 "Чемодан, вокзал, Россия": в Кривому Розі невідомі залишили написи на офісі "ОП - За життя". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Первый Криворожский".
Зазначається, що порушники залишили такі написи на будівлі і всередині компанії: "чемодан, вокзал, Россия", "русский мир агенты Кремля", "сепары".
У Нацполіції повідомили, що встановлюють обставини події в офісі "однієї з політичних партій в Кривому Розі".
"14 червня близько 11 години в офіс політичної партії зайшли невідомі чоловіки в масках і пошкодили майно. Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку. Зараз на місці працюють правоохоронці", - відзначили в поліції.
Співробітники правоохоронних органів встановлюють обставини справи та осіб, причетних до злочину.
50% бойцов АТО/ООС проголосовало не за мародера.
они зэбилы?
можешь не отвечать.ответ петиных вафлоглотов не интересны никому кроме петиных вафлоглотов.
не читав твой комент до конца
а соевая свинья - парашенко этим нормальным людям
что кроме кутузки ?
или я не прав на счёт подонка, за клторого ты тут топишь ?
не парашенко ли поднимал охметова и прочую рыгомразь ?
жаль, ветер не в ту сторону,
сколько бы проблем отпало ...
Вольному- воля. А Барыгу надо посадить и его окружение.
ВОТ что я ВАМ скажу- на линии боевых действий стоят тоже УКРАИНЦЫ, возьмите с собой журналистов , ТВ и ПОСЕТИТЕ ИХ. Там расскажите свое ведение мира в УКРАИНЕ и покажите это в эфире и прессе.
не хвост машет собакой, а собака машет звостом.
На освоение и защиту Дальневосточных километров
Как по мне, похож на шестерку,а не на политика...
А в чём преступление?