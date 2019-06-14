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Все про:Зеленський (1703) призначення (369) Національна гвардія (537) Балан (5)

 Зеленський призначив Балана командувачем Нацгвардії України

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Івановича Балана на посаду командувача Національної гвардії України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідному указі на сайті президента.

Крім того, Зеленський своїми указами звільнив заступника командувача НГУ Олега Кулика, призначив першим заступником Володимира Кондратюка та заступниками - Руслана Дзюбу і Юрія Лебедя.

Кар'єра

У 1992 Балан закінчив Саратовське вище військове командне Червонопрапорне училище.

У 2003 році Микола Балан закінчив Академію прикордонних військ України, з відзнакою.

Пройшов офіцерські посади від командира взводу до начальника управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.

З 2010 року він був призначений начальником управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.

18 квітня 2014 року Указом Президента України призначений заступником командувача Національної гвардії України.

У 2017 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України з відзнакою.

Указом президента Петра Порошенка 7 травня 2019 року був призначений на посаду виконуючого обов'язки командувача Національної гвардії України.

Нагороди

Нагороджений орденами "За заслуги" II і III ступенів, медаллю "За військову службу Україні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132432
 
   
 Топ коментарі
 
Новые лица из:
Саратовского высшего военно командного Краснознаменного училища им. Дзержинского...
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И что? В 1992 году? Сразу после распада соФка? Зеленський призначив Миколу Балана командувачем Нацгвардії України - Цензор.НЕТ 331

Твой потрох вон рыг от рыгов, минстр Азирова и т.д.- и нормуль?
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А чего порохоботы так возбудились? Его же еще Петя назначил и.о. НГУ Зеленський призначив Балана командувачем Нацгвардії України - Цензор.НЕТ 5423
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Новые лица из:
Саратовского высшего военно командного Краснознаменного училища им. Дзержинского...
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И что? В 1992 году? Сразу после распада соФка? Зеленський призначив Миколу Балана командувачем Нацгвардії України - Цензор.НЕТ 331

Твой потрох вон рыг от рыгов, минстр Азирова и т.д.- и нормуль?
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Якщо вже відверто, то Порошенко був співзасновником "партії відродження регіонів". Коли відбувалася реоганізація в "Партію регіонів" (осінь 2001чи 2000), Порошенко вже мав свою партію і вийшов з усіх "регіонів".
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Ага, расскажи, цап под парагвайским флагом. Зеленський призначив Балана командувачем Нацгвардії України - Цензор.НЕТ 7394
Продолжаете пиарить своего ахента Лолу? Зеленський призначив Балана командувачем Нацгвардії України - Цензор.НЕТ 7748 Привет Ольгину!
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Вот именно пороха ненавидит ху..ло так же как и ты. Признак цапа. Не за пороха голосовали, а за Украину, а те кто за Зе ждали прихода цапов со всех регионов россии.
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Неправда! 73% голосовали против Потроха, потому что он- вор, коррупционер, мародер и лгун! И самый "желанный" през Украины для твоего ху..ла! Так что не свисти нам тут на чужих ресурсах "на радость".
И напомню, что те же, кто, по твоим словам "ждал прихода цапов со всех регионов Украины" в 2014-м голосовали за твоего Потроха (более 50%)! Может, не народ "плохой", а твой барыга облажался?

За свои 5 лет правления он подло, хитро, изподтишка, делал из Украины минирашу. При этом выкрикивая патриотические лозунги и декларируя "поход в ЕС"- НА ДЕЛЕ отдалял нас от него, а в конце вообще открыто заявил, что "у нас свой путь" (как и у раши)- путь коррупции, кланово-олигархического управления государством- путь, противоположный пути в ЕС!
Лохов в Украине нема, кац. По крайней мере, не так много, как думаешь ты и ваш ахент Лола. Зеленський призначив Балана командувачем Нацгвардії України - Цензор.НЕТ 2467
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на примере зели мы уже видим, можно ли быть таким идеальным политиком каким вы его представляете )))
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А для меня Зеля никогда и не был идеалом. Это вынужденный выбор в стиле "абыНеПеця". Как вы не один год разгоняли тему "абыНеЮля". Вот и получили ответку. Ловите и ни в чем себе не отказывайте.
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вам тоже прилетит, только для вас это будет сюрприз, из-за врожденной тупости )
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Нам уже "прилетало" 2 раза. В 2010 и в 2014. С тех пор многие прозрели и видеть рыгоаналов и олигархических прихвостней у власти больше НЕ ХОТЯТ.

Смирись с этим фактом и прими как данность. Вы проср@ли свой шанс, шанс для Украины стать европейской, цивилизованной, благополучной страной. Надеюсь, у нас еще не всё потеряно. Будем менять до упора, пока вас, воров, не повыкорчевываем, как трухлявые, гнилые пни.
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не волнуйся, оовоща пережили и зелю переживем, а у зебилов будет вечное зубожіння и разочарование очередным презом ))
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Еще напиши 10 комментов, в ответ на мой один.
Я и не волнуюсь. Зеленський призначив Балана командувачем Нацгвардії України - Цензор.НЕТ 6264 Ибо знаю, что таки да, и Хряка-1, и Хряка-2 мы переживем. Отторгая инородное, паразитирующее на организме Украины тело.
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и шо я украл? огласите весь список пожалуйста
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Украли те, кто платит тебе бабки за твои ботовые комменты. Значит, украл и ты. Зеленський призначив Балана командувачем Нацгвардії України - Цензор.НЕТ 2482
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за свои слова отвечаешь, или ты обыкновенный п-бол ))
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Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище. Источник: https://censor.net.ua/n3132432
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И что? В 1992 году? Сразу после распада соФка? Зеленський призначив Миколу Балана командувачем Нацгвардії України - Цензор.НЕТ 2985

Твой потрох вон рыг от рыгов, минстр Азирова и т.д.- и нормуль?
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Порошки не знают, что написать, потому что это петино назначение.
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А чего порохоботы так возбудились? Его же еще Петя назначил и.о. НГУ Зеленський призначив Балана командувачем Нацгвардії України - Цензор.НЕТ 5423
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Лайк Походу они там все одинаковые , что зе , что по
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А нормальных, не завербованных рашистами, украинцев, нет среди украинских силовиков?
В Саратове получил образование. В Крыму 7 лет проходил службу...
Попахивает не фиалками от такого выбора Зеленского.
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Очень сомнительная личность.
Как раз с 2010-го года в Крыму всех силовиков начали менять на агентов Уйла.
И начальник управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины - не та должность, которую бы случайно "пропустили".
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Как я понимаю человек Авакова. Потому что и при Порошенке звания получал и сейчас продолжает.
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В 1992 Балан закончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище.

То есть, когда Украина уже была независема он заканчивал КГБшный выш.

С 2010 года он был назначен начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3132432
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Дійсно, всі силові призначення Зєлі так чи інакше зав'язані на раху. Схоже, одного агента москви поміняли на іншого.
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Керівник Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України Балан Микола Іванович, під чиїм керівництвом спецпідрозділ Тигр розганяє мирних демонстрантів на Євромайдані у Києві виявився уродженцем Івано-Франківської області. Минулого тижня внутрішні війська Миколи Балана, згідно офіційних пояснень, з Криму передислокувалися у Васильків, неподалік Києва.Протягом тривалого часу бійців спецвійськ стримували мешканці Василькова, перекривши виїзд з навчального закладу, у якому зупинилися кримські внутрішні війська. Проте силовики під контролем Миколи Балана прорвали блокаду у Василькові і добралися до Києва. Там уже спецпідрозділ Тигр, яким керує Микола Балан, взяв участь у штурмі Євромайдану.Сам Микола Балан, який наразі працює над виконанням злочинних наказів і над розгоном мирних демонстрантів, виявися вихідцем з Івано-Франківської області. Згідно непідтвердженої інформації, Микола Іванович Балан народився у селі Старий Лисець Тисменицького району Івано-Франківськівської області. Його донька є аспірантом в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

http://politrada.com/dossier/Nikolaj-Ivanovich-Balan/
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Сомнительное назначение. Здесь минус Зе.
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Ух ты, нормальный чувак. Вроде из певцов? А почему собственно нет?! Пусто пробует!
Молодым у нас дорога! Думаю, что нацгвардия восстанет из пепла при нем после мародера.
Удачи тебе, Дан! Верим в тебя и Зекоманду!
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