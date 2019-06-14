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 Політика України
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Все про:Конституція (271) КС (320) НКРЕКП (120)

 Мають бути внесені зміни до Конституції, - Герус про визнання КС створення НКРЕКП неконституційним

Про необхідність внесення змін до Конституції для створення незалежних регуляторів заявляє представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус.

"Це має бути врегульовано ухваленням нового закону про НКРЕКП, де будуть передбачені трохи інші процедури призначення. Крім того, на нашу думку, мають бути внесені зміни до Конституції для того, щоб у ній було передбачено існування різних регуляторів, не тільки енергетичних, а також деяких антикорупційних органів", - сказав Герус на брифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На його думку, це дозволить уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Водночас Герус допустив, що після переформатування НКРЕКП у ній можуть залишитися працювати деякі діючі члени, але будуть призначені і нові.

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На уточнююче запитання, чи стосується рішення Конституційного Суду тільки НКРЕКП чи також Нацкомісії з цінних паперів та Нацкомфінпослуг, Герус констатував: рішення стосується лише Нацкомісії у сфері енергетики.

Раніше КС визнав створення НКРЕКП неконституційним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132442
 
 
 Топ коментарі
 
Всякое яныкоподобное чмо в первую очередь тянет ручонки к Конституции... Должны быть внесены изменения в Конституцию, - Герус о признании КС создания НКРЭКУ неконституционным - Цензор.НЕТ 819
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а липкие рученки к Конституции так и тянутся, так и тянутся
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Зе команда напоминает покупателя дома без мозгов . Он купил , сломал всё построенное , всех облил грязью и ничего нового не создал . Ума не хватило .
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а липкие рученки к Конституции так и тянутся, так и тянутся
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Всякое яныкоподобное чмо в первую очередь тянет ручонки к Конституции... Должны быть внесены изменения в Конституцию, - Герус о признании КС создания НКРЭКУ неконституционным - Цензор.НЕТ 819
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Как вы уже все *******!
Каждая пилять, как только дорывается до корыта, начинает менять конституцию.
Ссуки, попробуйте хоть раз, её соблюдать, не всовывая свои рыла.
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Зе команда напоминает покупателя дома без мозгов . Он купил , сломал всё построенное , всех облил грязью и ничего нового не создал . Ума не хватило .
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Може спробувати для початку прийняти конституцію демократичним шляхом, а не договорняком групки мафіозних рил? Тоді цей документ матиме якусь цінність, бо поки це бумажка якою всі підтираються і заслужено.
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ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИТ РАДЕ ОТМЕНИТЬ ФОРМУЛУ «РОТТЕРДАМ+» И ВВЕСТИ «РОТТЕРДАМ-», - ГЕРУС
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Да, под этим соусом по шумок хотят на год по пожеланию папы Бени отменить введение энергорынка. Шулера есть шулера, Бенина школа.
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А без формули не можна. Без формули - ніяк. Нахрена ринку? Ринок - це надто прозоро - є попит, немає пропозиції - ціна росте. Є пропозиція - немає попиту - ціна падає. Є декілька пропозицій - покупець вибирає найдешевшу. А формула, та ще й засекречена - це для старту "молодої команди нових облич".
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з юдьками-зажопівцями - зможуть внести будь-які зміни до Конституції...
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Ой, а про комиссию ценных бумаг - совсем все забыли!
Тихая такая комиссия - деньги любят тишину!
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тому то шоколадка поганий грошовий сурогат - фольга надто гучно шуршить
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Бесконечное повторение старых засаленных шуток не свидетельствует ни о чём, кроме тупости ретранслятора.
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И как только США сосвоей Конституцией живут? Вот ведь что удивительно.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМають бути внесені зміни до Конституції, - Герус про визнання КС створення НКРЕКП неконституційним
 
 
 
 
 
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