 Росіяни вважають США та Україну найбільш ворожими державами, - опитування

Про це свідчать результати соціологічного опитування "Левада-Центру", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Згідно з даними дослідження, на питання: "Які п'ять країн ви назвали б найбільш недружньо вороже налаштованими стосовно Росії?", 67% респондентів назвали США, 40% - Україна, а остання в трійці "ворогів" Велика Британія - 38%. Крім того, ворогами Росії 27% респондентів вважають Латвію, 26% - Литву, 22% - Польщу, Німеччину - 18%, Естонію - 12%.

Водночас, учасники опитування визначили друзів і союзників РФ: 62% вказали Республіку Білорусь, 42% - Китай, 38% - Казахстан, 22 - Вірменію, 16% - Азербайджан, Сирію та Індію по 14%, Венесуелу - 11%, Туреччину - 9%.

Україну дружньою країною вважають лише 3% опитаних.

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Опитування проводилося 24-29 травня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1 тис. 616 осіб у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проходило вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.