 Об'єднання націоналістів - єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, - Тягнибок

"Створення такого союзу - принципово новий етап розвитку української державності. Наше об'єднання єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, маючи чітку ідеологію і спільний світогляд. У той час, коли наших опонентів розривають внутрішні чвари, у нас - єдиний вектор руху", - сказав Олег Тягнибок на прес-конференції першої п'ятірки об'єднаних сил націоналістів в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.
Він розповів, що представники єдиного націоналістичного блоку саме у п'ятницю передають до Центральної виборчої комісії список своїх кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня, повідомив лідер партії "Свобода" і перший номер списку Олег Тягнибок.
"Саме зараз, коли ми проводимо прес-конференцію, наші представники юридичної служби занесли документи до Центральної виборчої комісії", - сказав Тягнибок.
За його словами, націоналістів не лякають їхні невисокі рейтинги в соціологічних дослідженнях.
"Нас це не лякає. Рейтинги - рейтингами, але націоналісти мають бути в парламенті", - сказав Тягнибок, зазначивши, що якщо націоналістів не буде у Верховній Раді, то там буде "хаос і розвал".
"Якщо ми там будемо, ми зможемо збалансувати ситуацію, по-перше, ми не дамо монополізувати владу в одних руках ... по-друге, ми змусимо їх виконувати українське законодавство й українську Конституцію, а судячи з перших кроків президента та його команди, для них це не є обов'язковим...", - сказав лідер "Свободи".
У свою чергу другий номер у списку об'єднання, позафракційний народний депутат, лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький розповів, що пріоритетним завданням об'єднаних сил українських націоналістів у парламенті стане припинення війни. При цьому він наголосив, що досягнення миру можливе лише на умовах України.
"Кожен із присутніх тут, як і я, знає ціну війни. За п'ять років це тисячі убитих українських військових і цивільних. Я не хочу більше втрат, і саме тому першочерговим і пріоритетним завданням для нашого політичного об'єднання є досягнення миру. Є два шляхи - капітуляція або шлях боротьби. Є велика ймовірність, що до новообраного парламенту потрапить чимало прихильників першого сценарію. Саме тому ми об'єдналися - щоб дати відсіч реваншу й не дозволити продати Україну Москві", - розповів політик.
Третій номер у списку об'єднаних націоналістів, лідер Національного руху "Дія", екс-лідер "Правого сектора", позафракційний нардеп Дмитро Ярош заявив, що погодився брати участь у виборах у складі єдиної політичної сили через складну ситуацію в країні.
"В Україні триває війна, тому потрібно залишити в минулому розбіжності, непорозуміння, нездорові амбіції та показати всій нації приклад єднання перед загрозою ліквідації нашої абсолютної цінності - держави", - сказав Ярош.
Четвертий номер у списку, нинішній лідер "Правого сектора" Андрій Тарасенко розповів, що серед важливих завдань політичної сили в парламенті буде декомунізація, українізація і проведення повноцінної люстрації.
Як повідомлялося, 10 червня партії "Національний корпус", "Свобода" і "Правий сектор", ветеранські та громадські організації ухвалили рішення про участь у позачергових парламентських виборах єдиним націоналістичним блоком із подальшою консолідацією патріотичних об'єднань та організацій. Ці політсили ухвалили рішення про участь у позачергових парламентських виборах єдиним націоналістичним блоком.
Очолив об'єднаний список націоналістів лідер "Свободи" Олег Тягнибок. За ним ідуть лідер "Нацкорпусу", позафракційний нардеп Андрій Білецький, лідер Національного руху "Дія", екс-лідер "Правого сектора", позафракційний нардеп Дмитро Ярош, а також нинішній лідер "Правого сектора" Андрій Тарасенко. Під номером 5 у списку - екс-віце-спікер парламенту та кандидат у президенти від "Свободи" 2019 року Руслан Кошулинський.
Цей чоловік націоналіст!
Степа́н Андрі́йович Банде́ра (1 січня 1909, с. Старий Угринів, нині Калуського району, Івано-Франківська область, Україна - 15 жовтня 1959, Мюнхен, Баварія, ФРН) - український політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття[1], після розколу Організації українських націоналістів - голова Проводу ОУН-Б[2].
Степан Бандера і Ярослав Стецько були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. 5 липня 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року - в центральну Берлінську в'язницю. З початку 1942 року по серпень 1944 року перебував у концтаборі Заксенгаузен в бункері «Целленбау»[3]. У вересні 1944 року його звільнили і запропонували участь в керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії[4][5], однак Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився[6][7].
Звучит один в один
так.
корупція при Пєті перешла всі межі..
Об'єднані сили українських націоналістів ідуть на позачергові парламентські вибори для того, щоб не допустити реваншу проросійських сил
щоб протистояти у Парламенті,треба туди спочатку пройти.
Але Не нацжонам Авакова і Свободі ,що обісралась колабораціонізмом з Владою у Галичині.
"Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко
знову плагіат ?
Ці хлопці навіть того, що таке націоналізм досі не знають...
Щиро кажучи, не думав, що Білецький так легко спалиться.
Я не зустрічала реакції Тягнибока, Кошулинського та Білецького на цю заяву.
Так само вони не коментували заяви Коломойського про громадянську війну.
Він казав це ще минулої осіні.
То була якась реакція перерахованих на це чи ні?
Да и Ярош уже не тот что вначале!
Це тіпа езопова мова.
США не даст РФ распоряжаться своей собственностью - Украиной. Успокойтесь.
В прошлый раз так ведь все и произошло, пока Британия грызлась с Союзом, мы и победили)) Отчего бы не повторить?
все о высоком, возвышенном, духовном а пересичный "прячет тело жирное в утесе"
Украина куплена Западом за 17 млрд.- кому это вы будете позволять или не позволять - дедушкам и бабушкам, что остались в Украине?.Клоуны.