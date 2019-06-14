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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:РНБО (511) США (5093) Данилюк Олександр (283) Квін Крістіна (3)

 Данилюк обговорив із тимчасово повіреною у справах США в Україні Квін реформу сектора безпеки та оборони. ФОТО

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк провів зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу РНБО.

Данилюк обговорив із тимчасово повіреною у справах США в Україні Квін реформу сектора безпеки та оборони 01

"Під час зустрічі сторони обговорили стан і перспективи реформування сектора безпеки та оборони України і питання розширення двосторонньої співпраці зі США", - йдеться в повідомленні.

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Серед пріоритетів у роботі РНБО України Данилюк назвав військову реформу, а також реформування ДК "Укроборонпром", поставку якісної зброї і техніки для української армії, енергетичну безпеку, кібербезпеку, реформу СБУ і розвідувальних органів. Секретар РНБО також наголосив на важливості активізації роботи "мінського формату".

Данилюк обговорив із тимчасово повіреною у справах США в Україні Квін реформу сектора безпеки та оборони 02

У свою чергу, Квін відзначила прогрес у реалізації оборонної реформи, наголосила на важливості проведення прозорого міжнародного аудиту ДК "Укроборонпром", і запевнила у незмінності підтримки США України на геополітичній арені.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132466
 
 
 Топ коментарі
 
временно поверенного в делах США в Украине Квина после обсуждения не стошнило надеюсь... Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 4868
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Прекрасный набор аккаунтов, на которые подписан пресс-кекретарь солнцеликого нашего Владимира Зеленая Сопля Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 328

Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 6145
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Добре, що там ти плакав мовчки, тому з рота тобі нічого не випало, і ти доніс собачі екскременти аж сюди, щоб виплюнути тут. Смачного!
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Прекрасный набор аккаунтов, на которые подписан пресс-кекретарь солнцеликого нашего Владимира Зеленая Сопля Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 328

Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 6145
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Сын порошка. Нет-нет, он на фото справа.
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его папа уже на дембеле месяц...
ты еще Сашу Януковича запости..
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временно поверенного в делах США в Украине Квина после обсуждения не стошнило надеюсь... Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 4868
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Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны

Типа- дайте боеприпасов, которые мы подорвали...
Где виновные, где Барыга как главнокомандующий итд?
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Барыга и мародер Зе-********** скорочує армію на 100 тисяч...

Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 6849
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Ложь шоколадных и прикормленных, конечно. Всё, как обычно.
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Молодец Данилюк,работает без перекуров. Не то,что яйцеголовый. За пушку подержался,фотки на цензор скинул,откат от Свинарчука получил и домой ,деньги в чулок тарить.
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Данилюк это тот, кто был министром у Порошенко?
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Вчера Рабинович в прямом эфире.-
Хотя президентство Владимира Зеленского длится меньше месяца, уже ясно, что оно ведет Украину не к миру и процветанию, а к катастрофе.
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та вашу ж бабку в грязь я хоть какую-нибудь украинскую фамилию услышу
или ето уже на 5 лет?
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не то шо б я ето, моей толерантности нет предела,
но иногда впечатление, шо ето израильский форрум.
опять же не против, а где тогда украинский? Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США в Украине Квин реформу сектора безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 962
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Рабинович теперь может балотироваться от мародеров. Настоящий кремлевский порохобот.
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Променяли обычный совок на евросовок, а генерального секретаря ЦК КПСС на госсекретаря белого дома. Ну не казаки ли мы?
Никогда такого не было, и вот опять.
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Ой то краще маршалків, орендатарів та ксьондзів-єзуїтів туди одправить, всьо як Шевченко заповідав))
Тим більше що СНА - то не фашисти))
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Переговори британської маріонетки та американської секретарши пройшли успішно.
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Я працював на державному підприємстві. За цей час тут змінились три директори. Кожен починав свою роботу з ремонту контори і офісів структурних підрозділів. Поки тривали ремонти, росли і приватні будинки директорів. Тут Данилюк обговорює реформу реформи. Тобто грошей, виділених на попередні реформи не вистачає. Тому попередні потрібно оголосити невдалими і просити гроші на нові.
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офшорный прохвост ....секретарь СНБО... что то с кем то обсуждает... офшорный прохвост должен обсуждать со следователем свои делишки....
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Шо - невже і аеродром "Шкільний" обговорювали, по якому суд відмовив активістам у тому, що його територія належить військовій частині? Так що тепер, згідно з рішенням суду, навкруги аеродрому будуть багатоповерхівки будувати, адже мафія Труханова-Галантерника вже про все домовилась з Матіосом!
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДанилюк обговорив із тимчасово повіреною у справах США в Україні Квін реформу сектора безпеки та оборони. ФОТО
 
 
 
 
 
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