчився. Звільняюсь", - написала Тетяна Вергелес.