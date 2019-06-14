 Об'єднання націоналістів - єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, - Тягнибок

"Створення такого союзу - принципово новий етап розвитку української державності. Наше об'єднання єдине здатне протистояти реваншу проросійських сил у парламенті, маючи чітку ідеологію і спільний світогляд. У той час, коли наших опонентів розривають внутрішні чвари, у нас - єдиний вектор руху", - сказав Олег Тягнибок на прес-конференції першої п'ятірки об'єднаних сил націоналістів в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Він розповів, що представники єдиного націоналістичного блоку саме у п'ятницю передають до Центральної виборчої комісії список своїх кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня, повідомив лідер партії "Свобода" і перший номер списку Олег Тягнибок.

"Саме зараз, коли ми проводимо прес-конференцію, наші представники юридичної служби занесли документи до Центральної виборчої комісії", - сказав Тягнибок.

За його словами, націоналістів не лякають їхні невисокі рейтинги в соціологічних дослідженнях.

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"Нас це не лякає. Рейтинги - рейтингами, але націоналісти мають бути в парламенті", - сказав Тягнибок, зазначивши, що якщо націоналістів не буде у Верховній Раді, то там буде "хаос і розвал".

"Якщо ми там будемо, ми зможемо збалансувати ситуацію, по-перше, ми не дамо монополізувати владу в одних руках ... по-друге, ми змусимо їх виконувати українське законодавство й українську Конституцію, а судячи з перших кроків президента та його команди, для них це не є обов'язковим...", - сказав лідер "Свободи".

У свою чергу другий номер у списку об'єднання, позафракційний народний депутат, лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький розповів, що пріоритетним завданням об'єднаних сил українських націоналістів у парламенті стане припинення війни. При цьому він наголосив, що досягнення миру можливе лише на умовах України.

"Кожен із присутніх тут, як і я, знає ціну війни. За п'ять років це тисячі убитих українських військових і цивільних. Я не хочу більше втрат, і саме тому першочерговим і пріоритетним завданням для нашого політичного об'єднання є досягнення миру. Є два шляхи - капітуляція або шлях боротьби. Є велика ймовірність, що до новообраного парламенту потрапить чимало прихильників першого сценарію. Саме тому ми об'єдналися - щоб дати відсіч реваншу й не дозволити продати Україну Москві", - розповів політик.

Третій номер у списку об'єднаних націоналістів, лідер Національного руху "Дія", екс-лідер "Правого сектора", позафракційний нардеп Дмитро Ярош заявив, що погодився брати участь у виборах у складі єдиної політичної сили через складну ситуацію в країні.

"В Україні триває війна, тому потрібно залишити в минулому розбіжності, непорозуміння, нездорові амбіції та показати всій нації приклад єднання перед загрозою ліквідації нашої абсолютної цінності - держави", - сказав Ярош.

Четвертий номер у списку, нинішній лідер "Правого сектора" Андрій Тарасенко розповів, що серед важливих завдань політичної сили в парламенті буде декомунізація, українізація і проведення повноцінної люстрації.

Як повідомлялося, 10 червня партії "Національний корпус", "Свобода" і "Правий сектор", ветеранські та громадські організації ухвалили рішення про участь у позачергових парламентських виборах єдиним націоналістичним блоком із подальшою консолідацією патріотичних об'єднань та організацій. Ці політсили ухвалили рішення про участь у позачергових парламентських виборах єдиним націоналістичним блоком.

Очолив об'єднаний список націоналістів лідер "Свободи" Олег Тягнибок. За ним ідуть лідер "Нацкорпусу", позафракційний нардеп Андрій Білецький, лідер Національного руху "Дія", екс-лідер "Правого сектора", позафракційний нардеп Дмитро Ярош, а також нинішній лідер "Правого сектора" Андрій Тарасенко. Під номером 5 у списку - екс-віце-спікер парламенту та кандидат у президенти від "Свободи" 2019 року Руслан Кошулинський.