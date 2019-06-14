 Зеленський призначив Дейнека главою Держприкордонслужби

Відповідний указ опублікований на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Дейнека Сергія Васильовича головою Державної прикордонної служби України", - йдеться в оприлюдненому в п'ятницю указі №403/2019, датованому 13 червня.

Сергій Дайнеко - полковник Державної прикордонної служби України. У 2014 за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

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