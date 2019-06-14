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Все про:Держприкордонслужба (2136) Зеленський (1703)

 Зеленський призначив Дейнека главою Держприкордонслужби

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив керівником Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека.

Відповідний указ опублікований на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Дейнека Сергія Васильовича головою Державної прикордонної служби України", - йдеться в оприлюдненому в п'ятницю указі №403/2019, датованому 13 червня.

Сергій Дайнеко - полковник Державної прикордонної служби України. У 2014 за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Миколу Балана командувачем Нацгвардії України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132433
 
   
 Топ коментарі
 
Слышь зраднюк, звания давали за то
что за последние 4 года не продвинули границу в сторону Киева...
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Если б Украиной руководил единолично такой парламент как сейчас, в стране был бы хаос. Как бы вы относились к своему начальнику, если б он не ходил на работу и крал у вас деньги?
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Бой межу пограничниками и террористами, во время которого силой был отбит губернатор Луганской Народной республики товарищ Болотов был обычной инсценировкой, устроенной по указанию руководства Луганского пограничного отряда. Противоборствующие стороны по предварительной договоренности добросовестно палили в воздух.

У военных экспертов вызывает удивление, тот факт, что 60 хорошо подготовленных и экипированных по последнему слову техники профессиональных украинских военных, которые находились на подготовленной позиции, ведя двухчасовой бой с сотней обыкновенных Луганских гопников именуемых Армией Юго - востока не смогли, или не захотели победить в этой «ожесточенной схватке», в которой даже раненых, слава богу нет.

Мало того, отец командир украинских пограничников - Дейнеко С.В., даже не смог обеспечить оборону своего подразделения, и был вынужден «отдать» арестованного террориста Болотова его подельникам, в очередной раз, покрыв позор звание офицера украинской армии и это при том, что простые солдаты готовы были стоять насмерть
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Этот тоже нормальный - воевал на Донбассе...
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Может тем, что получил за четыре года все генеральским звания, при этом не продвинувшись даже на йоту к восстановлении границы на Донбассе?
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Слышь зраднюк, звания давали за то
что за последние 4 года не продвинули границу в сторону Киева...
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На западной границе он только контрабас в сторону Киева мог двигать 😕
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Задача пограничников - не воевать, а охранять существующую границу или линию разграничения. У пограничников нет и не должно быть вооружений для ведения серьезных боевых действий, и их обучают для выполнения совсем других задач. В большинстве стран Европы пограничники - это часть полицейской службы, а не вооруженных сил.
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Знаєм але всі знають,що у нас сусід дикун зі зброєю і у нас погранці мають мати добре озброєння.
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Может забрать у президента контрол над силовыми структурами? Оставить ему только почетный караул .
ВСЕ ТАКИ В УКРАИНЕ ПАРЛАМЕНТСКА-ПРЕЗИДЕНТСКАЯ .
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Если б Украиной руководил единолично такой парламент как сейчас, в стране был бы хаос. Как бы вы относились к своему начальнику, если б он не ходил на работу и крал у вас деньги?
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Во многих странах ЕС , президенты вообще ничего не значат и ЖИВУТ СТРАНЫ НЕПЛОХО - и в ЕС И В НАТО . И зарплаты не такие как в Украине, и олигархов заставили налоги платить
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Зачем? Там Альцгеймера у всех в хремле. Только дустом их надо 😀😀😂
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Дай ссылку, сидящая в чужой стране и дающая тут советы, на такой же твой пост, где ты то же самое рекомендовала пете порошенко. Тогда, при его царствовании, у нас тоже была ВСЕ ТАКИ В УКРАИНЕ ПАРЛАМЕНТСКА-ПРЕЗИДЕНТСКАЯ . Только тебя тогда все устраивало почемуто. Говорю так заранее, так как никакой ссылки на несуществующие твои предложения ты дать не сможешь.
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А с ЧУКЧАМИ я не общаюсь . Я о них анекдоты РАСКАЗЫВАЮ
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😀😀😀

Однажды начальник вокзла видит: подходит Чукча к вагону поезда и бьется об него головой, подходит к следующему - и головой, подходит к третьему - и головой, и т.д. Начальник спрашивает: - Чукча, ты че, сдурел? - Однако, нет, Чукча мягкий вагон ищет.
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😀😀😀
Кацап Пупкин . Чемодан вокзал раша
Украина для украинцев
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КТОТО спамит
ПОТОМУ ПОВТОРЮ КОММЕНТ

SK Sophia-Maria Duglass
А с ЧУКЧАМИ я не общаюсь . Я о них анекдоты РАСКАЗЫВАЮ
14.06.2019 16:31
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SK Sophia-Maria Duglass
😀😀😀

Однажды начальник вокзла видит: подходит Чукча к вагону поезда и бьется об него головой, подходит к следующему - и головой, подходит к третьему - и головой, и т.д. Начальник спрашивает: - Чукча, ты че, сдурел? - Однако, нет, Чукча мягкий вагон ищет.
14.06.2019 16:38
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Это понятно, кацапка. Я тут чукчей зовусь уже лет 12, на цензоре. И взял такой ник по разным причинам. Одна из них, выявлять новых порохоботовских и других *********, которое первое что делают, это начинают склонять слово чукча. Ты уже 120-я такая *********. Другие уже привыкли и не обращают внимания.
Ну и есть и другие причины. Выявлять фашиствующих местных нациков, которые никак не могут уяснить, что Украина многонацинальная страна, и все национальности здесь равны, в том числе и чукчи, точно также как украинцы, русские и вальцманы.

Ну и еще для неучей. Чукчи - это единственное племя Сибири, которое не покорилось российской оккупации в свое время. Так, чтобы их победить и в пропаганде в часттности, кацапы, вроде тебя, стали про них складывать анекдоты и истории как про недоразвитых, ровно как сейчас про украинцев как про недонацию. Ну и многие пляти продолжают распространять эти анекдоты, да еще этим и кичатся.
Порохоботское гнилье, что с вас взять.
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Кацап иди на россию там для тебя полно дел, " нацики" на твоей параше 90%
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Кацап. Я гражданин Украины. Тут родился, живу, работаю, нарожал детей и заимел внуков. И живу тут безвыездно. Ты поняло, кацапское отродье, не?
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😀😀😀

Чукча стоит на посту. Кто-то идет мимо.
Чукча: - Пароля!
- Пошел на ...!
Чукча: - Однако, сколько лет стою, а пароль не меняют.
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А если кацап родится в самолёте, то он будет называть себя самолётом. ? У кацапов нет родины своей земли и национальности, вы живущие в Украине залетные когда-то , все украинофобы.
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Однажды чукча подписал договор с порохоботовской администрацией о покраске корабля. Когда пришел срок сдачи работы, приемщики увидели, что покрашена только одно сторона корабля. Ты что это чукча не выполнил договор? На что умный чукча отвечает, - как, вон в договоре написано, что его подписывают, то есть окрашивают, с одной стороны чукча, а с другой стороны администрация, тупая порохоботовская администрация.
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Во-во, вы, умные чукчи так и детей делаете? С одной стороны чукча делает, с другой - геолог
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Ксенофобия это не по-европейки и вообще не красиво
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Вот вы сидите в Германии на немецкие деньги , а гадить предпочитаете в Украине. Нехорошо АДНАКО
И ВООБЩЕ СБУ давно пора заняться сепаратистами под иностранными флагами
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Это из Хартии прав человека ЕС:
Сознавая свое духовное и моральное достояние, Европейский Союз основывается на неделимых и всеобщих ценностях - достоинстве человека, свободе, равенстве и солидарности; он опирается на принципы демократии и правового государства. Он ставит человека во главу угла своей деятельности,

И так далее.

Я давно считаю, что за ксенофобские высказывания, которые допускает преимущественно вата, нужно депортировать из ЕС. Сидите себе в своей ********* и там пусть у вас будут кругом «чурки, черножопые, узкоглазые» и прочая ксенофобия. Нефиг нам тут пачкать.

И уж тем более я плачу налоги не для того, чтобы помогать развивающимся странам ЕС поддерживать политику, чуждую ЕС. И не только я.

Это достаточно доступно для вашего сознания?
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Для человека , сидящего в Германии за счёт немецких налогоплательщиков, вы слишком много пишите😀😀😀
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Я и есть немецкий налогоплательщик. И пишу столько сколько считаю нужным.

И насчёт ксенофобии я больше предупреждать не буду.
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Никаких налогов вы не платите . Вы не способны иметь бизнес 😀😀😀
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🙈🙈🙈 подоходный налог платится с любых доходов. Я работаю в хорошей немецкой фирме.
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звісно, це ви особисто вирішуєте, чи здатні ми мати власний бізнес у Німеччині чи ні. Щоб вам сьогодні вночі не спалося, скажу - іноземці мають право мати власний бізнес у Німеччині.
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Ксенофобия это не по-европейки и вообще не красиво/ Но тумбалалайки ни разу об этом не сказали украинофобам из продавшейся путину власти ФРГ.Даже в украинском сайте . Боятся -не получат паспорт ФРГ. /Немецкая сторона считает, что РФ надо возвращать в ПАСЕ.
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Вот тут, Сидоров, я вас поддержу.
Кстати, они сидят под немецкими флагами на украинских сайтах, ТОМУЩО немецкого не знают .
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Я считаю что СБУ давно должно заняться проучившими внезапно за последние годы гражданство русней, переселенцами с оккупированных территорий и так далее, занимающихся в сети антиукраинской деятельностью, призывающих к свержению демократического конституционного строя и распространяющих российскую пропаганду.
И я думаю, займутся.
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Думаю что АДЕКВАТНО занимаются адекватными сепаратистами 😀😀😀
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Гёббельс тоже думал что его не за что. А оно поди вона как вышло.
Призывы к свержению строя - статья из уголовного кодекса Украины
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Розчави її авторитетно знанням української мови, український націоналіст. Зеленський призначив Дейнека главою Держприкордонслужби - Цензор.НЕТ 9770
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wie sieht es aus mit dem Sprachtest im Slowakischen? Schon bestanden? Oder durchgefallen aufgrund des russischsprachigen Kiefers?
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В нас тут лише оголтЄла русофобія..., а це є - нормально
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ты или собачий подучи или на словацком пиши Зеленський призначив Дейнека главою Держприкордонслужби - Цензор.НЕТ 4491
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НУЛЕВКА, пойди сначала заработай на обувь, а потом лезь во взрослые разговоры
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Бой межу пограничниками и террористами, во время которого силой был отбит губернатор Луганской Народной республики товарищ Болотов был обычной инсценировкой, устроенной по указанию руководства Луганского пограничного отряда. Противоборствующие стороны по предварительной договоренности добросовестно палили в воздух.

У военных экспертов вызывает удивление, тот факт, что 60 хорошо подготовленных и экипированных по последнему слову техники профессиональных украинских военных, которые находились на подготовленной позиции, ведя двухчасовой бой с сотней обыкновенных Луганских гопников именуемых Армией Юго - востока не смогли, или не захотели победить в этой «ожесточенной схватке», в которой даже раненых, слава богу нет.

Мало того, отец командир украинских пограничников - Дейнеко С.В., даже не смог обеспечить оборону своего подразделения, и был вынужден «отдать» арестованного террориста Болотова его подельникам, в очередной раз, покрыв позор звание офицера украинской армии и это при том, что простые солдаты готовы были стоять насмерть
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http://genplanua.com/pochemu-********-prokuratura-ne-reagiruet-na-protivopravnye-dejstviya-dejneko-s-v-otpustivshego-terrorista-bolotova-411.html
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Угу, этот тот, который отпустил лично террориста Болотова и накалядовал много майна на контрабандных потоках на Западной
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Ага , а вы кого хотели - новое лицо так сказать 😕
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С другой, по информации военной прокуратуры, накануне в отряд привезли большую партию оружия для всего отряда. И, как описывают этот период российские наемники в пропагандистском фильме "Позывной Донбасс", с командиром отряда у боевиков существовала четкая договоренность о сдаче оружия в их пользу.
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прикордонники - не військові і дейнеко не офіцер армії. до 2013 вони кордон охороняли з пістолями типа форд, якій купляє гумовими кулями. ти де був в 2014?
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Угадай ? Наверное там где было за#бись , в отличие от тебя
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Бачив я відео як командир бригади десантників з Дніпра сам особисто дав наказ цілій групі десантників віддати затвори від зброі і БТРи гопникам , що блокували рух колони. Тоді цю бригаду було вирішено розформувати, але не знаю чи була вона розформована. А ще бачив відео, де в такій же ситуаціі просто боєць вирвав чеку з гранати і попередив, якщо дорога не буде розблокована, то кине іі в сепарів, з допроги вони таки ступились і лише слали прокльони колоні, що продовжила рух. Отаких ми мали в 2014 році командирів бригад і мобілізованих простих селюків, які виявились кращими військовиками ніж ці гімнокомандири.
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А я то думаю, откуда у простого полковника пограничника 2 джипа Ниссан ХТрил в семье, да еще на пару сотен валюты в различных вариациях задекларировано.
Теперь понятно. Зеленський призначив Дейнека главою Держприкордонслужби - Цензор.НЕТ 4426
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будет потихому запускать рускиймир через 1 метр укргранийцы-пароли передаст в маскву.

ну и данецкий уголек потечет.
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еще один херой и вояка, который броник задом наперед надевает, и вступает в договорняки с русней. Пипец Неньке
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ты прям как кацап! те долпоепы тоже, уже 5 лет ждут, когда украинцы замерзнут и когда Неньке будет хана. так все никак... теперь вот к кацапской орде добавилось 25 % украинских *********, которые тоже ждут конца Неньки при Зеленском ) надеюсь, вы все вздернетесь, если за 5 лет Украина не будет сдана рашке )
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Ха, погранцы.....
Вот таможня.....
А налоговая..... У-у-у-уууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Нормальный такой контрабандист. Все, Зе кончились.
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