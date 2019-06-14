 Аргументи противників запуску ринку електроенергії про неготовність галузі або зростання тарифів безпідставні, - Кушнірук

Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук у матеріалі для інтернет-видання "Кореспондент", пишуть Українські новини.
"Ринок змусить власників енергоємних підприємств інвестувати в модернізацію і працювати над зниженням питомої ваги електроенергії в собівартості продукції. Притчею во язицех стало порівняння кількості енергоресурсів на одиницю продукції в Україні та в передових економіках Європи. Шлях блокування ринку і збереження можливості пільг і преференцій тотожний консервації технологічної відсталості економіки", - вважає Кушнірук.
На думку експерта, аргументи противників запуску ринку електроенергії про неготовність галузі або неминуче зростання тарифів безпідставні. Лобісти відстрочки переслідують лише одну мету – не допустити ринок будь-якою ціною, оскільки не зможуть впливати на формування тарифів, яке буде здійснюватися прозоро, на основі попиту та пропозиції.
"У конкурентної моделі ринку не буде можливості нарікати на несправедливі тарифи. Ні у політичних популістів, які звикли паразитувати на тарифній темі. Ні у власників феросплавних гігантів, які продавлюють собі пільгові ціни на електроенергію. Ринок є ринок, і ціну будь-якого товару формує не чиясь добра чи недобра воля, а попит і пропозиція", - зазначив експерт.
Борис Кушнірук вважає, що зараз Україна стоїть перед вибором: впровадити реформу і показати, що країна виконує свої міжнародні зобов'язання, а також отримати макрофінансову допомогу від Європейського Союзу (ЄС) і кредит від Міжнародного валютного фонду (МВФ) або ж консервувати технологічну відсталість економіки, зберегти поле для корупції та необґрунтованих преференцій на користь деяких бізнесменів.
Нагадаємо, новий ринок електроенергії має бути введений 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії". Запуск ринку – зобов'язання України щодо імплементації Третього енергопакету ЄС. Це одна з умов програми співпраці з МВФ і отримання макрофінансової допомоги від ЄС.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабінету Міністрів України 5 червня заявив, що уряд виконає ухвалений парламентом закон "Про ринок електроенергії" та запустить ринок з 1 липня.
Другими, кого политтехнологи олигархов усиленно проталкивают в парламент, являются эксперты. В нормальной высоко конкурентной экономике наличие экспертной среды является необходимым условием её инновационного развития. В развитом гражданском обществе экспертная среда выполняет функцию кровеносной системы, которая транспортирует и общественные аналоги эритроцитов, и аналоги тромбоцитов. Полуфабрикатно-сырьевой монополистической экономике олигархического типа эксперты почти не нужны. Современному сословному обществу, которое строят олигархи, эксперты не нужны и подавно. Зарождающемуся гражданскому обществу экспертная среда очень нужна, но оплатить их услуги оно не в состоянии. В результате примерно 90% украинских экспертов являются агентами влияния либо местных олигархов, либо внешних центров влияния. Их задачей является наукообразная трактовка политики олигархов. Это они наукообразно оправдывали Роттердам+, пенсионную и медицинскую реформы, олигархическую децентрализацию, не эффективную реформу полиции и другие антисоциальные и недемократические шаги по строительству современного сословного общества. А сейчас эти агенты влияния под видом независимых экспертов массово зашли в избирательные списки новых политических партий. Ожидать, что они начнут работать на избирателя, к сожалению, не приходится…
всі його коментарі такі