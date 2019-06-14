 У Дніпрі стартувала всеукраїнська конференція про роль соціальних програм в адаптації старшого покоління до сучасного суспільного життя

До міста з’їхалися близько сотні делегатів із 17 областей України, а також фахівці з Польщі, де теж активно розвивають програми для громадян елегантного віку.

"Я дуже задоволений тим, що Дніпро приймає таку видатну конференцію. Приїхали делегати з України, гості з Польщі. Це – знаково. Адже в програмах соціальної адаптації та навчання людей золотого віку саме Дніпро є флагманом. У нас найбільша в країні кількість літніх студентів і освітніх програм. Нам є чим поділитися і що розповісти. Звичайно, є й що послухати та перейняти досвід колег", – сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Мер міста також запросив містян елегантного віку відвідати великий фестиваль Університету третього віку, котрий стартує цієї суботи в парку ім. Шевченка. Початок о 10:00, вхід вільний.

Серед учасників конференції: керівники та представники Університетів третього віку, радники мерів, перші проректори вищих навчальних закладів, начальники управлінь соціального захисту, представники облдержадміністрацій, керівники громадських організацій та європейських асоціацій. Також участь у конференції підтвердили представники Міністерства соціальної політики України та Міністерства молоді і спорту України.

"Це є обмін культурою, обмін досвідом між людьми. Така приємна та потрібна робота має поширюватися надалі. Адже це споріднює. Дуже висока й дуже потужна робота Університету третього віку в Дніпрі. Є велике зацікавлення як влади міста, так і працівників Університету. Це вкрай важливо. Враження від зустрічей на конференції надзвичайні – почуваєшся, як удома", – сказав віце-президент асоціації Університетів третього віку в місті Лази (Польща) Богдан Ратко.

За останні п’ять років Університет третього віку в Дніпрі не лише створив і розширив свої філії в різних частинах міста, а й якісно підвищив рівень викладання. Від опанування комп’ютера до іноземних мов і секретів садівництва – усе це викладають в УТВ. А ще життєлюби тут встановлюють танцювальні рекорди і загалом мають змогу реалізувати себе творчо. Учасники проекту також мають можливість безкоштовно відвідувати театри та музеї міста. Дніпровський УТВ має низку партнерів не лише серед вищих навчальних і культурних закладів міста, а й організацій у різних містах України. Тож перша Всеукраїнська конференція керівників та представників Університетів третього віку – це можливість зміцнити такі зв’язки. "Цей формат надзвичайно важливий для нас, адже ми маємо тісні контакти з Університетом третього віку в Дніпрі. Ми спільно розвиваємо напрям срібного туризму. Сюди приїхали на форум, щоб подивитися, які форми роботи з людьми поважного віку є у різних територіальних центрах і Університетах третього віку. Думаю, форум буде результативним. Ми раді, що влада міста активно підтримує таку категорію громадян", – зазначила представниця луцької громадської організації "Центр освіти "Університет третього віку" Оксана Степанюк.

У Дніпрі делегати першої Всеукраїнської конференції Університетів третього віку ухвалять резолюцію про державну підтримку програм для життєлюбів.

Документ передадуть до профільних міністерств найближчим часом. Він, зокрема, передбачає державне фінансування ініціатив для людей золотого віку. Нині такі проекти самостійно фінансують територіальні громади. Найпотужнішу підтримку університети та табори відпочинку для літніх містян мають саме в Дніпрі.

Зазначимо, що у Дніпрі за останні п’ять років проект Університету третього віку вийшов на якісно новий рівень. Навчання всіх слухачів є безкоштовним. Наразі в Університеті зареєстровані понад 8 тисяч життєлюбів. Партнери УТВ – це близько двадцяти вищих навчальних і культурних закладів, а також лікувальні заклади. А ще учасники проекту мають можливість безкоштовно відвідувати театри та музеї міста. Головний принцип університету – навчання впродовж життя. Тож студенти елегантного віку тут можуть вивчати іноземні мови, практикуватися в роботі з комп’ютером та опановувати інші важливі навички для соціально активного способу життя. "Є різні факультети, практичні заняття. Я відвідую лекції зі здорового способу життя, психології, юридичного права. На практику ходжу для опанування ноутбука – щоб ліквідувати комп’ютерну неграмотність. Також вивчаю розмовну англійську. Мені подобається, тож відвідуватиму й надалі", – розповіла слухачка Університету третього віку у Дніпрі Таїсія Морквина. Крім того, у Дніпрі засновано табір відпочинку для літніх містян "Золотий вік". За чотири роки роботи проекту кількість відпочивальників тут збільшилась у понад три рази.