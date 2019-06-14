 "В Опоблоці на повному серйозі розраховують, що їм вдасться змусити Зеленського створити коаліцію з ними", - Геращенко

Про це Антон Геращенко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Якщо Зеленський самостійно не набере більшість голосів, то йому доведеться робити коаліцію. Очевидно, що він не може її робити з Опозиційним блоком: це повністю знищить його рейтинг - так, як це було після Універсалу Ющенка і Януковича. Ці помилки повторювати не можна. Хоча можу вам повідомити, що в Опоблоці на повному серйозі розраховують, що їм вдасться змусити Зеленського створити коаліцію з ними. Це не жарти", - зазначив Геращенко.
Нардеп припускає, що ще можлива коаліція з Юлією Тимошенко.
"Якщо вона пройде до Верховної Ради, то умовою коаліції зробить своє прем'єрство. Чи погодиться на це Зеленський і його виборці? Питання. А на менші посади Юлія Володимирівна, боюся, не згодна", - вважає Геращенко.
"І ще варіант. А якщо в парламент пройде "Голос" Вакарчука, чи готовий буде Зеленський робити коаліцію з цією партією? Варто зазначити, що Вакарчук досить несхвально відгукувався про обрання Зеленського. Зрозуміло, що політика іноді змушує опонентів об'єднуватися", - додав він.
Нардеп також вважає, що ще одним потенційним партнером Зеленського в цій коаліції може бути партія Ігоря Смешка "Сила і честь". Останній, зазначає Геращенко, "щодо Зеленського декларує нейтрально-позитивне ставлення".
Геращенко впевнений, що коаліція Зеленський-Порошенко неможлива, оскільки "це так само буде убивчо для самого Зеленського".
Повний текст інтерв'ю читайте тут.
Война за Верховну Раду. часть первая. Ловушка мажоритарки.
"Даже при таких условиях Зеленский гарантировано получает в парламенте от 70 до 82 депутатов.
С возможным зачислением квот партий не прошедших 5% барьер - 75-89 депутатов. остальное придется ловить в безбрежном море мажоритарных депутатов..."
І що характерно, сувати будуть жорстко і без рятівного стоп-слова.
Что примечательно, Путин вполне может донести до Зеленского, что если он хочет закончить войну, то надо делать коалицию именно с Медведчуком, иначе - продолжение войны.
Думаете, Зеля не поплывет? Вопрос. Впрочем, в случае такой коалиции Зеленский будет уже не жилец в любом случае.
Тимошенко премьер? Ну, ну, это будет война не на жизнь, а насмерть уже внутри исполнительной власти. Плавали - знаем, для бабы Юли власти много не бывает.
Посмотрим.
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ЭТОТ, НЕ БУДУ ПИСАТЬ КТО АДМИН ЗАБАНИТ
ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ НЕСЕТ БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!!
НУ, ЗАЧЕМ ЗЕЛЕНСКОМУ жОППО БЛОК, ЕСЛИ ОНИ УЖЕ ДОГОВОРИЛИСЬ С ТИМОШЕНКО
А ТАМ СААКАШВИЛИ с ВАКАРЧУКОМ и ДРУГИЕ ДОБАВЯТСЯ.
Поэтому именно они будут формировать коалицию!