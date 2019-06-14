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 Економіка
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Все про:Антимонопольний комітет (128) Терентьєв (17)

 Ефект роботи АМКУ в 20 разів вище за витрати на його утримання, - Терентьєв

Позитивний економічний ефект від роботи Антимонопольного комітету України (АМКУ) минулого року досяг 4 мільярдів гривень, що в 20 разів перевищує фінансування комітету державою.

Про це заявив глава АМКУ Юрій Терентьєв в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Терентьєва, в АМКУ організована система економічного співробітництва і розвитку, яка дозволяє системно підходити до розрахунку позитивного економічного ефекту від діяльності відомства.

"У 2016 році ми ввели, використовуючи кращі підходи, організацію економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Підхід до розрахунку позитивного економічного ефекту від діяльності нашого відомства, а також в нашій поточній роботі ми використовуємо як показник не для розрахунку ефективності наших минулих дій, а для планування майбутніх дій. Тобто кожен структурний підрозділ повинен розуміти, де воно має прикладати свої зусилля, щоб досягти максимального ефекту. І в минулому році цей показник досяг 4 мільярдів гривень, що в 20 разів перевищує фінансування антимонопольного комітету", – заявив глава АМКУ.

При цьому кількість скарг, які отримує АМКУ щороку зростає більш ніж на 50%, і за останні три роки вона досягла значення з 1500 скарг до 9000 в цьому році.

"Моїм головним завданням, коли я прийшов на роботу в Антимонопольний комітет чотири роки тому в 2015 році, було не, скажімо так, займатися певною політизованою популістською діяльністю, а насправді створити ефективне відомство, яке системно відпрацьовує весь комплекс проблематики з основних ринків, і які може пріоретизувати стратегічні завдання. І не створювати якусь штучну тимчасову рекламу навколо одного, наприклад, популярного кейса, а насправді стати центром компетенції з основних питань. Це робота трохи менш популярна з точки зору реклами, але вона більш системна, більш якісна для суспільства", – заявив Терентьєв.

Як повідомлялося раніше, за останні кілька місяців сума виписаних штрафів АМКУ перевищила 1 млрд гривень. Зокрема, у квітні Антимонопольний комітет розкрив гучну аферу щодо постачальників харчування армії. Комітет виявив учасників тендерів Міноборони, які синхронно відкликали дешеві пропозиції, в результаті чого переможцями були визнані компанії з більшою ціною. АМКУ оштрафував 22 компанії на 869,27 млн гривень за змову на тендерах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132445
 
 
 Топ коментарі
 
А должен быть в тысячи раз ,но этому мешают ваши карманы Эффект работы АМКУ в 20 раз выше затрат на его содержание, – Терентьев - Цензор.НЕТ 6189
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Поскольку АМКУ ничего не производит, то такой показатель считаю негативным. Эффект должен быть на порядок или два выше в такой стране как Украина.
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Не спійманий - не злодій, а відповідальність за незаконне збагачення Проституційний суд відмінив. А так звичайно одне з найбільш хлібних місць у корупційній Україні.
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А должен быть в тысячи раз ,но этому мешают ваши карманы Эффект работы АМКУ в 20 раз выше затрат на его содержание, – Терентьев - Цензор.НЕТ 6189
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Не спійманий - не злодій, а відповідальність за незаконне збагачення Проституційний суд відмінив. А так звичайно одне з найбільш хлібних місць у корупційній Україні.
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Герои, а чё не в 1020раз?

Заменить начальника на Романа Чернегу с Гоструда - тот умеет подчинённым планы ставить. Ну или с ДФС кого-то...
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Т е каждый антимонополевиц стал богаче в 20 раз?
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А до выборов это нельзя было сказать или тоже на рейтинги ориентировался?
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Они что нас за идиотов считают? Украина почти полностью монополизирована 4 олигархами (Коломойским, Ахметовым, Фирташем и Пинчуком),пока это будет продолжаться развития у Украины не будет и ее будущее,как государства, будет всегда под вопросом. Поэтому итог работы АМКУ не просто нулевой, а минусовой. Нам нам нужна реальная демонополизация экономики страны, а не фейковая.
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Конечно руководитель АМКУ будет докладывать об неимоверных успехах вверенного ему подразделения.
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Поскольку АМКУ ничего не производит, то такой показатель считаю негативным. Эффект должен быть на порядок или два выше в такой стране как Украина.
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зебільнобеніна і рижемразівська брехня. Вони навпаки, захищають монополістів. Наприклад, "Воля" - монополіст по регіонам (окрім Києва, можливо, ще декількох мегаполісів), але їх не штрафують.
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фсьо! Рєшено! Разводім кроліков - ето нє только ценний мєх, но і 3-4 кг дійєтічєского мняса
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нада увєлічіть затрати на амку!!! Разбогатє-е-ейєм!!!
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Эффект работы АМКУ в 20 раз выше затрат на его содержание, - Терентьев
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НУ, КАНЕШНА: ЭФФЕКТ - АФИГИТЕЛЬНЫЙ!!!Ефект роботи АМКУ в 20 разів вище за витрати на його утримання, - Терентьєв - Цензор.НЕТ 5614

АХМЕТОВ БОРЕТСЯ С АХМЕТОВЫМ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

А ФИРТАШ с ФИРТАШЕМ НА РЫНКЕ ГАЗА.
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маячня. Як здирали оператори 13ту абонплату, так і пролдовжують.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаЕфект роботи АМКУ в 20 разів вище за витрати на його утримання, - Терентьєв
 
 
 
 
 
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