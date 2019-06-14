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 Суспільство
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Все про:трудова міграція (91) заробітчани (217)

 Мігранти, що погоджуються на сезонні роботи, найбільше ризикують втратити пенсію або пільги, - експерти

До 9 мільйонів українців щорічно виїжджають на сезонні роботи за кордон. Понад три мільйони - працюють там постійно.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Статистика демонструє – у більшості випадків трудова міграція сезонна і часто ризикована для громадян, застерігають експерти ринку праці.

З весни до пізньої осені – сезонні польові роботи закордоном – у топі пошукових запитів українців на рекрутингових сайтах. На перший погляд – збір ягід та фруктів – робота з високою платнею і без особливих вимог до позивачів. Реальність зовсім інша – розповідають постраждалі заробітчани.

"Якщо хтось по своїй дурості, чи по своїй безпам’ятності, чи ще по якійсь іншій причині зійшов з поля, тоді день йому не зараховується, він вважається не на роботі – прогул і штраф 150 злотих", – наголошують заробітчани.

Постраждалі кажуть: навіть після повернення на батьківщину їм не солодко. Втрачене здоров’я та порожній гаманець. Мігранти, які погоджуються на сезонні роботи, найбільше ризикують втратити пенсію чи пільги, пояснює юрист Марія Натха.

"Якщо це управлінський клас робітників, то тоді зараховують і компанії нормально ставляться до цього. Якщо ж це, скажімо так, роботи сезонні, то з цим важко. Оскільки навіть в Україні сезонні роботи не будуть зараховуватися до робочого стажу. Треба читати, який контракт, з ким підписується і чи буде гарантія, що потім в Україні це буде зараховуватися у трудовий стаж", – зазначає юрист.

Нині на заробітки закордон уже виїхало більш як 3 мільйони українців. В інституті демографії кажуть – якщо міграційний потік вчасно не зупинити, наслідки для України стануть катастрофічними.

"Імміграція – то справи держави, державної влади і політики. І всього іншого. І тут є така ситуація: чим швидше ми будемо наздоганяти сусідні країни за рівнем та якістю життя, можливо навіть якість важливіша, то, ясно, що менше буде виїжджати", – зауважує директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім.Птухи Елла Лібанова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132426
 
 
 Топ коментарі
 
Ага,только до той пенсии ещё дожить надо а в условиях геноцида устроенного в Украине пэтиной бандой, сделать это достаточно проблематично ... Мигранты, соглашающиеся на сезонные работы, больше всего рискуют потерять пенсию или льготы, - эксперты - Цензор.НЕТ 2050
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Спасибо пэтьке за рэформы и его кукле трусельману за четкое выполнение тех рэформ
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Мигранты, соглашающиеся на сезонные работы, больше всего рискуют потерять пенсию или льготы, а мигранты, не соглашающиеся на сезонные работы, больше всего рискуют подохнуть на родине от холода с отключенными за долги реформированными отоплением, газом и электричеством в очередной опалювальный сезон.
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Спасибо пэтьке за рэформы и его кукле трусельману за четкое выполнение тех рэформ
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Ага,только до той пенсии ещё дожить надо а в условиях геноцида устроенного в Украине пэтиной бандой, сделать это достаточно проблематично ... Мигранты, соглашающиеся на сезонные работы, больше всего рискуют потерять пенсию или льготы, - эксперты - Цензор.НЕТ 2050
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Где моя любимая тема про "польские яблочные концлагеря" ? Без нее - нещитово.
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Так погано що кожний рік їде більше і більше людей!
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Когда нибудь время начиная с 1991 г. назовут геноцидом народа Украины.
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Это назовут "геонациональной трансформацией" от местных агрессивных и непослушных племен.
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Mnogo rabotajet uze s Ukrainy liudej,vot vcera centre ******* kakix 50 tak tocno oranzevyje s Ukrainy liudi rabotajut,zioltyje litovcy.Zara 35 gradusov no rabotajut tut centralnaja pesexodnaja ulica v centre goroda .Legalno oni rabotajut tak nevizu nicego tut ploxogoМигранты, соглашающиеся на сезонные работы, больше всего рискуют потерять пенсию или льготы, - эксперты - Цензор.НЕТ 4401
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tut tocnej dva rabotajet,a drugyje otdyxajet Мигранты, соглашающиеся на сезонные работы, больше всего рискуют потерять пенсию или льготы, - эксперты - Цензор.НЕТ 6532Tut vsio poniatno zara nevynosimaja
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Sreniaja zarplata u etoj kompaniji 1,563.84 €.Eto nado ucytyvat i inzinera i direktora vxodyt v tu sredniuju zarplatu.
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Да... Не густо.
Если отнять стоимость проживания и еду, то совсем мало остаётся...
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Smotria gde zyvut,kak pravilo takyje liudi arendujet kvartiru 2 ili 3 komnat i zyvut 2 celoveka ili 3 v komnatax,eda tak ceny tut takyje kak i Ukraine
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И ГДЕ В СТАТЕ ГОВОРИТСЯ О ПЕНСИЯХ И ЛЬГОТАХ?
ЛАШИЧКА НА УШИ?
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Пора в Украине слова "пенсия" и "льготы" заменить на "подачки" и "отмазки" ибо "подачки" сразу уходят на комуналку, а льготы на покупку 1 кг мяса...
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если сезонные работы в другом государстве дают возможность украинцам за сезон заработать 10- 15 летних украинских пенсий,то украинские рабовладельцы при власти ,конченные алчные и жадные жлобы...
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ублюдочная юриска не желает прокоментировать
35 лет стажа для пенсии на фоне польских 5-ти ?
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про стаж для трудовой пенсии в Украине,
хотя конечно 35 это для расходного материала,
украинцев третьего сорта
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Ты инвалид от рожденья?
22+35=57. Пенсия в 60. Вапросы?
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снимись с ручника,
написано, что 35тут=5 там
если писатель не читатель,
то что тут мои недостатки
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Какой -то бессмысленный набор цифр. ЧТО ты имеешь в виду?
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вопрос:
как 35 согласуется с ст.22 Конституции ?
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Ну так процитируй ст 22, за чем задержка?
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к чему ваш высер ?
вам дать ссылку на
сайт ВР / закон о пенсиях ?
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25 лет для мужчин имелось наверно ввиду
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для мужчин в Украине 35 лет
или вы первый раз слышите ?
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редкий, даже абсолютно флегматичный мигрант, выехавший хоть раз, даже на сезонные работы, не захочет потом выучить ещё один язык, выехать из страны на постоянную работу по новому месту жительства и заработать себе человеческую пенсию уже там.
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Эксперт до пенсии пробовал дожить? Сколько мужчин доживают до 65 лет? Сколько мужчин доживают до 65 лет в Запорожье, Мариуполе и других городах с мет. комбинатами и их экологией? Потому пусть едут и работают там, где им удобно и хорошо платят.
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там мутка, если 35 стажа, то до 60,
но стаж с уплатой взносов,
если работодатель забыл заплатить,
то вы попали
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Какой еще бред можно придумать, что бы остановить поток мигрантов?

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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМігранти, що погоджуються на сезонні роботи, найбільше ризикують втратити пенсію або пільги, - експерти
 
 
 
 
 
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