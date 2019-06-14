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 Ексглаву "ЦВК ДНР" Лягіна заарештовано судом на 2 місяці без права застави, - Сарган

Рішенням Шевченківського суду Києва колишнього керівника "в Центральній виборчій комісії" терористичної організації "ДНР" Романа Лягіна заарештовано на 2 місяці

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішенням Шевченківського суду колишнього керівника так званої "центральної виборчої комісії" терористичної організації "ДНР" Романа Лягіна узято під варту на 60 діб без альтернативи застави", - йдеться в повідомленні.

Раніше Лягін був затриманий співробітниками ГПУ і СБУ.

Лягін був главою "ЦВК" на "референдумі" 11 травня 2014 р. З 16 травня по 26 вересня був "міністром праці та соціальної політики ДНР". З 26 вересня 2014 року знову очолив "ЦВК ДНР". У квітні 2016 року ватажок "ДНР" Олександр Захарченко звільнив Лягіна "у зв'язку з діяльністю, несумісною з посадою".

Ексглаву ЦВК ДНР Лягіна заарештовано судом на 2 місяці без права застави, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132456
 
   
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Вы лучше мертветчука арестуйте Хороший обменный фонд Одного на всех наших
А этого пристрелите за прыжек на месте , как попытку к бегству
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то лайно теж здасться для поповнення обмінного фонду)
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Щас Медведчук позвонит этим судьям - шестеркам , те обосрут ляжки от страха и выпустят этого сепара Экс-глава "ЦИК ДНР" Лягин арестован судом на 2 месяца без права залога, - Сарган - Цензор.НЕТ 9352
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30 августа 2017

Бывший глава так называемого "центризбиркома "ДНР" Роман Лягин признался, что жители Донбасса в 2014 году были одурачены.
"То, что мы называем "ДНР" - пародия на государство. В 2014 году люди голосовали за присоединение к России. Если бы референдум состоялся сегодня, результат его был бы противоположным. Люди были одурачены, в том числе и мной. Сегодня "ДНР" держится на внутреннем терроре, - заявил Лягин в открытой переписке в соцсетях. - Я верил в реальность крымского сценария для Донбасса и юго-востока Украины. Верил в Россию".
Лягин также напомнил, что в т.н. "ДНР" живут граждане Украины.

05.03.2019 12:00
Бывший «глава ЦИК ДНР» Роман Лягин сдался украинским властям
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И большой вопрос, почему с марта тишина, он спокойно жил при ПАП, а сейчас Луценко возбудился.
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Странно : сдался в мае, а только объявили официально )) Луценко хотел его путину подарить, но Петя продуло
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Да я ошибся с Марта, потому и ждали результаты выборов
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЕксглаву "ЦВК ДНР" Лягіна заарештовано судом на 2 місяці без права застави, - Сарган
 
 
 
 
 
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