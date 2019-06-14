 На Херсонщині на дачі у місцевого жителя вилучено 7,6 кг тротилу, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

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Поліцейські в картонній коробці виявили понад 200 патронів до пістолета і автомата, дві гранати РГД-5, три запали до них, 19 тротилових шашок вагою по 400 г, 10 запалів до них, а також пістолет.

Власник домоволодіння виявився раніше судимим за крадіжки, викрадення автотранспорту та наркозлочини. Він пояснив, що зброю знайшов. Наразі вилучене направлено на експертизу. Встановлюється походження зброї та боєприпасів, мета їхнього зберігання.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" (карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років).