 Поліція встановила особу підозрюваного в підпалі волонтерського намету в Харкові. Ним виявився раніше неодноразово судимий громадянин

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Ним виявився місцевий житель, 1985 року народження, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - наголошується в інформації.

Нагадаємо, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи в Харкові з часу Революції гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету в різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Також він є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.

8 травня на сайті Харківської міськради була оприлюднена петиція про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес. 11 травня на наметі з'явилося розпорядження про знесення.

Наступного дня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою по центру Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.

13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники пішли геть.

18 травня суд відмовив міськраді Харкова в задоволенні позову про знесення волонтерського намету.

20 квітня невідомі підпалили намет. Ніхто не постраждав. Вогонь знищив близько 30% його фасаду, але металеві конструкції залишилися цілі.

Цього ж дня Харківська міськрада програла в суді апеляцію, судді дозволили залишити намет в центрі міста.