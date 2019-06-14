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 "Чемодан, вокзал, Россия": в Кривому Розі невідомі залишили написи на офісі "ОП - За життя". ФОТОрепортаж

Невідомі залишили написи на будівлі і всередині офісу партії "Опозиційна платформа - За життя" в Кривому Розі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Первый Криворожский".

Чемодан, вокзал, Россия: в Кривому Розі невідомі залишили написи на офісі ОП - За життя 01

Зазначається, що порушники залишили такі написи на будівлі і всередині компанії: "чемодан, вокзал, Россия", "русский мир агенты Кремля", "сепары".

Чемодан, вокзал, Россия: в Кривому Розі невідомі залишили написи на офісі ОП - За життя 02

У Нацполіції  повідомили, що встановлюють обставини події в офісі "однієї з політичних партій в Кривому Розі".

Чемодан, вокзал, Россия: в Кривому Розі невідомі залишили написи на офісі ОП - За життя 03

"14 червня близько 11 години в офіс політичної партії зайшли невідомі чоловіки в масках і пошкодили майно. Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку. Зараз на місці працюють правоохоронці", - відзначили в поліції.

Чемодан, вокзал, Россия: в Кривому Розі невідомі залишили написи на офісі ОП - За життя 04

Співробітники правоохоронних органів встановлюють обставини справи та осіб, причетних до злочину.

Читайте також: Поліція затримала чоловіка, який напав на журналістів під час передвиборчої акції в Прилуках

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132418
 
   
 Топ коментарі
 
Есть еще в Кривом Роге нормальные люди. И они явно не зебилы, те кто совершил такой справедливый акт!!!
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А мне нравится. И абсолютно не типично для вотчины Вилкула.
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Есть еще в Кривом Роге нормальные люди. И они явно не зебилы, те кто совершил такой справедливый акт!!!
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Кстати про россию: В Сирии уничтожено здание, использовавшееся под штаб РФ О погибших не сообщают, хотя в соцсетях говорится о том, что в момент взрыва в штабе могли находиться военные РФ и САР, проводившие переговоры.
"Чемодан, вокзал, Россия": в Кривому Розі невідомі залишили написи на офісі "ОП - За життя" - Цензор.НЕТ 3166
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БРАВО !!!! МОЛОДЦЫ !!!! ГЕТЬ МОСКАЛИ !!!!! КАЦАПЫ НЕ ПРОЙДУТ !!!! МОСКОВСКИЕ ПОДСТИЛКИ -НА КАЛЫМУ !!!!! РАБИНОВИЧА---РАВИНОМ В НОВОМУХОСРАНСК ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ !!!!!!! БОЙКО-РАЗНОРАБОЧИМ НА ОБСЛУЖИВАНИИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН В ТЮМЕНЬ !!!!!! АПЛА-А-АДИСМЕНТЫ !!!!!!!!
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Ну.. нормальные люди написали бы все же "АГЕНТЫ КРЕМЛЯ" а не "АГЕНТІЬ КЕМЛЯ".
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Вілкул і Мертвечук конкуренти на одному електоральному полі.
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вафлопетрий,
50% бойцов АТО/ООС проголосовало не за мародера.
они зэбилы?
можешь не отвечать.ответ петиных вафлоглотов не интересны никому кроме петиных вафлоглотов.
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хоть ты и дрянь, но поставил + не читав твоего имени и
не читав твой комент до конца
а соевая свинья - парашенко этим нормальным людям
что кроме кутузки ?
или я не прав на счёт подонка, за клторого ты тут топишь ?
не парашенко ли поднимал охметова и прочую рыгомразь ?
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А мне нравится. И абсолютно не типично для вотчины Вилкула.
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наоборот,типично.среди бойцов в нашей роте было много с Кривбаса,и никого-за вилкуленка и его -папаши -чмыря.
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Патриота видно сразу,мовою написал
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Ужасающий вандализм "Чемодан, вокзал, Россия": в Кривом Роге неизвестные оставили надписи на офисе "ОП - за жизнь" - Цензор.НЕТ 3996 Жаль,что без молотовских коктейлей.
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В 600 тыс. Кривом Рогу 150 криворожан отдали свои жизни на Донбассе!!!. А в 4-х миллионном Киеве 310. Можно задуматься почему так. Где больше патриотов?
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Какая цифра тебя удовлетворит? Понимаешь, что это не корректно?
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Понимаю, что не корректно, но цифры упрямая вещь
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что понимать, киевляне прикормленные петей и педаликом,
жаль, ветер не в ту сторону,
сколько бы проблем отпало ...
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Я криворожанин и живу рядом с 95 кварталом но за ЗЕшаурмиста не голосовал
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Я криворожанин и живу рядом с 95 кварталом но за ЗЕшаурмиста не голосовал

Вольному- воля. А Барыгу надо посадить и его окружение.
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Я человек добрый. Но был бы не против,если бы их просто убивали.Как жуков колорадов.Вреда от них много,а пользы ноль.
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Партия ОП зза жизнь, или как они себя называют- Партия Мира, где основные лозунги за прямые переговоры с Ле Де НР ,так как с ними надо говорить- они украинцы.
ВОТ что я ВАМ скажу- на линии боевых действий стоят тоже УКРАИНЦЫ, возьмите с собой журналистов , ТВ и ПОСЕТИТЕ ИХ. Там расскажите свое ведение мира в УКРАИНЕ и покажите это в эфире и прессе.
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це просто купка покидькив,злодюжок та зрадників яких чомусь не посадив петро.
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за их спиной стоит мордор.
не хвост машет собакой, а собака машет звостом.
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Вот не пойму я ветеранов и тех офицеров ,которых на фронте каждый день убивают... Вы тормоза ? Вы шо не понимаете ,кто это все подначивает ? Да соберитесь вы и уничтожьте эту всю мразь ! Как разведчики. Как диверсанты. Раз невозможно это сделать с таким правительством. Вас же будут убивать,завтра !
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Спалити к уям, ще як бы в ту саму топку сепаратистів БеПЕпе та голос
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ОП-а.. за жизнь.. на кортанах с семками... порамсим
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Ви встановіть причетних до вбивства Тлявова.
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Вилкул конкурентов давит))

Как по мне, похож на шестерку,а не на политика...
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Шо вы делаете! Это же Вовкины кореша.
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ВОЙСКА КРЕМЛЯ ДОШЛИ ДО КИЕВА - МЕДВЕДЧУК И ПАРТИЯ РЕГИОНОВ В РАДЕ!!!
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Партия регионов в любом виде - это ОГРОМНАЯ СТЕНА, которая не даст Украине стать успешной страной! Эту стену надо снести!!!
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Вот бы в России так. Всех этих эхомосковских и прочих подлецов, которые сидят в России и без конца поносят её. Табличку всем в руки "Чемодан - вокзал - все четыре стороны". В Украине с такими подонками не церемонятся, как же вам повезло.
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Цензор.НЕТНовиниПодії"Чемодан, вокзал, Россия": в Кривому Розі невідомі залишили написи на офісі "ОП - За життя". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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