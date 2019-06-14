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Все про:опитування (357) Росія (17497) США (5093) українці (921)

 Росіяни вважають США та Україну найбільш ворожими державами, - опитування

США та Україна залишаються найбільш ворожими державами для росіян.

Про це свідчать результати соціологічного опитування "Левада-Центру", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Згідно з даними дослідження, на питання: "Які п'ять країн ви назвали б найбільш недружньо вороже налаштованими стосовно Росії?", 67% респондентів назвали США, 40% - Україна, а остання в трійці  "ворогів" Велика Британія - 38%. Крім того, ворогами Росії 27% респондентів вважають Латвію, 26% - Литву, 22% - Польщу, Німеччину - 18%, Естонію - 12%.

Водночас, учасники опитування визначили друзів і союзників РФ: 62% вказали Республіку Білорусь, 42% - Китай, 38% - Казахстан, 22 - Вірменію, 16% - Азербайджан, Сирію та Індію по 14%, Венесуелу - 11%, Туреччину - 9%.

Україну дружньою країною вважають лише 3% опитаних.

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Опитування проводилося 24-29 травня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1 тис. 616 осіб у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проходило вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132438
 
   
 Топ коментарі
 
Кого цікавить думка цих макак?
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а Украина и США считают кацапию самым долбоеристым государством в мире..
причем есть обоснованые сомнения - государствo ли ето вообще,
или просто место где живут дятлы... Россияне считают США и Украину самыми враждебными государствами, - опрос - Цензор.НЕТ 45
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За ЗЕлеБобу отдельный лайк!))))
И плюс к карме)))
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"Россияне считают США и Украину самыми враждебными государствами, - опрос" - ладно, США, ордынская биомасса считает враждебной, хотя не понятно, по какой причине, а что плохого или враждебного, сделала Украина, этим северным недочеловекам, с какой стати и когда Украина стала враждебной москалям, понимаю, видимо москали собирались ещё триста лет сидеть на шее украинцев, а украинцы отказались, потому и стали врагами, а может, банально, москали должны постоянно иметь врага, для вяличия "руськаго мира" и кремлёвский мясник нашёл своей биомассе врага в лице славянского брата, и для этого всадил ему нож в спину, чтобы дикая орда уже не сомневалась, кто у них враг.
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А нашей "ватной" мрази пофиг на это. Они упорно хотят любви с "братушками". Ничтожества и слизняки.
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сегодня насчитал 5 авто на номерах сРу на Сумской и Розы Л. Что-то зачастили, мрази. Может, эта.... ну как в керченском проливе, тока шобы инициатива исходила от нас... А шо??? Quid pro quo...
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границу следовало бы закрыть, а брать заложников глупо
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Всех представителей ХУНТЫ витаю с этим событием!)))
Не список...а пособие для Украины с кем нужно дружить)
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да и слава богу . лишь бы не считали нас братьями Росіяни вважають США та Україну найбільш ворожими державами, - опитування - Цензор.НЕТ 835
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ну так кто тут еще варнякает про адиннаротт и мішибратья
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Мышление москаля для разумных людей - что-то вроде инфекционной болезни. Анализу не поддается,логика отсутствует, здравый смысл даже в гости не заходил. Доброта и человечность для них системный недостаток.
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Я настоятельно рекомендую нашим и зарубежным Генетикам Воскресить Сталина и вручить его расиянам.
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Зачем...нужно просто посадить на престол кадырова
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А вообще-то правильно боитесь. Мы вас уничтожим. Не потому что звери. Это наша услуга человечеству - освободить мир от больных на всю голову обезьян с гранатами. Слава ВСУ!
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Протестую! Чому Україна на другому місці після США?
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росисяне , не подскажите какая из двух стран напала на вас и какую территорию захватила ? Кто Американцы или Украинцы захватили и удерживают в плену росийских моряков , военных и гражданских ?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосіяни вважають США та Україну найбільш ворожими державами, - опитування
 
 
 
 
 
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