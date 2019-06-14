 Данилюк обговорив із тимчасово повіреною у справах США в Україні Квін реформу сектора безпеки та оборони. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу РНБО.
"Під час зустрічі сторони обговорили стан і перспективи реформування сектора безпеки та оборони України і питання розширення двосторонньої співпраці зі США", - йдеться в повідомленні.
Серед пріоритетів у роботі РНБО України Данилюк назвав військову реформу, а також реформування ДК "Укроборонпром", поставку якісної зброї і техніки для української армії, енергетичну безпеку, кібербезпеку, реформу СБУ і розвідувальних органів. Секретар РНБО також наголосив на важливості активізації роботи "мінського формату".
У свою чергу, Квін відзначила прогрес у реалізації оборонної реформи, наголосила на важливості проведення прозорого міжнародного аудиту ДК "Укроборонпром", і запевнила у незмінності підтримки США України на геополітичній арені.
ты еще Сашу Януковича запости..
Типа- дайте боеприпасов, которые мы подорвали...
Где виновные, где Барыга как главнокомандующий итд?
Хотя президентство Владимира Зеленского длится меньше месяца, уже ясно, что оно ведет Украину не к миру и процветанию, а к катастрофе.
или ето уже на 5 лет?
но иногда впечатление, шо ето израильский форрум.
опять же не против, а где тогда украинский?
Никогда такого не было, и вот опять.
Тим більше що СНА - то не фашисти))