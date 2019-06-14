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 Кримінального авторитета затримали на Хмельниччині за вимагання 1 тис. дол. у підприємця, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили в Хмельницькій області кримінального авторитета на вимаганні грошей у громадян, зокрема представників комерційних структур.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Кримінального авторитета затримали на Хмельниччині за вимагання 1 тис. дол. у підприємця, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що житель регіону, раніше неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, займається "вибиванням" неіснуючих боргів у громадян. У разі несплати грошей зловмисник погрожував фізичною розправою.

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Співробітники СБУ задокументували факт вимагання "смотрящим" від місцевого підприємця 1 тисячі доларів.

Правоохоронці затримали фігуранта виробництва в місті Славута після передачі всієї суми грошей. Затриманий чинив опір, намагаючись позбутися речових доказів.

Кримінального авторитета затримали на Хмельниччині за вимагання 1 тис. дол. у підприємця, - СБУ 02

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132443
 
 
 Топ коментарі
 
а это точно "авторитет"
а то сумма - для борзеющей школоты,не более
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авторитет и 1000 баксов?..обмельчала нычне хмельницкая братва))
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ага, скорее, это и есть тот первый парень на селе))
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а это точно "авторитет"
а то сумма - для борзеющей школоты,не более
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ага, скорее, это и есть тот первый парень на селе))
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Ага, навіть пику не захотіли йому заретушувати, а просто майку натягнули. Криминальный авторитет задержан на Хмельнитчине за вымогание 1 тыс. долл. у предпринимателя, - СБУ - Цензор.НЕТ 379
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Сейчас временна другие -- за косарь тоже впрягаются
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авторитет и 1000 баксов?..обмельчала нычне хмельницкая братва))
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И почему их не убивают на месте преступления по законам военного времени?
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хахахахахах - какой авторитет? СЯВОТА ПЕТУШИННАЯ
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В шортах за 10 грн и тапках за 5 грн такой себе авторитет 😂
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В шортах за 10 грн и тапках за 5 грн такой себе авторитет 😂

Та просто местное начальство хочет удержаться на теплом месте и показывает "работу!"
Вот если бы Насирова ,"кулю в лоба" или Барыгу - а так- понты для народа... Тьфу!
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По сравнению с размерами взяток наших чиновников, этот считай милостыню собирал... 😂😂😂
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Цензор.НЕТНовиниПодіїКримінального авторитета затримали на Хмельниччині за вимагання 1 тис. дол. у підприємця, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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