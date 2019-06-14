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Все про:Медведчук (385) ЗМІ (593) медіа (10) Козак (2)

 Соратник Медведчука Тарас Козак купив телеканал ZIK

Народний депутат від "Опозиційного блоку", соратник Віктора Медведчука Тарас Козак став новим власником медіахолдингу ZIK.

Про це повідомляє телеканал "112 Україна", який також належить Козаку, передає Цензор.НЕТ.

"14 червня 2019 року український політик Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK - компаній "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації". Таким чином, у медіаактиві Козака тепер три канали: "112 Україна", NewsOne і Zik", - зазначає телеканал.

Сам Тарас Козак заявив, що на базі трьох своїх телеканалів створить новий медіахолдинг "Новини".

"Для мене придбання телеканалу ZIK - це осмислений і прагматичний крок. Інформаційне мовлення в Україні на сьогодні випереджає багато світових великих каналів по своїй мобільності, інтересу аудиторії, зображенню. Отримавши ZIK, я зможу побудувати найбільшу мережу інформаційних мовників, яка з точки зору ресурсів робить їх менш витратними і водночас створює їхню велику капіталізацію як актив. І цей актив називається інформаційний медіахолдинг "НОВИНИ", - зазначив Козак.

Читайте також: Після зміни власника телеканал "112 Україна" запускає "Велике інтерв'ю з великим політиком". Перший гість - Медведчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132460
 
 
 Топ коментарі
 
Еще один канал подох. Кацапня денег не жалеет чтобы канифолить мозги украинцам. Телевизоры можно выбрасывать в окно. Только интернет.
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СССССР тоже компостировал мозги по ТВ и где он. Зря олигархи стараются. Если слова с ТВ не согласуются с реальной жизнью, его не смотрят. Петен 5-анал подтвердит.
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Совершенно верно, Зеля выплыл в другом месте.
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"Самое главное искусство - это кино !" Вова Ленин ©. 😁
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Смотреть украинские ТВ-каналы просто невозможно - идет сплошная московская, полумосковская пропаганда или просто размягчают мозги показывая что-то далекое от реальности. Только канал "Украина" скромен в этом вопросе-каждый час идет благодарность "Ренату Леонидовичу" и иногда Ляшковские монологи покажут- вот и вся пропаганда, остальное сериалы "про жизнь".
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А чуть ранее сам Медведчук купил должность главного переговорщика по Донбассу от Порошенко
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Тьху тьху тьху !..Залишився лише 24 - й ! Соратник Медведчука Тарас Козак купив телеканал ZIK - Цензор.НЕТ 9334
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Так, безумовно, геть забув. Просто в мене 24-го вже нема в пакеті, а колись був
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Неля Штепа, которая вручала хлеб-соль боевику Стрелкову, порадовала своих почитателей, что идет в нардепы. Ее кандидатуру утвердили на сьезде.
Говорят, победителей не судят. А у нас не судят предателей...https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2539472379436845&set=a.332797656771006&type=3&theater … Соратник Медведчука Тарас Козак купив телеканал ZIK - Цензор.НЕТ 5309 Соратник Медведчука Тарас Козак купив телеканал ZIK - Цензор.НЕТ 1009
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А що з цим Громадським? Чому воно якесь ніяке? Їм що, грошей не вистачає? Ну так організуйте збір, люди поскидаються. Бо нормального інформативного каналу без медведчуків, смєшків і ляшків і рабіновічів нема.
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"Соратник Медведчука Тарас Козак купил телеканал ZIK" - всё идёт по плану шоколадного Пахана, и где же украинский народ, а понятно, он занят был выборами украинского преза, патриота, у которого главным оказался русскоговорящий, паркетный генерал разумков, а близкий родственник и партнёр по бизнесу, антиукраинец, лифшин, или как его там, и что будем опять ждать пять лет, чтобы пришёл настоящий украинец, или лучше уже выносить, пока он не набрал вес?
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Все увидели, что с помощью зомбоящика можно сделать президента даже из тупого клоуна...
Могут повторить такой же трюк и с мертветчуком...
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Ця свиня зруйнувала не одне видання. Колись він купив газету "Молода Галичина", а як програв вибори з вітренчихою - усю редакцію нах… І не тільки цю... Словники і енциклопедії з редакцій просто машинами на смітник....
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Ни один ТВ-канал в Украине не показал украинские фильмы про войну на Донбассе.Их уже где-то 7-10шт., но никто их не видел,кроме "Киборгов". Сейчас ряд ведущих российских режиссеров заявили о своем желании снять фильм об этой войне естественно с российской точки зрения. Эти то фильмы будут широко идти по российскому ТВ. Пророссийское руководство большинства украинских каналов не хочет,чтобы зрители видели правду об этой войне с украинской точки зрения. Почему? Потому что им ненавистно все украинское и они боятся гнева своих московских хозяев.
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Ну наконец-то тиран ушел в прошлое и теперь все мы заживем как в Катаре 😂
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Он шутил: в команде Зеленского заявили, что президент не обещал снизить тарифы
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зелень наслаждайтесь своим выбором - смешная страна Украина и клоуны за президента - так вам зебилы и надо - далее будет........))))))
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При твоем Пете Мертвечук купил 2 канала и расширил топливный бизнес, но то таке, ему простительно да.))
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И ещё нагло заявлял что ему пофиг все его лично Петя крышует
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Порошенковский канал Кривой тоже формально принадлежит какому-то рыгу. Как-то пропагандон Гонопольский делал удивленные глаза - а с чего все решили, что Кривой это канал Порошенко?
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Вот так и происходит гибридная война. Зачем воевать, щас зебилы увеличат квоты на русский язык, их свинарчук в Раде уже запел что нужно менять языковой закон. Дальше все каналы по руцьки, потом ватные Сваты..благо сепарским актёрам уже сняли все запреты...Ну а быдло хавает потихоньку...украинского всё меньше, а кацапского всё больше...в том числе и в настроениях самого же населения...Дальше рихвирендум за дружбу с рациюшкой, уставшие от войны манкурты конечно только за, потом автономия Донбасу.... Судя по всему это вопрос времени. Новая власть явно сепарская, что не говорите не вижу я у них проукраинской позиции, а вот ватной прокацапской риторики от ихней банды валом. Видно не доросли ещё до своего государства...
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Стандартна тактика жидів по всьому світі - перетворити телебачення на рупор своєї пропаганди. Російські жиди з хабад любавіч не виключення. Скоро не залишиться жодного українського телеканалу. Хоча, вже й зараз їх немає.
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Это Путин купил эти каналы!!! Просто руками нашей пятой колоны!!!!
Теперь нашим плебеям будут перепрошивать мозги! Скоро"народ" будет за дружбу с Россией, за наказание банеровцев, за таёжный союз, и вообще самая светлая мечта это вхождение в состав ссср, ой России!!! Время пошло!!!
Серая биомасса книг не читает, события своими куриными мозгами не анализирует!!! Все чистоганом мнение из телек и интернета!!!!
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Пам'ятаю як Влащенко з ЗІКа Корчинського ,який саме і пікетував цей канал за те ,що його прибирав до рук Медведчук , брудом обливала і"" клятвєнно "" казала що це "НЕ ПРАВДА " ! А самі в той же час лягли під путіна -медведчука ! Та коли вже хоч якась реакція буде на сдачу Інформаційного простору України РФ ?
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Кінець дев"яностих початок нульових у Львові - ера СДПУо,рулить брат Медведчука Сергій,чільник обласної податкової...Виконавча влада області під ним,силові структури теж,митниця,ну а брат прикриває в Києві...Всі носять конверти,державне і комунальне майно розпродається зі страшною силою,земля,будівлі,пансіонати,будинки відпочинку - все йде за безцінок...Там же і Козак...Погнали головного Медведчука - і СДПУо здохло,функціонери помалу з награбованим розповзлися по норам...Зараз вертаються?Не дай Бог...
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