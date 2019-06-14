 Кримінального авторитета затримали на Хмельниччині за вимагання 1 тис. дол. у підприємця, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що житель регіону, раніше неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, займається "вибиванням" неіснуючих боргів у громадян. У разі несплати грошей зловмисник погрожував фізичною розправою.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання "смотрящим" від місцевого підприємця 1 тисячі доларів.
Правоохоронці затримали фігуранта виробництва в місті Славута після передачі всієї суми грошей. Затриманий чинив опір, намагаючись позбутися речових доказів.
В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.
а то сумма - для борзеющей школоты,не более
Та просто местное начальство хочет удержаться на теплом месте и показывает "работу!"
Вот если бы Насирова ,"кулю в лоба" или Барыгу - а так- понты для народа... Тьфу!