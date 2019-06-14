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 Політика України
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Все про:Зеленський (1703) коаліція (232) Геращенко Антон (434) опозиційний блок (230)

 "В Опоблоці на повному серйозі розраховують, що їм вдасться змусити Зеленського створити коаліцію з ними", - Геращенко

Народний депутат Антон Геращенко вважає, що якщо партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" створить коаліцію з "Опозиційним блоком" - це повністю знищить рейтинг глави держави.

Про це Антон Геращенко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Якщо Зеленський самостійно не набере більшість голосів, то йому доведеться робити коаліцію. Очевидно, що він не може її робити з Опозиційним блоком: це повністю знищить його рейтинг - так, як це було після Універсалу Ющенка і Януковича. Ці помилки повторювати не можна. Хоча можу вам повідомити, що в Опоблоці на повному серйозі розраховують, що їм вдасться змусити Зеленського створити коаліцію з ними. Це не жарти", - зазначив Геращенко.

Нардеп припускає, що ще можлива коаліція з Юлією Тимошенко.

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"Якщо вона пройде до Верховної Ради, то умовою коаліції зробить своє прем'єрство. Чи погодиться на це Зеленський і його виборці? Питання. А на менші посади Юлія Володимирівна, боюся, не згодна", - вважає Геращенко.

"І ще варіант. А якщо в парламент пройде "Голос" Вакарчука, чи готовий буде Зеленський робити коаліцію з цією партією? Варто зазначити, що Вакарчук досить несхвально відгукувався про обрання Зеленського. Зрозуміло, що політика іноді змушує опонентів об'єднуватися", - додав він.

Нардеп також вважає, що ще одним потенційним партнером Зеленського в цій коаліції може бути партія Ігоря Смешка "Сила і честь". Останній, зазначає Геращенко, "щодо Зеленського декларує нейтрально-позитивне ставлення".

Геращенко впевнений, що коаліція Зеленський-Порошенко неможлива, оскільки "це так само буде убивчо для самого Зеленського".

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132437
 
 
 Топ коментарі
 
Немає жодного ворога України, який би не підтримав зеленського
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Антоша всё про всех знает. Не одну тарелку вылизал.
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Так это близнецы братья. Адинарот.
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Антоша всё про всех знает. Не одну тарелку вылизал.
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https://timeze2019.blogspot.com/p/i.html
Война за Верховну Раду. часть первая. Ловушка мажоритарки.
"Даже при таких условиях Зеленский гарантировано получает в парламенте от 70 до 82 депутатов.
С возможным зачислением квот партий не прошедших 5% барьер - 75-89 депутатов. остальное придется ловить в безбрежном море мажоритарных депутатов..."
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Толстый,ты не намного ушел от рыгов. Просто карта легла не так. А так ты полностью им подходишь.
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А кто эта корова рядом с ублюдком мертвечуком? Штепа,что ли? Не сдохла еще старушка? Это что надо иметь в голове вперемешку с ватой,чтобы голосовать за такое? И ведь будут голосовать. Трэш трешаковый.
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Головне, що голосувати будуть одностайно
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Немає жодного ворога України, який би не підтримав зеленського
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с кем-то все-равно придется объединяться, даже 50% вряд ли наберут мест, хотя будет видно
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вони може і не об'єднаються в коаліції, але голосуватимуть в унісон
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Ось тоді слово "голосування" точно буде асоціюватися з сексом без нацюцюрника (голосування - сування голим)
І що характерно, сувати будуть жорстко і без рятівного стоп-слова.
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Зависит от того, сколько будет у БабЮли мест. Да и вообще? А как Зеленский без КумаПутина с Путиным договариваться собрался? Новичок.
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Коалиция с "Оккупационной платформой" - это полностью лечь под Путина.
Что примечательно, Путин вполне может донести до Зеленского, что если он хочет закончить войну, то надо делать коалицию именно с Медведчуком, иначе - продолжение войны.
Думаете, Зеля не поплывет? Вопрос. Впрочем, в случае такой коалиции Зеленский будет уже не жилец в любом случае.
Тимошенко премьер? Ну, ну, это будет война не на жизнь, а насмерть уже внутри исполнительной власти. Плавали - знаем, для бабы Юли власти много не бывает.
Посмотрим.
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Маловероятно с оппоблоком, даже при Ющенко Януковича не сразу протащили, сейчас это в принципе не реально, да и оппоблоку нужно выйти на второе место по результату выборов, этого тоже пока не видно. Все будет понятно в последнюю неделю перед выборами, а пока это пустословство, да и громкие скандалы резко могут менять картину.
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Беда в том, что будущие депутаты Рады от "Слуги народа" - это кот в мешке. Что-то я подозреваю, что от особого патриотизма и любви к Украине большинство из них явно не страдают.
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Очікувано. Ніколи не вважав "опоблок" несерйозними супротивниками України. Це - затяті смертельні вороги. А ось смертельну небезпеку зєлєапокаліпсису відчув лише коли зєлєбоба став патякати "про політику".
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тут цього сабакова важко заперечити. Ну, хіба що... - уточнити, що зебіли також розраховують на коаліцію з ригами та )(уловцями/зажопівцями в змінах до конституції.
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Вони зараз всі "готові підставити Зеленському плече",особливо Вакарчук і Смєшко...Тільки от плечі там досить потягані і побували в користуванні...Особливо в Щокастого...ті що з Самопомочі...Підставили Садовому ніжку і побігли підставляти плече іншому...
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Народный депутат Антон Геращенко считает, что если партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" создаст коалицию с "Оппозиционным блоком" - это полностью уничтожит рейтинг главы государства.

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ЭТОТ, НЕ БУДУ ПИСАТЬ КТО АДМИН ЗАБАНИТ "В Опоблоці на повному серйозі розраховують, що їм вдасться змусити Зеленського створити коаліцію з ними", - Геращенко - Цензор.НЕТ 6481

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ НЕСЕТ БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!!

НУ, ЗАЧЕМ ЗЕЛЕНСКОМУ жОППО БЛОК, ЕСЛИ ОНИ УЖЕ ДОГОВОРИЛИСЬ С ТИМОШЕНКО

А ТАМ СААКАШВИЛИ с ВАКАРЧУКОМ и ДРУГИЕ ДОБАВЯТСЯ.
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Ну, так а шо тут удивительного - у педротов тоже на полном серьезе считают...


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БПП - самые умные, честные, порядочные.
Поэтому именно они будут формировать коалицию!

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Я знаю дебільних представників руцького мимру яки ще сподіваються на гопоблок
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а почему они не должны так считать? "В Опоблоці на повному серйозі розраховують, що їм вдасться змусити Зеленського створити коаліцію з ними", - Геращенко - Цензор.НЕТ 9009повстанцы,референдум,термос,язык,награды от фсб....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"В Опоблоці на повному серйозі розраховують, що їм вдасться змусити Зеленського створити коаліцію з ними", - Геращенко
 
 
 
 
 
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