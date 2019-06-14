 Зеленський призначив Балана командувачем Нацгвардії України

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідному указі на сайті президента.
Крім того, Зеленський своїми указами звільнив заступника командувача НГУ Олега Кулика, призначив першим заступником Володимира Кондратюка та заступниками - Руслана Дзюбу і Юрія Лебедя.
Кар'єра
У 1992 Балан закінчив Саратовське вище військове командне Червонопрапорне училище.
У 2003 році Микола Балан закінчив Академію прикордонних військ України, з відзнакою.
Пройшов офіцерські посади від командира взводу до начальника управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.
З 2010 року він був призначений начальником управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.
18 квітня 2014 року Указом Президента України призначений заступником командувача Національної гвардії України.
У 2017 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України з відзнакою.
Указом президента Петра Порошенка 7 травня 2019 року був призначений на посаду виконуючого обов'язки командувача Національної гвардії України.
Нагороди
Нагороджений орденами "За заслуги" II і III ступенів, медаллю "За військову службу Україні".
Саратовского высшего военно командного Краснознаменного училища им. Дзержинского...
Твой потрох вон рыг от рыгов, минстр Азирова и т.д.- и нормуль?
Продолжаете пиарить своего ахента Лолу? Привет Ольгину!
И напомню, что те же, кто, по твоим словам "ждал прихода цапов со всех регионов Украины" в 2014-м голосовали за твоего Потроха (более 50%)! Может, не народ "плохой", а твой барыга облажался?
За свои 5 лет правления он подло, хитро, изподтишка, делал из Украины минирашу. При этом выкрикивая патриотические лозунги и декларируя "поход в ЕС"- НА ДЕЛЕ отдалял нас от него, а в конце вообще открыто заявил, что "у нас свой путь" (как и у раши)- путь коррупции, кланово-олигархического управления государством- путь, противоположный пути в ЕС!
Лохов в Украине нема, кац. По крайней мере, не так много, как думаешь ты и ваш ахент Лола.
Смирись с этим фактом и прими как данность. Вы проср@ли свой шанс, шанс для Украины стать европейской, цивилизованной, благополучной страной. Надеюсь, у нас еще не всё потеряно. Будем менять до упора, пока вас, воров, не повыкорчевываем, как трухлявые, гнилые пни.
Я и не волнуюсь. Ибо знаю, что таки да, и Хряка-1, и Хряка-2 мы переживем. Отторгая инородное, паразитирующее на организме Украины тело.
Твой потрох вон рыг от рыгов, минстр Азирова и т.д.- и нормуль?
В Саратове получил образование. В Крыму 7 лет проходил службу...
Попахивает не фиалками от такого выбора Зеленского.
Как раз с 2010-го года в Крыму всех силовиков начали менять на агентов Уйла.
И начальник управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины - не та должность, которую бы случайно "пропустили".
То есть, когда Украина уже была независема он заканчивал КГБшный выш.
С 2010 года он был назначен начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3132432
http://politrada.com/dossier/Nikolaj-Ivanovich-Balan/
Молодым у нас дорога! Думаю, что нацгвардия восстанет из пепла при нем после мародера.
Удачи тебе, Дан! Верим в тебя и Зекоманду!