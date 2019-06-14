 "Чемодан, вокзал, Россия": в Кривому Розі невідомі залишили написи на офісі "ОП - За життя". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Первый Криворожский".

Зазначається, що порушники залишили такі написи на будівлі і всередині компанії: "чемодан, вокзал, Россия", "русский мир агенты Кремля", "сепары".

У Нацполіції повідомили, що встановлюють обставини події в офісі "однієї з політичних партій в Кривому Розі".

"14 червня близько 11 години в офіс політичної партії зайшли невідомі чоловіки в масках і пошкодили майно. Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку. Зараз на місці працюють правоохоронці", - відзначили в поліції.

Співробітники правоохоронних органів встановлюють обставини справи та осіб, причетних до злочину.

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