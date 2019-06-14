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Все про:МЗС (1776) паспорт (389) Росія (17497) Донбас (12117) Зеленко (24)

 Україна і світ не визнають російські паспорти жителів окупованого Донбасу, - МЗС

Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна і світ ніколи не визнають російські паспорти, видані Росією жителям окупованого Донбасу.

Про це написала в Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко, передає Цензор.НЕТ.

Вона зауважила, що триває подальша робота над новими санкціями проти Росії.

"Кремлівський режим і його маріонетки почали прискорювати надання громадянства Росії для українців на окупованих територіях Донбасу. Навмисно провокаційний акт, який Україна і весь цивілізований світ ніколи не визнають. Продовжуємо працювати над подальшими санкціями проти Росії", - заявила Зеленко.

Нагадаємо, Росія 14 червня почала видачу своїх паспортів жителям окупованого Донбасу.

Читайте також: Найближчими тижнями ЄС обговорить питання видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу, - Мінгареллі

Указ президента Росії Володимира Путіна про спрощене отримання громадянства РФ для громадян України, які живуть в окремих районах Донецької і Луганської областей, вийшов 24 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132455
 
   
 Топ коментарі
 
1. Ввести обязательную отмену украинского гражданства для лиц, получивших иностранное.
2. Запретить лицам, не лишенным иностранного гражданства получать украинское.
3. Только при соблюдении п.1 и 2 можно что-то требовать от простых людей, получающих российское, венгерское, польское и т.п. гражданство.
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Имея Украинский паспорт они же ещё и голосовать на выборах в Украине будут. Это все равно что попросить гражданина цапки проголосовать за благосостояние Украины
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лучше озаботьтесь паспортом рф у жены и.о. главы сбу, или то уже не интересно? А относотельно даунбасят, получил мордорский паспорт - потерял гражданство Украины автоматически
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навіщо Україні взагалі визнавати кацапські паспорти - і яка різниця де вони видані ?
І головне - коли вже Україна насмілиться ввести хоча б візовий режим з окупантом ?
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А лица у этих двух донбасских жлобых такие одухотворенные, как будто их само Х..ло окропило Україна і світ не визнають російські паспорти жителів окупованого Донбасу, - МЗС - Цензор.НЕТ 7762
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Извините,что не в тему.Только что,Демократическая Партия Молдовы объявила что,ее правительство уходит в отставку. Сегодня же,бывший посол Украины в В Молдове,г. Пирожков,дал интервью,в котором заявил,что пророССийкие силы отрабатывают в Молдове вариант федерализации,с последующим применением этого сценария в Украине,на Донбассе.
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Я не могу понять, почему рузьге мир до сих пор живет в Молдове? Есть у вас шанс наконец освободится от этого наваждения? Неужели там будет так, как в Беларуси?
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Может быть хуже.Если сейчас соССиалисты поставят на голосование вопрос о федерализации Молдовы,то это может быть одобрено в любой момент! И сразу же после этого в приднесровье может появиться военная база рфии. Объясню. Я думал,что бином Санду-Нэстасе будут противиться федерализации,и тогда Додону нужна будет помощь депутатов-предателей страны из других фракций,которых очень много в других фракциях,в том числе и в ДПМ-это не секрет.Но это не так,-это намного проще! Дело в том,что М.Санду,это "создание" бывшего премьера Молдовы В.Филата (который нынче в тюрьме) и бывшего президента Молдовы П.Лучински, Лучински привел к власти коМУнистов двадцать лет назад,он это повторяет и сейчас,только уже приводя к власти пророССийских соССиалистов.То есть сценарий федерализации Молдовы ОЧЕНЬ реален. Посмотрим.
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Так они и выдаются не для признания в Украине и мире.
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1. Ввести обязательную отмену украинского гражданства для лиц, получивших иностранное.
2. Запретить лицам, не лишенным иностранного гражданства получать украинское.
3. Только при соблюдении п.1 и 2 можно что-то требовать от простых людей, получающих российское, венгерское, польское и т.п. гражданство.
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Что значит, Украина не признает? Значит Украине все равно, что предатели взяли себе ещё один паспорт и имеют Украинский который используют когда им выгодно. Нужно лишать гражданства и прав в Украине, и тогда можно сказать что не признает.
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Имея Украинский паспорт они же ещё и голосовать на выборах в Украине будут. Это все равно что попросить гражданина цапки проголосовать за благосостояние Украины
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лучше озаботьтесь паспортом рф у жены и.о. главы сбу, или то уже не интересно? А относотельно даунбасят, получил мордорский паспорт - потерял гражданство Украины автоматически
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так це ж внутрішній документ... на хера комусь крім Россії його визнавати?
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