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 Об'єднання націоналістів - єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, - Тягнибок

Об'єднані сили українських націоналістів ідуть на позачергові парламентські вибори для того, щоб не допустити реваншу проросійських сил і сприяти припиненню війни на українських умовах, заявляють лідери об'єднаних політсил.

"Створення такого союзу - принципово новий етап розвитку української державності. Наше об'єднання єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, маючи чітку ідеологію і спільний світогляд. У той час, коли наших опонентів розривають внутрішні чвари, у нас - єдиний вектор руху", - сказав  Олег Тягнибок на прес-конференції першої п'ятірки об'єднаних сил націоналістів в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Він розповів, що представники єдиного націоналістичного блоку саме у п'ятницю передають до Центральної виборчої комісії список своїх кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня, повідомив лідер партії "Свобода" і перший номер списку Олег Тягнибок.

"Саме зараз, коли ми проводимо прес-конференцію, наші представники юридичної служби занесли документи до Центральної виборчої комісії", - сказав Тягнибок.

За його словами, націоналістів не лякають їхні невисокі рейтинги в соціологічних дослідженнях.

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"Нас це не лякає. Рейтинги - рейтингами, але націоналісти мають бути в парламенті", - сказав Тягнибок, зазначивши, що якщо націоналістів не буде у Верховній Раді, то там буде "хаос і розвал".

"Якщо ми там будемо, ми зможемо збалансувати ситуацію, по-перше, ми не дамо монополізувати владу в одних руках ... по-друге, ми змусимо їх виконувати українське законодавство й українську Конституцію, а судячи з перших кроків президента та його команди, для них це не є обов'язковим...", - сказав лідер "Свободи".

У свою чергу другий номер у списку об'єднання, позафракційний народний депутат, лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький розповів, що пріоритетним завданням об'єднаних сил українських націоналістів у парламенті стане припинення війни. При цьому він наголосив, що досягнення миру можливе лише на умовах України.

"Кожен із присутніх тут, як і я, знає ціну війни. За п'ять років це тисячі убитих українських військових і цивільних. Я не хочу більше втрат, і саме тому першочерговим і пріоритетним завданням для нашого політичного об'єднання є досягнення миру. Є два шляхи - капітуляція або шлях боротьби. Є велика ймовірність, що до новообраного парламенту потрапить чимало прихильників першого сценарію. Саме тому ми об'єдналися - щоб дати відсіч реваншу й не дозволити продати Україну Москві", - розповів політик.

Третій номер у списку об'єднаних націоналістів, лідер Національного руху "Дія", екс-лідер "Правого сектора", позафракційний нардеп Дмитро Ярош заявив, що погодився брати участь у виборах у складі єдиної політичної сили через складну ситуацію в країні.

"В Україні триває війна, тому потрібно залишити в минулому розбіжності, непорозуміння, нездорові амбіції та показати всій нації приклад єднання перед загрозою ліквідації нашої абсолютної цінності - держави", - сказав Ярош.

Четвертий номер у списку, нинішній лідер "Правого сектора" Андрій Тарасенко розповів, що серед важливих завдань політичної сили в парламенті буде декомунізація, українізація і проведення повноцінної люстрації.

Як повідомлялося, 10 червня партії "Національний корпус", "Свобода" і "Правий сектор", ветеранські та громадські організації ухвалили рішення про участь у позачергових парламентських виборах єдиним націоналістичним блоком із подальшою консолідацією патріотичних об'єднань та організацій. Ці політсили ухвалили рішення про участь у позачергових парламентських виборах єдиним націоналістичним блоком.

Очолив об'єднаний список націоналістів лідер "Свободи" Олег Тягнибок. За ним ідуть лідер "Нацкорпусу", позафракційний нардеп Андрій Білецький, лідер Національного руху "Дія", екс-лідер "Правого сектора", позафракційний нардеп Дмитро Ярош, а також нинішній лідер "Правого сектора" Андрій Тарасенко. Під номером 5 у списку - екс-віце-спікер парламенту та кандидат у президенти від "Свободи" 2019 року Руслан Кошулинський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132449
 
   
 Топ коментарі
 
ну так)) особливо ти здатен) ми вже бачили, на що...
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"отец нации" - это у вас на московии, и зовут его - хуйло.
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С Тягнибока такой националист как с Бени патриот --сидел при порохе тише воды ниже травы Объединение националистов - единственное способно противостоять реваншу пророссийских сил в парламенте, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 4092
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такі як ти свого часу дискредитували та розвалили Рух, а тепер доконують Свободу!
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Навпаки. Фалоімітатор патріотизму порошрек є спойлером націоналістів.
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Слово націоналіст набуло якогось незрозумілого значення.
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та да...до сих пор так противостояли,так противостояли...шо аж помогли зелебеню на трон усадить.
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а ведь противились! - против Зе на своего кандидата голосов отобрали
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Все правильно. Но почему националисты не могут набрать хотя бы 5% чтобы попасть в Раду? Что эта за страна которая голосует за мародеров, воров, клоунов... да за кого угодно, но только не за патриотов.
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Я Вам не скажу за всю страну, а чисто за себя, было дело голосовал за "Свободу". Но после их "бурной" деятельности в ВР и Махницкого на должности генпрокурора, больше никогда голосовать за них не буду. Не знаю как рядовые члены, но верхушка там отличается от ПР БПП только вышиванками.
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тому що народ розуміє що у керівництва свободи гниле нутро. Де і скільки сидів Олько в тюрмі?



Цей чоловік націоналіст!
Степа́н Андрі́йович Банде́ра (1 січня 1909, с. Старий Угринів, нині Калуського району, Івано-Франківська область, Україна - 15 жовтня 1959, Мюнхен, Баварія, ФРН) - український політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття[1], після розколу Організації українських націоналістів - голова Проводу ОУН-Б[2].
Степан Бандера і Ярослав Стецько були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. 5 липня 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року - в центральну Берлінську в'язницю. З початку 1942 року по серпень 1944 року перебував у концтаборі Заксенгаузен в бункері «Целленбау»[3]. У вересні 1944 року його звільнили і запропонували участь в керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії[4][5], однак Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився[6][7].
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Не маніпулюй, мерзото! Забув, скільки свободівців, причому керівників, сиділо за гратами після гранати під ВР? А скільки свободівців захищало й захищає Україну на фронті, ****?
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Ти фую Горбатий не путай член Тягнибока з пальцями простих Свободівців. Об'єднання націоналістів - єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 4796
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А навіщо, вони там сиділи? Бо дурні-маргінали? Може краще було подумати над українською національною ідеєю? Підтримати Раду в їбудуванні державності молодої країни. Захищали і гинули на фронті, як і інші наші хлопці - патріоти. Але нажаль, слово патріот не завжди означє розумна людина, яка свої особисті амбіції ставить нижчє ніж державність країни
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Кілька мільйонів людей виїхало за бугор, серед них - чимало симпатиків Свободи, от і все пояснення.
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Що в цій прокацапській, беніно-аваковській приватній армії робить "Правий сектор", для мене загадка
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саме так: ПС і Ярош - беніні. Не сказати, що настільки віддані, як Білецький з нацжонами, і все ж на зарплаті...
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Про "ПС" мені такого не відомо, тому й дивує, що об"єднались з "кишеньковими"
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Ага, Юлька-вароооовка, Янукович! Янукович! Они все там апельсинок наколотых наедятся и я*ут друг друга в жопы! Все на зарплате!!!
Звучит один в один
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Порошенко оказался большим националистом, чем вы, все вместе взятые.
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Он оказался в натуре большим еврейским националистом !
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Ви про кацапську побрехеньку про вальцмана?
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Тільки той,хто "врятував Дніпро" Об'єднання націоналістів - єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 6066 може розсудити,хто більший патріот -Тягнибок чи Порошенко
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Не пойму почему у националистов так мало голосов Даже Западная Украина и та за зекоманду Неужели так при порошенко экономически всех зажали Что многим уже пофиг за кого голосовать
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На відміну від кацапів, українці по помийкам не харчувались. І з лопати не їли. Мізки кацапи промили, це факт.
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тим хто За бугром
так.
корупція при Пєті перешла всі межі..
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Кілька мільйонів людей виїхало за бугор, серед них - чимало симпатиків Свободи, от і все пояснення.
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Об'єднання націоналістів - єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, - Тягнибок
Об'єднання націоналістів - єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 5262Об'єднані сили українських націоналістів ідуть на позачергові парламентські вибори для того, щоб не допустити реваншу проросійських сил


щоб протистояти у Парламенті,треба туди спочатку пройти.
Але Не нацжонам Авакова і Свободі ,що обісралась колабораціонізмом з Владою у Галичині.
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Объединенные силы украинских националистов идут на внеочередные парламентские выборы для того, чтобы не допустить реванша пророссийских силИсточник: https://censor.net.ua/n3132449

"Мы идем в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - Порошенко

знову плагіат ? Об'єднання націоналістів - єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 3308
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ПрезЕ цілими абзацами краде. Чого ж дивуватись
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тупая твоя лыба, не допускаешь, что у них просто общие цели?
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Националисты это те, кто борются за чистоту нации, и доминанту своей национальности?
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Украина моноэтничная страна, те кто не согласен - в рядах террористов на востоке.
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А якими парламентськими силами ці багатовекторні націоналісти можуть похвалитися зараз і чому вони там успішно протистоять? Об'єднання націоналістів - єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 970
Ці хлопці навіть того, що таке націоналізм досі не знають...
Щиро кажучи, не думав, що Білецький так легко спалиться.
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Всіма радикалами керує крембль в усьому світі.
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О! Полізла всяка нечисть під патріотичними гаслами. Думає що люди все забули...
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Так, люди не забули, як над ними знущався імітатор патріотизму порошрек.
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Может националисты уже знают ,кто будет премьером в том самом проекте, что ВСЕПРОПАЛО при Яныке ]медведчук или Юлька в коалиции со слугой? Ведь вишенкой хаоса со СЛУГАМИ в ВР как раз и станет коалиция реванша...
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Файна панянко хаос со слугами в вр мы и организовали, теперь у народа есть шанс избрать нас демократично. То есть без потрясений. Наше время пришло))
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Ще до друго туру виборів Разумков заявляв, що потрібно винести за дужки питання мови, національних героїв та навіть території.
Я не зустрічала реакції Тягнибока, Кошулинського та Білецького на цю заяву.
Так само вони не коментували заяви Коломойського про громадянську війну.
Він казав це ще минулої осіні.
То була якась реакція перерахованих на це чи ні?
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Україні потрібна дерусифікація. Робиться дуже легко та швидко. Але цього слова нема у лексиконі жодної партії.
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Тягныбок уже давно тягнисрак! От националистов осталось только название!

Да и Ярош уже не тот что вначале!
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Націоналістів останні року замовчували. А зараз частенько як мантру всяка погань по ящику повторює: "Націоналісти не пройдуть - націоналісти не пройдуть." Насправді, вони пройдуть, хоча би тільки тому, що більше голосувати нема за кого. А вірити нашим соціологом - це як вірити циганам.
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Я всегда за вас , и знаю , что вы реально против врага Параши ! Но смените лидеров и покайтесь . Партия за которую хочется голосовать . но сейчас с душком .Гоните от себя Пепу , гоните всех и делайте вещи .докажите что вам Пепа , Колома., Аваков - говно !
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Ага, шоб уже завтра Конгресс объявил нас нацистским террористическим формированием и напару с кремлем поделил Украину по Днепру, не дождетесь, мы слишком долго шли к победе, чтоб сейчас потерять голову в двух шагах от цели.
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Зараз держава хворіє, її тіло жеруть паразити, вони плодяться і починають жерти ще швидше, а серти ще більше. Держава вже марить і не впізнає лікарів, вона їм не довіряє, але лікарі дали клятву врятувати Державу та Націю за будь яку ціну. Тому як держава не готова добровільно прийняти ліки від паразитів на дострокових виборах 2019-го року, її обов'яково чекає оперативне втручання. Лишень заради її ж здоров'я та добробуту.
Це тіпа езопова мова.
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Це тіпа езопова мова.

США не даст РФ распоряжаться своей собственностью - Украиной. Успокойтесь.
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Так у нас самый шанс появился, пока Рф грызет глотку США, ну или думает что грызет, мы вырвемся из ярма)
В прошлый раз так ведь все и произошло, пока Британия грызлась с Союзом, мы и победили)) Отчего бы не повторить?
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Щоб тут вельмишановне панство на форумі не звізділо, у патріота України вибір на виборах невеликий - Націоналісти, або Голос.
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Тобто вибору взагалі нема - тільки Націоналісти))
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Не буде при владі українських націоналістів, то будуть російські.
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зя российских я не знаю но украинских так точно не будет.
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и никто Свободе не подскажет
все о высоком, возвышенном, духовном а пересичный "прячет тело жирное в утесе"
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если бы Белый вождь не был говорящей головой рюкзакова, и хоть иногда заходил в действующую Раду., а в рнацжоны не принимали уркаганских отбросов... Ярош и Кошулинский норм, Тягнибок когда то хорошо высказался о жидах ( есть на Ютюбе), но то было давно, перед тем как они обосрались на Западной Украине, придя в местные советы, опять же их Генпрокурор.......хз, лиш бы не слуги рыг с жопоблоками
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и не позволить продать Украину Москве"Источник: https://censor.net.ua/n3132449

Украина куплена Западом за 17 млрд.- кому это вы будете позволять или не позволять - дедушкам и бабушкам, что остались в Украине?.Клоуны.
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и в какой бок он тягнэ на этот раз? Торгуй дальше лекарствами от рака.
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Не допустить реванша пророссийских сил способна только дружба с сильными странами мира сего, причем РФ таковой не является.
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в парламенте это то что в обществе, а националистов что в 14 что в 19 меньше 3 %
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Иди памятники вали дятел, вы уже все для Украины сделали продажные черти...
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"Объединение националистов - единственное способно противостоять реваншу пророссийских сил в парламенте, - Тягнибок" - я так тоже считал, что способно противостоять реваншизму кремлёвского мясника, но пока мы наблюдаем только намерения, а результаты говорят совершенно о другом, идёт перманентная сдача Украины коллаборантам, совкам и хохлам.
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Идите к нацжонам, делать сасай рюкзакову!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОб'єднання націоналістів - єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, - Тягнибок
 
 
 
 
 
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