 "В Опоблоці на повному серйозі розраховують, що їм вдасться змусити Зеленського створити коаліцію з ними", - Геращенко

Про це Антон Геращенко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Якщо Зеленський самостійно не набере більшість голосів, то йому доведеться робити коаліцію. Очевидно, що він не може її робити з Опозиційним блоком: це повністю знищить його рейтинг - так, як це було після Універсалу Ющенка і Януковича. Ці помилки повторювати не можна. Хоча можу вам повідомити, що в Опоблоці на повному серйозі розраховують, що їм вдасться змусити Зеленського створити коаліцію з ними. Це не жарти", - зазначив Геращенко.

Нардеп припускає, що ще можлива коаліція з Юлією Тимошенко.

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"Якщо вона пройде до Верховної Ради, то умовою коаліції зробить своє прем'єрство. Чи погодиться на це Зеленський і його виборці? Питання. А на менші посади Юлія Володимирівна, боюся, не згодна", - вважає Геращенко.

"І ще варіант. А якщо в парламент пройде "Голос" Вакарчука, чи готовий буде Зеленський робити коаліцію з цією партією? Варто зазначити, що Вакарчук досить несхвально відгукувався про обрання Зеленського. Зрозуміло, що політика іноді змушує опонентів об'єднуватися", - додав він.

Нардеп також вважає, що ще одним потенційним партнером Зеленського в цій коаліції може бути партія Ігоря Смешка "Сила і честь". Останній, зазначає Геращенко, "щодо Зеленського декларує нейтрально-позитивне ставлення".

Геращенко впевнений, що коаліція Зеленський-Порошенко неможлива, оскільки "це так само буде убивчо для самого Зеленського".

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