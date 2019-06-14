 Ексглаву "ЦВК ДНР" Лягіна заарештовано судом на 2 місяці без права застави, - Сарган

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішенням Шевченківського суду колишнього керівника так званої "центральної виборчої комісії" терористичної організації "ДНР" Романа Лягіна узято під варту на 60 діб без альтернативи застави", - йдеться в повідомленні.

Раніше Лягін був затриманий співробітниками ГПУ і СБУ.

Лягін був главою "ЦВК" на "референдумі" 11 травня 2014 р. З 16 травня по 26 вересня був "міністром праці та соціальної політики ДНР". З 26 вересня 2014 року знову очолив "ЦВК ДНР". У квітні 2016 року ватажок "ДНР" Олександр Захарченко звільнив Лягіна "у зв'язку з діяльністю, несумісною з посадою".