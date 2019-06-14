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 Суспільство
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Все про:Нацполіція (7706) Енергоатом (39)

 Поліцейські переплутали два будівництва, і під загрозою опинився міжнародний проект із будівництва сховища ядерних відходів, - "Енергоатом"

Слідчі Департаменту захисту економіки Нацполіції переплутали два проекти з будівництва сховищ для ядерних відходів. Вони розслідують розтрату на будівництві одного сховища, а документи вимагають у іншого - міжнародного, вартістю $250 млн, яке має позбавити Україну від необхідності вивозити відходи з атомних станцій в РФ.

Про це написав у Facebook директор центру з попередження і протидії корупції НАК "Енергоатом" Олег Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз "Енергоатом" за участю міжнародних інвесторів будує в зоні відчуження централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Це - перший подібний проект у країні. Поки Україна змушена вивозити ядерні відходи в Росію і платити за їхнє поховання там $200 млн на рік. Нове сховище вартістю $250 млн дасть змогу не залежати в цьому питанні від Росії.

В "Енергоатомі" були здивовані, отримавши від Департаменту захисту економіки Нацполіції вимогу надати копії документів.

"Коли ми спробували розібратися в причинах, то встановили, що все це пов'язано з простим головотяпством слідчо-оперативних органів", - пише Поліщук.

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Виявляється, поліція розслідує справу про привласнення майна на ще одному будівництві ядерних відходів. Його веде Державне спеціалізоване підприємство "Центральне підприємство з поводженню з радіоактивними відходами" (ДСП "ЦСППРВ").

"У процесі розслідування слідчі здійснили виїзд на місце розташування ДСП "ЦСППРВ" і по дорозі побачили будівництво ЦСВЯП, сфотографували інформаційний щит, на якому побачили, що замовником будівництва центрального сховища відпрацьованого ядерного палива є Енергоатом, підрядником ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" і прийшли до геніального висновку, що будівництво ЦСВЯП, де замовник "Енергоатом" і будівництво, яке десь на своїй території здійснює ДСП "ЦСППРВ" - це одне і те ж", - стверджує Поліщук.

"Енергоатом" відмовив поліції в отриманні документів через необґрунтованість вимог. Але поліцейські домоглися права скопіювати документи через суд.

"Зараз ми чекаємо слідчу групу зі своїм папером і своїми копіювальними пристроями для надання їм можливості отримати копії непотрібних документів", - написав Поліщук.

"Чому це небезпечно. Тому що через тупість слідчих навколо інвестиційного міжнародного проекту починають утворюватися токсичні пари. А ми знаємо, як такі запити впливають на інвестиційне середовище", - стверджує представник "Енергоатому".

"Там, де з'являються такі писульки, створюється токсичне середовище, не придатне для інвестицій, оскільки перш ніж щось розслідувати, треба мати хоча б ознаки злочину, а не хвору уяву", - додав Поліщук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132430
 
 
 Топ коментарі
 
Тупость, а может быть коррупция. В любом случае ответственных за бардак нужно уволить.
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Значит есть такой международный проект? Международный проект по строительству в Украине хранилища ядерных отходов. И из каких стран будут поступать ядерные отходы?
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А в чем проблема показать документы этого строительства если они чистые?
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Тупость, а может быть коррупция. В любом случае ответственных за бардак нужно уволить.
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Та блин, намного лучше платить бабки и засрать ядерным дерьмом параху, чем строить СХОЯТ в Украине. Блин, ну шо за дебелизм! В Энергодаре уже построили, а там С/Х край
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завтра рф закроет границу
тогда , правда, можно топить в чёрном море,
всё равно на глубине жизни нет, типатого
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Вот поєтому нигде, практически нигде нет вивесок фирм, компаний, чтоб изголодавшаяся мІЬлиция не дай Бог не завитала.
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Значит есть такой международный проект? Международный проект по строительству в Украине хранилища ядерных отходов. И из каких стран будут поступать ядерные отходы?
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Международный проект строительства, а не хранения, хранятся только наши.
Это так, для тупиков пояснение.
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Вот как плохо, когда ответственным делом занимаются непрофессионалы. Это вредит Украине.
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А в чем проблема показать документы этого строительства если они чистые?
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какая проблема, приедут мусора с судьёй и будут пару месяцев сервера изымать, бумаги
копировать
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Нет, это уже следующий этап если те отказывают, тогда через суд востребуют и то если докажут необходимость. Это если без СБУ. А чего этой стройке бояться?
Навскидку эти проекты идут с пониженным налогообложением или даже с нулевым по распоряжению кабмина. Есть варианты что ктото пользовался себе деньги через границу гонял, технику, материалы или авто завозил без пошлин и налогов.
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следовательно милиция накрыла аферистов
что же, жлём пополнения бюджета
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Вот они, барцы-разаблачители!
Праклятые парахаботы пытаются им памишать, но они смело идут уперёд!
Ура!
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мусоров пустить в хранилище я\о и закрыть их там шоб больше не лазили
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПоліцейські переплутали два будівництва, і під загрозою опинився міжнародний проект із будівництва сховища ядерних відходів, - "Енергоатом"
 
 
 
 
 
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