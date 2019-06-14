 Соратник Медведчука Тарас Козак купив телеканал ZIK

Про це повідомляє телеканал "112 Україна", який також належить Козаку, передає Цензор.НЕТ.

"14 червня 2019 року український політик Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK - компаній "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації". Таким чином, у медіаактиві Козака тепер три канали: "112 Україна", NewsOne і Zik", - зазначає телеканал.

Сам Тарас Козак заявив, що на базі трьох своїх телеканалів створить новий медіахолдинг "Новини".

"Для мене придбання телеканалу ZIK - це осмислений і прагматичний крок. Інформаційне мовлення в Україні на сьогодні випереджає багато світових великих каналів по своїй мобільності, інтересу аудиторії, зображенню. Отримавши ZIK, я зможу побудувати найбільшу мережу інформаційних мовників, яка з точки зору ресурсів робить їх менш витратними і водночас створює їхню велику капіталізацію як актив. І цей актив називається інформаційний медіахолдинг "НОВИНИ", - зазначив Козак.

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