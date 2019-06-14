 Ексглаву "ЦВК ДНР" Лягіна заарештовано судом на 2 місяці без права застави, - Сарган

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішенням Шевченківського суду колишнього керівника так званої "центральної виборчої комісії" терористичної організації "ДНР" Романа Лягіна узято під варту на 60 діб без альтернативи застави", - йдеться в повідомленні.
Раніше Лягін був затриманий співробітниками ГПУ і СБУ.
Лягін був главою "ЦВК" на "референдумі" 11 травня 2014 р. З 16 травня по 26 вересня був "міністром праці та соціальної політики ДНР". З 26 вересня 2014 року знову очолив "ЦВК ДНР". У квітні 2016 року ватажок "ДНР" Олександр Захарченко звільнив Лягіна "у зв'язку з діяльністю, несумісною з посадою".
А этого пристрелите за прыжек на месте , как попытку к бегству
Бывший глава так называемого "центризбиркома "ДНР" Роман Лягин признался, что жители Донбасса в 2014 году были одурачены.
"То, что мы называем "ДНР" - пародия на государство. В 2014 году люди голосовали за присоединение к России. Если бы референдум состоялся сегодня, результат его был бы противоположным. Люди были одурачены, в том числе и мной. Сегодня "ДНР" держится на внутреннем терроре, - заявил Лягин в открытой переписке в соцсетях. - Я верил в реальность крымского сценария для Донбасса и юго-востока Украины. Верил в Россию".
Лягин также напомнил, что в т.н. "ДНР" живут граждане Украины.
05.03.2019 12:00
Бывший «глава ЦИК ДНР» Роман Лягин сдался украинским властям