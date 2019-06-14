 Соратник Медведчука Тарас Козак купив телеканал ZIK

Про це повідомляє телеканал "112 Україна", який також належить Козаку, передає Цензор.НЕТ.
"14 червня 2019 року український політик Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK - компаній "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації". Таким чином, у медіаактиві Козака тепер три канали: "112 Україна", NewsOne і Zik", - зазначає телеканал.
Сам Тарас Козак заявив, що на базі трьох своїх телеканалів створить новий медіахолдинг "Новини".
"Для мене придбання телеканалу ZIK - це осмислений і прагматичний крок. Інформаційне мовлення в Україні на сьогодні випереджає багато світових великих каналів по своїй мобільності, інтересу аудиторії, зображенню. Отримавши ZIK, я зможу побудувати найбільшу мережу інформаційних мовників, яка з точки зору ресурсів робить їх менш витратними і водночас створює їхню велику капіталізацію як актив. І цей актив називається інформаційний медіахолдинг "НОВИНИ", - зазначив Козак.
Говорят, победителей не судят. А у нас не судят предателей...https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2539472379436845&set=a.332797656771006&type=3&theater …
Могут повторить такой же трюк и с мертветчуком...
https://twitter.com/Rooftop564/status/1136577698552320000
Теперь нашим плебеям будут перепрошивать мозги! Скоро"народ" будет за дружбу с Россией, за наказание банеровцев, за таёжный союз, и вообще самая светлая мечта это вхождение в состав ссср, ой России!!! Время пошло!!!
Серая биомасса книг не читает, события своими куриными мозгами не анализирует!!! Все чистоганом мнение из телек и интернета!!!!