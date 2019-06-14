 Україна і світ не визнають російські паспорти жителів окупованого Донбасу, - МЗС

Про це написала в Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко, передає Цензор.НЕТ.

Вона зауважила, що триває подальша робота над новими санкціями проти Росії.

"Кремлівський режим і його маріонетки почали прискорювати надання громадянства Росії для українців на окупованих територіях Донбасу. Навмисно провокаційний акт, який Україна і весь цивілізований світ ніколи не визнають. Продовжуємо працювати над подальшими санкціями проти Росії", - заявила Зеленко.

Нагадаємо, Росія 14 червня почала видачу своїх паспортів жителям окупованого Донбасу.

Читайте також: Найближчими тижнями ЄС обговорить питання видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу, - Мінгареллі

Указ президента Росії Володимира Путіна про спрощене отримання громадянства РФ для громадян України, які живуть в окремих районах Донецької і Луганської областей, вийшов 24 квітня.