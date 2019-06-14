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 Економіка
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 Аргументи противників запуску ринку електроенергії про неготовність галузі або зростання тарифів безпідставні, - Кушнірук

Енергореформа не лише повністю ліквідує ризики корупції в електроенергетиці, а й стане стимулом для модернізації економіки.

Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук у матеріалі для інтернет-видання "Кореспондент", пишуть Українські новини.

"Ринок змусить власників енергоємних підприємств інвестувати в модернізацію і працювати над зниженням питомої ваги електроенергії в собівартості продукції. Притчею во язицех стало порівняння кількості енергоресурсів на одиницю продукції в Україні та в передових економіках Європи. Шлях блокування ринку і збереження можливості пільг і преференцій тотожний консервації технологічної відсталості економіки", - вважає Кушнірук.

На думку експерта, аргументи противників запуску ринку електроенергії про неготовність галузі або неминуче зростання тарифів безпідставні. Лобісти відстрочки переслідують лише одну мету – не допустити ринок будь-якою ціною, оскільки не зможуть впливати на формування тарифів, яке буде здійснюватися прозоро, на основі попиту та пропозиції.

"У конкурентної моделі ринку не буде можливості нарікати на несправедливі тарифи. Ні у політичних популістів, які звикли паразитувати на тарифній темі. Ні у власників феросплавних гігантів, які продавлюють собі пільгові ціни на електроенергію. Ринок є ринок, і ціну будь-якого товару формує не чиясь добра чи недобра воля, а попит і пропозиція", - зазначив експерт.

Борис Кушнірук вважає, що зараз Україна стоїть перед вибором: впровадити реформу і показати, що країна виконує свої міжнародні зобов'язання, а також отримати макрофінансову допомогу від Європейського Союзу (ЄС) і кредит від Міжнародного валютного фонду (МВФ) або ж консервувати технологічну відсталість економіки, зберегти поле для корупції та необґрунтованих преференцій на користь деяких бізнесменів.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії має бути введений 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії". Запуск ринку – зобов'язання України щодо імплементації Третього енергопакету ЄС. Це одна з умов програми співпраці з МВФ і отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабінету Міністрів України 5 червня заявив, що уряд виконає ухвалений парламентом закон "Про ринок електроенергії" та запустить ринок з 1 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132416
 
   
 Топ коментарі
 
Если у нас эксперты такие умные, то почему мы тогда такие бедные?
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Так зебил же сказал, что понижение тарифов - это шутка. А значит дальнейшее повышение - это реальность!!!
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о каком рынке эти идиоты чешут？ где он？ на рынке один продавец, ринатлеанидыч и подельник его пэтрушка.
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Так зебил же сказал, что понижение тарифов - это шутка. А значит дальнейшее повышение - это реальность!!!
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Хтось має дані, скільки електроенергії використовує за рік Бєнін завод феросплавів у процентному відношенні до використанні електроенергії в Україні? А то складається враження що відтермінування підвищення цін вигідно лише йому.
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о каком рынке эти идиоты чешут？ где он？ на рынке один продавец, ринатлеанидыч и подельник его пэтрушка.
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Украина стоит перед выбором: внедрить реформу и показать, что страна выполняет свои международные обязательства ...цікаво заговорили "будапештські" 3,14дараси ...Источник: https://censor.net.ua/n3132416
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Скільки додаткових мільярдів вже запланував здерти з нас Ахмєтка, якщо він не шкодує шалених коштів на інформаційну підтримку цього енергетичного здирства.
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сир на халяву буває раз у житті ...у мишоловці ...доростеш до розуміння сказаного тоді поспілкуємося як схочеш
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Если у нас эксперты такие умные, то почему мы тогда такие бедные?
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Тому що експерти не лише гуймні , але й рідкісно продажні.
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Да, наши эксперты это третья древнейшая профессия. Аргументы противников запуска рынка электроэнергии о неготовности отрасли или росте тарифов безосновательны, – Кушнирук - Цензор.НЕТ 7493
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Потому, что Только ленивый сейчас себя не величает "экспертом", но при этом ни один эксперт не отвечает за сказанное.
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Чтобы собственник вкладывал в модернизацию, ему нужны гарантии законности в государстве и отсутсвтие льгот у конкурентов.
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А, ну раз эксперт сказал... аж камень с души.
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соевые. можете не гадить в теме. не будет никакого мыролюбного реформизма для вашего свиновальцмана. никакого "рынка" электрики не будет. а подельника вашей свиньи рыжей гниды ахметки тоже не будет.
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...
Другими, кого политтехнологи олигархов усиленно проталкивают в парламент, являются эксперты. В нормальной высоко конкурентной экономике наличие экспертной среды является необходимым условием её инновационного развития. В развитом гражданском обществе экспертная среда выполняет функцию кровеносной системы, которая транспортирует и общественные аналоги эритроцитов, и аналоги тромбоцитов. Полуфабрикатно-сырьевой монополистической экономике олигархического типа эксперты почти не нужны. Современному сословному обществу, которое строят олигархи, эксперты не нужны и подавно. Зарождающемуся гражданскому обществу экспертная среда очень нужна, но оплатить их услуги оно не в состоянии. В результате примерно 90% украинских экспертов являются агентами влияния либо местных олигархов, либо внешних центров влияния. Их задачей является наукообразная трактовка политики олигархов. Это они наукообразно оправдывали Роттердам+, пенсионную и медицинскую реформы, олигархическую децентрализацию, не эффективную реформу полиции и другие антисоциальные и недемократические шаги по строительству современного сословного общества. А сейчас эти агенты влияния под видом независимых экспертов массово зашли в избирательные списки новых политических партий. Ожидать, что они начнут работать на избирателя, к сожалению, не приходится…
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Кушнірук бреше. Ринок - це наукова абстракція, яка насправді не існує. Ринку електроенергії не існує в жодній країні. Скрізь - це монополія чи олігополія. Запуск так званого ринку електроенергії призведе до зростання тарифів та надприбутків власників енергокомпаній.
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кушнірук продажний експерд,
всі його коментарі такі
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаАргументи противників запуску ринку електроенергії про неготовність галузі або зростання тарифів безпідставні, - Кушнірук
 
 
 
 
 
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