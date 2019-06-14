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Все про:паспорт (389) Росія (17497) Донбас (12117) Євросоюз (2507) Мінгареллі (179)

 Найближчими тижнями ЄС обговорить питання видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу, - Мінгареллі

Найближчі кілька тижнів керівництво Європейського Союзу має намір обговорити питання видачі російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава Представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі.

"Наше керівництво обговорить це питання протягом наступних кількох тижнів. Я не можу сказати, яким буде результат дискусій, але явне засудження таких дій вже було озвучено", - сказав він.

Мінгареллі нагадав, що ЄС відразу відреагував на рішення керівництва РФ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу.

"Було заявлено, що такими діями Росія робить чергову атаку на український суверенітет, що це є абсолютно спрямованою на дестабілізацію України дією, а також явним порушенням Мінських домовленостей", - зазначив посол.

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Зазначимо, рада Європейського Союзу збереться на засідання 20-21 червня.

Як повідомлялося, 14 червня російські паспорти за спрощеною програмою отримала в Ростовській області перша група жителів тимчасово окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Читайте: Я б не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ, - Зеленський

Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Тим часом у Євросоюзі розглядають можливість заборонити в'їзд на свою територію громадянам України, які отримали паспорт Російської Федерації за спрощеною процедурою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132450
 
 
 Топ коментарі
 
Не ЕС должен что то делать, а сама Украина должна лишать гражданства и не говорить больше что на них кто то там надавил вот они и получили паспорт.
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Можно рассчитывать на тревожную обеспокоенность, или ЕС не станет так сильно рисковать?
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У найближчі тижні ЄС зробить вигляд що вони чимось занепокоєні.
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яка швидкість))) блискавичні ви наші)) можете вже обуритись, або занепокоїтись... серуни
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Всьо равно набагато швидше ніж узелєнського.
Зеля поки шо кцпам тільки сватів підігнав щоб веселіше санкції пережили.
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Можно рассчитывать на тревожную обеспокоенность, или ЕС не станет так сильно рисковать?
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рисковать не будут , скажут им не нравиться это
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Не ЕС должен что то делать, а сама Украина должна лишать гражданства и не говорить больше что на них кто то там надавил вот они и получили паспорт.
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Поддерживаю - лишить гражданства тех, КТО ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТА АГРЕССОРА. Жто нормально. Ну и загранпаспорта аннулировать, шоб цуки по украинскому БЕЗВИЗУ не ездили никуда. ТОЛЬКО В СИБИРЬ
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Я почему-то уверен, что если Украина реально начнет лишать гражданства всех сепаров с парашными аусвайсами, то та же ЕС начнет вопить о нарушении прав человека и прочем.
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Продажные трусы,что можно обсуждать?Введите конкретно санкции путлеру
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Шеф все пропалоооооо!!!!!!!. Нихера себе методичка. Ты наверно бригадир как минимум. Да и ник у тебя правильный. Палишься не по детски нулевка.
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В ближайшие несколько недель руководство Европейского Союза собирается обсудить вопрос
Как у них там что то взрывается сразу почему то реагируют. Импотенты.
Источник: https://censor.net.ua/n3132450
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У найближчі тижні ЄС зробить вигляд що вони чимось занепокоєні.
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Саме головне: щоб через видачу цих паспортів ЄС наклав додаткові санкції на парашу та )(уйловців.

Але, завдяки зебільним 73% - ЄС скоротить існуючі... Вже можна: нікому обстоювати незалежність України перед буржуями. Нема Порошенка на посаді головнокомандуючого МЗСом.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНайближчими тижнями ЄС обговорить питання видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу, - Мінгареллі
 
 
 
 
 
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