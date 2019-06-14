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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кіпіані (7) Медведчук (385) Недзельський (1) канал (23) телебачення (333) Козак_Тарас_фінансист (3)

 Після купівлі Медведчуком телеканалу ZIK журналісти Кіпіані та Недзельський закривають свої проекти на каналі. Про звільнення заявляють і топ-менеджери

Історик і журналіст Вахтанг Кіпіані заявив про те, що його історична передача на телеканалі ZIK закривається після купівлі телеканалу соратником Медведчука Козаком. Також про закриття програми на каналі заявив і журналіст Роман Недзельський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Кіпіані зазначив: "Дорогою на презентацію книги "Справа Василя Стуса" дізнався новину, що адвокат Стуса Медведчук купив телеканал, на якому понад 6 років виходила програма "Історична правда-ZIK".

Ми зробили близько 500 випусків. Як автор і ведучий програми повідомляю, що передача закривається. Медведчук - це ворог моєї країни, вбивця і минулого, і майбутнього".

Роман Недзельський у Фейсбуці написав: "Офіційно - телеканал ZIK тепер належить Медведчуку. А я - завтра видаю в ефір останній випуск тижневика "Деталі" і йду шукати роботу.

Я багато разів спростовував інформацію про продаж каналу раніше, тому що офіційно керував каналом менеджмент Петра Димінського. З цими людьми я мав домовленості про невтручання в новини і тижневик, і я дякую, що досягнуті домовленості були дотримані. Ми могли робити новини і підсумкову програму так, як бачила їх редакція".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Соратник Медведчука Тарас Козак купив телеканал ZIK

Також про звільнення заявили і топ-менджери каналу. З каналу ZIK звільняється керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан і головний редактор ІА ZIK Тетяна Вергелес.

"За 9 років роботи мене безліч разів перепитували, Купив чи Медведчук ZIK. І це завжди було неправдою. Але ось це сталося - Тарас Козак, соратник кума Путіна, власник ZIKа. Я для себе не бачу ніякої можливості продовжувати тут роботу. Дуже не хочеться , щоб на репутації проукраїнського телеканалу медведчуки прокладали собі шлях до влади. Сумно ", - повідомила в Фейсбуці Ольга Мовчан.

"Мій ЗІК закінчився. Звільняюсь", - написала Тетяна Вергелес.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132472
 
   
 Топ коментарі
 
А кому нужна та историческая правда, Сватов будут крутить, для 73 % процентов самое то.
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Это только у меня почти перед каждым роликом на Ютюбе запрыгивает эта гнида мертвечук и что-то пытается впарить? После покупки Медведчуком телеканала ZIK журналисты Кипиани и Недзельский закрывают свои проекты на канале - Цензор.НЕТ 7872
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я вас не розумію - пишіть нормальною українською мовою.
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ні- це ви не пишіть, бо у вас немає контенту. Прикрилися прапорцем і думаєте, що це вам додасть авторитету.
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саме так i думаю, алеж мое прохання в силi.
ви зобiженi, шо щось там десь не пройшли и кудись вас там не взяли?
так поперше то був не я, а по друге - я б вас теж не взяв...
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та мені то поф. - тих хто таке творив зі мною вже карають..
так шо ваші під..обки мімо пролітають разом з вами.
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тю - сказав би ранiше,
ранiше би i видчепився, а ти таки волинянин Після купівлі Медведчуком телеканалу ZIK журналісти Кіпіані та Недзельський закривають свої проекти на каналі. Про звільнення заявляють і топ-менеджери - Цензор.НЕТ 1857
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Кому надо это ТВ? Зеля получил все голоса через ютуб!
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Брехня...Как раз через ТВ и получил...Вся хрень от Шапито 95 сутками крутилась по всем каналам годами.. Как раз наоборот, если бы люди смотрели Ютуб с разными источниками инфы на нём то клоуна бы не выбрали точно.
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Хто там саме більше волає про реванш,отак після постмайданного політичного небуття не тільки повернутися в політику.але вже і захопити медіапростір країни,що дуже небезпечно,і всьому цьому треба дякувати головному горлопану про реванш,який всіма силами допомагав путінському куму робити цей реванш,прикриваючись патріотичними гаслами про ЕС та НАТО. Шавок диванних в цьому теж заслуга є чимала,адже всі дії запроданця виправдовувались аж бігом,за що і вам ублюдкам продажнім теж слід дякувати
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вражеские каналы ежедневно проверять инспекторами из с14 на пожароустойчивость...
ждите слив дыминским гереге фк"карпаты".
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КТо проверять будет? Сепарня сидит на всех уровнях. Уже 73% населения по сути сепары выбрали ЗЕсепара..Они ждут руцького язика и ватных Сватов и шоб украинского поменьше было. Не любят они украинское, этим манкуртам руцькое ближе...
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Возникает вопрос - А на ХРЕНА отключали руссо-фашистские каналы,если дали куму русского фюрера скупить ТРИ канала в Украине?На этих ТРЁХ украинофобии больше, у скобевой,соловьёва и норкина киселёвым вместе взятых.Спасибо ПАП за такую демократию!Они играют в демократию, а потом,после обсер...са,зовут народ на майдан.
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Начиналось давно. Помните, симпатичная ведущая-армянка уволилась с ЗИКа, чтобы не брать интервью у Медведчука, как хотело руководство. А Влащенко не побрезговала
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" А Влащенко не побрезговала "

А шо вы от нее ожидали ? Хоспади ... нашли образец добропорядочности Після придбання Медведчуком телеканалу ZIK журналісти Кіпіані та Недзельський закривають свої проекти на каналі - Цензор.НЕТ 6871
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Влащенко-престарелая маруха без принципов.
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Да и страшная к тому же, как атомная война.
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все вірно -цей канал вже давно бл...дський ...
а влащенко -прокладка від роду!!!
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" а влащенко -прокладка від роду!!! "

Прозрели ? Так она всегда такой была .
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Європейська федерація журналістів закликає керівництво України всіляко підтримувати і гарантувати свободу слова і права журналістів у державі.
Таку заяву в кулуарах 30-го конгресу Міжнародної федерації журналістів, що проходить в Тунісі, зробив генеральний секретар ЄФЖ Рікардо Гутієрес, повідомляє Національна спілка журналістів України.
"Не може бути справжньої демократії без свободи слова. Ми, в Європейській федерації журналістів, покладаємо великі надії, що новий Президент України і обраний в майбутньому парламент і новий Кабінет міністрів стануть послідовно відстоювати свободу слова і права журналістів, за які виступає НСЖУ", - констатував Гутієрес.
У свою чергу, голова НСЖУ Сергій Томіленко підкреслив, що більшість кандидатів у Президенти, в тому числі і Володимир Зеленський, підтримали перед недавніми виборами Декларацію на захист свободи слова, ініційовану головною журналістською організацією країни.
"Тепер розраховуємо на підтримку учасників парламентських виборів, але головне - вимагаємо дієвого захисту новою владою українських журналістів і медіа", - зазначив голова НСЖУ.
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Томіленко, до відома - зебіл від бені.
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У Пети все правосудие сводилось на договорняках.
Договорились - дали Пете на лапу - получили иммунитет от преследования.
За 5 лет нет никаких уголовных производств против рыгов, агентов РФ, пособников агрессора. Никаких дел, доказательств, судов.

Это звездец полный.
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Хватит все время врать медведчуковсое чучело....
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Медведчуковское чучело - твой Порошенко
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Врать? Ну тогда факты в студию. Кто из рыгов сидит?
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Треба робити висновки другий Майдан не дав бажаних наслідків бариги залишились при владі...
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Саакашвили предложил арестовать Медведчука и обменять его на узников Кремля.
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Его не арестовывать нужно, а мазать лоб зеленкой
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Да уж. Наступление идет широким фронтом. Кто бы мог такое представить "аж после двух рЭволюций" и настоящей, продолжающейся войны. Чудны дела твои Господи. Медведчук о котором забыли как о "замурованном Кащей", вдруг реанимировался, да еще силу набрал аки дракон о трех головах. И когда же это произошло... Ой блин горелый.. Так ведь во время правления "великого рЭволюционера", "отца нации", "непобедимого полководца", "деятеля международного масштаба", "борца с коррупцией и агрессией", "отца основателя независимой церкви и безвиза", "того кто остался в политике, бо не мог пiти" И что имеем в остатке Медведчук уже подгреб под себя "112 Украина" + " News One" +" ZIK". А к этому добавить каналы выссалов Фирташа и Левочкина " Интер" "Мега" "НТН" "К1" К2" и т. д. А еще потенциального союзника ( "а куда он денется, когда разденется") Рената с его "ТРК Украина" А еще идущие через интернет и спутниковое ТВ море каналов КУМА. То получается дело идет к глобальной победе на поле битвы СМИ. А там и Пэтя свои сдаст за умеренную плату ( личную безопасность) в память об оказанных услугах. Ну и Пинчук с Коломойским в долю войдут. ( Да еще, в Ютюбе все рекламы это только рожа Медведчука и его речовки, мама не горюй)
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Кто сможет составить петицию о закрытиии телеканалов?)
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Фактично відбирається інформаційний простір України створюється інформаційна МОНОПОЛІЯ ворогів України РФ через Козачка( засланного!) - Медведчука - Путіна ! Корчинський ще коли з цього приводу пікети під каналом створював , а брехлива Влащенко казала що все це "НЕ ПРАВДА"! А зараз що брехати з ФАКТУ продажу каналу буде? І що все це українське суспільство знову "проглотить по тихому"???
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Дякує мо #сивепадло за те що відтепер у медіаактиві кума хйла три канали: "112 Україна", NewsOne і ZIK

Після купівлі Медведчуком телеканалу ZIK журналісти Кіпіані та Недзельський закривають свої проекти на каналі. Про звільнення заявляють і топ-менеджери - Цензор.НЕТ 8052
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПісля купівлі Медведчуком телеканалу ZIK журналісти Кіпіані та Недзельський закривають свої проекти на каналі. Про звільнення заявляють і топ-менеджери
 
 
 
 
 
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