 В окупованому Криму звільнили капітана українського судна, затриманого в травні 2018 року

Рішення ухвалив так званий Балаклавський районний суд Севастополя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Окупаційний "суд" визнав Новицького винним у незаконному видобутку біоресурсів. Йому призначили штраф 550 тисяч рублів (226 тисяч гривень. - Ред.). Але звільнили від покарання з урахуванням того, що Новицький перебував у СІЗО з 11 травня по 1 листопада 2018 року. До оголошення "вироку" Новицький перебував у Криму під "підпискою про невиїзд" і жив у найманій квартирі.

4 травня 2018 року окупанти затримали українське риболовецьке судно ЯМК-0041 біля берегів Криму через вилов камбали на шельфі. Після цього на Новицького завели справу про браконьєрство, а саме судно заарештували.

Наприкінці жовтня сімох росіян із судна "Норд", затриманого в Україні в березні 2018 року, обміняли на сімох українських моряків з судна "ЯМК-0041".